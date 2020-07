In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Hier die Meldungen vom Montag zum Nachlesen.

MELDUNGEN VOM MONTAG, 13. JULI

Die wichtigsten Meldungen:

+++ "Corona und ich": im Seniorenheim +++

22.54 Uhr: In der hessenschau-Serie "Corona und ich“ geht es in dieser Woche um Menschen und ihre ganz persönliche Geschichte in der Corona-Zeit. Fritz Bardong, 90 Jahre alt, lebt im Seniorenheim in Taunusstein bei Wiesbaden. Corona bedeutete für ihn einen traurigen Einschnitt: Wochenlang durften Kinder und Enkel ihn nicht besuchen.

+++ Keine weiteren Coronafälle in Idsteiner Altenheim +++

21.32 Uhr: Ein 80-jähriger an Covid-19 erkrankter Bewohner des Idsteiner Altenheims Am Schloßteich hat keine weiteren Bewohner oder Mitarbeiter angesteckt. Das teilte das Gesundheitsamt des Rheingau-Taunus-Kreises am Montag mit. Am Freitag waren rund 260 Menschen - darunter alle Bewohner sowie das gesamte Personal der Einrichtung und Kontaktpersonen - auf das Virus getestet worden. Der erkrankte 80-Jährige Person kam Anfang vergangener Woche in ein Krankenhaus.

+++ RP Gießen verteilt eine Milliarde Euro Überbrückungshilfe +++

16.54 Uhr: Das Regierungspräsidium (RP) Gießen verteilt eine Milliarde Euro Corona-Überbrückungshilfe an kleine und mittelständische Unternehmen in Hessen. Das Geld sei wichtig für die hessische Wirtschaft, sagte Regierungspräsident Christoph Ullrich einer Mitteilung der Behörde zufolge am Montag.

Die Corona-Überbrückungshilfe ist ein Bundesprogramm. Die Länder sind für die Bearbeitung der Anträge und die Auszahlung zuständig. Anders als bei der Soforthilfe müssen sich Unternehmer zunächst mit ihren Unterlagen an ein Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer- oder Buchprüferbüro wenden. Das RP Gießen übernehme in Hessen die Prüfung der Anträge. Das werde zügig geschehen, damit das Geld so schnell wie möglich ausgezahlt werden kann.

+++ Anzeigen wegen Corona-Verstößen an Party-Hotspots +++

16.26 Uhr: Die Frankfurter Stadtpolizei hat am Wochenende zahlreiche Anzeigen unter anderem wegen Corona-Verstößen bei Partys auf öffentlichen Plätzen gefertigt. 22 Bedienstete seien zusammengerechnet 109 Stunden zu Fuß auf Streife gewesen, teilte die Stadt am Montag mit. Sicherheitsdezernent Markus Frank (CDU) hatte zuvor verschärfte Kontrollen angekündigt. Schwerpunkte waren der Friedberger Platz, der Opernplatz und der Bereich vor der Kleinmarkthalle.

Um des Müllproblems Herr zu werden, wurden außerdem mehr Mülltonnen aufgestellt und Sonderreinigungen durchgeführt. Anzeigen gab es auch wegen Wildpinkelns und Verkehrsverstößen. Die Präsenz der Stadtpolizei zeige Wirkung, sagte Frank. "Ich kann aber nur erneut an alle Feiernden appellieren, sich nicht nur an die Corona-Regeln, sondern auch an die Regeln guten Benehmens zu halten." Weil wegen der Corona-Krise die Clubs geschlossen sind, treffen sich Partylustige verstärkt an öffentlichen Plätzen in der Stadt.

+++ Corona-Abijahrgang mit besonders guten Leistungen +++

12.37 Uhr: In außergewöhnlichen Zeiten haben die Abiturientinnen und Abiturienten in Hessen besonders gute Leistungen erbracht. Mit einer Durchschnittsnote von 2,33 lieferten sie den besten Abi-Schnitt seit Einführung des Landesabiturs im Jahr 2007. Im Nachhinein zeige sich, dass es eine richtige Entscheidung war, die schriftlichen Prüfungen weder abzusagen noch zu verschieben, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Montag.

An den Abiturprüfungen 2020 haben insgesamt 23.229 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, von denen 22.391 das Abitur bestanden haben. Dies entspricht einer Quote von 96,4 Prozent. 3,6 Prozent der Prüflinge haben die Abiturprüfung nicht bestanden, 650 Abiturientinnen und Abiturienten (2,9 Prozent) haben die Traumnote 1,0 erreicht.

+++ Muss die Eintracht Kostic verkaufen? +++

11.44 Uhr: Eintracht Frankfurts Aufsichtsrat Wolfgang Steubing schließt den Verkauf von Leistungsträgern nicht aus. "Auch einen Verkauf von Kostic oder Trapp schließe ich nicht aus. Weil die Marktlage schwierig ist", sagte er im Interview mit der Bild-Zeitung (Montagsausgabe): "Wenn jetzt einer käme und 30 Millionen zahlen wollte, das würden wir zur Kenntnis nehmen. Und es muss ja auch für Kostic passen."

Der Serbe Filip Kostic war in der abgelaufenen Saison einer der herausragenden Spieler. Nationaltorwart Kevin Trapp hat noch bis 30. Juni 2024 einen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten.

Nicht für ausgeschlossen hält es Steubing, dass die Corona-Krise auch bei den Sponsoreneinnahmen durch Zahlungsreduzierungen noch zu Einbußen führen könnte: "Damit müssen wir rechnen. Wir haben Sponsoren, die über große Verdienstausfälle klagen. Darüber müssen wir reden. Wir wollen sie ja nicht verlieren."

Filip Kostic im Spiel der Eintracht in Wolfsburg Bild © Imago Images

+++ Fleischerinnung fordert regionale Großschlachterei +++

11.33 Uhr: Die Corona-bedingte Schließung von Deutschlands größter Fleischfabrik im westfälischen Rheda-Wiedenbrück wirkt sich auch auf hessische Schweinezüchter aus. Sie wissen nicht, wohin mit ihren Tieren, wenn Tönnies sie nicht nimmt. Im Land gibt es fast nur noch kleinere Schlachtereien.

Um sich unabhängiger zu machen von den industriellen Betrieben und um bessere Bedingungen für Schlachtvieh und Schlachter zu schaffen, fordert die Fleischerinnung Frankfurt-Darmstadt-Offenbach einen hessischen Großbetrieb. Das Landwirtschaftsministerium winkt aber ab. Mehr dazu in unserem Bericht.

11.00 Uhr: Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) hat vorgeschlagen, Beschäftigte im Homeoffice steuerlich zu entlasten. Arbeitnehmer sollten ihre Kosten über eine einfache Pauschale steuerlich geltend machen können, regte Boddenberg am Montag in Wiesbaden an. Für jeden vollen Arbeitstag in den heimischen vier Wänden sollten fünf Euro als Werbungskosten absetzbar sein, mit einer Jahresobergrenze von 600 Euro.

Um die Pauschale zu erhalten, müsste nach den Plänen des Finanzministers der Arbeitsplatz in der Wohnung keine besonderen Voraussetzungen erfüllen. "Ob am Küchentisch, in einer Arbeitsecke oder in einem getrennten Raum gearbeitet wird, macht dafür keinen Unterschied", hieß es in einer Mitteilung.

8.50 Uhr: Die Corona-Pandemie belastet den Flughafenbetreiber Fraport weiter. Durch erste Lockerungen im Reiseverkehr hat sich die Lage im Juni aber etwas verbessert, wie der im MDax notierte Flughafenbetreiber am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Zahl der Passagiere am Frankfurter Flughafen lag bei knapp 600.000. Das waren 91 Prozent weniger als vor einem Jahr - im April und Mai war das Minus aber noch größer mit bis zu 97 Prozent. Im gesamten ersten Halbjahr wurden am Frankfurter Flughafen 12,2 Millionen Passagiere gezählt - 64 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch an den Flughäfen des Konzerns im Ausland gab es deutlich weniger Passagiere.

7.32 Uhr: Immer mehr Kunden der Deutschen Bank können wegen der Corona-Krise ihre Kredite nicht mehr bedienen. "Wir haben bislang insgesamt etwa 70.000 Stundungsanträge von Privatkunden der Deutschen Bank und der Postbank erhalten", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Karl von Rohr der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Montagsausgabe). Dabei handele es sich um einen einstelligen Prozentsatz des gesamten Kreditportfolios der Bank. Allerdings steige die Zahl der Stundungsanträge inzwischen deutlich langsamer als noch im Frühjahr, berichtete von Rohr.

Zentrale und Logo der Deutschen Bank spiegeln sich in einer Glasfassade im Frankfurter Bankenviertel. Bild © picture-alliance/dpa

+++ 7 Neuinfektionen, kein weiterer Todesfall +++

6.19 Uhr: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen binnen 24 Stunden um sieben gestiegen. Das meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mit Stand Montag, 0 Uhr. Es gab keine weiteren Todesfälle. Die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen in Hessen liegt damit weiterhin bei 514.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hessen insgesamt 11.169 Ansteckungen gezählt. Davon gelten etwa 10.300 Fälle als genesen.

Bei den regionalen Fallzahlen sind die hessischen Kreise und kreisfreien Städte weiter deutlich von der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt. Beim Erreichen dieser Marke drohen wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Den höchsten Wert weist die Stadt Frankfurt mit 7,3 Fällen auf. Eine Übersicht mit allen Kreisen und kreisfreien Städten finden Sie hier.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

