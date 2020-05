In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt hessenweit bei 8.393.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

MELDUNGEN VOM FREITAG, 1. MAI

+++ Degenkolb alleine unterwegs +++

18.36 Uhr: Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt mal ganz anders: Coronabedingt konnte er am Freitag nicht wie gewohnt stattfinden. Da brauchte es Alternativen: Und so fuhr Radprofi John Degenkolb alleine auf dem Rad Teile der berühmt-berüchtigten Strecke ab. Die sonst gewohnten Zuschauermassen an der Strecke blieben diesmal natürlich aus. Doch ganz alleine zog Degenkolb dann doch nicht seine Runden. Vorjahressieger Pascal Ackermann strampelte auf einem Hometrainer auf seinem Balkon kräftig mit.

+++ Wie sich Eltern bei der Kinderbetreuung gegenseitig helfen +++

18.19 Uhr: Die Notbetreuung in den Kitas wird immer voller und fordert Städte, Erzieher und Eltern heraus. Gleichzeitig hoffen noch weitaus mehr Familien auf Entlastung. Manche helfen sich inzwischen gegenseitig. Erlaubt ist das eigentlich nicht.

+++ Erklärvideo: Das sind jetzt die Regeln für Gottesdienste +++

16.37 Uhr: Die Glaubensgemeinschaften können seit Freitag wieder Veranstaltungen anbieten. Unter welchen Bedingungen der Gottesdienst stattfinden kann, zeigt dieses Erklärvideo.

+++ 1. Mai-Demos: Gewerkschaften rufen zu Gerechtigkeit in der Krise auf +++

15.52 Uhr: Zum Tag der Arbeit haben Gewerkschaften weitere Hilfen für die von der Corona-Krise besonders betroffenen Beschäftigten gefordert. Erstmals in seiner Geschichte wurde der Feiertag vor allem im Netz begangen. Wegen der Einschränkungen durch das Corona-Virus bot der DGB stattdessen ab 11 Uhr einen dreistündigen Livestream im Internet an. In einigen hessischen Städten fanden dennoch auch Aktionen unter dem freien Himmel statt. So demonstrierten in Frankfurt Gewerkschaftsmitglieder auf dem Dach des Gewerkschaftshauses: mit einem Banner des bundesweiten 1.-Mai-Mottos "Solidarisch ist man nicht allein" sowie einem Banner "Die Krise gerecht finanzieren". Eine Zusammenfassung hören sie auch im aktuellen Corona-Update unserer Hörfunk-Kollegen.

+++ 8.393 Infizierte, 362 Tote in Hessen +++

14.24 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 8.393 gestiegen. Das sind 89 Fälle mehr als am Donnerstag, wie das Sozialministerium am Freitag bekannt gab. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um neun Fälle auf 362. Die mit Abstand meisten Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1.268), im Main-Kinzig-Kreis gibt es 619 Corona-Fälle, im Schwalm-Eder-Kreis sind es 460. Die wenigsten bestätigten Fälle gibt es noch immer in der Stadt Offenbach (100). Hier finden Sie Informationen über die bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen auf einer interaktiven Seite.

+++ Spielplätze, Zoos und Museen öffnen ab Montag +++

14.14 Uhr: In Hessen können ab Montag Museen, Tierparks und Friseure unter Einhaltung von Abstands- bzw. Hygieneregeln wieder öffnen. Kinder dürfen wieder auf die Spielplätze. Das hat die Landesregierung am Freitag beschlossen. "Wir halten unseren Kurs und lockern die Beschränkungen dort, wo wir es verantworten können", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) in Wiesbaden. Allerdings sei die Pandemie noch lange nicht überstanden. "Wir gehen schrittweise und bedacht voran und wollen den Menschen gleichzeitig eine Perspektive für die Zukunft geben", so Bouffier.

Weitere Corona-Lockerungen Diese Einrichtungen dürfen ab Montag in Hessen wieder öffnen Der Alltag in der Corona-Krise wird ab Montag hessenweit ein wenig normaler. Die Landesregierung hat beschlossen, dass bestimmte Unternehmen und Einrichtungen wieder öffnen dürfen - unter Beachtung von Abstands- und Hygieneregeln.

+++ Gewerkschaften und Elternvertreter enttäuscht +++

13.13 Uhr: Bund und Länder wollen am kommenden Mittwoch (6. Mai) das Konzept für die schrittweise Öffnung der Schulen, Kitas und Sportstätten beraten. Eltern- und Lehrer-Vertreter wie etwa die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Bundeselternrat und der Verband Bildung und Erziehung zeigten sich am Freitag von dem Zeitplan enttäuscht. Die Gewerkschaften kritisieren, dass bis dahin jedes Land für sich entscheidet, und bezeichnen die Vorgehensweise als "Improvisationstheater".

+++ Krankenhäuser so leer, wie lange nicht +++

12.28 Uhr: Trotz Pandemie sind die Krankenhäuser in Hessen kaum ausgelastet. Das bringt Ärzte in Kurzarbeit und vermiest die Geschäftsbilanz. "Ich bin seit 17 Jahren hier. Aber so leer habe ich die Klinik noch nie erlebt", sagt Uwe Behrmann, Chefartzt des Kasselers Elisabethkrankenhaus. Auch anderswo sieht es ähnlich aus. Ein Grund für den Leerstand: Stationen werden für Corona-Patienten reserviert. Bisher ist die große Corona-Welle aber ausgeblieben. Ein zweiter Grund für die große Leere: Planbare Behandlungen, die nicht unbedingt jetzt sein müssen, werden verschoben. So bleiben viele Betten leer: "Einige Mitarbeiter haben wir in Urlaub geschickt, andere bummeln ihren Urlaub ab", sagt Chefarzt Behrmann.

+++ Schulen erhalten 37 Millionen Euro für Leih-Computer +++

11.26 Uhr: Um Schüler beim Lernen von Zuhause aus zu unterstützen, will Hessen Leih-Computer oder Tablets zur Verfügung stellen. Das Angebot richte sich an Schüler aus Haushalten ohne ausreichende digitale Technik-Ausstattung, erklärte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) in einer Mitteilung. Die finanzielle Grundlage für die Anschaffung der Technik komme von einem Soforthilfeprogramm des Bundes über 500 Millionen Euro für digitales Lernen. Hessen erhalte aus diesem Programm insgesamt 37 Millionen Euro.

Der Minister betonte, dass das Lernen von Zuhause aus die Schulen noch eine Weile begleiten werde. Unterricht werde weiterhin nur bei Beachtung der Abstandsregeln und in einer Art Schichtunterricht möglich sei. Dabei gebe es nur an speziellen Tagen ein Treffen und Austausch mit den Lehrkräften, um neue Aufträge entgegenzunehmen. "Wir werden eine ganz neue Form des gemischten Unterrichtens einführen – teils Schule, teils zuhause", erklärte der Kultusminister.

+++ Fehlende Meetings bereitet Alkoholkranken Stress +++

10.26 Uhr: Das Kontaktverbot infolge der Corona-Pandemie macht Alkoholkranken und ihren Familien besonders schwer zu schaffen. Seit Mitte März sind ihnen regelmäßige Treffen von Organisationen wie den Anonymen Alkoholikern untersagt. Der Ausfall der Meetings erzeugt nach Angaben des Kasseler Suchtexperten Markus Schimmelpfennig "zusätzlichen Stress und erhöht das Rückfallrisiko".

Bei den Gruppen-Treffen könnten die Betroffnen, anders als in der Familie oder im Kollegenkreis, alles sagen und auch "mal schlecht drauf sein", so der Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen und Krankenhaushygiene. Virtuelle Treffen seien nur ein "zweitklassiger Ersatz". Nach Schätzungen sind in Deutschland bis zu zwei Millionen Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren alkoholabhängig.

+++ Radklassiker erstmals virtuell +++

8.53 Uhr: Der 1. Mai ohne den Frankfurter Radklassiker? Undenkbar! Der hr hat sich deshalb ein besonderes Sendekonzept ausgedacht: Der Radklassiker Eschborn-Frankfurt findet dieses Jahr daheim statt. Beim virtuellen Rennen sprechen die Kollegen mit Radstars, zeigen einen Weltrekordversuch und präsentieren Videos von Zuschauern.

Werden Sie auch Teil der interaktiven #radklassikerdaheim-Sendung des hr-fernsehens: Fotos und Videos von ihrer virtuellen Mitfahrt auf dem Heimtrainer können Sie uns einfach per WhatsApp zukommen lassen. Wie das genau abläuft, erfahren Sie hier. Der virtuelle Radklassiker wird nicht nur im hr-Fernsehen übertragen, sondern auch auf hessenschau.de.

+++ Gewerkschaft feiert Tag der Arbeit im Netz +++

8.42 Uhr: Zum ersten Mal seit über 70 Jahren begehen die Gewerkschaften den Tag der Arbeit heute ohne Kundgebungen auf der Straße. Wegen der Einschränkungen durch das Corona-Virus plant der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) stattdessen ab 11 Uhr einen dreistündigen Livestream im Internet. Das Motto: "Solidarisch ist man nicht alleine". In einigen hessischen Städten - wie etwa in Frankfurt - sind dennoch Protestveranstaltungen auch auf der Straße geplant, dabei sollen die Corona-Auflagen eingehalten werden.

+++ Friseure vor Öffnung schon ausgebucht +++

8.32 Uhr: Vor der Wiederöffnung ihrer Salons nach wochenlanger Zwangspause haben die Friseure in Hessen bereits massenhaft Terminanfragen von Kunden vorliegen. Viele seien auf vier bis sechs Wochen oder länger ausgebucht, sagte der Geschäftsführer des Landesinnungsverbandes, René Hain. Am kommenden Montag (4. Mai) dürfen Friseurläden wieder öffnen – allerdings unter Auflagen, damit sich niemand mit dem Coronavirus ansteckt.

Kunden dürfen demnach nicht in den Salons warten. Es gilt Maskenpflicht und Abstandsregeln, Zeitschriften dürfen nicht gelesen und vor dem Schneiden müssen die Haare gewaschen werden. "Gesichtsnahe Dienstleistungen" wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege sind untersagt. Um mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können, sollen alle Kunden ihre Kontaktdaten hinterlassen. Trotz der Auflagen freuen sich laut Hain die meisten Friseure darüber, wieder arbeiten zu können. "Sechs Wochen Stillstand, das ist schon ein Horrorszenario", sagte er.

+++ Corona-Kabinett berät über weitere Lockerungen +++

8.00 Uhr: Das hessische Corona-Kabinett will heute entscheiden, wann genau Spielplätze, Museen und Zoos in Hessen wieder öffnen dürfen. Die Beratungen sollen um 10 Uhr beginnen. Bund und Länder hatten am Donnerstag den Weg für Lockerungen freigemacht. Schon ab heute sind in Hessen Gottesdienste und Gebete in Kirchen, Synagogen und Moscheen wieder erlaubt. Allerdings brauchen viele Gemeinden Zeit, sich auf die strengen Hygiene-Regeln vorzubereiten.

In einigen Orten ist deshalb noch unklar, ob zum Beispiel die Kirchen an diesem oder erst am nächsten Sonntag öffnen. Das Bistum Limburg etwa empfiehlt, schon am Sonntag Gottesdienste in kleinen Gruppen zu feiern. Die Bistümer Fulda und Mainz wollen dagegen ihre Kirchen erst ab Montag öffnen. Auch die Evangelische Kirche in Hessen rät zur Vorsicht. Laut Hessisch-Nassauischer Kirche werden die meisten Gottesdienste und Andachten erst am Sonntag in einer Woche stattfinden.

