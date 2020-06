In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Der Ticker vom Freitag zum Nachlesen.

Die wichtigsten Meldungen:

MELDUNGEN VOM FREITAG, 19. JUNI

+++ Land lässt in Altenheimen vermehrt auf Corona testen +++

20.01 Uhr: Gerade in Alten- und Pflegeheimen kam es zu vielen Corona-Ausbrüchen. Nun will die Landesregierung dort für eine Studie Bewohner und Personal untersuchen lassen - ähnlich wie in Kitas. Das Ziel: Sollte es im Herbst und Winter zu einem möglichen Wiederanstieg der Infektionszahlen kommen, will man vorbereitet sein.

+++ So feiern Corona-Abiturienten ihren Abschluss +++

19.18 Uhr: Kein Abiball, keine Streiche, keine Mottowoche - die Corona-Krise durchkreuzt die ursprünglichen Pläne des Abijahrgangs 2020. Damit die Schulabgänger überhaupt verabschiedet werden können, sind viele Schulen kreativ geworden. Hier einige Beispiele aus Hanau, Gießen, Marburg und Rüsselsheim.

+++ Streit um Corona-Sondervermögen geht weiter +++

16.58 Uhr: Bei der Bereitstellung der Finanzmittel des Landes Hessen zur Bewältigung der Corona-Krise bleiben die Fronten zwischen Landesregierung und Opposition verhärtet. Eine weitere Gesprächsrunde am Freitag endete nach Informationen aus Verhandlungskreisen erneut ohne Annäherung. Die schwarz-grüne Regierungskoalition will ein umfassendes kreditfinanziertes Sondervermögen in Höhe von zwölf Milliarden Euro für die Corona-Kosten einsetzen. Die Opposition ist dagegen der Meinung, dafür sollten weitere Nachtragshaushalte genutzt werden.

Der Landtag wird sich am kommenden Mittwoch in zweiter Lesung nochmals mit dem Gesetzespaket der Landesregierung befassen. Zuvor soll es am Montag ein weiteres Treffen geben, um doch noch Möglichkeiten für einen Kompromiss auszuloten. Nach bisheriger Planung sollen die Corona-Hilfen noch vor der parlamentarischen Sommerpause in einer Sondersitzung des Landtags am 30. Juni beschlossen werden.

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

16.44 Uhr: Wie gewohnt blicken wir am Nachmittag über die Landesgrenzen hinaus und auf den Blog der Kollegen von tagesschau.de - hier der Auszug aus den Meldungen vom Freitag:

Ein EU-Gipfel zur Finanzierung eines Rettungsfonds für die europäische Wirtschaft ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Verhandlungen sollen Mitte Juli weitergehen.

zur Finanzierung eines Rettungsfonds für die europäische Wirtschaft ist ohne Einigung zu Ende gegangen. Die Verhandlungen sollen Mitte Juli weitergehen. Zum ersten Mal haben die Mitarbeiter der Firma Curevac einer freiwilligen Teilnehmerin den möglichen Corona-Impfstoff verabreicht, an dem das Tübinger Unternehmen forscht.

verabreicht, an dem das Tübinger Unternehmen forscht. Asthmatiker, die regelmäßig die für sie vorgesehenen Medikamente einnehmen, sind aus Sicht des Deutschen Allergie- und Asthmabundes (DAAB) nicht in besonderem Maße gefährdet, durch das Coronavirus zu erkranken.

+++ RMV: Wieder mehr Fahrgäste in der S-Bahn +++

16.33 Uhr: Nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) fahren in der Region wieder mehr Menschen mit der S-Bahn. Derzeit seien rund 50 Prozent der vor Beginn der Corona-Pandemie üblichen Fahrgäste unterwegs, sagte eine Sprecherin. Im April, auf dem Höhepunkt der Corona-Beschränkungen, seien im Schnitt nur 10 bis 20 Prozent der sonst üblichen Fahrgäste mit dem öffentlichen Nahverkehr gefahren. Seit Mai steige die Nachfrage im gesamten RMV-Gebiet langsam, aber kontinuierlich wieder an.

+++ Hunderte Beschäftigte demonstrieren am Frankfurter Flughafen +++

16.20 Uhr: Mit einer Protestaktion am Frankfurter Flughafen haben am Freitag rund 600 Beschäftigte auf die prekäre Lage der Luftverkehrsbranche in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. "Tag für Tag, Monat für Monat wird die Existenzangst bei den Beschäftigten größer", sagte Verdi-Gewerkschaftssekretär Uwe Schramm in Frankfurt. Die Gewerkschaft hatte zu Aktionen an den Flughäfen in Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, Berlin und Köln aufgerufen.

Die Corona-Krise hat der Branche schwer zugesetzt. Abgesehen von Frachtflügen gab es zeitweise so gut wie keinen Flugverkehr. Mit der Lockerung der Reisebeschränkungen und dem Beginn der Ferienzeit wird zwar wieder geflogen - aber längst nicht so viel wie sonst um diese Jahreszeit. Verdi befürchtet in der Branche einen "massiven Personalabbau". Bei der Lufthansa mit ihren etwa 138.000 Mitarbeitern ringen Management und Gewerkschaften bereits um ein Sparpaket.

+++ Abifeier im Autokino +++

16.08 Uhr: Abizeugnis durchs Fenster und Hupen statt Tanzen - die Abiturienten des Marburger Gymnasiums Philippinum haben ihren Abschluss am Freitag im Autokino gefeiert. In den Fahrzeugen saßen die Absolventen mit Familien und Freunden, statt Kinofilmen liefen auf der Leinwand Abschieds- und Musikvideos. Hörfunkreporterin Anna Spieß war dabei.

+++ Extra-Schichten zum Müllsammeln in Frankfurt +++

15.52 Uhr: Mit Extra-Schichten geht Frankfurt gegen zusätzlichen Abfall vor, der seit Beginn der Corona-Pandemie in der Stadt, den Parks und am Mainufer liegen bleibt. "Unsere Stadt ist vermüllt wie nie", erklärte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Freitag. Zur Beseitigung gebe es mehr Reinigungen an den Wochenenden und den Feiertagen. Die Stadt will auch wieder am "World Cleanup Day" teilnehmen. Vergangenes Jahr hätten rund 1.000 Teilnehmer rund vier Tonnen Müll zusammengetragen. Anmeldungen für die diesjährige Sammelaktion am 18. und 19. September seien ab Mitte Juli möglich. Auch Schulen, Kitas und Unternehmen können wieder dabei sein.

+++ Galeria Karstadt Kaufhof schließt vier hessische Filialen +++

15.35 Uhr: Der seit längerer Zeit angeschlagene Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern schließt vier seiner 18 Filialen in Hessen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi handelt es sich um die Karstadt-Filiale auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil und den Kaufhof im Hessen-Center in Bergen-Enkheim. Außerdem schließen der Karstadt im Main-Taunus-Einkaufszentrum in Sulzbach und der Kaufhof in Fulda. Damit verlieren laut Verdi rund 400 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze.

Als Grund für den massiven Einschnitt nennt das Unternehmen die Corona-Krise. Wöchentlich habe das Unternehmen in der Zeit der coronabedingten Schließungen rund 80 Millionen Euro an Umsatz eingebüßt - insgesamt mehr als 500 Millionen Euro bis Mitte Mai.

+++ Absage aller Caritas-Seniorenreisen +++

15.21 Uhr: Die Caritas hat alle bis zum Jahresende geplanten Seniorenreisen abgesagt. Das persönliche Wohlergehen der Reisenden stehe im Vordergrund, die meisten von ihnen würden zur Risikogruppe gehören, teilte der Verein am Freitag mit. "Den Schutz unserer Mitreisenden können wir momentan mit Blick auf die aktuell geltenden Richtlinien rund um Corona nicht gewährleisten", sagte Tatjana Job, Leiterin des Caritas-Reiseprogramms in Frankfurt. Bereits geleistete Zahlungen würden in vollem Umfang zurückerstattet.

+++ Corona-Fall an Grundschule in Frankfurt +++

15.07 Uhr: An der August-Jaspert-Grundschule in Frankfurt ist eine Corona-Infektion bekannt geworden. Der Fall sei am Freitagmorgen gemeldet worden. Schüler seien davon aber nicht betroffen, teilte die Schule mit. Die infizierte Person hatte jedoch Kontakt zu mehreren Lehrern sowie der Schulleitung. Diese seien in Quarantäne geschickt worden. Die für Montag geplante Schulöffnung kann wegen des Corona-Falls nur teilweise umgesetzt werden, vier Klassen müssen weiterhin zuhause bleiben. Die Schule will bis Anfang der kommenden Woche eine Vertretung organisieren.

+++ Lehrergewerkschaften gegen Schulöffnung +++

14.54 Uhr: Die Lehrergewerkschaften haben erneut nachdrücklich vor der geplante Wiedereröffnung der Grundschulen am Montag gewarnt. Die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Birgit Koch, nannte es "verantwortungslos", dass nach der Corona-Zwangspause nun wieder alle Grundschüler zum Präsenzunterricht kommen sollen. "Bis zum Schulhaus haben wir die Corona-Pandemie - und innen soll sie nicht mehr sein?", sagte sie. Viele Mütter und Väter haben laut GEW angekündigt, ihre Kinder am Montag nicht in die Schule zu schicken.

"Es ist und bleibt widersprüchlich, wenn einerseits die Kanzlerin betont, dass das Abstandsgebot das A und O bleibe, andererseits wieder im Klassenverband unterrichtet wird", erklärte auch der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE) Hessen, Stefan Wesselmann. Lehrkräfte sollten die Möglichkeit bekommen, sich regelmäßig testen zu lassen, forderte er. Das Kultusministerium verteidigte derweil den Schritt unter Verweis auf die derzeitige Infektionslage. Erfahrungen hätten gezeigt, dass die Schüler die Hygieneregeln inzwischen verinnerlicht hätten.

+++ Frankfurts Gesundheitsdezernent warnt vor falscher Sicherheit durch Antikörpertests +++

14.40 Uhr: Das Frankfurter Gesundheitsamt und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) raten davon ab, sich zum Nachweis einer Corona-Infektion ausschließlich auf Antikörpertests zu verlassen. Häufig würden die Tests Antikörper anzeigen, obwohl es zuvor keine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 gegeben habe. "Verlässt man sich auf nur ein Testergebnis, ist die Wahrscheinlichkeit, ein falsches Ergebnis zu bekommen, groß", sagte Gesundheitsdezernent Majer am Freitag.

Denn die Tests würden nicht nur Antikörper, die der Körper nach Kontakt mit dem SARS-CoV-2-Virus bildet, erkennen, sondern auch solche, die nach dem Kontakt mit anderen, harmloseren Coronaviren gebildet werden. Und das wiederum werde zum Problem, wenn Menschen aufgrund vermeintlicher Immunität nicht mehr so sehr auf die Verhaltens- und Hygieneregeln achteten. Der Leiter des Gesundheitsamtes René Gottschalk wies darauf hin, dass ein positiver Antikörpertest durch einen zweiten, aufwändigeren Labortest bestätigt werden müsse. Ohne diesen zweiten Test könne man sich nicht in Sicherheit wiegen.

+++ Handelsverband Hessen kritisiert Ende der Sonntagsöffnung +++

14.06 Uhr: Im Gegensatz zur Gewerkschaft Verdi hat der Handelsverband Hessen das Ende der Sonntagsöffnung scharf kritisiert. Gerade für Läden in den Innenstädten seien die Zusatz-Öffnungszeiten eine Chance, um die angeschlagene wirtschaftliche Situation zu stärken, den Auswirkungen der Corona-Krise entgegenzuwirken und Kurzarbeit weiter zu reduzieren. Es sei deshalb nicht in Ordnung, dass die Landesregierung die zuvor verkündete Möglichkeit, die Läden bis zum 16. August auch sonntags von 13 bis 18 Uhr zu öffnen, nun ersatzlos gestrichen habe. Der Handelsverband Hessen vertritt nach eigenen Angaben die Interessen von 7.200 Mitgliedsunternehmen mit 160.000 Beschäftigten.

+++ Jugendburg Hessenstein öffnet wieder +++

13.50 Uhr: Pünktlich vor Beginn der Sommerferien hat Hessens ehemals älteste Jugendherberge ihre Burgtore wieder geöffnet: In der Jugendburg Hessenstein hoch über der Eder zwischen Frankenberg und Korbach beginnt am heutigen Freitag wieder der Herbergsbetrieb. Auf dem Programm steht ein Fledermaus-Erlebnisabend für Familien. Von den 123 Betten stehen trotz der Corona-Einschränkungen fast 100 zur Verfügung. Veränderungen gibt es dagegen bei der Verpflegung: statt Buffet gibt es nun eine Essensausgabe.

+++ Wiesbaden informiert über Umgang mit Corona-App +++

13.24 Uhr: Seit dieser Woche können Smartphone-Nutzer die offizielle Corona-App herunterladen. Die App informiert anonymisiert, ob man Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte. Die Stadt Wiesbaden hat nun Informationen zusammengestellt, wie sich Nutzer verhalten sollten, die eine Warnung von der App erhalten haben: Sie seien aufgefordert, wenn möglich nach Hause zu gehen und Begegnungen mit anderen Menschen zu reduzieren, außerdem verstärkt auf die Einhaltung der Hygieneregeln zu achten. Über das weitere Vorgehen soll dann der Hausarzt, der kassenärztliche Bereitschaftsdienst oder das örtliche Gesundheitsamt entscheiden.

Pauschale Antworten zu der Frage, was nach einer Warnung geschieht, könnten nicht getroffen werden, sagte die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamts Kaschlin Butt. "Das medizinische Fachpersonal kann durch gezieltes Nachfragen feststellen, wie hoch das Risiko einer möglichen Infektion ist und ob eine Testung sowie Quarantäne notwendig werden." Im Fall einer Corona-Warnung ist das Gesundheitsamt Wiesbaden nun auch am Wochenende erreichbar.

+++ Verdi begrüßt Ende der Sonntagsöffnung +++

12.22 Uhr: Die Gewerkschaft Verdi begrüßt den Beschluss der Landesregierung, die Sonntagsöffnung von Geschäften wieder zu verbieten. Landesbezirksleiter Jürgen Bothner sagte, damit sei auch der Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof in Kassel hinfällig. Gemeinsam mit Vertretern der Kirchen hatte die Gewerkschaft am Montag angekündigt, gegen die Sonntagsöffnung zu klagen, weil diese - anders als von der Regierung beabsichtigt - statt von Lebensmittelgeschäften nur von Möbelhäusern genutzt worden sei.

Darüber hinaus forderte Verdi Hessen am Freitag, auch die Ausnahmeregelung bei den Arbeitszeiten zurückzunehmen. "Für die Lieferung, das Be- und Entladen und Einräumen von Waren des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Hygieneartikel und Lebensmittel, muss sonntags nicht gearbeitet werden. Sonntagsarbeit darf auch hier nicht über die Hintertür zur Regel werden", heißt es in der Mitteilung.

+++ Corona-Ausbruch in Kassel betrifft Flüchtlingsheim +++

11.55 Uhr: Bei dem Wohnhaus, in dem am Donnerstagabend 20 Corona-Infektionen bekannt wurden, handelt es sich um ein Flüchtlingsheim im Stadtteil Bettenhausen. Das teilte Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD) am Freitag bei einer Pressekonferenz mit. Die Bewohner bleiben nun zwei Wochen in Quarantäne, weitere Testergebnisse stünden noch aus.

Die Unterkunft befindet sich in einem Kulturzentrum mit angrenzendem Hostel und einer Bar. Beide Bereiche blieben trotz negativer Tests der Belegschaft bis mindestens Ende Juni geschlossen, teilte die Einrichtung mit. Weil unter den positiv Getesteten auch Grundschulkinder sind, wurde die Losseschule in Bettenhausen inklusive Hort ebenfalls vorübergehend geschlossen. Wie es weitergeht, will die Stadt auf Basis weiterer Testergebnisse entscheiden. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Pilot-Studie in Alten- und Pflegeheimen geplant +++

11.39 Uhr: In 50 hessischen Alten- und Pflegeheimen soll im Rahmen einer Pilotstudie regelmäßig auf das Coronavirus getestet werden. Das haben Sozialminister Kai Klose (Grüne) und die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek am Freitag bei einer Pressekonferenz angekündigt. In Alten- und Pflegeheimen sei das Risiko für schwere Erkrankungen besonders hoch, sagte Klose. Anders als beispielsweise in den Kitas gehe die Gefahr jedoch insbesondere von Personen aus, die von außen in die Einrichtungen kommen. Das seien neben neu aufgenommenen Bewohnern insbesondere die Mitarbeiter. Sie sollen im Rahmen der Studie deshalb wöchentlich getestet werden - auch wenn sie keine Symptome zeigen.

Dabei sollen auch neue Testverfahren zum Einsatz kommen, die die Heim-Mitarbeiter selbst anwenden können. Die Studie soll auch Strategien liefern, um massenweise Corona-Ausbrüche im Winter zu verhindern. "Die aktuellen Zahlen lassen weitere Lockerungen zu, aber niemand weiß, was uns die kalte Jahreszeit bringt", sagte Ciesek. Mit dem Beginn der Studie rechnet Ciesek erst in einigen Wochen. Die Details würden derzeit noch vorbereitet. Die Studie soll zunächst zwei bis drei Monate laufen.

+++ Bündnis fordert Auflösung von Sammelunterkünften +++

10.54 Uhr: Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen warnt, dass die Corona-Pandemie die Situation auf dem Wohnungsmarkt verschärft. "Vor allem Haushalte, die schon vor der Krise horrende Wohnkosten nur mit Mühe schultern konnten, werden ihre Miete nicht mehr zahlen können", heißt es in einer Mitteilung des Verbands vom Freitag. Zudem sei in beengten Sammelunterkünften kein Infektionsschutz möglich.

"Menschen, die in solch prekären Verhältnissen leben, werden einem unzumutbaren Krankheitsrisiko ausgesetzt und Sammelunterkünfte können Hotspots bei der Ausbreitung des Virus werden", so der Verband. Das Bündnis Mietenwahnsinn Hessen fordere die Landesregierung deshalb auf, den Kündigungsschutz für Mieter sowie die Stundung von Mietschulden zu verlängern. Außerdem sollen Sammelunterkünfte für Geflüchtete und Wohnungslose aus Sicht des Bündnisses aufgelöst werden, sofern Hygiene- und Abstandsregeln dort nicht umgesetzt werden können.

+++ Wieder mehr Flüge ab Frankfurt +++

10.39 Uhr: Mit der aufgehobenen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für viele europäische Länder wächst auch das Flugangebot am Frankfurter Flughafen. Ende Juni seien wieder Flüge zu 175 Zielorten geplant, davon 50 interkontinental, teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Freitag mit. Derzeit nehme gerade das Flugangebot in die klassischen Urlaubsregionen am Mittelmeer stark zu - etwa nach Mallorca oder auf die griechischen Inseln. Ein etwas höheres Angebot ist demnach auch für einige Ziele in Fernost und Südamerika geplant. Ab dem 29. Juni werde auch Nordamerika wieder angeflogen. Wegen der Corona-Pandemie werde die Verkehrsmenge aber auch in den Sommerferien deutlich unter dem Vorjahr liegen. Für die letzte Juniwoche sind etwa 20 Prozent der sonst üblichen Flüge geplant.

+++ Wiedereröffnung der Grundschulen umstritten +++

10.24 Uhr: Ab kommendem Montag dürfen alle Grundschüler wieder zurück in ihre Klassen - mit vollem Stundenumfang und in ganzer Klassenstärke. Die Rückkehr zum Regelbetrieb noch vor Beginn der Sommerferien ist allerdings umstritten. Einige Eltern freuen sich, andere sind skeptisch. Auch die Lehrergewerkschaft GEW meldet Bedenken an. Aus virologischer Sicht erklärt Martin Stürmer in unserem Beitrag, dass Kinder nach den derzeitigen Kenntnissen "nicht die Virenschleudern in dieser Krankheit" zu sein scheinen. Dennoch mahnt auch er zur Vorsicht.

+++ Darmstadt um 20.000 Masken betrogen +++

10.11 Uhr: Die türkische Partnerstadt Bursa hat Darmstadt nach hr-Recherchen um 20.000 Masken betrogen. Zu Beginn der Corona-Pandemie hatte Oberbürgermeister Jochen Partsch (Grüne) seinen türkischen Amtskollegen Alinur Aktas (AKP) um Hilfe bei der Suche nach Masken gebeten. Aktas, dessen Region für Textilindustrie bekannt ist, bot seine Vermittlung an. Darmstadt ging daraufhin mit 175.000 Euro in Vorkasse. Eine Textilunternehmerin aus der Region Bursa lieferte die Masken, die hatte sie allerdings in China besorgt. Von den 50.000 vereinbarten FFP2-Masken kamen nur 30.000 an, die restlichen 20.000 Masken wurden mit weniger teuren OP-Masken aus Papier aufgefüllt. Die Stadt Darmstadt konnte die Höhe des Schadens auf Anfrage nicht beziffern, bestätigte aber, dass sie mit der türkischen Seite über einen Ausgleich verhandelt. Ein Sprecher der Stadt Bursa erklärte, man sehe sich nicht in der Pflicht. Die Stadt sei bei dem Geschäft lediglich vermittelnd tätig gewesen.

+++ Langzeitfolgen nach mildem Krankheitsverlauf +++

9.51 Uhr: Rund 92 Prozent aller Corona-Infizierten in Hessen gelten laut einer Schätzung des Robert-Koch-Instituts als genesen. Doch auch nach einem milden Krankheitsverlauf leiden viele Patienten unter Langzeitfolgen - etwa Atemnot schon bei kleinen Anstrengungen und Erschöpfung. Timo Wolf hat eine Corona-Isolierstation am Frankfurter Uniklinikum geleitet: "Am häufigsten berichten Patienten, dass sie noch lange geschwächt sind, dass die Leistungsfähigkeit noch nicht zurück ist. Es gibt auch Patienten, die sagen, dass sie über längere Zeit beispielsweise beim Treppensteigen Probleme hatten, dass sie das Gefühl hatten, die Luft wurde knapp."

+++ Corona-Fälle an mehreren Schulen in Hersfeld-Rotenburg +++

8.52 Uhr: Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ist die Zahl der Neuinfektionen seit mehreren Tagen besonders hoch. In den vergangenen sieben Tagen gab es auf 100.000 Einwohner umgerechnet rund 21 Neuinfektionen. Wie der Landkreis am Donnerstagabend mitteilte, sind von dem Ausbruch auch drei Schulen betroffen: Zwei Klassen der Lingg-Schule sowie eine Gruppe der Ernst-von-Harnack-Schule in Bad Hersfeld stehen demnach unter Quarantäne, außerdem 21 Schülerinnen und Schüler der Kirchheimer Grundschule Aulatal.

Nach Aussage des Landrats Michael Koch (CDU) haben sich nicht alle Kontaktpersonen von Infizierten an die Quarantäne gehalten, einige Kinder seien trotzdem in die Schule geschickt worden. "Wir erleben hier ganz deutlich, wie das Fehlverhalten einzelner Personen im privaten Umfeld sich auf ganze Klassenverbände an unseren Schulen auswirkt", sagte Koch. Von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten sei zu erwarten, dass sie die Tragweite der aktuellen Situation erkennen und entsprechend handeln.

+++ Kassel informiert über Infektionen in Wohnhaus +++

7.47 Uhr: Nach rund 20 Corona-Infektionen unter Bewohnern eines Hauses in Kassel will die Stadt heute gegen 11 Uhr über das weitere Vorgehen informieren. Unter den Infizierten sind auch zwei Grundschulkinder, wie die Stadt am Donnerstagabend mitgeteilt hatte. Als Vorsichtsmaßnahme blieben ihre Schule und ein Hort im betroffenen Stadtteil Bettenhausen geschlossen. Weitere Menschen würden getestet. Weitere Angaben - etwa zur Zahl der Menschen, die in Quarantäne müssen oder zu möglichen schweren Verläufen der Infektion - machte die Stadt zunächst nicht.

+++ Zoo- und Haustiere sind coronafrei +++

7.40 Uhr: Positive Corona-Tests bei Haustieren sollen bald bei den Behörden meldepflichtig werden, in Hessen sind aber keine Haus- und Zootiere mit dem Virus bekannt. Im Hessischen Landeslabor seien bislang erst drei Proben von Katzen vorgelegt worden, sagte ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Alle Tests seien negativ gewesen. "Weitere Proben von Haustieren wurden nicht eingereicht."

Die letzten Untersuchungen waren bei Gorillas und Menschenaffen aus dem Frankfurter Zoo, die aber alle mit negativem Befund abgeschlossen wurden, berichtete das Ministerium. Die Tests würden vom Tierarzt mit entsprechender Schutzausrüstung vorgenommen und an das Landeslabor weitergeleitet. Dafür müsse ein begründeter Verdacht vorliegen, etwa dass der Tierbesitzer positiv auf das Virus getestet wurde. Die Meldepflicht für positive Corona-Tests bei Haustieren hatte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Dienstag in Berlin angekündigt.

+++ 63 Neuinfektionen, ein Todesfall +++

7.01 Uhr: Die Zahl der bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist in Hessen innerhalb der vergangenen 24 Stunden um 63 gestiegen. Das meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) mit Stand Freitag, 0 Uhr. Es gab einen weiteren Todesfall, so dass die Gesamtzahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen in Hessen bei 499 liegt.

Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden in Hessen insgesamt 10.503 Ansteckungen gezählt. Davon gelten etwa 9.700 (92 Prozent) als genesen.

Bei den regionalen Fallzahlen sind die hessischen Kreise und kreisfreien Städte weiterhin deutlich von der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen entfernt. Beim Erreichen dieser Marke drohen wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens. Den höchsten Wert weist der Kreis Hersfeld-Rotenburg mit rund 17,38 Fällen auf. In Frankfurt liegt die Zahl bei 4,91. Eine Übersicht mit allen Kreisen und kreisfreien Städten finden Sie hier.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

