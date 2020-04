In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 4.668 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Robert-Koch-Institut entwickelt Corona-App +++

11.24 Uhr: Das Robert-Koch-Institut hat die App "Corona-Datenspende" entwickelt. Die App zeichnet die Gesundheitsdaten auf, die Fitnessarmbänder und Smartwatches ohnehin erheben und kann aus Veränderungen ableiten, ob jemand mit Covid-19 infiziert ist. Die Wissenschaftler erhoffen sich von der App "genauere Einblicke in die Verbreitung des Coronavirus" und das frühzeitige Erkennen von Infektionsschwerpunkten. Die App funktioniert in Kombination mit Smartwatches und Fitnessarmbändern verschiedener Hersteller (Android und iOs). Mit der viel diskutierten Corona-App hat die "Corona-Datenspende" allerdings nichts zu tun, da sie keine sozialen Kontakte speichert. Angeben müssen Nutzer allerdings die Postleitzahl, damit aus den Daten klar wird, wo Maßnahmen zur Ansteckungseindämmung schon wirken und wo noch Nachholbedarf besteht. So entsteht eine Karte , aus der die (Neu-)Verbreitung von Covid-19 klar wird.

+++ Corona-Song von Hanauer Raggae-Band +++

11.02 Uhr: "Geh nich raus, bleib mit Deim Arsch zu Haus" - in bestem Hanauerisch und mit coolem Raggae-Groove ruft die Hanauer Raggae-Band "Banjoory" dazu auf, es sich daheim gemütlich zu machen. Die Band macht in der Corona-Krise das, was sie am besten kann: Musik. Weil die elf Mitglieder der Gruppe sich nicht treffen können, entstehen die Stücke in getrennten Einzelteilen und werden am Computer zusammengepuzzelt. Herausgekommen ist ein beschwingter Aufruf zu mehr Solidarität. "Hör uff zu hamstern waste kriegst wie ein bekackter Egoist" heißt es da - dem ist nichts hinzuzufügen.

+++ Virologe: Nach der Infektion werden Antikörper gebildet +++

10.41 Uhr: Wer sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat und die Krankheit überstanden hat, kann die Krankheit danach nicht auf andere übertragen - oder sich selbst noch einmal anstecken. Das bestätigte Virologe Martin Stürmer am Dienstag im Corona-Update des hr. "Nach jetzigem Kenntnisstand hat man nach der Infektion Antikörper im eigenen Körper gebildet", erklärte Stürmer. "Man kann sich selbst und andere daher nicht anstecken."

+++ Autorin Marewski hat Corona-Infektion unterschätzt +++

10.26 Uhr: "Ich habe das Coronavirus unterschätzt", sagt die Frankfurter Schriftstellerin Nina Marewski. "Es hat mich einfach aus den Latschen gehauen und zwar von jetzt auf gleich." Die 53-Jährige hatte sich vermutlich im Urlaub in Valencia mit Corona angesteckt. Sie kam ins Krankenhaus und musste beatmet werden. Mit dem hr hat Marewski über den Verlauf der Krankheit gesprochen. Auch auf ihrer Facebookseite berichtet Marewski , wie die Corona-Infektion verlief.

+++ Coronagefahr in Heimen +++

09.55 Uhr: Mehrere Todesfälle, dutzende Infizierte: Das Coronavirus bedroht Senioren- und Pflegeheime besonders. Schutzausrüstung ist knapp oder fehlt. Mal wird selbst genäht, mal hilft der Rettungsdienst. So ist die aktuelle Lage in den Heimen.

+++ Lesungen aus der Küche, dem Garten oder vom Balkon +++

9.45 Uhr: "Lesung im Lockdown" heißt unsere tägliche Serie. Autorinnen und Autoren haben dafür ihr Smartphone in die Hand genommen und sich selbst gefilmt. Ingo Schulze, Dörte Hansen, Saša Stanišić und andere Lieblingsautoren und -autorinnen lesen aus ihren neuen Romanen - vom Balkon, aus dem Garten, aus ihrem Arbeitszimmer oder wie Leif Randt auf den Wiesen von Maintal. Täglich eine Lesung!

+++ Filter für Atemschutzmasken aus Hessen +++

09.16 Uhr: Seit dem Ausbruch des Coronavirus werden weltweit Gesichts- und Atemschutzmasken in großer Menge benötigt. Filter, die in solchen Masken und anderen Atemschutzprodukten verwendet werden, werden unter anderem bei einer Firma in Hatzfeld hergestellt. Dort wird im Dauerbetrieb produziert.

+++ Semester-Start am 20. April zunächst digital +++

09.00 Uhr: Für 260.000 Studierende in Hessen beginnt in zwei Wochen wieder die Uni - wegen des Coronavirus aber ausschließlich digital. Wissenschaftsministerium und Hochschulen haben sich auf flexible Leitlinien für das Sommersemester geeinigt. Wie das genau aussieht und was es für die Studierenden bedeutet, lesen Sie hier.

+++ Verhaltensregeln für den Frankfurter Stadtwald +++

08.43 Uhr: Bei bestem Wetter bietet sich ein Ausflug in den Frankfurter Stadtwald an. Aber auch dabei müssen die Regeln des Kontaktverbots eingehalten werden, darauf weist Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) hin. "Auch im Stadtwald gilt der Mindestabstand von 1,50 Metern und die maximale Gruppengröße von zwei Personen, solange sie nicht zum gleichen Haushalt gehören." Und wichtig: Ausweichen ins Unterholz ist tabu! "Bitte bleiben Sie auf den Wegen! Der Stadtwald ist ein wichtiger Lebensraum für viele heimische Tier- und Pflanzenarten, die empfindlich auf Störungen reagieren", appelliert Tina Baumann, Leiterin der Abteilung Stadtforst beim Grünflächenamt. Zudem bekommen viele Tiere gerade Nachwuchs, zum Beispiel Vogelarten, die ihre Nester auf dem Waldboden bauen. Daher müssen Hunde auch unbedingt angeleint werden. Hinzu komme noch die Waldbrandgefahr. Daher die große Bitte des Grünflächenamtes: Höchste Vorsicht und umsichtiges Verhalten sind angesagt.

+++ Verbraucher decken sich mit Medikamenten ein +++

08.26 Uhr: Aus Sorge vor dem Coronavirus haben sich viele Verbraucher mit Arzneien eingedeckt. Die Nachfrage nach rezeptfreien Medikamenten zog im März stark an. Das hat eine dpa-Anfrage bei mehreren Arzneimittelherstellern ergeben. Vor allem bei Paracetamol-haltigen Mitteln, Arzneien gegen Erkältungen und Allergien sowie Vitaminpräparaten sei die Nachfrage viel höher gewesen als sonst. In einzelnen Fällen habe es bei der Auslieferung Verzögerungen gegeben. Viele Unternehmen haben ihre Produktionskapazitäten erhöht. Man sei "sehr gut in der Lage", die höhere Nachfrage zu bedienen, bitte aber Verbraucher, sich beim Kauf auf übliche Mengen zu beschränken, sagte ein Unternehmenssprecher von Bayer.

+++ Zahnärzte haben bei Material-Verteilung das Nachsehen +++

08.09 Uhr: Die Zahnarztpraxen in Hessen fühlen sich bei der Versorgung mit Schutzausrüstung und bei der finanziellen Absicherung benachteiligt. Täglich gebe es Hilferufe von Kollegen auf der Suche nach Schutzmasken, Handschuhen oder Desinfektionsmittel, berichtet der Präsident der Landeszahnärztekammer Hessen, Michael Frank. "Wir werden jeden Tag weiter vertröstet. Es ist frustrierend", sagt Frank. Wenn sich die Lage nicht entspanne, "könnte das dazu führen, dass Praxen Behandlungen ablehnen müssen, weil ihnen das Material ausgeht."Bisher sei das noch nicht der Fall: "Die Versorgung ist sichergestellt." Dass FFP2-Masken den Kliniken vorbehalten sind, versteht Frank durchaus. Dass immer mehr Menschen auf der Straße Atemschutz tragen, sieht er kritisch: Medizinische Masken sollten medizinischem Personal vorbehalten sein.

+++ Terminal 2 am Flughafen Frankfurt dicht +++

07.26 Uhr: Am Flughafen Frankfurt sind die Passagierzahlen infolge der Corona-Krise weiter eingebrochen. In der Woche vom 30. März bis 5. April wurden nach Angaben des Flughafenbetreibers Fraport 66.151 Fluggäste abgefertigt - 95,2 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahrs. Konsequenz: Fraport schließt das Terminal 2 an diesem Dienstag bis auf Weiteres. Der komplette Passagierverkehr wird in den Hallen B und C des Terminals 1 abgewickelt.

Obwohl die Zahl der Frachtflüge um ein Fünftel stieg, sank die Menge an Fracht und Luftpost in der vergangenen Woche um ein Viertel auf 32.904 Tonnen, wie Fraport am Dienstag weiter mitteilte. In normalen Zeiten wird die Hälfte der Fracht in den laderäumen des Passagiermaschinen befördert.

+++ Frankfurt testet ab heute vor Pflegeheimen - im Bus +++

06.47 Uhr: Die Stadt Frankfurt will vom heutigen Dienstag an Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen und anderen Betreuungseinrichtungen vor Ort auf Corona testen lassen. Dazu ließ die Stadt einen Linienbus zu einem mobilen Testzentrum umbauen. Der Bus fährt die Heime an, vor Ort wird dann gleich getestet. Die Proben werden zu Laboren geschickt, wo nach 24 bis 72 Stunden die Ergebnisse vorliegen sollen, wie Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sagte.

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) führen die Untersuchungen im Auftrag der Stadt durch. Sie beginnen in den Häusern, in denen Corona-Fälle bekannt sind. Der Bus ist barrierefrei zugänglich. Bettlägerige Patienten werden in ihren Zimmern getestet. "Wir gehen von 8.000 Beprobungen in rund 50 Einrichtungen aus. Die Heime können sich über eine neu eingerichtete Homepage anmelden," kündigte DRK-Geschäftsführer Dierk Dallwitz an.

