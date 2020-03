Coronavirus: +++ Flugverkehr in Frankfurt geht weiter kräftig zurück +++ Schutzmasken-Gebot in Hanau +++ 3.100 Infizierte, 16 Tote +++

In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 3.100 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Corona-Update zum Hören +++

9.35 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Hanauer sollen Schutzmasken tragen +++

9.06 Uhr: In Österreich sind Schutzmasken beim Einkaufen inzwischen Pflicht, auch in Deutschland denken vereinzelt Städte darüber nach. Ganz so weit geht Hanau noch nicht – bisher spricht die Stadt nur von einem "Schutzmasken-Gebot". Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) hat alle Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, freiwillig Schutzmasken im öffentlichen Raum zu tragen. "Wenn jeder eine Maske trägt, ist allen geholfen. Unser Gebot soll das Bewusstsein dafür schärfen, dass jeder von uns die Aufgabe hat, sich und andere zu schützen. Das macht die Ansteckung schwieriger und verlangsamt die Ausbreitung des Corona-Virus." Der Krisenstab der Stadt will bis zum Ende der Woche eine eigene Nähanleitung für Atemschutzmasken zur Verfügung stellen.

+++ Musikschulen setzen auf digitale Unterrichts-Notlösung +++

8.40 Uhr: Digitaler Unterricht ist auch bei Musikschulen in der Corona-Krise angesagt: Viele Lehrer stellen Videos auf Youtube, unterrichten per Skype oder nutzen WhatsApp, um sich per Sprachaufnahme die Lernfortschritte ihrer Schüler anhören zu können. Doch diese Lösungen haben ihre Schwächen, berichten die Musiklehrerinnen und -lehrer in unserem Beitrag.

+++ Flugverkehr in Frankfurt geht weiter kräftig zurück +++

8.06 Uhr: Der Verkehr am Frankfurter Flughafen nimmt wegen der Coronavirus-Pandemie immer stärker ab. In der vergangenen Woche (23. bis 29. März) sei die Passagierzahl im Vergleich zum Vorjahr um 91 Prozent auf knapp 119.000 gesunken, teilte der Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag mit. Das waren noch mal deutlich weniger als noch in der Vorwoche, als noch etwas mehr als 331.000 Passagiere abgefertigt wurden. Relativ stabil im Wochenvergleich war dagegen das Frachtvolumen mit etwas mehr als 33.000 Tonnen (Vorwoche: 36.591). Im Jahresvergleich bedeutet das allerdings auch einen Rückgang um etwas mehr als ein Viertel.

