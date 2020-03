In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen: Selbstständige und Kleinunternehmer können ab sofort finanzielle Hilfen beantragen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 3.100 gestiegen.

+++ Frankfurt passt Fahrplan an +++

19.39 Uhr: Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt reagiert auf die ersten Erfahrungen der Fahrplan-Drosselung und justiert noch einmal nach. Die U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse verkehren zwischen Montag und Freitag zwar weiter nur nach einem verstärkten Sonntagsfahrplan, vielfrequentierte Linien erhalten aber zusätzliche Wagen. Die Linie 21 verkehrt zudem bereits morgens im Viertelstunden-Takt, die Buslinie 37 verdoppelt ihr Angebot in den Stoßzeiten.

+++ Wirtschaftsethik-Professor: Brauchen schrittweise Lockerung +++

19.12 Uhr: Wirtschaftsethik-Professor Christoph Lütge hat im hr-Coronaupdate am Montag dafür plädiert, die Kontaktsperren nicht zu lange aufrecht zu halten. "Wir müssen beide Aspekte berücksichtigen – die ökonomischen und die gesundheitlichen. Die Risikogruppen müssen wir schützen. Bei den anderen müssen wir zu einer schrittweisen Lockerung – und zwar nicht erst in drei Wochen – kommen, damit die Ökonomie wieder anläuft", so Lütge. "Damit die Menschen auch wieder Hoffnung haben. Denn ohne Hoffnung wird das alles nichts."

Der Wirtschaftsethik-Professor denkt dabei auch an die Langzeit-Folgen: "Durch die aktuellen Maßnahmen gerät enorm viel unter die Räder. Die großen Unternehmen können vieles noch abfedern, aber schon jetzt ist klar, dass viele kleine und mittelständische Unternehmen in massive Probleme kommen werden, gegen die die Finanzkrise vor gut zehn Jahren gar nichts sein wird." Daher sei es aus seiner Sicht unvermeidlich, dass sich viele Menschen anstecken und so eine Immunität entwickeln. Aber: "Was wir damit aber verbinden müssen, ist, dass wir die Risikogruppen besser schützen."

+++ Gießen: Corona-Testcenter nun in Sporthalle +++

18.01 Uhr: Die zentrale Corona-Teststelle für den Landkreis Gießen befindet sich ab Mittwoch und bis zu den Sommerferien in der Rivers-Sporthalle in Gießen. Wie die Stadt, der Landkreis und die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) am Montag mitteilten, wird in der Halle zudem eine zentrale Stelle für die ambulante ärztliche Versorgung gegen das Coronavirus geschaffen. "Dass die Stadt Gießen ihre Sporthalle zur Verfügung stellt, ist ein solidarischer Akt", sagte Landrätin Anita Schneider (SPD). Zuvor hatte es einen öffentlichen Streit um das Testcenter im Landkreis Gießen gegeben. Da der bisherige Standort in Lich aufgegeben werden musste, sollte die Teststelle eigentlich in Staufenberg errichtet werden. Dagegen gab es in der Gemeinde aber heftigen Protest, weswegen sich die KVH öffentlich beschwert hatte.

+++ Deutsche Bank spendet Schutzmasken +++

17.44 Uhr: Die Deutsche Bank stellt der Stadt Frankfurt kurzfristig 375.000 OP-Masken zur medizinischen Versorgung kostenfrei bereit. Das Gesundheitsamt werde die Masken zuteilen: an Kliniken, Pflegeeinrichtungen und weitere soziale Einrichtungen sowie Behörden mit besonderen Schutzaufgaben, teilte das Geldhaus am Montag mit. Mit der Spende wolle die Bank in der Corona-Krise „unbürokratisch unterstützen“, erklärte Deutsche-Bank-Vize Karl von Rohr. Die Masken stammen den Angaben zufolge aus den Beständen, die die Deutsche Bank im Zuge der Sars-Epidemie angeschafft hatte.

+++ hr-Bigband und hr-Sinfonieorchester im Livestream +++

17.40 Uhr: In Zeiten der Corona-Pandemie müssen auch die hr-Bigband und das hr-Sinfonieorchester umplanen. Daher starten die Musiker und Musikerinnen ab diesem Mittwoch einen Konzert-Livestream. Dieser soll dann unter der Woche täglich um 19 Uhr, zunächst mit Duos und Soloauftritten, stattfinden. Ein bis zwei Musiker betreten dabei die Bühne des hr-Sendesaals und spielen 20 Minuten für das Online-Publikum. Zu sehen sind die Auftritte auf den Websites und Social-Media-Kanälen der hr-Bigband und des hr-Sinfonieorchesters.

"Das Programm stellen wir gerade peu à peu zusammen, es ist ein fließender Prozess", so hr-Musikchef Michael Traub. Den Anfang macht am Mittwoch das Atlantic String Duo mit den beiden Geigerinnen des hr-Sinfonieorchesters Stefanie Pfaffenzeller und Rachelle Hunt. Sie präsentieren Musik von Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Philipp Telemann, Béla Bartók und Joseph Haydn.

+++ Noch kein Kurzarbeiter-Deal mit Lufthansa-Piloten +++

17.32 Uhr: Bei der Lufthansa gibt es trotz des aktuellen Rumpf-Flugplans immer noch keine Einigung zur Kurzarbeit der rund 5.000 Piloten. Man sei überzeugt, in den Verhandlungen mit der Vereinigung Cockpit noch zu einem Ergebnis zu kommen, sagte am Montag ein Konzernsprechers. Zeitgleich gab die Kranich-Airline bekannt, dass bereits für 27.000 Beschäftigte am Boden und in der Kabine Kurzarbeit vereinbart worden sei, teils rückwirkend für den März.

+++ 5.000 Anträge auf Soforthilfe eingegangen +++

17.25 Uhr: Der Andrang hessischer Unternehmen auf staatliche Soforthilfen in der Corona-Krise ist erwartungsgemäß groß. Nach sechs Stunden seien rund 5.000 Anträge eingegangen, zog Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am späten Montagnachmittag eine erste Zwischenbilanz. "Der Ansturm auf den Soforthilfe-Antrag ist erwartungsgemäß hoch ausgefallen. Insgesamt aber lief das System stabil."

Die Unternehmen können seit Montag online einen Antrag auf die Soforthilfe stellen, federführend ist das Regierungspräsidium Kassel. "Teilweise gab es allerdings mehr als 15.000 gleichzeitige Zugriffsversuche. Daher mussten sich heute etliche Antragsteller leider gedulden und es immer wieder neu versuchen", räumte Al-Wazir ein. Für die kommenden Tage erwartet der Wirtschaftsminister "eine deutliche Entspannung".

+++ Zweiter Todesfall im Main-Taunus-Kreis +++

17.20 Uhr: Im Krankenhaus Hofheim ist am Montag ein 80-Jähriger an den Folgen des Coronavirus gestorben. Wie ein Kreissprecher mitteilte, hatte der Patient aus Liederbach mehrere Vorerkrankungen. Die Anzahl der Todesfälle im Main-Taunus-Kreis erhöht sich damit auf zwei, in Hessen auf 16.

17.05 Uhr: Ein Militärhubschrauber der französischen Luftwaffe hat am Montag zwei Corona-Patienten nach Hessen geflogen. Die beiden Infizierten aus dem Straßburger Raum landeten am Mittag auf dem Flugplatz in Egelsbach und wurden von dort mit einem Rettungswagen in eine Offenbacher Klinik gebracht. Wie das Krankenhaus dem hr bestätigte, werden die beiden Corona-Fälle auf der Intensivstation behandelt. Ihr Zustand sei stabil.

+++ Gericht lehnt Aussetzung der Abi-Prüfungen ab +++

16.48 Uhr: Das Wiesbadener Verwaltungsgericht hat den Eilantrag einer Schülerin auf Aussetzung der Abiturprüfung in Hessen wegen einer drohenden Gesundheitsgefährdung durch das Coronavirus abgelehnt. Sie könne nicht die vorläufige Aussetzung des Abiturs für alle Schüler im Land verlangen, weil ihr dafür die Antragsbefugnis fehle, teilte das Gericht in der am Montag veröffentlichten Begründung mit. Auch auf die Aussetzung ihrer eigenen Klausuren habe sie keinen Anspruch.

+++ Corona-Briefwahl in Münster +++

16.40 Uhr: Die Bürgermeisterwahl in Münster (Darmstadt-Dieburg) findet trotz des Coronavirus wie geplant am 26. April statt. Nach Angaben der Gemeinde vom Montag verständigten sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses darauf, die Wahl nicht abzusagen. Sie wird stattdessen als Briefwahl durchgeführt. Die Landesregierung hatte zuvor beschlossen, alle Bürgermeisterwahlen bis frühestens 1. November zu verschieben. Dies gilt allerdings nicht für Wahlen, bei denen die Wahlscheine bereits ausgegeben und die Briefunterlagen verschickt wurden.

+++ Neues Corona-Testverfahren entwickelt +++

16.21 Uhr: Forscher des Deutschen Roten Kreuzes und der Virologie an der Uniklinik Frankfurt haben gemeinsam ein neues Testverfahren auf das Coronavirus entwickelt. Mit einer speziellen Lösung können in den Laboren mehrere Proben gleichzeitig getestet werden – nur bei einem positiven Ergebnis müssen die Proben dann einzeln nachgetestet werden. "Damit wird es möglich, die von Wissenschaftlern und Politikern geforderte Ausweitung der Testung in weitere Bevölkerungsgruppen auch bei den begrenzten Testkit-Ressourcen früher umzusetzen, als bisher angenommen wurde", sagte Erhard Seifried vom DRK-Blutspendedienst. Mit der neuen Methode lasse sich die aktuelle Zahl von deutschlandweit 40.000 Tests pro Tag auf 200.000 bis 400.000 Untersuchungen steigern.

+++ Commerzbank streicht Dividende +++

16.12 Uhr: Die Commerzbank-Aktionäre werden in diesem Jahr leer ausgehen. Wie der MDax-Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte, wird die Dividende für das Geschäftsjahr 2019 wegen der wirtschaftlichen Unsicherheiten in Folge der Coronakrise gestrichen. Geplant war bisher, dass die seit Jahren gebeutelten Aktionäre des seit der Finanzkrise teilverstaatlichten Instituts für 2019 zumindest wieder eine Mini-Dividende von 15 Cent je Anteilsschein bekommen. Die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) und der deutschen Finanzaufsicht Bafin hatten die Banken aufgefordert, vorerst auf die Ausschüttung von Gewinnen zu verzichten.

+++ Drogenhilfe-Mitarbeiter beklagen "unhaltbare Zustände" +++

16 Uhr: Mitarbeiter der Integrativen Drogenhilfe in Frankfurt haben in einem offenen Brief an den Frankfurter Oberbürgermeister und den Gesundheitsdezernenten "unhaltbare Zustände" in den Drogenhilfe-Einrichtungen beklagt. Im Konsumraum im Frankfurter Bahnhofsviertel werde regelmäßig der Sicherheitsabstand unterschritten, zudem gebe es keine Schutzvorrichtungen aus Plexiglas, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Schreiben. Viele Mitarbeiter seien am "Rand der psychischen Belastbarkeit". Die Betroffenen forderten deshalb sofortige Maßnahmen, damit sich das Virus "nicht wie ein Lauffeuer im Bahnhofsviertel und darüber hinaus verbreiten kann".

+++ Katholik klagt gegen Gottesdienstverbot +++

15.52 Uhr: Ein Katholik klagt vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof gegen das derzeit geltende Gottesdienstverbot. Wie das Gericht am Montag in Kassel mitteilte, bezieht sich der Mann dabei auf die im Grundgesetz garantierte ungestörte Religionsausübung. Der Antragsteller fordert, per Eilverfahren Zusammenkünfte in Kirchen, Synagogen und Moscheen wieder zu erlauben. Das Gericht will noch vor Ostern darüber entscheiden.

+++ Lehrer im Lahn-Dill-Kreis spenden Teile des Gehalts +++

15.46 Uhr: Elf Lehrerinnen und Lehrer der Grundschule Niederbiel in Solms (Lahn-Dill) haben wegen der Coronakrise einen Teil ihres Gehalts gespendet. Rund 3.000 Euro gingen so an die Tafel in Wetzlar. "In diesen schwierigen Zeiten hatten schon viele Menschen tolle Ideen, um zu helfen", sagte Rektor Horst Hack am Wochenende in einem Video auf Facebook. "Es wäre schön, wenn sich auch andere Kollegen dazu entschließen könnten zu helfen."

+++ Hessische Kliniken teilen Corona-Patienten auf +++

15.39 Uhr: In Hessen sollen Corona-Patienten zentral verteilt werden. Dazu wurde eine Koordinierungsgruppe gegründet, die ihre Arbeit an diesem Montag beginnt. Sieben Großkliniken sind daran beteiligt: die Kliniken in Kassel, Fulda und Darmstadt, dazu die Uni-Kliniken in Gießen, Marburg und Frankfurt und das Helios HSK in Wiesbaden. "Diese sollen alle anderen Kliniken koordinieren, damit alle Patienten gut untergebracht werden können", sagte Dr. Andreas Jerrentrup, Chefarzt am Zentrum für Notfallmedizin an der Uni-Klinik Marburg und Teil der Koordinierungsgruppe, im Gespräch mit hr1. In der Koordinierungsgruppe gehe es nicht nur um die Patienten, sondern auch um das Organisieren von Schutzkleidung. In Italien und Spanien hätten sich auch viele Klinik-Mitarbeiter infiziert. Das wolle man in Hessen verhindern.

+++ Großer Andrang auf Soforthilfen +++

15.11 Uhr: Der Andrang auf staatliche Soforthilfen für kleinere Betriebe mit Finanznot ist in Hessen erwartungsgemäß sehr groß. "Die Zugriffszahlen sind enorm", sagte eine Sprecherin des hessischen Wirtschaftsministeriums in Wiesbaden. Die Unternehmen können seit Montag online einen Antrag auf Soforthilfe stellen , federführend ist das Regierungspräsidium Kassel. Dessen Server war bis zum Nachmittag ständig überlastet.

+++ Bibliotheken bieten kostenlos eBooks und Hörbücher an +++

15.05 Uhr: Da die öffentlichen Bibliotheken bis einschließlich 19. April geschlossen bleiben sollen, gibt es in Hessen ein kostenloses Angebot für diesen Zeitraum: Alle Menschen, die in Hessen wohnen, können sich hier für das gemeinsame Onlineportal der Bibliotheken registrieren – auch ohne einen Bibliotheksausweis zu besitzen. Über das Portal erhalten sie zum Beispiel Zugriff auf digitale Romane, Kinderbücher oder Hörbücher. Der Zugang erlischt automatisch, sobald die Bibliotheken wieder öffnen.

+++ SVWW verlässt Quarantäne +++

14.47 Uhr: Für Spieler, Trainer und Betreuer des SV Wehen Wiesbaden endet am heutigen Montag die 14-tägige Corona-Quarantäne. Wie der SVWW mitteilte, wird die Profimannschaft ab Dienstag in Kleinstgruppen auf den Rasen zurückkehren und unter strengen Hygienemaßnahmen das Training aufnehmen. "Es gibt momentan ganz sicher wichtigere Dinge als den Fußball, aber es wird auch wieder zu Spielen kommen und darauf freuen wir uns alle jetzt schon", sagte Sportdirektor Christian Hock. Das Team des Zweitligisten hatte sich vor zwei Wochen nach einem positiven Test bei Außenverteidiger Tobias Mißner in die freiwillige Isolation begeben.

14.35 Uhr: Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist auf 3.100 gestiegen. Wie das Sozialministerium am Montag mitteilte, sind damit 157 Neuinfektionen dazugekommen. Die Zahl der Todesfälle, die auf den Erreger Sars-CoV-2 zurückgeführt werden, hat sich im Vergleich zum Sonntag um fünf auf 16 erhöht. Ein bereits bestätigter Fall aus dem Kreis Limburg-Weilburg wird in der Ministeriums-Statistik noch nicht aufgeführt. Am Montagnachmittag vermeldete zudem der Main-Taunus-Kreis einen weiteren Todesfall.

14.21 Uhr: Während der Corona-Krise ist gegenseitige Hilfe wichtiger denn je. Um Hilfsangebote und Hilfsgesuche ab sofort besser miteinander zu koppeln, können sich Hilfesuchende und potenzielle Helfer ab sofort auf der Website "hessen-helfen.de" austauchen. Die gemeinsame Aktion von hessenschau, hr3 und YOU FM in Kooperation mit dem Land ist online. Schauen Sie rein.

+++ "Geringe Kooperationsbereitschaft" bei Corona-Testzentren +++

14.04 Uhr: Bei der Einrichtung von hessenweiten Testzentren für Corona-Verdachtsfälle stößt die Kassenärztliche Vereinigung (KV) wiederholt auf Probleme. Immer wieder seien Umzüge nötig, sagte Sprecher Karl Matthias Roth am Montag. Kaum eine Einrichtung sei noch an dem Ort, wo sie ursprünglich eröffnet worden sei. Das habe teils virologische Gründe, teils stoße man auf Bedenken wegen Ansteckungsgefahren.

"Wir haben eine nicht so hohe Kooperationsbereitschaft, wie wir uns gewünscht hätten", sagte Roth. Nachdem es zwischenzeitlich 16 Testzentren in Hessen gab, liege die Zahl aktuell bei 15. Pro Tag werden 1.200 Tests in den hessischen Zentren gemacht.

+++ R+V-Versicherung spürt Corona-Auswirkung +++

13.56 Uhr: Die in Wiesbaden sitzende R+V-Versicherung rechnet wegen der Corona-Krise mit einer spürbaren Eintrübung des Geschäfts. Wie Vorstandschef Norbert Rollinger am Montag in einer Telefonkonferenz unterstrich, könnten die erwarteten Ausfälle im Jahr 2020 noch nicht beziffert werden. Der Wachstumskurs der vergangenen Jahre werde jedoch sicher empfindlich belastet. Zusätzlich zur um 20 Prozent gesunkenen Nachfrage werde vor allem die Beitragsfreistellung dem Umsatz erheblich schmälern, so Rollinger.

+++ Notfall-Kinderzuschlag ab April +++

13.24 Uhr: Familien mit geringem Einkommen sollen ab April einen "Notfall-Kinderzuschlag" von der Familienkasse erhalten. Wie die Bundesagentur für Arbeit Hessen mitteilt, werden Kindergeld und Kinderzuschlag dafür zusammengefasst. Den Notfall-Zuschlag in Höhe von 185 Euro pro Kind können Familien im Laufe des Aprils beantragen. Die neue Regelung gilt beispielsweise für Eltern, die wegen der Coronakrise Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld beziehen und deshalb nicht mehr für den Unterhalt der Familie aufkommen können. Mehr Informationen finden Sie auf der Website der Bundesagentur für Arbeit .

+++ Frankfurt wirbt mit Rap-Video fürs Daheimbleiben +++

13.13 Uhr: Die Stadt Frankfurt hat sich am Montag mit einem Rap-Video an den jüngeren Teil der Bevölkerung gewandt und mit freshen Rhymes für das Einhalten der Corona-Verhaltensregeln geworben. "Wer zuhause bleibt, handelt verantwortungsbewusst. Das ist cool", fasste Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) zusammen. Den Aufruf in Ton und Bild sehen Sie an dieser Stelle:

+++ Lokale Geschäfte mit Gutscheinen unterstützen +++

13.00 Uhr: Um kleine Cafés, Kinos, Friseure oder Restaurants finanziell zu unterstützen, haben zwei Frankfurter die Online-Plattform Hilfe Lokal gegründet. Dort können Geschäfte, die wegen der Coronakrise in eine finanzielle Notlage geraten, Gutscheine zum Verkauf anbieten. Die Kunden können die Gutscheine dann nach der Wiedereröffnung einlösen oder verfallen lassen, wenn sie das Geld spenden wollen. Auch Theater und Museen können mitmachen.

+++ Finanzexperte gibt Tipps für den Soforthilfe-Antrag +++

12.44 Uhr: Ab diesem Montag können Unternehmer in Hessen, die von der Corona-Krise betroffen sind, Soforthilfe beantragen. Um den Antrag online zügig einzureichen, rät Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip, neben den notwendigen Unterlagen - Adresse, Steuer-ID, Kontonummer und Gewerbe-Registrierungsnummer - auch Eckdaten bereit zu legen. "Als Beispiel: Ihr Umsatz im März 2019 betrug 20.000 Euro. Im März 2020 liegt er nun bei 1.000 Euro. Das sind einfache Dinge, die belegen, warum Sie finanzielle Unterstützung brauchen", erklärte Tenhagen am Montag im Coronaupdate des hr. Sein Rat daher: "Schreiben Sie keinen Roman, sondern einfach und prägnant, warum Sie die Hilfe benötigen."

+++ 81-Jähriger in Fulda gestorben +++

12.28 Uhr: Der Landkreis Fulda verzeichnet seinen ersten Corona-Todesfall. Wie der Kreis am Montag mitteilte, handelt es sich um einen 81-jährigen Mann, der am Samstag im Krankenhaus starb. Er sei zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit gibt es in Hessen 13 Todesfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen.

+++ 2.000 Mundschutzmasken für das Klinikum Hanau +++

12.23 Uhr: Das Klinikum Hanau hat auf einen Schlag 2.000 neue Mundschutzmasken erhalten. Nagelstudio-Besitzer Hung Phan spendete die Masken, wie das Forum Hanau, in dem Phan einen Laden besitzt, am Montag berichtete. Er benutze sie eigentlich zum Schutz vor Staub, brauche sie aufgrund der Schließung seines Studios momentan aber nicht. "In Zeiten, in denen Krankenhäuser notgedrungen Masken zu Wucherpreisen kaufen müssen, ist eine solche Spende wie die von Hung Phan besonders wertvoll – und ein wichtiges Signal", so Klinikum-Geschäftsführer Volkmar Bölke.

+++ Evangelische Kirche lädt zu Online-Gesprächen ein +++

12.16 Uhr: Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) lädt Mitarbeiter, Mitglieder und Interessierte zu zwei Online-Gesprächen über Leben und Glauben in der Coronakrise ein. "Es wird überall viel Gutes organisiert und vieles neu oder anders aufgesetzt und ausprobiert", schreibt der Leiter der Ehrenamtsakademie, Steffen Bauer, in der Einladung. "Gleichzeitig werden Fragen drängender. Was macht dieses Geschehen, diese Zeit mit uns persönlich, mit unserer Gesellschaft, mit unserem Glauben, mit unserer Art, Kirche zu sein?" Die Gespräche darüber finden am Freitag, 3. April, von 16 bis 17 Uhr und am Montag, 6. April, von 19 bis 20 Uhr als Webinar statt.

+++ Industriepark Höchst stellt Desinfektionsmittel her +++

12.10 Uhr: Der Betreiber des Industrieparks Höchst stellt in der Corona-Krise weiter Desinfektionsmittel für Kliniken her. Die Produktion von rund 400 Litern am Tag für Krankenhäuser in der Umgebung werde diese Woche fortgesetzt, sagte ein Sprecher von Infraserv Höchst. Allerdings seien Rohstoffe dafür knapp, was die Herstellung beschränke. Eine Ausweitung der Produktion sei daher zunächst nicht geplant.

+++ Corona-Informationen in verschiedenen Sprachen +++

12.04 Uhr: Das hessische Sozialministerium hat auf seiner Website Informationen über das Coronavirus in verschiedenen Sprachen hochgeladen. Die Liste wurde mehrmals ergänzt. Aktuell finden sich dort Informationen auf Englisch , Französisch , Arabisch , Türkisch , Kurdisch (Sorani) , Polnisch , Russisch , Rumänisch , Bulgarisch , Somali , Tigrinya , Amharisch und Dari .

+++ FAQ zu Corona-Tests +++

11.40 Uhr: Hessen will mehr Menschen auf das Coronavirus testen - je früher, desto besser. Doch wie sieht das in der Praxis eigentlich aus? Unsere User haben auf Facebook viele Fragen zum Thema gestellt. Wir haben die dringendsten in einem FAQ beantwortet.

+++ "Der Rheingau ist das neue Ischgl" +++

11.33 Uhr: Als "neues Ischgl" - österreichischer Skiort und einer der ersten Corona-Hotspots - bezeichnete eine Mitarbeiterin aus dem Rüdesheimer Rathaus die Situation, die sich am Wochenende im Rheingau abspielte. Tausende Besucher kamen nach Angaben der Städte trotz der geltenden Corona-Auflagen, teilweise von weit her angefahren. Eltville und Geisenheim haben deshalb bereits reagiert und Parkplätze gesperrt, in Rüdesheim könnten am kommenden Wochenende Straßensperren folgen. Gemeinsamer Appell: Bleiben Sie nächstes Wochenende zuhause.

+++ Krisen-Hotline von Kasseler Psychologiestudenten +++

11.10 Uhr: Einsamkeit, Frustration, Ängste – zum Umgang mit diesen in der Corona-Krise vermehrt auftretenden Problemen wollen Psychologiestudierende der Universität ab Dienstag, 31. März, telefonische Beratungen anbieten. Das Sorgen-Telefon soll zunächst für sechs Wochen und von montags bis freitags von 10 Uhr bis 18 Uhr unter der Telefonnummer 0561/8042882 erreichbar sein.

Die Telefonseelsorger seien Studierende des Studiengangs "Klinische Psychologie und Psychotherapie" und für Beratungen von Menschen mit seelischen Nöten gut ausgebildet, wie die Universität am Montag mitteilte. Sie würden zudem zusätzlich für die Aufgabe geschult. Mit der Initiative solle auch das Bürgertelefon der Stadt entlastet werden, das derzeit stark von besorgten Menschen frequentiert werde, sagte Initiatorin Heidi Möller, Leiterin des Fachgebietes Theorie und Methodik der Beratung am Institut für Psychologie. Bei der Aktion arbeite man eng mit der Kasseler Gesundheitsdezernentin Ulrike Gote (Grüne) zusammen.

+++ Finanztip-Chefredakteur: "Stoppen Sie alles, was Sie können" +++

11.03 Uhr: Zum Monatsende sind auch während der Corona-Pandemie die monatlichen Kosten fällig. Darunter fallen nun auch Leistungen, die nicht in Anspruch genommen werden können - wie das Fitnessstudio oder der Sportverein. Menschen, die aufgrund der Krise unter Liquiditätsproblemen leiden, rät Hermann-Josef Tenhagen, Chefredakteur von Finanztip, am Montag im Coronaupdate des hr dazu, noch vor Monatsende die Zahlungen einzustellen. "Alles, was Sie noch verhindern können, sollten Sie angehen", sagte Tenhagen. "Stoppen Sie alles, was Sie können und nicht brauchen - was Sie aber sonst in Schwierigkeiten bringen könnte." Zum Monatsanfang sei das schon deutlicher schwieriger. Zudem rät Tenhagen bei finanziellen Engpässen: "Sie sollten die Verträge kündigen oder den Beitrag für mehrere Monate freistellen."

+++ Online-Antrag auf Soforthilfe freigeschaltet +++

10.20 Uhr: Kleinunternehmen, Selbstständige und Freiberufler mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten wegen der Coronakrise können ab sofort Anträge auf staatliche Soforthilfe stellen. Die schwarz-grüne Regierung rechnet damit, dass sich weit über 200.000 Unternehmer melden. Die staatlichen Gelder seien nicht zweckgebunden, müssten aber mit der Coronakrise zu tun haben und zum Vermeiden einer finanziellen Schieflage verwendet werden, hatte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) erklärt. Sie müssen nicht zurückgezahlt werden. Der Antrag läuft über die Website des Regierungspräsidiums Kassel, eine Anleitung und ein FAQ sind bereits seit Sonntag online.

Für den Fall, dass Sie den Link - wie wir - auf der Website nicht finden konnten: Er ist bisher ausschließlich in den PDF-Dokumenten hinterlegt. Hier geht es direkt zum Antrag. Der Server ist allerdings derzeit stark überlastet.

+++ Fresenius verschiebt Hauptversammlung +++

9.45 Uhr: Der Gesundheitskonzern Fresenius verschiebt wegen der Coronakrise seine Hauptversammlung. Das für den 20. Mai geplante Aktionärstreffen werde zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilte das Dax-Unternehmen am Montag in Bad Homburg mit. Ein neuer Termin werde bekannt gegeben, sobald eine verlässliche Planung möglich sei. Damit verschiebe sich auch die Auszahlung der Dividende.

+++ Main-Kinzig-Kreis startet Märchen-Reihe für Kinder +++

8.40 Uhr: Am Montag startet eine Sendereihe mit Märchen der Brüder Grimm, die der Main-Kinzig-Kreis produziert hat. Ab 15 Uhr wird die erste Folge auf mkk.de und auf der Facebookseite des Main-Kinzig-Kreises zu sehen sein. Der Kreis wolle Familien in Zeiten der Coronakrise eine regelmäßige Unterhaltung bieten, sagte Landrat Thorsten Stolz (SPD). "Dabei stärken wir gleichzeitig das Bewusstsein für die Brüder Grimm in der Region und ihre Märchen." Die Brüder Grimm sind eng mit dem Main-Kinzig-Kreis verbunden: In Hanau und Steinau kann man auf den Spuren der Märchensammler wandeln.

+++ Erste Corona-Klagen vor hessischen Gerichten +++

8.17 Uhr: Vor hessischen Gerichten gibt es die ersten Klagen im Zusammenhang mit der Coronakrise. Sowohl Firmen als auch Privatpersonen haben bereits juristische Schritte eingeleitet, wie eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa bei verschiedenen Verwaltungsgerichten zeigt. Die Klagen gehen allerdings in völlig unterschiedliche Richtungen: Manche richten sich gegen Verordnungen der Landesregierung zur Eindämmung des Coronavirus, andere gegen die Schließung von Geschäften und Unternehmen. Ein Aktionär will außerdem wegen des Coronavirus mit einer Klage die Hauptversammlung einer Bank verhindern.

