GEW bekräftigt per Petition Forderung nach Wechselunterricht

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen (GEW) hat am Dienstag eine Petition mit dem Titel "Hessen braucht ein Konzept für den Unterricht unter Pandemie-Bedingungen" an Kultusminister Alexander Lorz (CDU) übergeben. "Außer regelmäßigem Lüften ist dem Kultusminister noch nicht viel eingefallen, um die Schulen auf einen Winter in der Corona-Pandemie vorzubereiten", kritisierte die Vorsitzende Maike Wiedwald in einer Mitteilung. Angesichts der unverändert hohen Infektionszahlen in Hessen und der aktuellen Minustemperaturen müssten die Schulen flächendeckend in das Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht übergehen, so die Forderung.

Zudem brauche es mehr Vertretungskräfte, hochwertige Lüftungsgeräte in den Klassenzimmern sowie einen schnelleren Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. 12.000 Personen unterzeichneten die Petition nach GEW-Angaben. Die Lehrergewerkschaft habe außerdem einen Arbeitskalender mit täglichen Aufgaben bis zu den Weihnachtsferien erstellt und an den Kultusminister übergeben. Ein Sprecher des Ministeriums verwies auf ein für diesen Freitag geplantes Gespräch des Ministers mit Lehrerverbänden.