In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 1.909 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Frankfurter Messe sagt "Tendence" ab +++

12.15 Uhr: Wegen der Corona-Krise hat die Frankfurter Messegesellschaft nun auch die für Ende Juni geplante Konsumgüterschau "Tendence" abgesagt. Teile des Sortiments sollen den Fachkunden auf der "Nordstil" in Hamburg gezeigt werden, die vom 25. bis zum 27. Juli geplant ist. Man habe vergeblich versucht, die Veranstaltung doch noch stattfinden zu lassen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag. "Die nun nochmals verschärfte Lage in Bezug auf das Coronavirus lässt uns jedoch leider keine andere Wahl als die Absage der Veranstaltung. Gerne begrüßen wir die Branche wieder in 2021 hier in Frankfurt", sagte Geschäftsführer Stephan Kurzawski.

+++ Über 1.000 Frankfurter Medizin-Studenten wollen helfen +++

12.08 Uhr: Die Resonanz auf den Aufruf des Fachbereichs Medizin der Goethe-Universität ist groß: Bis zum Donnerstagmorgen haben 1.166 angehende Mediziner ihre Hilfe in der Corona-Krise angeboten, so die Universität. Das seien fast alle der Studierenden, die momentan in Frankfurt sind. Viele der insgesamt rund 2.700 Medizinstudenten, die infrage kämen, seien gerade bei ihren Familien außerhalb der Stadt und könnten deshalb nicht helfen. Die Studierenden könnten je nach Ausbildungsstand gewisse Bereiche in der Uni-Klinik unterstützen, zum Beispiel als Helfer in der Krankenpflege Blut abnehmen.

+++ Linke fordert Land auf, Betreuungsgeld für Kinder zu erstatten +++

11.50 Uhr: Die Linke hat im hessischen Landtag die uneinheitliche Regelung zur Erstattung von Betreuungsgebühren bei Kindern kritisiert. "Aktuell zahlen viele Eltern für eine Kita- oder Schulkinderbetreuung, die nicht erbracht wird. Einige Kommunen haben bereits Beschlüsse auf den Weg gebracht, zumindest für April keine Elternbeiträge einzufordern", erklärte die familienpolitische Sprecherin Christiane Böhm am Donnerstag.

Doch wenn Kommunen auf die Gelder verzichten würden, reiße das Löcher in ihre Haushalte. Denn die Kosten für die Fachkräfte in den Kindetagesstätten und in der Nachmittagsbetreuung würden weiterlaufen. Es sei nachvollziehbar, dass für viele Eltern, die jetzt ihre Kinder zu Hause betreuten und deshalb Gehaltseinbußen in Kauf nehmen müssten, die Zahlung für eine nicht erbrachte Leistung eine zusätzliche Bürde darstelle, erklärte Böhm. Vor diesem Hintergrund müsse das Land die Kosten übernehmen. In anderen Bundesländer wie Thüringen gebe es eine solche Regelung bereits.

+++ EKHN startet Andacht-Format "Living Room" +++

11.40 Uhr: Viele Gemeinden übertragen ihre Gottesdienste inzwischen live. Die EKHN möchte dieses Angebot erweitern und startet am Freitagabend eine wöchentliche Serie mit "Wohnzimmer-Andachten im Mini-Format". In der Sendung namens "Living Room" sollen Menschen persönlich und ermutigend erzählen, "warum der christliche Glaube gerade in herausfordernden Zeiten eine kostbare Kraft sein kann", heißt es in der Ankündigung. Die Sendung komme bewusst nicht aus einer Kirche, sondern nehme die besondere Situation der Menschen zu Hause in ihren Wohnzimmern auf.

+++ Profi-Kicker treten bei "Bundesliga Home Challenge" an +++

11.25 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) bringt den Fußball in der Corona-Krise zurück: In der "Bundesliga Home Challenge" treten ab dem Wochenende sogar Profi-Kicker auf dem virtuellen Rasen an. Mit dabei sind auch die hessischen Teams Eintracht Frankfurt, SV Darmstadt 98 und SV Wehen Wiesbaden. Wer gegen wen antritt, lesen Sie in unserem Beitrag.

+++ Liga Hessen fordert: Altenpflege nicht vergessen +++

11.00 Uhr: Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen sowie der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste fordern, dass Pflegebedürftige, Angehörige und Pflegekräfte "in der Krise nicht im Stich gelassen werden", wie es Liga-Vorstandsvorsitzende Dr. Yasmin Alinaghi in einer Mitteilung vom Donnerstag formulierte. Die Altenpflege stünde aufgrund des neuartigen Coronavirus vor einer historischen Belastungsprobe. Eine Beteiligung auf Augenhöhe, so heißt es weiter, mit Krankenhäusern und Ärzteschaft sei bitter nötig.

Ebenso müssten klare gesetzliche Regelungen und eine angemessene Ausstattung mit Schutzausrichtung her. Besonders bei der Schutzausrichtung besteht laut Mitteilung ein gravierender Mangel, "der die Versorgung alter und behinderter Menschen in der ambulanten und der stationären Pflege akut gefährdet". Vor einer Knappheit an Schutzmitteln hatte auch schon der Bundesverband privater sozialer Dienste gewarnt.

+++ Esa fährt Missionskontrolle für Satelliten weiter runter +++

10.45 Uhr: Die Europäische Weltraumorganisation Esa hat das Personal für die Missionskontrolle in Darmstadt weiter reduziert. Grund ist die Infektion eines Mitarbeiters mit dem Coronavirus. Durchschnittlich 30 der insgesamt 900 Mitarbeiter würden derzeit noch im Kontrollzentrum (Esoc) arbeiten, sagte der stellvertretende Esoc-Leiter Paolo Ferri. Bei vier Satelliten seien Instrumente abgeschaltet worden. Auch Tests an der erst kürzlich gestarteten Sonnenmission Solar Orbiter seien eingestellt worden.

Grund für die Vorsicht ist auch der nahende Erdvorbeiflug der Merkur-Sonde BepiColombo, für den Experten im Zentrum gebraucht würden. "Die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen hat für uns die höchste Priorität", sagte der Esa-Direktor für den Missionsbetrieb, Rolf Densing. Aus diesem Grund würden die Aktivitäten für einige wissenschaftliche Missionen reduziert. Die Esa steuert von Darmstadt aus 21 Raumfahrzeuge.

+++ Corona-Update zum Hören +++

10.35 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Schutzmittel in Pflegeheimen: "Keller nicht mehr gut gefüllt" +++

10.10 Uhr: In vielen Pflegeheimen und Rehakliniken in Hessen fehlt es an Schutzmitteln für Pfleger und Patienten. Im fränkischen Würzburg hatte eine ähnliche Situation dazu geführt, dass in einem Seniorenheim zehn Menschen am Coronavirus starben. "Wir haben Sorgen, dass so etwas auch in Hessen kommen wird", betonte Manfred Mauer vom Bundesverband privater sozialer Dienste im Gespräch mit dem hr am Donnerstag.

"Umso wichtiger ist daher, dass die Menschen mit Schutzmitteln ausgestattet sind." Dazu zählen zum Beispiel Desinfektionsmittel und Mundschutze. Die Versorgungslage sei jedoch alles andere als gut. "Die Keller sind nicht mehr gut gefüllt", so Mauer, der aber hinzufügte: "Die Schutzmittel sind unterwegs. Wir hoffen, dass die Verteilung so schnell wie möglich beginnen kann." Bislang würden Pflegekräfte nur einen Mundschutz tragen, solange sie von Haus zu Haus gehen, wie bei mobilen Pflegediensten – aber nicht im Pflegeheim selbst. Dort gäbe es erst Vorkehrungen, sobald ein Corona-Verdachtsfall auftritt.

+++ Bericht: Condor will Überbrückungskredit verlängern lassen +++

9.55 Uhr: Der Ferienflieger Condor will einem Bericht zufolge den vom Staat verbürgten Überbrückungskredit verlängern lassen. Einen entsprechenden Antrag habe das Unternehmen bereits gestellt, schreibt das Fachmagazin "fvw". Grund seien Unsicherheiten in Folge der weltweiten Corona-Krise, die auch den Käufer, die polnische Luftfahrt-Holding PGL erfasst haben.

Condor wollte zu dem Bericht am Donnerstag keine Stellung nehmen. Noch ist der von den Gläubigern verabschiedete Schutzschirmplan nicht rechtskräftig, so dass die vereinbarte Übernahme noch nicht vollzogen werden kann. Condor hat bislang stets erklärt, dass dem Geschäft seitens der PGL nichts im Wege stehe.

Der Kredit über 380 Millionen Euro wurde von der staatlichen KfW-Bank gewährt, wobei der Bund und das Land Hessen als Bürgen aufgetreten sind. Das Geld muss nach bisheriger Planung spätestens am 15. April nebst Zinsen zurückgezahlt werden.

+++ Experte im Interview zur Ansteckungsgefahr +++

9.47 Uhr: Besteht die Gefahr, dass ich das Coronavirus mit den Einkäufen nach Hause trage? Kann ich mich anstecken, wenn ich eng an jemandem vorbeigehen muss? Und was spricht gegen eine Herdenimmunisierung? In hr-iNFO hat der Pharmazeut Theodor Dingermann die Fragen der Hörerinnen und Hörer zur Ansteckungsgefahr beantwortet.

+++ Stadt Hanau bittet um Ticket-Spenden +++

9.28 Uhr: In der vergangenen Woche hat Hanau die diesjährigen Brüder-Grimm-Festspiele abgesagt. Jetzt hat die Stadt erklärt, dass sie den Preis für bereits gekaufte Tickets erstatten wird – verbunden mit der Bitte an Karteninhaber, das Geld nicht einzufordern. "Wer die Eintrittskarten nicht oder nur teilweise zurückgibt, leistet damit einen finanziellen Beitrag zur Milderung der Problemlage, in der sich die Festspiele nunmehr befinden", so Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD).

+++ Tipps vom Profi: So bleiben Sie jetzt fit +++

9.10 Uhr: Der Hochschulsport pausiert, die Fitnessstudios und Turnhallen sind dicht: Auch der Breitensport ist von der Corona-Pandemie in den erzwungenen Frühjahrsschlaf versetzt worden. Im Interview erklärt der Darmstädter Fitness-Trainer Jochen Dieter, wie man sich in Zeiten von Homeoffice und Social Distancing sportlich betätigen kann. Ein Tipp: "Die Maschinen, die man aus dem Fitnessstudio kennt, kann man entweder ganz weglassen oder durch haushaltsübliche Gegenstände ersetzen. Zusatzgewichte können etwa Wasserflaschen oder Wasserkästen sein." Warum man aktuell sogar ein bisschen mehr trainieren sollte als sonst, erklärt Dieter hier.

+++ Statistik: Nachfrage nach Seife vier Mal so hoch +++

8.52 Uhr: Dass die Nachfrage nach bestimmten Waren in den letzten Wochen explodiert ist, zeigen vor allem die stellenweise leeren Regale. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden hat die Verkaufszahlen nun ausgewertet und kommt zu folgendem Ergebnis: In der vergangenen Woche wurde Seife mehr als vier Mal so oft gekauft wie in den sechs Monaten davor. Knapp dahinter rangiert Toilettenpapier: Die Nachfrage danach war vergangene Woche mehr als drei Mal so hoch wie im vergangenen halben Jahr.

Den ersten Anstieg registrierten die Statistiker in der letzten Februarwoche: Erstmals waren die Absatzzahlen für Mehl, Seife und Teigwaren mehr als doppelt so hoch wie im Durchschnitt der sechs Monate zuvor.

+++ Klinikbetreiber Fresenius: "Werden alles Menschenmögliche tun" +++

8.35 Uhr: Europas größter privater Klinikbetreiber Fresenius blickt mit Sorge auf eine weitere Zuspitzung der Lage in der Corona-Krise. "Ich kann nicht garantieren, dass unser Personal und unsere Ausrüstung zum Höhepunkt der Krise ausreichen werden", sagte Vorstandschef Stephan Sturm der Wirtschaftswoche. Er könne aber versichern, "dass wir alles Menschenmögliche tun werden." Die Entwicklung verlaufe "viel dynamischer" als von ihm erwartet.

In Deutschland betreibt der Bad Homburger Konzern unter der Marke Helios 86 Krankenhäuser. In diesen werde derzeit eine niedrige dreistellige Zahl an Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, behandelt. Von derzeit rund 28.000 Intensivbetten in Deutschland stünden knapp 1.000 in den Helios Kliniken. "Wir werden die Zahl wohl nicht verdoppeln können, aber wir werden sie ganz erheblich steigern", sagte er. "Wir arbeiten daran, Operationssäle bei Bedarf in Intensivstationen umwandeln zu können, und versuchen, zusätzliche Beatmungsgeräte zu beschaffen."

+++ Verschärfte Besuchsregeln in Gefängnissen +++

8.20 Uhr: Unter den Häftlingen in hessischen Gefängnissen gibt es bislang keinen nachgewiesenen Corona-Fall. "Damit dies hoffentlich so bleibt, haben wir derzeit ein Besuchsverbot verhängt", teilte ein Sprecher des Justizministeriums in Wiesbaden auf Anfrage mit. Besuch von Anwälten oder den Konsulaten sei jedoch noch möglich. "Zur Kompensation dürfen die Häftlinge länger telefonieren, auch Videotelefonie kann in einzelnen Fällen ermöglicht werden", erläuterte der Sprecher. In Hessen gibt es nach Angaben des Justizministeriums rund 5.800 Haftplätze. Durchschnittlich seien in den Gefängnissen rund 4.700 Häftlinge untergebracht.

Nur noch Besuch von Anwälten oder den Konsulaten ist derzeit in Hessens Gefängnissen erlaubt. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Von Finanzhilfen soll auch der Sport profitieren +++

8.09 Uhr: Auch der Sport soll vom hessischen Soforthilfeprogramm im Kampf gegen die Corona-Pandemie profitieren. "Hessen lässt seine Vereine und Verbände in der aktuellen Situation nicht im Stich", erklärte ein Sprecher des Sportministeriums in Wiesbaden auf Anfrage.

Demnach sollen Soforthilfen für Sportvereine und Sportverbände möglich sein, vor allem wenn die Existenz durch ausfallende Einnahmen gefährdet ist. "Der Sport in Hessen und damit nicht nur der Amateur-Fußball ist von den Auswirkungen des Corona-Virus sehr stark betroffen", teilte das Sportministerium mit. Der Profi-Sport könne alle Instrumente der Wirtschaftshilfe in Anspruch nehmen, beispielsweise Bürgschaften oder Kurzarbeitergeld.

+++ Kontrollen am Flughafen nur bei Verdacht +++

6.41 Uhr: Eine lückenlose Kontrolle von Passagieren am Flughafen Frankfurt auf Corona-Infektionen ist nach Auskunft des Gesundheitsamts weder möglich noch sinnvoll. Teilweise kämen die Einreisenden aus Ländern, in denen es viel weniger Erkrankte als in Deutschland gebe. Die Pandemie sei bundesweit in eine Phase eingetreten, in der das Virus innerhalb des Landes weitergegeben und nicht mehr von außen hinein getragen werde. Kontrollen und Untersuchungen gebe es, wenn Verdachts- oder Krankheitsfälle gemeldet würden, sagte Udo Götsch vom Frankfurter Gesundheitsamt.

Bei Hinweisen, dass beispielsweise Passagiere von einem betroffenen Kreuzfahrtschiff an Bord eines Flugzeugs seien, gingen die Mitarbeiter des Amts in die Maschine und fragten, ob jemand erkrankt sei. Passagiere aus Risikogebieten müssten Aussteigekarten ausfüllen: mit Angaben zu ihrem Gesundheitszustand, Kontaktpersonen sowie Kontaktdaten. Ausgeben müssten diese die Fluggesellschaften.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen