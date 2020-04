In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 6.823 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Polizei räumt Friedberger Platz in Frankfurt +++

21.45 Uhr: Die Polizei hat am Freitagabend den Friedberger Platz im Frankfurter Nordend geräumt. Vor allem im Frühjahr und Sommer ist er bei gutem Wetter freitags nach dem Wochenmarkt ein beliebter Feierabend-Treffpunkt für hunderte meist junge Frankfurter. Mehr als 100 Menschen hätten sich dort am Abend versammelt, berichtete die Polizei. Mit Lautsprecherdurchsagen habe man die Besucher an die Corona-Abstandsregeln erinnert und sie aufgefordert, den Platz zu verlassen. Der Einsatz sei ohne Zwischenfälle verlaufen. Zuerst hatte die FAZ darüber berichtet . Eine Besucherin nannte die Polizeiaktion auf Twitter "absolut übertrieben". In ihrem Video vom Friedberger Platz sind zahlreiche Polizeifahrzeuge und nur wenige Besucher zu sehen.

Christina @Liesel_Weapon Liebe @Polizei_Ffm , ich find‘s super, dass Ihr so nen tollen Job macht. Aber das heute am Friedberger Platz war ABSOLUT übertrieben. Nach einer Ansage haben alle brav Abstand gehalten. Mit Großaufgebot 20 Min. später den Platz zu sperren war unnötig! [zum Tweet mit Bild]

+++ Das googelt Hessen in der Corona-Krise +++

20.15 Uhr: Klopapier, Reiserücktrittsversicherung - oder doch Spaziergang? Was googeln die Hessen in der Corona-Krise? Besonders der klassische Spaziergang hat aktuell Konjunktur - wie die Auswertung der Google-Suchbegriffe zeigt. Sie zeigt aber auch deutlich: Nach dem ersten Schreck und dem starken Anstieg der Suchen nach Reisestornierungen kehrten die Suchanfragen nach diesen Worten schnell wieder Richtung Normalität zurück. Hier finden Sie einen Überblick:

+++ Klose: Weiter nur Empfehlung zum Maskentragen +++

19.38 Uhr: Nach der Entscheidung für eine Maskenpflicht in Sachsen bleibt es in Hessen nur bei einer Empfehlung der Landesregierung. Es sei nicht sinnvoll, alle paar Tage die eigene Linie zu verändern, sagte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag dem Radiosender FFH: "Die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten haben sich darauf verständigt, dass sie das Tragen von Masken dringend empfehlen, aber nicht verpflichtend machen wollen, was unter anderem daran liegt, dass wir ja nach wie vor einen Mangel haben, insbesondere an medizinischen Masken." Es mache keinen Sinn, die Bürger zu etwas zu verpflichten, was man nicht liefern könne.

+++ Belastung der Krankenhäuser in Frankfurt und Offenbach nimmt zu +++

19.11 Uhr: Im Versorgungsgebiet Frankfurt-Offenbach sind inzwischen die Hälfte aller Betten für Covid-19-Patienten belegt. Wie das hessische Sozialministerium am Freitag mitteilte, wurde damit die zweite von vier Belastungsstufen erreicht. Von einer Entwarnung könne deshalb noch lange nicht gesprochen werden, betonte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne): "Das Virus ist weiterhin vorhanden und es hat jedes Potenzial, Menschen zu infizieren und lebensbedrohlich erkranken zu lassen. Das muss uns gerade vor dem Hintergrund der beschlossenen Lockerungen sehr bewusst sein." In Frankfurt und Offenbach werden die Kapazitäten an Intensiv- und Beatmungsbetten nun ausgebaut.

+++ Eisdielen dürfen ab Montag wieder verkaufen +++

18.50 Uhr: Der Frühling beginnt trotz Corona auch in Hessen mit frischem Vanille-, Schoko- oder Mango-Eis: Nach viel Kritik am Eisdielen-Verkaufsverbot startet am Montag wieder der Straßenverkauf. Kunden müssen allerdings aufs Hörnchen verzichten und nach dem Kauf das Weite suchen. Alle Details dazu finden Sie in unserem Artikel.

+++ Hygienearzt: Desinfektion von Straßen bringt nichts +++

18.35 Uhr: Länder wie China oder Russland setzen beim Kampf gegen das Coronavirus auf großflächige und medienwirksame Desinfizierung von Straßen, großen Plätzen und Statuen. Laut Expertenmeinung des Kasseler Hygienearztes Markus Schimmelpfennig haben diese Maßnahmen jedoch höchstens einen Placebo-Effekt. "Diese Truppen, die Straßen desinfizieren und Statuen abwischen, das ist Psychotherapie", sagte er am Freitag im Corona-Update des hr. Mit Mikrobiologie oder seriösem Vorgehen zur Eindämmung der Pandemie habe das nichts zu tun.

+++ Eintracht: Kein Verlass bei Schnelltests +++

18.15 Uhr: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) setzt bei einem möglichen Wiederbeginn der derzeit unterbrochenen Saison große Hoffnungen auf Corona-Schnelltests - beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt haben diese aber unbefriedigende Ergebnisse hervorgebracht. Laut einem Bericht des Spiegel waren bei den Hessen in Zusammenarbeit mit der Universitätsklinik Frankfurt 30 Teammitglieder mit zwei gängigen Antikörpertests untersucht worden. In knapp einem Viertel der Proben (sieben Fälle) wichen die Ergebnisse voneinander ab. "Auch wenn unsere Untersuchung nicht repräsentativ ist, mahnt sie doch zur Vorsicht, sich nicht allein auf diese Schnelltests zu verlassen", betonte Eintracht-Mannschaftsarzt Florian Pfab.

+++ Frankfurter Café serviert 400 Mahlzeiten täglich an Bedürftige +++

17.58 Uhr: Das Café geschlossen, die Mitarbeiter auf Kurzarbeit: Im Café von Badia Ouahi in Frankfurt könnte sich Frust breit machen. Stattdessen serviert die Crew hunderte Mittagessen täglich für Bedürftige - auch mit Unterstützung aus der Politik. Die ganze Geschicht dazu lesen Sie hier.

+++ Real- und Hauptschul-Prüfungen werden verschoben +++

17.35 Uhr: Hessen verschiebt wegen der Corona-Pandemie die Abschlussprüfungen für Real- und Hauptschulen. Die schriftlichen Examen seien nun vom 25. bis 29. Mai vorgesehen, teilte das Kultusministerium am Freitag mit. Ursprünglich waren sie zwei Wochen früher geplant gewesen. Auch für die Fachoberschulen wurden die Abschlussprüfungen verschoben und nun auf den Zeitraum zwischen dem 14. und 19. Mai terminiert. Entsprechend verschoben wurden auch die Termine für Nachzügler.

+++ Hanau kontrolliert Maskenpflicht in Bussen +++

17.18 Uhr: Die Stadt Hanau wird ab dem 27. April die Einhaltung der Maskenpflicht in den Bussen der Stadt kontrollieren. Die Kontrolleure würden Passagiere ohne entsprechenden Schutz aus dem Bus weisen, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Hanau hat diese Woche wegen der Corona-Infektionsgefahr für das Betreten von Geschäften und Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs eine Maskenpflicht angeordnet. Laut Auskunft der Stadt seien ausreichend Masken besorgt worden, diese würden ab dem kommenden Montag zum Selbstkostenpreis von fünf Euro verkauft.

+++ Demo in Gießen unter Corona-Auflagen +++

17.02 Uhr: Zum ersten Mal seit Wochen wurde an diesem Freitag in Hessen eine angemeldete Demo durchgeführt und nicht von Behörden oder Polizei unterbunden: Unter dem Motto "Gesundheit stärken statt Grundrechte schwächen - Schutz vor Viren, nicht vor Menschen!" kamen rund 50 Menschen in Gießen auf dem Berliner Platz zusammen. Wie es die Auflagen vorsahen, trugen die Teilnehmer Mundschutz und hielten 1,5 Meter Abstand zueinander. Die Stadt hatte die Demo zunächst untersagt, aber das Bundesverfassungsgericht entschied am Donnerstag, dass Demos nicht einfach so ohne weiteres verboten werden dürften. Zudem hatte an diesem Freitag der Verwaltungsgerichtshof in Kassel die Auflagen gelockert - ursprünglich hätten nur 15 Menschen kommen dürfen.

+++ Festival "Wireless Germany" auf 2021 verschoben +++

16.45 Uhr: Das Frankfurter Festival "Wireless Germany" muss wegen der Corona-Krise um ein Jahr verschoben werden. Wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, wird das Festival wegen des Verbots von Großveranstaltungen nicht wie geplant am 11. und 12. Juli stattfinden. Der genaue Termin im Juli 2021 soll noch bekannt gegeben werden. Für das Festival im Rebstockpark, bei dem unter anderem Kendrick Lamar oder Apache 207 auftreten sollten, waren nach Angaben der Veranstalter bereits mehr als 25.000 Tickets verkauft worden. Diese blieben auch im kommenden Jahr gültig, hieß es.

+++ Kultusministerium: Bis Herbst keine Klassenfahrten mehr +++

16.32 Uhr: An hessischen Schulen soll es bis zu den Herbstferien keine Klassenfahrten, Wanderungen oder Schüleraustausche geben. Das geht aus einem Schreiben des Kultusministeriums hervor, das am Freitagnachmittag an die Schulen verschickt wurde und dem hr vorliegt. Grund dafür ist laut Ministerium die "unklare Reiselage in vielen Regionen und Ländern". Die Schulen sollen sich "in den ersten Wochen nach den Sommerferien voll auf den Unterricht und ggf. die Kompensation von ausgefallenem Lernstoff konzentrieren können", heißt es weiter.

Laut dem Schreiben sollen alle Schüler in die nächsthöhere Klasse versetzt werden, auch wenn ihre Leistungen dafür nicht ausreichen. Die Schulen sollen allerdings die Eltern versetzungsgefährdeter Schüler beraten, ob eine freiwillige Wiederholung des Schuljahres sinnvoll ist.

+++ Neue Verordnungen zu Corona-Regeln online +++

16.18 Uhr: Hessen hat die angekündigten Lockerungen bei den Corona-Beschränkungen im Einzelhandel in einer aktuellen Verordnung festgezurrt. Unter anderem sind dort die Hygieneregeln aufgeführt , zu denen Geschäfte bis zu einer Größe von 800 Quadratmetern ab Montag wieder öffnen können. Demnach darf maximal ein Kunde pro 20 Quadratmeter im Laden sein, der Mindestabstand von eineinhalb Metern zwischen den Menschen muss eingehalten werden. Betreiber sollen darauf hinwirken, dass die Kunden eine "Mund-Nasen-Bedeckung" tragen, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Papier.

Auch die geplante schrittweise Öffnung der Schulen und die ausgeweitete Notfallbetreuung ist nun formal in einer Verordnung festgehalten .

+++ Bürgerinitiativen wollen mehr Zeit für Einwendungen gegen "Suedlink" +++

16.05 Uhr: Bürgerinitiativen, die sich gegen die umstrittene Stromtrasse "Suedlink" wenden, können sich ihrem Anwalt zufolge wegen der Corona-Krise nicht ausreichend abstimmen. Daher habe die Kanzlei für die Mandanten bei der Bundesnetzagentur in Bonn beantragt, die sogenannte Bundesfachplanung solange auszusetzen, bis die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben seien. Das erklärte Rechtsanwalt Wolfgang Baumann aus Würzburg, der in dieser Sache auch hessische Mandanten vertritt, am Freitag.

Erst am Ende dieser Bundesfachplanung folgt die Festlegung auf den Verlauf der Trasse. Baumann zufolge wurde zudem beantragt, die Einwendungsfrist gegen kürzlich vorgelegte Alternativkorridore zu verlegen - bis einen Monat nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkung zu verlegen. Die Bürgerinitiativen hätten wegen der Corona-Auflagen bisher keine Chance gehabt etwa für gemeinsame Sitzungen oder Anwaltsgespräche.

Die Stromtrasse soll von Schleswig-Holstein bis nach Baden-Württemberg führen, unter anderem durch Hessen. Überwiegend sind Erdkabel geplant, die Fertigstellung fassen die Betreiber für 2025 ins Auge.

+++ Lufthansa-Gruppe schließt Rückholflüge ab +++

15.52 Uhr: Die Lufthansa-Gruppe schließt in diesen Tagen die Rückholflüge für Urlauber ab. Seit dem 13. März seien wegen der Corona-Krise rund 90.000 Menschen mit 437 Sonderflügen in die Heimat gebracht worden, teilte der Konzern am Freitag in Frankfurt mit. Bis Montag seien noch elf weitere Flüge geplant. Als letztes wird am Montagmorgen ein Lufthansa-Jet aus dem peruanischen Lima erwartet.

Auftraggeber für die Charterflüge waren die Regierungen der Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und Belgien sowie Reiseveranstalter und Kreuzfahrtreedereien. Neben der Lufthansa wurden noch zahlreiche andere Airlines mit den Rückholflügen beauftragt.

+++ Wie geht es an Hessens Schulen weiter? +++

15.32 Uhr: Übernächste Woche kehren die ersten Schüler aus dem Corona-Lockdown in die hessischen Schulen zurück - Viertklässler und Abschlussklassen zuerst. Wie es danach weitergehen könnte und warum in diesem Jahr womöglich kaum ein hessischer Schüler sitzenbleiben wird, lesen Sie hier.

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

15.11 Uhr: Während wir Sie in unserem Corona-Ticker über die aktuelle Situation in Hessen informieren, halten unsere Kollegen von tagesschau.de in ihrem Liveblog das weltweite Geschehen im Blick. Hier ein kleiner Auszug:

Die Ansteckungsrate in Deutschland sinkt: Die Anzahl an Menschen, die ein Erkrankter infiziert, liegt laut RKI statistisch gesehen aktuell bei 0,7. Anfang März lag der Wert noch bei 3.

In Deutschland soll bald die erste klinische Prüfung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus starten.

In Spanien steigt die offizielle Zahl der Corona-Todesfälle auf fast 19.500.

+++ 30.000 chinesische Schutzmasken für Landkreis Hersfeld-Rotenburg +++

14.55 Uhr: Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg hat auf die Schutzmasken-Knappheit reagiert und mit Hilfe mehrerer Unterstützer 30.000 Schutzmasken in China bestellt. Wie ein Sprecher am Freitag mitteilte, vermittelte eine Kasseler Firma den Kontakt. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr holten das Paket dann am Frankfurter Flughafen ab. "Medizinische Schutzausrüstung ist von außerordentlicher Bedeutung, daher sind wir diesen ungewöhnlichen Weg gegangen", erklärte Landrat Michael Koch (CDU). Die Masken sollen in den kommenden Tagen verteilt werden.

+++ Soforthilfe-Programm für gefährdete Vereine +++

14.40 Uhr: Mit einem Soforthilfe-Programm will das Land Vereine unterstützen, die wegen der aktuellen Krise in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Das kündigte die Landesregierung am Freitag in einer Mitteilung an. "Viele gemeinnützige und auf ehrenamtlichem Engagement aufbauende Vereine und Initiativen sind aufgrund der Corona-Beschränkungen in ihrer Existenz gefährdet. Das gilt für Sportvereine, Kulturvereine- und initiativen und alle anderen Vereine mit bürgerschaftlichem Engagement, die nicht von der öffentlichen Hand getragen werden." Diese Vereine wolle man mit einem millionenschweren Soforthilfe-Programm unterstützen.

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will am kommenden Montag (20. April) in einer digitalen Pressekonferenz Einzelheiten dazu bekanntgeben.

+++ Frankfurt erhält 100.000 Masken aus China +++

14.27 Uhr: Frankfurts chinesische Partnerstadt Guangzhou hat ein Paket mit 100.000 Atemschutzmasken in Richtung Hessen geschickt. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, werden Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) die Schutzausrüstung am Montag symbolisch entgegennehmen. Der Wert der Schutzmasken liege bei 58.000 Euro, hieß es. Bezahlen muss Frankfurt für die Lieferung nichts.

+++ 6.823 Infizierte, 207 Tote +++

14.13 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 6.823 gestiegen. Das gab das hessische Sozialministerium am Freitag bekannt. Dies bedeutet einen Anstieg von 233 Fällen innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Die Zahl der Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um 15 auf 207.

Die meisten Corona-Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (999), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (432), dem Schwalm-Eder-Kreis (405) und dem Landkreis Offenbach (378). Die meisten Todesfälle werden weiterhin im Odenwaldkreis (31) gemeldet.

+++ Wissenschaftsminister wollen BAföG-Nothilfe +++

14.02 Uhr: Um Studenten zu unterstützen, die wegen der Corona-Krise in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind, soll das BAföG für einen begrenzten Zeitraum mit einer Nothilfe ergänzt werden. Das empfiehlt die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) gemeinsam mit mehreren Kollegen aus anderen Bundesländern in einem Schreiben an Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU).

Die Nothilfe solle aus einer Hälfte Zuschuss und einer Hälfte Darlehen bestehen, das später zurückgezahlt werden muss. Sie soll sowohl für BAföG-Empfänger zugänglich sein, als auch für Studenten, die die Unterstützung sonst nicht beziehen. "Angesichts der 900 Millionen Minderausgaben für BAföG im Haushaltsjahr 2019 ist davon auszugehen, dass die Reserven im Bundeshaushalt mindestens für ein dreimonatiges Programm ausreichen", heißt es in dem Brief.

+++ Fridays for Future im Netz statt auf der Straße +++

13.50 Uhr: Die Corona-Krise hat auch Auswirkungen auf den nächsten Aktionstag der Klimaschutzbewegung Fridays for Future. Am 24. April sollen sich mit Blick auf die Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln die Proteste für mehr Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit von der Straße zum Teil ins Netz verlagern, die Aktionen sollten dezentral sein, sagte ein Sprecher von Fridays for Future am Freitag in Frankfurt.

Bereits in den kommenden Tagen seien die Anhänger von Fridays for Future zu kreativen oder künstlerischen Aktionen in Frankfurt aufgerufen, so der Sprecher. "Natürlich unter Wahrung der Corona-Vorsichtsmaßnahmen." Videos und Bilder dieser Aktionen sollten eingeschickt werden und würden um den 24. April herum zu einem großen Video zusammengefügt. Außerdem wollten einige Aktivisten am kommenden Freitag einige Plätze bemalen, um auf die Forderungen der Bewegung aufmerksam zu machen. Dabei sei etwa an die Hauptwache, das Mainufer und die Alte Oper gedacht.

So viel ist bei den Fridays-for-Future-Kundgebungen sonst los - wie hier im März 2019 auf dem Frankfurter Römerberg. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

+++ Gericht lässt Unterbrechung wegen Corona nicht zu +++

13.45 Uhr: Ohne Erfolg hat ein Frankfurter Strafverteidiger versucht, einen Betrugsprozess wegen der Corona-Pandemie unterbrechen zu lassen. Das Landgericht Frankfurt wies den entsprechenden Antrag zurück. Man habe eigens einen größeren Gerichtssaal ausgewählt, um die Abstandsvorschriften einzuhalten, hieß es am Freitag. Zusätzlich habe der Rechtsanwalt jederzeit die Möglichkeit, sich in dem eigens zu diesem Zweck zu räumenden Saal mit seinem Mandanten zu beraten. Darüber hinaus sei es dem Angeklagten und den Verteidigern ausdrücklich gestattet, während der Verhandlung einen Mundschutz zu tragen. Der Prozess soll daher im Mai fortgeführt werden.

+++ Hygienearzt sieht Maskenpflicht skeptisch +++

13.26 Uhr: Der Kasseler Hygienearzt Markus Schimmelpfennig hält nichts von der in Hanau ab Montag geltenden Maskenpflicht. Wie er im Corona-Update des hr am Freitag klarstellte, hält er selbst die Empfehlung der Landesregierung für falsch. "Ein normaler Mensch sollte im normalen Betrieb überhaupt keine Maske tragen", sagte er. Ein Nasen-Mund-Schutz sei nur sinnvoll, wenn man sich Menschen auf 1,5 Meter oder weniger nähert. Spätestens nach zwei Stunden müsse man sie wegen der Durchfeuchtung zudem dringend wechseln. "Sonst haben Sie da keinen Schutz mehr, sondern eine Mikroben-Zuchtstation. Das ist dann mehr schädlich als nützlich."

+++ Drei Corona-Fälle in Asylunterkunft in Bad Vilbel +++

13.12 Uhr: In einer Asylunterkunft in Bad Vilbel (Wetterau) sind drei Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Unterkunft werde unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt, teilte der Wetteraukreis am Freitag mit. Von der Quarantäne seien insgesamt 77 Menschen betroffen. Die positiv Getesteten seien in separaten Appartements untergebracht. Sowohl ärztliche Betreuung als auch die Versorgung mit Lebensmitteln sei gewährleistet, sagte die Gesundheitsdezernentin Stephanie Becker-Bösch.

+++ So sauber wird die Luft durch die Corona-Krise +++

12.57 Uhr: Das Leben in Hessen steht aufgrund der Corona-Pandemie seit mehreren Wochen quasi still. Eine nachweislich gute Nebenwirkung hat dieser Lockdown aber: deutlich verbesserte Luftqualität - wie Sie in unserem Artikel nachlesen können.

+++ Hessen wollte Viertklässler zu Hause lassen +++

12.42 Uhr: Laut Kultusminister Alexander Lorz (CDU) hatte Hessen nicht geplant, die Viertklässler bereits Ende April wieder in die Schulen zu schicken. Wie Lorz am Freitag im Corona-Update des hr betonte, wollte er zunächst nur die Abschlussklassen aus der Haupt- und Realschule sowie dem Gymnasium zurück in den Unterricht holen. "Da außerhalb Hessens aber die einhellige Meinung war, dass die Abschlussklassen der Grundschule wegen des Übergangs an weiterführende Schulen genauso wichtig sind, haben wir uns der generellen Linie angeschlossen." Die Begründung sei nachvollziehbar, "aus epidemiologischen Gesichtspunkten ist das aber eine riskante Entscheidung", so Lorz.

+++ Regierung: Über 100.000 Anträge auf Soforthilfe eingegangen +++

12.30 Uhr: Hessen hat nach Angaben der Landesregierung mittlerweile mehr als eine halbe Milliarde Euro Soforthilfe für kleine und mittlere Firmen sowie Solo-Selbstständige bewilligt. "Bislang haben wir rund 57.000 Anträge bearbeitet. Damit ist über die Hälfte erledigt", teilten der neue Finanzminister Michael Boddenberg (CDU), Innenminister Peter Beuth (CDU) und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Freitag mit.

Insgesamt sind demnach bislang 106.000 Anträge auf den nicht rückzahlbaren Zuschuss eingegangen. Der ganz große Ansturm habe sich mittlerweile aber gelegt. Jeden Tag werden den Angaben zufolge deutlich mehr Anträge abgearbeitet als neue eintreffen. Insgesamt seien allein bei den Regierungspräsidien mehr als 700 Mitarbeiter dafür im Einsatz, hinzu kämen Beschäftigte unter anderem bei den Finanzbehörden und Ministerien.

+++ Lorz will an Sommerferien festhalten +++

12.20 Uhr: Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will trotz der über mehrere Wochen hinweg geschlossenen Schulen die Sommerferien nicht verkürzen. Den Vorschlag einer Eindampfung der Ferien von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) habe er zwar im Hinterkopf. "Es gibt aber keine konkreten Planungen. Die Leute brauchen Ferien", sagte er am Freitag im Corona-Update des hr. Da noch nicht sicher sei, ob man im Sommer wirklich überhaupt keine Reise machen kann, müsse man die Entwicklung abwarten, so Lorz. Stand jetzt plane er "mit dem regulären Beginn der Sommerferien".

+++ 120. Deutscher Wandertag auf 2021 verschoben +++

12.12 Uhr: Wegen der Corona-Krise wird der 120. Deutsche Wandertag um ein Jahr verschoben. Das nach Angaben der Veranstalter "größte Wanderfest der Welt" soll nun vom 30. Juni bis 5. Juli 2021 im nordhessischen Bad Wildungen und der Region Edersee stattfinden, wie der Deutsche Wanderverband am Freitag mitteilte. Eigentlich war der Deutsche Wandertag zwischen dem 1. und 6. Juli 2020 geplant. Bestehende Buchungen sollen auf 2021 übertragen werden, Stornierungen bereits gebuchter Angebote seien aber möglich.

+++ Virologe Stürmer zu Exit-Strategie +++

11.58 Uhr: Mit den Ladenöffnungen und der Rückkehr erster Schulklassen tastet sich Hessen langsam an den Ausstieg aus dem Corona-Lockdown heran. Diese Art der Lockerung sei jetzt ein wichtiges Signal, findet der Frankfurter Virologe Martin Stürmer: "Wir riskieren nicht zu viel, aber es geht vorwärts." Bis allerdings eine gewisse Normalität erreicht ist und auch Großveranstaltungen wieder erlaubt sein werden, wird es laut Stürmer noch lange dauern: "Die Illusion, dass wir zum Beispiel Bundesligaspiele mit 40.000 Zuschauern dieses Jahr noch erleben werden, sollten wir nicht haben." Das komplette Interview zu den aktuellen Infektionszahlen, der Öffnung von Schulen und dem "Fahrstuhl-Gate" lesen Sie hier.

+++ Merck spendet Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken +++

11.40 Uhr: Der Chemie- und Pharmakonzern Merck unterstützt Darmstadt im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das Unternehmen spendet 50.000 Liter dringend benötigtes Desinfektionsmittel und 40.000 FFP2-Atemschutzmasken an die Stadt, wie Merck am Freitag mitteilte. Die Masken sollen in Krankenhäusern, Pflege-Einrichtungen und bei Rettungsdiensten zum Einsatz kommen. 5.000 der Masken gehen demnach an Darmstadts Partnerstadt Brescia in Norditalien.

"Wir sind seit über 350 Jahren ein Teil von Darmstadt. Daher ist es für uns selbstverständlich, dass wir die Stadt auch in der aktuellen Covid-19-Krise nach Kräften unterstützen", sagte Merck-Vorstand Kai Beckmann. In Darmstadt fertige der Konzern zudem täglich 200 Gesichtsschutzschilde im 3D-Druckverfahren, die an medizinische Einrichtungen in Deutschland und Italien gespendet werden.

+++ Opposition: Diäten sollten eingefroren werden +++

11.25 Uhr: Die Abgeordneten im Hessischen Landtag sollten laut Forderungen aus den Reihen der Opposition in diesem Jahr auf eine mögliche Diätenerhöhung verzichten. Sie persönlich hielte es für unangemessen, die Diäten in diesem Jahr nach oben anzupassen, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser in Wiesbaden. Ähnlich äußerten sich Vertreter von AfD und Linken.

In Hessen sind die Bezüge der Landtagsabgeordneten an den Nominalindex des Vorjahres gekoppelt, der die Nettoverdienste aller Arbeitnehmer widerspiegelt. "Die wirtschaftlichen Einbußen durch die Corona-Krise sind schon jetzt erheblich, wir können also mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass der Nominalindex 2020 und damit auch die Bezüge der Mitglieder des Landtags sinken werden - allerdings erst im kommenden Jahr", erläuterte Faeser. Für dieses Jahr würde der Index für 2019 angewandt - der vermutlich nach oben weist. Zunächst hatte die "Frankfurter Rundschau" über die SPD-Forderungen berichtet.

+++ Hessisches Landeslabor unterstützt bei Corona-Tests +++

11.05 Uhr: Normalerweise untersucht das Hessische Landeslabor (LHL) vor allem tierische Proben auf verschiedenste Krankheiten. Nun stellt die Landesbehörde den Betrieb um und unterstützt bei der Analyse von Corona-Tests. Dafür werde ein "nicht unerheblicher Teil" der Laborkapazitäten zur Verfügung gestellt, heißt es in einer Mitteilung des zuständigen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Die Veterinärabteilung des LHL sei mit der Diagnostik von Infektionskrankheiten bestens vertraut.

+++ Stationäre Corona-Patienten mindestens zehn Tage im Krankenhaus +++

10.57 Uhr: Die meisten Corona-Patienten, die stationär behandelt werden, können das Krankenhaus erst nach zehn bis 14 Tagen wieder verlassen. Wie der Frankfurter Infektiologe Christoph Stephan am Freitag im Corona-Update des hr erklärte, sind bei der Mehrheit der Covid-19-Erkrankten nach zwei Wochen keine Viren mehr nachweisbar. Schwerkranke könnten aber auch dann noch an den Folgen leiden und beispielsweise noch beatmet werden müssen, so Stephan. Bei diesen Fällen könnte sich der Krankenhausaufenthalt auf drei bis vier Wochen ausdehnen. Bei besonders schwerwiegenden Erkrankungen sind auch Spätfolgen nicht ausgeschlossen.

+++ Sanierungen auch während Coronakrise erlaubt +++

10.35 Uhr: Menschen, die aufgrund der Corona-Krise derzeit im Homeoffice arbeiten, müssen den Lärm von möglichen Sanierungsarbeiten in der Nachbarwohnung oder im Haus aushalten. "Das kann man nicht einfach untersagen", betonte Rechtsanwalt Kai Motzkus am Freitag im Corona-Update des hr. Es bestehe zwar die Möglichkeit, den Vermieter oder den Nachbar zu bitten, in den Ruhezeiten nicht zu werkeln. Ein Baustopp könne aber trotz der störenden Geräusche nicht verlangt werden. Eine positive Nachricht gibt es aber auch: "Klar ist natürlich, dass Corona nicht die Rechtordnung aushebelt", so Motzkus. "Wenn Sie als Mieter Lärm ausgesetzt sind, haben Sie Anspruch auf Mietminderung."

+++ Klinikdirektor: Zahl der Covid-19-Patienten viel geringer als erwartet +++

10.20 Uhr: Vor knapp einem Monat hatte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) seine Pläne vorgestellt, um eine dramatische Überlastung der Kliniken wie in Italien zu verhindern. Nach Einschätzung von Ralf Kiesslich, Direktor der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken (HSK) in Wiesbaden, haben diese Maßnahmen bisher gut gegriffen. "Noch vor einigen Wochen hatte ich da Sorge, dass sehr viele Patienten unsere Klinik fluten. Aktuell schaue ich aber eher in ein leeres Krankenhaus", sagte Kiesslich in hr-iNFO. Momentan werden 18 Corona-Patienten in der Klinik behandelt, sechs davon liegen auf der Intensivstation, so Kiesslich. "Insgesamt sehen wir, dass die Anzahl der Covid-19-Patienten, die wir stationär behandeln, deutlich geringer ist als wir erwartet haben."

Mehr Sorgen mache er sich um die anderen Patienten. "Wir sehen Menschen mit Herzinfarkt, die viel zu lange zu Hause bleiben. Die haben einfach Angst vor einer Ansteckung im Krankenhaus." Er appellierte deswegen an diejenigen mit akuten Symptomen, sich nicht vor dem Gang ins Krankenhaus zu scheuen.

+++ Corona-Update zum Hören +++

9.36 Uhr: Dreimal täglich liefert der Hessische Rundfunk einen Überblick über die aktuelle Coronavirus-Situation in Hessen zum Hören. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus.

+++ Schwierige Situation für Tierheime +++

9.24 Uhr: Die Kosten für Strom, Futter und Tierarzt bleiben, doch ein wichtiger Teil der Einnahmen bricht weg: Viele Tierheime kämpfen derzeit mit einem Rückgang an Spenden und Vermittlungsgebühren. Zusätzlich fehlt das Geld, das sonst Veranstaltungen einbringen. Wie die Tierheime mit dieser schwierigen Situation umgehen, sehen Sie im Beitrag der Fernsehkollegen.

+++ Hanau stellt Kühlcontainer auf Friedhof auf +++

8.50 Uhr: Die Stadt Hanau hat sich auf einen möglichen Anstieg der Sterberate durch Covid-19 vorbereitet und einen Kühlcontainer auf dem Hauptfriedhof aufgestellt. Im Ernstfall könnten darin 25 Verstorbene verwahrt werden. Man wolle damit "vor der Lage" sein und sich so "für einen Fall vorbereiten, den sich niemand wünscht", so die Stadt. Der Kühlcontainer solle erst genutzt werden, wenn die bestehenden Kühlkapazitäten nicht mehr ausreichen. In Hanau wurden bisher zwei Menschen bestattet, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten.

+++ Erste Erntehelfer aus Rumänien eingeflogen +++

8.30 Uhr: Spargel- und Erdbeerhöfe suchen immer noch händeringend nach Erntehelfern. Einige hessische Landwirte können aufatmen, denn die ersten Mitarbeiter aus Rumänien sind eingetroffen. Auch Spargelbauer Rolf Meinhardt aus Weiterstadt konnte diese Woche 80 Erntehelfer in Empfang nehmen. An mehreren Standorten seines Betriebs hat er Wohncontainer aufstellen lassen. "Wir müssen für die Leute, die neu gekommen sind, Quarantänebestimmungen einhalten", erklärt er. Die Mitarbeiter hat er deshalb in vier Gruppen aufgeteilt, die sich 14 Tage lang nicht begegnen dürfen. Auch die Arbeits- und Essenszeiten sind streng geregelt. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel.

