Coronavirus: +++ Hanau will Hamsterkäufe verbieten +++ Besuchsverbot in Wiesbadener Kliniken +++ Nur wenige Verstöße gegen Corona-Regeln +++

In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 1.166 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Gespenstische Leere und Ruhe in Frankfurt +++

Die Menschen in Frankfurt scheinen sich an die "Bleibt zu Hause"-Regel zu halten. Dieses Video zeigt, was in Frankfurt am Sonntagmorgen los war - nämlich rein gar nichts.

+++ Hanau geht ab Montag gegen Hamsterkäufe vor +++

Hanau macht nach eigenen Angaben im Kampf gegen die Hamsterkäufe Ernst: Ab Montag dürfen Waren nur noch in haushaltsüblichem Umfang an eine Person abgegeben werden, wie die Stadt mitteilte . "90 Prozent der Menschen sind vernünftig, aber der kleine Teil der Unvernünftigen gefährdet zunehmend die Versorgungslage", begründet Oberbürgermeister Claus Kaminsky die entsprechende Allgemeinverfügung, die ab Montag gilt. Hanau orientiert sich dabei auch am Landkreis Marburg-Biedenkopf, der ein entsprechende Regelung bereits am Samstag auf den Weg gebracht hatte.

"Mit der neuen Anordnung wollen wir verhindern, dass die Ehrlichen am Ende die Dummen sind. Und wir wollen damit auch den Kassiererinnen und Kassierern den Rücken stärken", so Kaminsky. In der Allgemeinverfügung werde die Zahl derer, die sich im Geschäft aufhalten dürfen ebenso begrenzt wie die Zahl der Einkaufswagen, die zur Verfügung stehen. Zudem darf jeder Kunde ein Geschäft nur noch mit einem Einkaufswagen betreten.

Hamstern ist in Hanau bald nicht mehr erlaubt. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Besuchsverbot in Wiesbadener Kliniken +++

In Wiesbaden dürfen Patienten ab Montag keinen Besuch mehr empfangen. "Das Betreten der Krankenhäuser zu Besuchszwecken ist ab sofort nicht mehr gestattet", teilt die Leiterin des Wiesbadener Gesundheitsamtes, Kaschlin Butt, am Sonntag mit. Die Gefahr für eine Ansteckung nehme deutlich zu, es sei erforderlich diesen hoch sensiblen Bereich zusätzlich zu schützen. "Von den Besucherinnen und Besuchern, die mittlerweile auch unerkannt mit SARS-CoV-2 infiziert sein könnten, geht eine zu vermeidende Gefahr aus", so Butt.

Es handelt sich laut Gesundheitsamt um ein Verbot zu reinen Besuchszwecken. So seien beispielsweise Eltern minderjähriger Patienten nicht zu Besuchszwecken im Krankenhaus. Gleiches gelte für Seelsorger, Rechtsanwälte oder Notare sowie sterbegleitende Angehörige.

+++ Fotoaktion: So erleben unsere Nutzer die besondere Zeit +++

Spielplatz geschlossen: „Ich bin ein wenig traurig“, schreibt die dreijährige Luna aus Rüsselsheim Bild © Roland Schreiner

Zu bespaßende Kinder im Homeoffice, Kinos und Discos geschlossen, Balkon statt Ausflug ins Grüne: Der Coronavirus hat schon jetzt unseren Alltag umgekrempelt. Unsere Nutzer haben uns Fotos geschickt, was sie zu Hause so machen.

Haben Sie auch ein Bild, mit dem Sie uns zeigen möchten, wie Sie diese besondere Zeit erleben? Dann schicken Sie uns Ihr Foto.

+++ Gerichte zum Mitnehmen +++

Not macht erfinderisch: So bieten manche Restaurantbesitzer in Hessen ihre Speisen in nächster Zeit zum Abholen an. Restaurants und Lokale mussten Samstagmittag wegen der Corona-Krise schließen. Unter dem Hashtag #supportyourlocal rufen Twitter-Nutzer dazu auf, Restaurants und Geschäfte zu unterstützen.

Im "Alten Zollhaus" gibt es Speisen zum Mitnehmen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Gähnende Leere auf A7 in Hessen +++

Was für ein ungewöhnlicher Anblick: Die A7 südlich von Kassel war kurz vor 10 Uhr leer. Die Autofahrer in Hessen scheinen sich an die Appelle und Ausgangsbeschränkungen zu halten.

Die leere A7 südlich von Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

+++ hessen@home um 17.45 Uhr im hr-fernsehen +++

Die Hessinnen und Hessen teilen aktuell das gleiche Schicksal: Zuhause bleiben ist angesagt! Tobi Kämmerer macht aus der Not eine Tugend und lädt alle zu sich ins Wohnzimmer ein. Per Videotelefonie talken, spielen, sporteln und musizieren die Hessen mit dem hr-Moderator um 17.45 Uhr im hr-fernsehen .

+++ Gesangseinlage von Bewohnern des Frankfurter Westends +++

Eine kleine Aufmunterung in der Corona-Krise: hessenschau.de-Nutzer Sebastian Giebel hat uns dieses Gesangs-Video geschickt. Bewohner des Frankfurter Westends singen auf ihren Balkonen "Yesterday" von den Beatles. Das gemeinsame Singen soll es jeden Tag um 18 Uhr in der Feuerbachstraße geben.

+++ Zahl der Infektionen in Deutschland +++

Die Zahl der Infektionen in Deutschland steigt weiter, doch laut Robert-Koch-Institut (RKI) hat sich sich die Ausbreitung des Coronavirus offenbar verlangsamt. Das RKI meldete heute 18.610 Infizierte, das waren 1.948 mehr als am Vortag. Damit sind die Neuansteckungen den vierten Tag in Folge rückläufig, am Samstag war die Zahl der Krankheitsfälle noch um 2.705 gewachsen. Allerdings warnte das Institut, am Wochenende seien nicht aus allen Ämtern Daten übermittelt worden, sodass der tatsächliche Anstieg der Fallzahlen höher liegen könne als gemeldet. "Die Daten werden am Montag nachübermittelt", erklärte das RKI. Alle bundesweiten und weltweiten Entwicklungen finden Sie im Liveblog von tagesschau.de .

+++ Ruhige Nacht in Hessen: Nur wenige Verstöße gegen Corona-Regeln +++

Der Appell von Politik und Polizei zur Einhaltung der in Hessen verschärften Corona-Regeln hat zunächst die erhoffte Wirkung erzielt. Nach Angaben der Polizeipräsidien wurden in der Nacht zum Sonntag nur gelegentliche Verstöße registriert, die Menschen hätten sich überwiegend an die Vorgaben der Behörden gehalten. Nur vereinzelt, wie in Kassel oder Darmstadt, seien einige Unbelehrbare von den Beamten in Gruppen angetroffen worden. In einigen Regionen Hessens wurde das Sicherheitspersonal am Wochenende aufgestockt, um die Einhaltung der Auflagen zu kontrollieren.

Wegen der Coronavirus-Pandemie dürfen sich in Hessen nur noch maximal fünf Personen, die nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben, an einem öffentlichen Platz versammeln. Seit Samstagmittag müssen Restaurants und Gaststätten geschlossen bleiben.

+++ Solidarisch statt "gröhlend" in der Corona-Krise +++

Ob Eintracht Frankfurt, Kickers Offenbach, SV Darmstadt 98 oder SV Wehen Wiesbaden – die Fangruppen zeigen sich in der dramatischen Corona-Krise mit tollen Aktionen und Worten solidarisch. Fans feuern Pflegekräfte an, kaufen Geistertickets und rufen zu Spenden auf. Für den einen oder anderen Kritiker dürfte das überraschend kommen. Hier geht es zum Artikel.

Nicht nur die Fans von Eintracht Frankfurt zeigen Solidarität in der Corona-Krise. Bild © picture-alliance/dpa

+++ ESA in Homeoffice: Satelliten-Logistik aus dem Wohnzimmer +++

Die Corona-Krise macht vor der europäischen Raumfahrt nicht Halt. Die Missionskontrolle ESA in Darmstadt, von der aus 21 Raumfahrzeuge gesteuert werden, arbeitet nur noch mit einer Rumpfmannschaft vor Ort. Im Moment seien rund 40 bis 50 der insgesamt 900 Mitarbeiter in der Zentrale in Darmstadt, sagte der Leiter des ESA-Missionsbetriebs und stellvertretende ESOC-Zentrumsleiter Paolo Ferri. Ab Montag solle das noch weiter runtergefahren werden, nachdem es auch im ESOC einen Fall einer Coronavirus-Infektion gegeben habe. "Aber auf Null können wir nicht gehen."

Die Mitarbeiter vor Ort würden derzeit in Schichten arbeiten und sich nicht sehen. Vom Homeoffice aus würden die anderen Mitarbeitern nun logistisch den Betrieb der derzeit 21 von Darmstadt aus kontrollierten Raumfahrzeuge begleiten. Da gehe es zum Beispiel um Berechnungen und Kalkulationen von Umlaufbahnen. "Wir können die Satelliten nicht von zu Hause aus steuern." Technisch wäre das im Prinzip zwar möglich, aber das Risiko sei einfach zu groß.

+++ Krankenhäuser verschieben OP-Termine +++

Die große Welle von Covid-19-Patienten wird erst noch erwartet, aber schon jetzt spüren Patienten in Hessen die Folgen. Nach einer Verordnung der Landesregierung müssen die Kliniken planbare Operationen und Eingriffe, die derzeit medizinisch nicht notwendig sind, verschieben. "Eine der Schwierigkeiten dabei ist, dass wir nicht wissen, wie lange wir aufschieben müssen", sagte der Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft, Christian Höftberger.

Hintergrund ist, dass dadurch Kapazitäten frei gehalten werden sollen für die große Zahl der zu erwartenden Patienten mit Covid-19. Das reicht nach Einschätzung von Epidemiologen aber nicht aus. Daher müssen auch in Hessen die Kliniken neue Kapazitäten aufbauen, vor allem für Patienten, die beatmet werden müssen. "Wir nehmen derzeit jedes Beatmungsgerät, das wir kriegen können", sagte Höftberger. Reservegeräte würden in Betrieb genommen, neue angekauft, Personal verschoben und nachgeschult.

Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

+++ Notbetreuung in Hessen "überschaubar" genutzt +++

Nur wenige Schüler haben in der ersten Woche der Schulschließungen in Hessen das Angebot der Notbetreuung genutzt. In den Schulen sind rund 2.400 Schüler betreut worden, teilte das hessische Kultusministerium mit. "Die Notbetreuung wird in sehr überschaubarem Umfang genutzt, was ja auch Ziel der Gesamtmaßnahme ist", sagte ein Sprecher. Insgesamt gibt es demnach in Hessen 757.000 Schüler.

Die Eltern gingen verantwortungsvoll mit dem Angebot um. Bisher habe es keine größeren Probleme gegeben. "Vereinzelt gab es lediglich Nachfragen zur Berechtigung für die Notbetreuung", sagte der Ministeriumssprecher.

+++ So können wir die psychische Belastung durch Corona meistern +++

Kein Sport im Verein, kein Kino mit Freunden, kein gemeinsamer Kneipenbesuch: Die Corona-Pandemie schränkt unseren Alltag stark ein. Wie wir psychische Belastungen meistern können, erklärt Therapeutin Heike Winter im Interview. Professionelle Hilfe gebe es sogar immer häufiger per Video-Sprechstunde. Hier finden Sie die Tipps der Psychotherapeutin.

Rumsitzen und auf bessere Zeiten warten. So geht es gerade wohl vielen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Ministerpräsidenten beraten am Sonntag über Ausgangssperre +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und die Ministerpräsidenten der anderen Länder beraten am Sonntag ab 14 Uhr in einer Telefonkonferenz über weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Dabei wird es vor allem um die Frage gehen, ob es zu bundesweiten Ausgangsbeschränkungen kommt. "Die Ausgangssperre wäre die letzte Maßnahme", hatte Bouffier noch am Freitag gesagt. Die Landesregierung setze darauf, dass die seit Samstag geltende strengere Regelung in Hessen wirke.

Als "letzte Maßnahme" bezeichnete Bouffier eine bundesweite Ausgangssperre am Freitag. Bild © picture-alliance/dpa

+++ 1.166 Corona-Infizierte in Hessen +++

In Hessen haben sich laut Sozialministerium 1.166 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Am Freitag waren es noch 962 Infizierte, somit stieg die Zahl um 21 Prozent. Die meisten bestätigten Infektionen gibt es weiterhin in Frankfurt (148), gefolgt von den beiden Landkreisen Fulda (77) und Offenbach (64). Die komplette Übersicht finden Sie auf der Seite des Ministeriums .

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version haben wir geschrieben, die meisten Fälle gebe es in Frankfurt, Fulda und Offenbach. Abgesehen von Frankfurt handelt es sich hierbei jedoch nicht um die Städte, sondern um die jeweiligen Landkreise. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen