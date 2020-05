In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt hessenweit bei 8.678.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

MELDUNGEN VOM MITTWOCH, 6. MAI

+++ Wie das Gesundheitsamt Kontaktpersonen von Infizierten aufspürt +++

21.49 Uhr: Im Kreis Gießen gibt es vergleichsweise wenige Corona-Fälle. Das Gesundheitsamt setzt auf telefonische Vorsorge, Quarantäne-Maßnahmen – und das akribische Aufspüren von Kontaktpersonen. Ein Vor-Ort-Besuch.

+++ Saison-Neustart der 1. und 2. Liga am 15. Mai +++

Der Saison-Neustart im Profifußball ist für den 15. Mai terminiert. Die DFL informierte die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga am Mittwochabend per Rundschreiben, dass das DFL-Präsidium als zuständiges Gremium beschlossen hat, die Saison am Freitag, den 15. Mai fortzusetzen. Die Politik hatte zuvor grünes Licht für den Neustart trotz der Coronakrise gegeben.

Bei der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch in Berlin wurde der Weg für den Wiederbeginn der seit Mitte März unterbrochenen Spielzeit in der Bundesliga und der 2. Liga ab Mitte Mai freigemacht. Die DFL versammelt am Donnerstag die 36 Klubchefs virtuell. Neun Spieltage stehen noch aus.

+++ Kita-Alltag soll bald starten +++

Ab dem 2. Juni sollen die Kitas in Hessen wieder öffnen. Der Leiter des Kinderzentrums Frankfurt, Christopher Wüthrich, sieht seine Einrichtung dafür gut gewappnet: "Unsere Kinder haben auch vorher ihre Hände immer gewaschen." Der Mundschutz sei jetzt noch hinzugekommen. "Aber der Schutz aller ist die große Herausforderung der Zukunft."

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

20.28 Uhr: Während wir Sie über das aktuelle Geschehen in Hessen auf dem Laufenden halten, informieren unsere tagesschau.de-Kollegen in ihrem Liveblog über das Coronavirus in Deutschland und der Welt. Hier ein kleiner Auszug aus den Meldungen von Mittwoch:

Die Entwicklung in der Corona-Pandemie in Deutschland ist nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trotz erster Öffnungsschritte "sehr erfreulich". Allerdings habe man erst die allererste Phase der Pandemie hinter sich.

Als erstes Bundesland will das Saarland in den nächsten Wochen eine Corona-Antikörperstudie durchführen. Dafür soll das Blut von rund 2.300 Bewohnern untersucht werden.

Die britische Regierung plant, die strengen Corona-Einschränkungen in Großbritannien schrittweise aufheben. Das berichtet die Zeitung "The Times".

+++ Frankfurter Zoo tagelang ausgebucht +++

19.54 Uhr: Endlich wieder Raubkatzen, Bären und Pinguine beobachten: Nach der zeitweisen, corona-bedingten Schließung haben die meisten Zoos und Tierparks in Hessen wieder geöffnet. Der Frankfurter Zoo ist für die nächsten Tage komplett ausgebucht, in anderen Tierparks erhalten Besucher dagegen noch Tickets an den Kassen. Welche Zoos bereits wieder geöffnet haben, sehen Sie in unserer Übersicht.

Die kleine Paula am Mittwoch im wieder eröffneten Frankfurter Zoo vor einer Glasscheibe der Pinguin-Anlage. Bild © picture-alliance/dpa

+++ "Grimmwelt" öffnet kommende Woche wieder +++

19.29 Uhr: Die Grimmwelt in Kassel öffnet ihre Türen ab kommenden Dienstag (12. Mai) wieder für Publikum. Maximal 50 Besucher dürfen die Ausstellungen gleichzeitig betreten, mit Schlangenbildung rechnet das Museum aber nicht. Begleitveranstaltungen und Führungen fallen aus. Die aktuelle Sonderausstellung "Rotes Käppchen, blauer Bart - märchenhafte Farben und Experimente" hat das Museum bis auf Weiteres verlängert. Auf der Website und den Social Media-Kanälen der Grimmwelt findet außerdem jeden Sonntag eine digitale Märchenstunde statt.

Schwarz steht im Märchen für Tod und Teufel, Unglück und Verderben, das Böse und Schlechte - so heißt es in der aktuellen Sonderausstellung in der Grimmwelt. Bild © N. Klinger

+++ Voting: Lockerung der Corona-Maßnahmen +++

18.53 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Nachmittag eine ganze Reihe von Lockerungen angekündigt, die unter anderem Kitas, Schulen, Gastronomie und Geschäfte betreffen. Die Lockerungen können Sie im Detail hier nachlesen. Uns interessiert dazu besonders Ihre Meinung.

+++ Alle Landkreise und Städte derzeit unter Infektionsgrenze +++

18.40 Uhr: Als wichtige Messgröße für die Lockerung der coronabedingten Einschränkungen gilt die Zahl, wie viele bestätigte Corona-Fälle innerhalb der letzten sieben Tage in einem bestimmten Gebiet (Kreis oder kreisfreie Stadt) aufgetreten sind. Um die Daten vergleichbar zu machen, werden diese umgerechnet auf 100.000 Einwohner. Bund und Länder haben sich am Mittwoch darauf geeinigt, dass bei kumulativ 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt sofort wieder strengere Beschränkungen gelten sollen. Seit dem 30. April liegen in Hessen alle 21 Kreise und fünf kreisfreien Städte unter dieser Schwelle.

+++ Dehoga rechnet mit Maskenpflicht im Restaurant +++

17.49 Uhr: Anlässlich der am Mittwoch von Bund und Ländern empfohlenen Lockerungen für Gaststätten rechnet der Gaststättenverband Dehoga mit einer eingeschränkten Maskenpflicht auch in Restaurants. "Die Frage ist, welche Abstandsregelung wir jetzt einhalten müssen, und die Abstandsregelung bringt natürlich auch die Maskenpflicht mit sich", sagte Kerstin Junghans vom Gaststättenverband Dehoga im Corona-Update des hr. Sie hoffe bei den Hygienevorschriften für Restaurants auf Fingerspitzengefühl: "Wahrscheinlich wird es sehr seltsam sein, wenn die Servicekraft die Bestellung mit Maske aufnimmt. Wir gehen davon aus, dass der Gast am Tisch keine Maske tragen muss."

+++ Großmessen in Frankfurt abgesagt +++

17.31 Uhr: Die Frankfurter Messegesellschaft hat die für September geplanten Großmessen "Light + Building" und "Automechanika" abgesagt. Nach den jüngsten Ankündigungen der Regierung zur Corona-Pandemie könne keine Garantie gegeben werden, dass Großveranstaltungen zu diesem Zeitpunkt stattfinden könnten, hieß es zur Begründung. Unnötige Kosten für Besucher und Aussteller müssten vermieden werden. Derzeit sind Großveranstaltungen bis Ende August untersagt.

+++ Täglich 200 Verstöße gegen Maskenpflicht registriert +++

17.20 Uhr: Seit dem Start der Maskenpflicht hat die Polizei im Schnitt täglich 200 Bußgelder wegen Verstößen verhängt. "Bei mehr als 90 Prozent der Kontrollen durch die hessische Polizei konnten die Verordnungen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern umgesetzt und vermeintliche Missverständnisse diesbezüglich ausgeräumt werden", sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Das sei auch ein Beleg für eine große Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung für die getroffenen Maßnahmen zum Infektionsschutz.

Bußgelder würden erst dann verhängt, wenn bei Kontrollen im Einzelfall ein bewusster oder wiederholter, willentlicher Verstoß festgestellt werde. Die Bußgelder werden von den örtlich zuständigen Gesundheitsämtern dezentral erhoben. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel hatte die Maskenpflicht am Mittwoch bestätigt.

+++ Ministerpräsident Bouffier äußert sich zu Lockerungen +++

16.45 Uhr: Nach den Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder über weitere Lockerungen in der Corona-Krise hat sich Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) dazu geäußert, wie die Vorhaben in Hessen umgesetzt werden sollen.

Die Kontaktbeschränkungen sollen bis zum 5. Juni verlängert, aber gelockert werden: Statt eines Haushalts dürfen sich nun zwei Haushalte oder zwei Familien in der Öffentlichkeit treffen.

sollen bis zum 5. Juni verlängert, aber gelockert werden: Statt eines Haushalts dürfen sich nun zwei Haushalte oder zwei Familien in der Öffentlichkeit treffen. Ab dem 18. Mai sollen die Sekundarstufen I und die Viertklässler wieder eingeschränkt in die Schule gehen, ab dem 2. Juni auch die anderen Jahrgangsstufen. Ebenfalls ab dem 2. Juni sollen die Kitas stufenweise wieder öffnen.

gehen, ab dem 2. Juni auch die anderen Jahrgangsstufen. Ebenfalls ab dem 2. Juni sollen die stufenweise wieder öffnen. Für Geschäfte sollen keine Quadratmeter-Beschränkungen mehr gelten. Das bedeutet, dass auch größere Geschäfte ihre gesamte Fläche wieder öffnen dürfen. Pro 20 Quadratmetern Verkaufsfläche soll weiterhin nur eine Person zugelassen werden.

sollen keine Quadratmeter-Beschränkungen mehr gelten. Das bedeutet, dass auch größere Geschäfte ihre gesamte Fläche wieder öffnen dürfen. Pro 20 Quadratmetern Verkaufsfläche soll weiterhin nur eine Person zugelassen werden. Restaurants und Hotels sollen noch im Mai wieder öffnen dürfen. Das soll auch für Campingplätze gelten.

sollen noch im Mai wieder öffnen dürfen. Das soll auch für Campingplätze gelten. Das Corona-Kabinett wird sich am Donnerstag auch mit der Wiederöffnung von Kultureinrichtungen befassen. Veranstaltungen in Hessen mit bis zu 100 Teilnehmern sollen unter Auflagen wieder zugelassen werden. Diese Zahl solle die Richtschnur sein, sagte Bouffier.

befassen. in Hessen mit bis zu 100 Teilnehmern sollen unter Auflagen wieder zugelassen werden. Diese Zahl solle die Richtschnur sein, sagte Bouffier. Der Freizeitsport im Außenbereich wird wieder geöffnet. Profisport soll ab Mitte Mai ebenfalls wieder möglich sein. In der Fußball-Bundesliga sowie weiteren Profi-Sportarten dürfen ab Mitte Mai Geisterspiele stattfinden.

im Außenbereich wird wieder geöffnet. Profisport soll ab Mitte Mai ebenfalls wieder möglich sein. In der sowie weiteren Profi-Sportarten dürfen ab Mitte Mai Geisterspiele stattfinden. Zu den Schwimmbädern gebe es noch keine endgültige Entscheidung.

gebe es noch keine endgültige Entscheidung. Die Fitnessstudios könnten nach Angaben von Bouffier womöglich noch im Mai unter strengen Hygienevorschriften wieder öffnen.

könnten nach Angaben von Bouffier womöglich noch im Mai unter strengen Hygienevorschriften wieder öffnen. Sollten sich in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt innerhalb von einer Woche jeweils 50 Personen je 100.000 Einwohner neu mit dem Coronavirus infizieren, werden die Beschränkungen dort wieder verschärft. "Dort, wo sich das Virus wieder vermehrt ausbreitet, muss man sofort reagieren", sagte Bouffier.

Die bisherigen Hygiene- und Abstandsvorschriften gelten weiter. In Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr muss weiterhin ein Mund-Nase-Schutz getragen werden.

Diese Regelungen gelten nicht ab sofort. Am Donnerstag wird das Corona-Kabinett tagen und Beschlüsse zu diesen Lockerungen fassen. Dann werden vermutlich auch Termine bekanntgegeben.

+++ Verbraucherzentrale warnt vor Abzocke mit Nahrungsergänzungsmitteln +++

15.29 Uhr: Die Verbraucherzentrale Hessen warnt vor Abzocke mit Nahrungsergänzungsmitteln als vermeintlichem Virenschutz. Ob in Geschäften, Verkaufssendungen im Fernsehen oder im Internet - "es gibt immer mehr Anbieter, die die Corona-Pandemie nutzen, um verunsicherten Verbrauchern das Geld aus der Tasche zu ziehen", sagt Wiebke Franz von der Verbraucherzentrale Hessen.

Auch in Apotheken stünden neuerdings vermehrt Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, D und Zink auf den Theken. Auf Nachfrage würden diese oft als positiv fürs Immunsystem angepriesen. "Verschwiegen wird aber meist, dass eine ergänzende Aufnahme dieser Vitamine nur sinnvoll ist, wenn ein Mangel vorliegt", sagt Franz. Um sich ausreichend mit diesen Nährstoffen zu versorgen, seien in der Regel keine Nahrungsergänzungsmittel nötig. "Lebensmittel einschließlich Nahrungsergänzungsmitteln können außerdem weder vor Viren schützen noch eine Covid-19-Erkrankung lindern oder heilen."

+++ Bund und Länder einigen sich wohl auf Lockerungen +++

15.17 Uhr: Aus den Beratungen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der Länder werden immer mehr Details bekannt. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur dpa, der sich auf Teilnehmerkreise beruft, haben sich Bund und Länder auf Lockerungen in verschiedenen Bereichen geeinigt .

So dürfen offenbar alle Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern soll aufgehoben werden.

unter Auflagen wieder öffnen. Die bisherige Öffnungsbeschränkung auf eine Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern soll aufgehoben werden. Die Länder sollen über eine schrittweise Öffnung der Gastronomie selbst entscheiden.

selbst entscheiden. Angehörige von zwei Haushalten dürfen sich treffen - also etwa zwei Familien, zwei Paare oder die Mitglieder aus zwei Wohngemeinschaften. Die Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum gelten aber vorerst bis zum 5. Juni.

im öffentlichen Raum gelten aber vorerst bis zum 5. Juni. Der wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel soll ebenfalls wieder erlaubt werden. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten.

im Breiten- und Freizeitsport unter freiem Himmel soll ebenfalls wieder erlaubt werden. Die Freizeitsportler müssten sich aber an bestimmte Auflagen halten. Auch die Fußball-Bundesliga darf die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ab der zweiten Mai-Hälfte mit Geisterspielen fortsetzen.

darf die wegen der Corona-Krise unterbrochene Saison ab der zweiten Mai-Hälfte mit Geisterspielen fortsetzen. Was in Hessen schon gilt, wird auch in anderen Bundesländern umgesetzt: Die weitgehenden Besuchsbeschränkungen für Kliniken, Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen in der Corona-Krise sollen bundesweit begrenzt gelockert werden.

in der Corona-Krise sollen bundesweit begrenzt gelockert werden. Die Bundesländer übernehmen Verantwortung für die Lockerungen, müssen aber auch auf mögliche negative Folgen sofort reagieren. Die Länder sollen sicherstellen, dass in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage sofort wieder ein konsequentes Beschränkungskonzept umgesetzt werden muss.

Wie die gemeinsame Linie der Bundesländer konkret in Hessen umgesetzt werden soll, wird Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Nachmittag erläutern. Wir übertragen die Pressekonferenz voraussichtlich um 16 Uhr im hr-fernsehen und auf hessenschau.de.

+++ 8.678 Corona-Fälle in Hessen, 388 Tote +++

14.10 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hessen ist auf 8.678 gestiegen. Das sind 93 Fälle mehr als am Dienstag, wie das Sozialministerium am Mittwoch bekannt gab. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um vier auf 388. Bezogen auf die Einwohnerzahl ist weiterhin der Odenwaldkreis am stärksten betroffen. Dort gab es bisher auch die meisten Todesfälle (53).

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für Hessen ebenfalls 8.642 Corona-Fälle, von denen rund 7.100 (82 %) inzwischen als genesen gelten. Die Zahlen des RKI werden zu einem anderen Zeitpunkt veröffentlicht als die des Sozialministeriums und können deshalb voneinander abweichen.

+++ Kontaktbeschränkungen offenbar bis 5. Juni verlängert +++

14.04 Uhr: Bund und Länder haben die coronabedingten Kontaktbeschränkungen in Deutschland offenbar grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf Teilnehmerkreise. Demnach einigten sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder bei ihrer Schalte am Mittwoch aber auch auf eine Lockerung: Künftig sollen sich auch Angehörige von zwei Haushalten treffen dürfen.

+++ Palmengarten ab Montag wieder geöffnet +++

13.55 Uhr: Geschlossene Schauhäuser, aber keine Maskenpflicht im Freigelände - am kommenden Montag (11. Mai) öffnet der Frankfurter Palmengarten wieder für Besucher. Besondere Beschränkungen soll es nicht geben, eine Mund-Nase-Bedeckung muss nur in geschlossenen Räumen wie etwa den Sanitärbereichen getragen werden. "Wir setzen auf Eigenverantwortung", sagte Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne). Aber: Eine Rückkehr zur Normalität der Zeit vor der Pandemie sei das nicht. Die Abstandsregeln sollen auch weiterhin beachtet werden.

Möglicherweise sei sogar gastronomischer Terrassenbetrieb möglich, sagte Palmengartendirektorin Katja Heumann. Die Entscheidung hierüber hänge von den neuen Beschlüssen über Lockerungen ab, die an diesem Mittwoch angekündigt werden. Führungen, Blumenschauen oder andere Ausstellungen in den Galerien am Palmenhaus wird es dagegen definitiv nicht geben.

Im Freien dürfen die Besucher des Palmengartens auch ohne Maske umherlaufen. Bild © hr

+++ Feueralarm unterbricht Corona-Debatte im Landtag +++

13.09 Uhr: Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sprach im Landtag gerade über die geplanten weiteren Schulöffnungen, als plötzlich eine Sirene ertönte: Feueralarm im ehemaligen Wiesbadener Stadtschloss. Die Sitzung wurde zwischenzeitlich unterbrochen. Die Feuerwehr hat den Alarm inzwischen aufgehoben.

Update 13.36 Uhr: Es habe sich um einen Fehlalarm gehandelt, sagte ein Landtagssprecher. Dieser sei durch den Baustellenbetrieb ausgelöst worden. Bereits nach wenigen Minuten kamen die Abgeordneten und Regierungsmitglieder wieder zu ihren Plätzen, und die Debatte wurde fortgesetzt.

Die Landtagsabgeordneten warteten auf der Straße auf das Eintreffen der Feuerwehr. Bild © Wolfgang Türk/hessenschau.de

+++ "Point Alpha" öffnet am Wochenende wieder +++

12.55 Uhr: Die Gedenkstätte "Point Alpha" an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze zwischen Rasdorf (Fulda) und Geisa (Thüringen) öffnet am 9. Mai wieder für Besucher. Sowohl das US-Camp, als auch das Haus auf der Grenze, Grenzanlagen und die Wachtürme können dann täglich zwischen 10 und 16 Uhr besichtigt werden. Wegen der Corona-Beschränkungen reduziert die Point Alpha Stiftung die Eintrittspreise: Touchscreens und Audio Guides dürfen nicht benutzt werden, außerdem sind die Besucherzahlen begrenzt. Mund-Nase-Schutze sind Pflicht. Führungen finden vorerst nicht statt.

Besucher dürfen die Grenzgedenkstätte Point Alpha in Rasdorf am Mahnmal für die Deutsche Teilung und Wiedervereinigung ab dem Wochenende wieder besichtigen. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

+++ Opposition kritisiert fehlende Hilfen für Kulturschaffende +++

12.07 Uhr: Die Opposition im Landtag wirft der schwarz-grünen Landesregierung vor, Kulturschaffende bei der Hilfe in der Corona-Krise im Stich zu lassen. Abgeordnete von SPD, FDP und Linken kritisierten in der Debatte am Mittwoch, dass Soloselbständige aus dem Kulturbereich in Hessen praktisch nichts von den Soforthilfen von bis zu 10.000 Euro im Monat haben. Diese werde bei den Betroffenen ohne Aufträge nicht zum Bestreiten der Lebenshaltungskosten gewährt, sondern nur für nicht gedeckte Betriebskosten. Die aber seien bei den meist zu Hause arbeitenden Soloselbstständigen in der Regel minimal.

+++ Landesmuseum Darmstadt öffnet wieder +++

11.54 Uhr: Das Hessische Landesmuseum Darmstadt (HLMD) öffnet ab dem 12. Mai wieder seine Türen. Besucher haben dann noch bis zum 24. Mai die Chance, die Sonderausstellung "Kraftwerk Block Beuys" 2020 zu sehen. Das Haus will die Schau aber möglichst verlängern. Wie in anderen Museen auch, gilt im HLMD ein Hygieneplan.

Demnach dürfen sich nur maximal 120 Besucher zur gleichen Zeit im Haus aufhalten, 20 davon in der Sonderausstellung "Kraftwerk Block Beuys". In anderen Bereichen maximal insgesamt 40. Andere Teile des Hauses seien aus organisatorischen Gründen geschlossen, teilte das HLMD am Mittwoch mit . Die Abstandsregel von mindestens 1,5 Metern sei einzuhalten sowie ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Das Festprogramm zum 200-jährigen Geburtstag des Museums könne nicht wie geplant stattfinden. Die Ausstellung "Rembrandt Competition. Ein fürstlicher Wettstreit" entfalle. Andere Präsentationen würden verschoben.

+++ Al-Wazir sagt weitere Wirtschaftshilfe zu +++

11.31 Uhr: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) hat der hessischen Wirtschaft zugesichert, die Betriebe auch nach den Corona-Lockerungen beim Wiederanfahren ihrer Geschäfte zu unterstützen. Das Land werde auch an den Stellen ergänzen, wo Konjunkturprogramme des Bundes dann Lücken lassen, sagte der Minister am Mittwoch im hessischen Landtag in Wiesbaden. Diese Unterstützung gelte auch für die Gastronomie, die Kultur und Kreativwirtschaft sowie gerade für die Ausbildung. Es dürfe nicht passieren, dass im Herbst viele Betriebe nicht ausbildeten und dann eine "Generation Corona" entsteht.

Bislang habe es mehr als 120.000 Anträge auf staatliche Soforthilfen in der Corona-Krise für kleinere Betriebe mit Finanznot in Hessen gegeben, teilte der Minister mit. 89.000 dieser Anträge seien bewilligt und damit 815 Millionen Euro an hessische Betriebe, Freiberufler und Soloselbstständige ausgezahlt worden.

+++ Lehrer dürfen nicht auf "Nullrisiko-Situation" warten +++

11.10 Uhr: Lehrer müssen auch ohne einen ausgefeilten Hygieneplan in die Schulen zurückkehren. Das Frankfurter Verwaltungsgericht lehnte ein sogenanntes Eilrechtsschutzbegehren einer Grundschullehrerin ab. Die Entscheidung der für Beamtenrecht zuständigen Kammer wurde am Mittwoch zugestellt. Die verbeamtete Lehrerin wollte verhindern, dass sie zum Präsenzunterricht herangezogen wird. Sie argumentierte, Land und Schulamt hätten bisher keinen hinreichenden Hygieneplan und kein hinreichendes Arbeitsschutzkonzept vorgelegt. (Aktenzeichen 9 L 1127/20.F)

Die Kammer sah das anders: Die betreffende Schule habe sehr wohl Vorkehrungen getroffen, "um eine Gefährdung der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrkräfte hinreichend zu minimieren". Die Antragstellerin könne nicht erwarten, "mit einem bis ins letzte ausgefeilten Hygieneplan eine Nullrisiko-Situation in der Schule anzutreffen". Sie kann gegen den Beschluss noch Beschwerde beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel einlegen.

Laut Gericht sind die Hygieneregeln an der betreffenden Schule ausreichend. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Hessen blickt auf Corona-Spitzengespräche +++

10.37 Uhr: Bund und Länder wollen heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise beraten - was auch in Hessen mit Spannung verfolgt wird. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) informiert voraussichtlich um 16 Uhr in einer digitalen Pk über die weiteren Schritte des Landes in der Corona-Krise, hessenschau.de überträgt live.

Sozialminister Kai Klose (Grüne) hatte am Dienstag weitere Lockerungen angekündigt, dabei aber betont, dass konkrete Maßnahmen von den Ergebnissen der Bund-Länder-Chefgespräche abhingen. Jeder weitere Schritt zu mehr Lockerungen setze zudem voraus, dass die Zahl der Infizierten nicht wieder drastisch ansteige, hatte er in seiner Regierungserklärung im Landtag in Wiesbaden gesagt.

+++ Verwaltungsgerichtshof bestätigt Maskenpflicht +++

10.06 Uhr: Hessens oberstes Verwaltungsgericht hat die Maskenpflicht in der Corona-Pandemie bestätigt. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel wies am Mittwoch den Eilantrag eines Klägers ab, der sich gegen die entsprechenden Vorgaben des Landes gewehrt hatte. Zwar seien Selbstisolierung, Händehygiene, Husten- und Niesregeln sowie das Abstandhalten nach wie vor die wichtigsten und effektivsten Maßnahmen, erklärten die Richter. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sei jedoch ein weiterer Baustein zur Bekämpfung der Pandemie. Der Beschluss ist unanfechtbar. (Aktenzeichen: 8 B 1153/20.N)

+++ Finanzämter arbeiten rund 90.000 Hilfsanträge ab +++

9.30 Uhr: Die Mitarbeiter der Finanzämter haben durch die Corona-Krise eine Menge Mehrarbeit. Wie Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) im Corona-Update der hr berichtete, müssen die Mitarbeiter rund 90.000 Anträge auf steuerliche Hilfen abarbeiten. Boddenberg bat deswegen alle, die beispielsweise auf Steuerrückzahlungen warten, um Verständnis: "Wichtig ist, dass unsere Wirtschaft Schritt für Schritt wieder in Gang kommt", sagte er. Darauf liege derzeit der Fokus.

+++ Fraport rechnet für 2020 mit Verlust +++

9.10 Uhr: Der weitgehende Stopp der Passagierflüge infolge der Corona-Pandemie hat den Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport im ersten Quartal in die roten Zahlen gerissen. Auch für das Gesamtjahr rechnet Fraport-Chef Stefan Schulte jetzt mit einem Verlust, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mitteilte. Angesichts der Ungewissheit, wann der reguläre Flugverkehr wieder losgeht, wagt der Vorstand weiterhin keine genauere Prognose für 2020.

Nach den ersten drei Monaten des Jahres stand unter dem Strich ein Verlust von 29 Millionen Euro. Ein Jahr zuvor hatte Fraport noch einen Gewinn von 30,5 Millionen Euro erzielt. Der Umsatz brach um knapp 18 Prozent auf 661 Millionen Euro ein, nachdem der Flugverkehr im Verlauf des März weitgehend zusammengebrochen war. Der operative Gewinn (Ebitda) sackte um knapp 36 Prozent auf 129 Millionen Euro. Eine Übersicht über weitere Geschäftszahlen hat boerse.ard.de zusammengestellt .

+++ Fresenius legt trotz Belastungen zu +++

9.00 Uhr: Der Gesundheitskonzern Fresenius ist trotz erster Belastungen durch die Corona-Krise in einigen Geschäftsbereichen mit Zuwächsen bei Umsatz und Konzernergebnis in das Jahr gestartet. Das Dax-Unternehmen bestätigte am Mittwoch vorerst seine Wachstumsziele für 2020, die mögliche Belastungen durch die Pandemie außen vor lassen. Eine verlässliche Bewertung und Quantifizierung positiver und negativer Effekte sei derzeit noch nicht möglich, teilte Fresenius in Bad Homburg mit.

Firmensitz von Fresenius in Bad Homburg Bild © picture-alliance/dpa

Im ersten Quartal waren die Erlöse bei Fresenius auch dank guter Geschäfte der Dialysetochter FMC um acht Prozent auf 9,1 Milliarden Euro gestiegen, währungsbereinigt betrug das Plus sieben Prozent. Während das operative Ergebnis bei rund 1,13 Millionen Euro stabil blieb, kletterte das Konzernergebnis um zwei Prozent auf 465 Millionen Euro, um Wechselkurseffekte bereinigt war dies ein Plus von einem Prozent.

Auch FMC bestätigte seine Jahresprognose. Zum Jahresstart hatte die Dialysetochter den Umsatz um neun Prozent auf rund 4,49 Milliarden Euro ankurbeln können. Das Konzernergebnis stieg um vier Prozent auf 283 Millionen Euro. Beide Kennziffern fielen damit besser aus als von Analysten erwartet.

+++ Frankfurter Zoo öffnet - Besucherzahl begrenzt +++

8.14 Uhr: Seit einigen Tagen sind in Hessen wieder mehr Freizeitvergnügen möglich: Neben Museen dürfen etwa auch wieder Tiergärten Besucher empfangen. Der Frankfurter Zoo wird heute nach seiner mehrwöchigen Corona-Zwangspause wieder seine Pforten öffnen. Die Zahl der täglichen Besucher ist aber zunächst auf 750 beschränkt und es dürfen nur maximal 250 Menschen gleichzeitig im Zoo unterwegs sein . Zudem müssen die Tickets online gekauft sowie Besuchszeitfenster gebucht werden. In Weilburg (Limburg-Weilburg) öffnet der dortige Tiergarten. Schon seit dem 4. Mai ist der Opel Zoo in Kronberg (Hochtaunus) wieder offen. Auch hier gelten Beschränkungen.

+++ Landtag debattiert über wirtschaftliche Folgen +++

7.55 Uhr: Die Corona-Krise wird auch am zweiten Tag der Plenarwoche die Debatten im hessischen Landtag bestimmen. Heute soll es unter anderem um die wirtschaftlichen Folgen für kleine Betriebe und Selbstständige gehen. Auch die Auswirkungen auf die Schulen sind Thema. Die Abgeordneten diskutieren außerdem die geplante Übernahme der Rhön-Klinikum AG, den Ausbau der Radschnellverbindungen im Land sowie die Beschränkung von dienstlichen Kurzstreckenflügen. Gesetzeslesungen gibt es zur Neuregelung der Beteiligung von Ausländern in Kommunen sowie der Abschaffung des Schulgeldes für Gesundheitsberufe wie Logopädie, Physiotherapie und Medizinisch-technische Assistenz (MTA).

+++ Corona bremst E-Highway aus +++

6.48 Uhr: Ein Jahr nach dem Start des ersten deutschen Elektro-Highways auf der A5 zwischen Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) und Frankfurt kann das Projekt noch immer nicht Vollgas geben. Wegen der Corona-Reisebeschränkungen sind weiter nur zwei Test-Lkw unterwegs, eigentlich sollten es vier sein. Projektleiter Achim Reußwig von der Verkehrsbehörde Hessen Mobil gibt sich dennoch zuversichtlich, dass bis Ende 2022 alle erforderlichen Daten gesammelt werden können: "Auf der Grundlage der Ergebnisse sollen ja auch Entscheidungen fallen, die nicht beliebig in die Zukunft hinausgeschoben werden können." Ein erste Zwischenbilanz fällt positiv aus: "Wir sind sehr zufrieden. Man kann eine solche Anlage mit vertretbarem Aufwand vernünftig und sicher betreiben."

E-Highway zwischen Weiterstadt und Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Auf einem fünf Kilometer langen Abschnitt können spezielle Hybrid-Lastwagen an einer Oberleitung Strom tanken. So werden bei voller Fahrt die Batterien aufgeladen. Die Teststrecke wurde am 7. Mai 2019 in Betrieb genommen.

+++ Soforthilfe für 89.000 Unternehmen +++

7.20 Uhr: Seit dem Start des Soforthilfe-Programms der Landesregierung am 29. März haben bereits 89.000 Betriebe und Soloselbstständige finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise erhalten. 815 Millionen Euro wurden ausgezahlt, wie das Wirtschaftsministerium dem hr auf Anfrage bestätigte. 82,5 Prozent der eingegangenen Anträge seien bisher bearbeitet worden, so das Ministerium. Beim Rest müssten meistens noch Rückfragen geklärt werden.

Die Beiträge zur Soforthilfe sind dabei gestaffelt: Betriebe mit bis zu fünf Beschäftigen erhalten maximal 10.000 Euro, Unternehmen mit fünf bis zehn Angestellten bis zu 20.000 Euro und bei bis zu 50 Beschäftigen gibt es maximal 30.000 Euro.

