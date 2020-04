In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Finden Sie hier den Ticker zum Nachlesen vom 22. April 2020.

Corona in Hessen: Aktuelle Meldungen im Ticker

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Ärzte an Unikliniken schreiben Brief an Bouffier +++

22:51 Uhr: Ärzte sind derzeit die gefeierten Helden der Corona-Krise. Sie bekommen Applaus von Balkonen, oder günstige Essenslieferungen in die Klinik hinein. Doch ausgerechnet jetzt stocken die Tarifverhandlungen für die Ärzte an Unikliniken, die ganz handfeste Verbesserungen für sie bringen würden. Denn sie fordern neben mehr Gehalt bessere Arbeitsbedingungen wie weniger Bereitschafts- und Wochenenddienste. In einem offenen Brief haben sich nun mehr als 1.000 Mediziner von drei Unikliniken an Ministerpräsident Volker Bouffier gewandt. Sie appellieren: "Schaffen Sie die Voraussetzungen, damit wir uns in dieser schwierigen Zeit voll auf die Behandlung unserer Patienten konzentrieren können." Er solle sich dafür einsetzen, dass die Verhandlungen zu einem schnellen Abschluss kommen.

+++ Bouffier von Fortsetzung der Bundesliga überzeugt +++

21.25 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) ist von einer Wiederaufnahme der Spiele in der Fußball-Bundesliga überzeugt. "Ich halte es grundsätzlich für vertretbar. Entscheiden tun nur die Länder, die sind zuständig. Klug ist es, beieinander zu bleiben, die Beurteilung durch Bundesgesundheitsministerium und das RKI wird eine Rolle spielen", sagte Bouffier der FAZ. "Alles, was ich gehört habe, lässt mich annehmen, dass sie zustimmen. Mein Eindruck ist, dass die meisten Ministerpräsidenten mitziehen", sagte Bouffier.

+++ Kritik an Software-Test - umstrittener Anbieter +++

20.32 Uhr: Die Virusausbreitung, Hotspots, freie Betten und Beatmungsgeräte: Eine Analyse-Software könnte dabei helfen, die Situation im Gesundheitswesen umfassend und aktuell einzuschätzen. Der Corona-Krisenstab der Landesregierung will auf diese Technik zurückgreifen und hat damit eine heftige Debatte ausgelöst. Denn das Programm stammt vom US-Unternehmen Palantir Technologies, das wegen seiner engen Beziehung zu US-Sicherheitsbehörden und dem Geheimdienst CIA stark umstritten ist. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Beitrag.

+++ Kultusministerium veröffentlicht Hygiene-Plan für Schulen +++

20.05 Uhr: Nachdem von vielen Seiten die Forderung nach einem Hygiene-Plan für Schulen laut geworden waren, hat das Kultusministerium nun einen entsprechenden Leitfaden veröffentlicht . Wichtigste Regel sei wie in allen Bereichen das Einhalten eines Abstands von mindestens 1,50 Meter. Tische sollen auseinandergerückt werden, pro Klassenraum dürfen im Regelfall maximal 15 Schüler unterrichtet werden. Auch auf den Pausenhöfen, in den Gängen und zum Beispiel an Bushaltestellen sind die Lehrer angewiesen, auf den nötigen Abstand zwischen den Schülern zu achten. Eine Maskenpflicht besteht nicht.

Für die Toiletten gilt: Es müssen ausreichend Seifenspender und Handtücher bereitgestellt werden. In den Pausen müssen Lehrer außerdem dafür sorgen, dass sich dort nicht zu viele Schüler gleichzeitig aufhalten. Schüler, die einer Risikogruppe angehören oder mit Menschen aus einer Risikogruppe zusammenleben, werden vom Unterricht befreit. Lehrkräften, die älter als 60 Jahre sind, ist es freigestellt, ob sie unterrichten möchten oder nicht.

+++ Günstiger Sprit problematisch für Tankstellenbetreiber +++

19.30 Uhr: Mit dem Ölpreis sinken nun auch die Kosten für Diesel und Benzin. Was Auto- und Motorradfahrer freut, bringt Tankstellenbetreiber in Schwierigkeiten. "Wir müssen gucken, dass wir uns irgendwie über Wasser halten", sagt Steven Walter von der Tankstelle Steier in Schwalbach (Taunus). Dafür setzen sie auf andere Produkte und bieten den Kunden neben Tabak und Getränken auch Wildfleisch aus der Region an. Mehr dazu sehen Sie im Beitrag von hessenschau kompakt.

Videobeitrag Video zum Video Benzinpreise sinken durch Corona-Krise [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Schwälbchen Molkerei muss Produktion drosseln +++

18.54 Uhr: Noch ist der Milchpreis fast stabil, doch die Branche rechnet damit, dass sich das in den kommenden Wochen ändern wird. Für die hessische Schwälbchen Molkerei wird die Corona-Krise allerdings jetzt schon zum Problem: Denn das Unternehmen aus Bad Schwalbach hat sich mehr als andere auf Gastronomiebetriebe und Kantinen spezialisert. Bestellungen bleiben aus, rund ein Viertel der Produktionsanlagen steht laut Schwälbchen momentan still. Welche Folgen das für die Milchbauern hat, die der Molkerei zuliefern, sehen Sie im Beitrag von hessenschau kompakt.

Videobeitrag Video zum Video Corona-Krise: Milchpreise fallen [Videoseite] Video Ende des Videobeitrags

+++ Kasernierung für Bundesligaspieler? +++

18.36 Uhr: Mitte Mai könnte es mit der Bundesliga weitergehen – wie das im Detail aussehen soll, ist noch nicht klar. Fest steht aber, dass es viele Corona-Tests geben soll. Schon ein Corona-Fall innerhalb der Liga würde das fraglile Geisterspiel-Konstrukt direkt zum Einstürzen bringen. Die sicherste Variante wäre daher, alle Bundesliga-Profis und -Teammitglieder isoliert von der Umwelt unterzubringen. Eine Idee, vor der es Eintracht-Verteidiger Danny da Costa graut, wie Sie hier nachlesen können.

+++ Hilfsfonds für Studierende nach zwei Stunden leer +++

18.17 Uhr: Um Studierenden zu helfen, denen der wichtige Nebenjob in der Corona-Krise weggebrochen ist, brachte das Land schnelle Hilfen auf den Weg: Am Mittwochmorgen konnten Studenten einen Zuschuss in Höhe von 200 Euro beantragen. Insgesamt standen den Hochschulen 250.000 Euro zur Verfügung - anteilig nach ihrer Studentenzahl. Doch laut den Studierendenwerken Kassel und Gießen war das Geld schon nach zwei Stunden aufgebraucht. Das Wissenschaftsministerium hat die Mittel laut eigenen Angaben noch einmal um 145.000 Euro aufgestockt – mehr stünde derzeit nicht zur Verfügung. Wieso Ministerin Angela Dorn (Grüne) nun die Bundesregierung in der Pflicht sieht, lesen Sie hier.

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

18.02 Uhr: Während wir Sie in unserem Corona-Ticker über die aktuelle Situation in Hessen informieren, halten unsere Kollegen von tagesschau.de in ihrem Liveblog das weltweite Geschehen im Blick. Hier ein kleiner Auszug:

Mit Bremen hat nun auch das letzte Bundesland eine Maskenpflicht beschlossen. Wo ein solcher Schutz getragen werden muss, ist allerdings von Land zu Land unterschiedlich.

Wissenschaftler berichten vermehrt über mögliche körperliche und physische Folgen einer Covid-19-Erkrankungen, wie zum Beispiel eine anhaltend eingeschränkte Lungenfunktion oder Panikattacken.

Italien denkt darüber nach, illegalen Migranten eine Aufenthaltsgenehmigung zu erteilen, um den Mangel an Erntehelfern zu bekämpfen.

+++ Landesschulsprecherin sieht Nachteile für Abitur-Jahrgang 2020 +++

17.45 Uhr: Kein Training für die Sport-Abiturienten, kein Austausch mit den Lehrern vor den mündlichen Prüfungen: Landesschülersprecherin Lou-Marleen Appuhn sieht den aktuellen Abitur-Jahrgang durch die Corona-Krise benachteiligt. "Ich glaube, man versucht um jeden Preis, dass das nicht passiert. Aber es wird gar nicht anders funktionieren."

Eine schrittweise Öffnung der Schulen ist nach ihrer Ansicht dringend notwendig - vor allem für die Haupt- und Realschüler, deren Prüfungen Ende Mai anstehen. "Die brauchen jetzt ganz dringend die Vorbereitung der Schule. Wenn die jetzt wegfällt, dann ist das massiv ungerecht." Das ganze Interview lesen Sie hier.

+++ Weltpremiere von "Robin Hood"-Musical in Fulda verschoben +++

17.27 Uhr: Die für diesen Sommer geplante Weltpremiere des Musicals "Robin Hood" in Fulda wird auf Juni 2021 verschoben. "Aufgrund der aktuellen Lage ist es weder rechtlich möglich noch in der Sache verantwortbar", teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Uraufführung des Musicals mit der Musik von Chris de Burgh war im Rahmen des Musical-Sommers Fulda geplant gewesen. Es sollten rund 120 Aufführungen angeboten werden. Bereits gekaufte Tickets können nach Angaben der Stadt voraussichtlich ab Mitte Mai für einen neuen Termin im kommenden Jahr umgetauscht werden.

+++ Weiter unklar, wann Restaurants öffnen dürfen +++

17.08 Uhr: Wann Restaurants und Kneipen schrittweise wieder öffnen können, hängt davon ab, wie diszipliniert sich die Hessen im Umgang mit den ersten Lockerungen zeigen. Das sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazier (Grüne) im Corona-Update des hr. "Man kann dann in zwei Wochen sehen - am 4./5./6. Mai, was sich am 20./21. April verändert hat und ob das zu einem Ansteigen der Infektionszahlen führt." Wenn man da in einem vertretbaren Bereich bleibe, könne man über die nächsten Schritte nachdenken.

Er verstehe jeden Gastronomen, dem das Herz blute, wenn er gerade angesichts des schönen Wetters seinen Biergarten nicht öffnen könne, sagte der Minister. "Mir selbst geht es ja auch so, dass ich denke, es wäre schön, wenn man mal wieder unter Leuten wäre."

+++ Gießener Kultursommer: Alle Konzerte auf 2021 verschoben +++

16.48 Uhr: Sido, DJ Bobo, Fettes Brot, Johannes Oerding – sie alle und viele weitere Künstler sollten im August beim Gießener Kultursommer auf dem Schifferberg auftreten. Für dieses Jahr mussten die Konzerte abgesagt werden, die Nachholtermine stehen aber schon fest, wie der Veranstalter auf seiner Facebookseite berichtet: "Umso glücklicher sind wir, dass wir Euch heute schon voller Erleichterung mitteilen können, dass alle unsere Konzerttermine 1:1 im nächsten Jahr nachgeholt werden können." Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Gießener Kultursommer 2018 Bild © Jens Naumann

+++ Hygiene-Starterpakete für Schüler im Hochtaunuskreis +++

16.12 Uhr: Eine Stoffmaske, Seife und ein Handtuch: Das ist der Inhalt der Hygiene-Starterpakete, die der Hochtaunuskreis an rund 10.000 Schüler, Lehrer und Schulpersonal verteilen will. Wenn die Schulen ab Montag für die vierten und die Abschlussklassen wieder öffnen, gilt im Landkreis außerdem ein spezielles Hygienekonzept. So sollen die Unterrichtsräume nach jeder Nutzung desinfiziert werden, die Schultoiletten sollen mindestens zweimal täglich gereinigt werden. Außerdem gilt eine Maskenpflicht.

+++ Dinosaurier-Grabung angelaufen - bislang ohne Zuschauer +++

15.42 Uhr: Eigentlich sollte "Edmonds Urzeitreich" schon seit rund drei Wochen Besuchern des Frankfurter Senckenberg-Museums einen Einblick in die Arbeit an einer fossilen Grabungsstelle ermöglichen. Das nach Museumsangaben weltweit einmalige Projekt ist momentan wegen der Corona-Maßnahmen allerdings wie das gesamte Museum geschlossen.

Für die Ausstellung wurde ein etwa 20 Quadratmeter großer Gesteinsblock voller Dinosaurier-Knochen auf dem Seeweg aus den USA nach Frankfurt verschifft. Die Präparatoren, die vor den Augen der Besucher die Fossilien aus dem Gesteinsblock freilegen und für weitere wissenschaftliche Analysen vorbereiten, sind allerdings auch ohne Zuschauer bereits bei der Arbeit.

+++ Sorge um Hygiene in Schulen +++

15.26 Uhr: Mit Blick auf die geplante schrittweise Öffnung der hessischen Schulen ab kommendem Montag hat die SPD-Landtagsfraktion einen Hygieneplan "Corona" vom Kultusministerium gefordert. Die Schulen bräuchten eine Vorgabe, an der sie sich in der aktuellen Situation orientieren könnten. "Da, wo keine angemessenen sanitären und hygienischen Bedingungen herrschen, müssen die Schulen zunächst geschlossen bleiben", erklärte der bildungspolitische Sprecher Christoph Degen am Mittwoch.

Auch Vertreter der Eltern und der Lehrer forderten mehr und konkrete Informationen vom Ministerium. Es gebe noch keine Checkliste, kritisierte der Vorstandsvorsitzende des Landeselternbeirates, Korhan Ekinci. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Tony Schwarz, sagte, an vielen Schulen könnten die Hygienevorgaben wegen mangelnder sanitärer Ausstattung nicht erfüllt werden - etwa weil es kein warmes Wasser gibt. Es seien auch schon Schüler gebeten worden, selbst Seife mitzubringen.

+++ 1,6 Millionen Hessen besonders gefährdet +++

15.15 Uhr: In Hessen gehören knapp 1,6 Millionen Menschen zur Risikogruppe – für sie ist die Gefahr, infolge einer Corona-Infektion schwer zu erkranken, besonders hoch. Die meisten von ihnen leben in Landkreisen im Norden Hessens, genauer gesagt im Vogelsberg- und Werra-Meißner-Kreis und in Waldeck-Frankenberg, wie eine aktuelle AOK-Studie zeigt. Welche Unterschiede beim Corona-Risiko es der Untersuchung zufolge zwischen Stadt und Land gibt, lesen Sie in unserem Beitrag.

+++ 7.446 Infizierte, 275 Tote +++

14.19 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 7.446 gestiegen. Das gab das Sozialministerium am Mittwoch bekannt. Dies bedeutet einen Anstieg von 141 Fällen im Vergleich zum Dienstag. Die Zahl der Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um 18 auf 275.

Die meisten Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1.107), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (511), dem Schwalm-Eder-Kreis (427) und dem Landkreis Offenbach (402). Die meisten Todesfälle werden weiterhin im Odenwaldkreis (40) gemeldet.

Hier finden Sie die bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen auf einer interaktiven Seite.

+++ Evangelische Kirchen schreiben Muslimen Brief zum Ramadan +++

14.06 Uhr: Die evangelischen Kirchen in Hessen wenden sich in der Corona-Krise anlässlich des Fastenmonats Ramadan mit einem Schreiben an islamische Vertreter. Auch wenn man auf Grund der Ausnahmesituation die Verbundenheit nicht sichtbar zum Ausdruck bringen könne, so sei man "doch im Geist und mit unseren Gebeten bei Ihnen und den muslimischen Gemeinden", erklärten Beate Hofmann, Bischöfin der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, und Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, am Mittwoch.

In dem Brief erklären die Geistlichen, dass die Begrenzungen der Religionsausübung wegen des Coronavirus ein Schock für alle Glaubensgemeinschaften gewesen seien. Die erzwungene körperliche Distanz erzeuge aber eine andere Form der Nähe.

+++ Gewerkschaftsbund: Kita-Gebühren flächendeckend erstatten +++

13.54 Uhr: Obwohl die Kitas seit mehreren Wochen geschlossen sind, müssen viele Eltern weiterhin Gebühren zahlen. Diese sollten flächendeckend und vollständig zurückerstattet werden, forderte der Deutsche Gewerkschaftsbund Hessen-Thüringen (DGB) am Mittwoch in einer Mitteilung. "Hier verweigert sich die hessische Landesregierung im Gegensatz zu vielen anderen. Das ist nicht gut."

Weitere Nachbesserungen forderte der DGB bei der Regelung der Lohnfortzahlung für Eltern, die sich zu Hause um ihre Kinder kümmern. "Warum sich die Regelung nur auf Eltern beschränkt, deren Kinder unter 12 Jahre alt sind, ist aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar", so der Vorsitzende Michael Rudolph. Außerdem solle die Höhe der Entschädigung deutlich angehoben werden – von 67 Prozent auf mindestens 87 Prozent des Lohns.

+++ Anwalt: Fällige Raten für Urlaub nicht zahlen +++

13.30 Uhr: Bei vielen Hessen wäre bald die finale Rate für den geplanten Sommerurlaub fällig. Doch mit Blick auf die Corona-Krise und die aktuellen Reisebeschränkungen ist unklar, ob der Urlaub überhaupt stattfinden kann. In vielen Fällen sind Reiseveranstalter nicht bereit, bereits geleistete Anzahlungen an die Kunden zurückzuerstatten. Das berichtet Anwalt Kai Motzkus im Corona-Update des hr.

"Deshalb rate ich in der Tat an, wenn Zahlungen fällig sind, hier ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen." Denn im Zweifelsfall könne der Reiseveranstalter seine Leistung gar nicht erbringen. "Das steht heute in vielen Fällen schon fest." Dass als Stornierung durch den Kunden zu werten und bereits gezahltes Geld einzubehalten, hält der Anwalt für rechtlich nicht haltbar.

+++ Sportplätze bald wieder offen, Fitnessstudios weiter zu +++

13.01 Uhr: Öffentliche Sportplätze sollen wohl ab dem 4. Mai wieder zugänglich sein. Darauf hätten sich die Sportminister in einer Telefonkonferenz geeinigt, sagte der hessische Innen- und Sportminister Peter Beuth (CDU) im Corona-Update des hr. "Allerdings nur unter strengsten Regeln der Hygiene und natürlich bei hinreichender Nutzung von Desinfektionsmitteln", so Beuth. Voraussetzung sei allerdings, dass die Infektionszahlen nicht erneut deutlich ansteigen.

Anders sieht es bei den Turnhallen und Fitnessstudios aus: "In den Fitnessstudios sind die Sicherheitskonzepte viel schwieriger herzustellen als an der frischen Luft. Von daher fürchte ich, werden wir bei den Turnhallen und Fitnessstudios noch ein bisschen zuwarten müssen", erklärte Beuth.

+++ Bad Homburg führt Maskenpflicht im Freien ein +++

12.48 Uhr: In ganz Hessen gilt ab Montag eine Maskenpflicht in Geschäften und im ÖPNV. Bad Homburg geht als erste Stadt im Land noch einen Schritt weiter und führt eine Maskenpflicht auch im Freien ein. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Demnach müssen Menschen ab Freitag in der Fußgängerzone in der Louisenstraße eine Schutzmaske tragen. Anlass seien die nach Öffnung vieler Läden steigende Zahl an Passanten. "Wir haben in den vergangenen Tagen beobachtet, dass wieder viele Menschen unterwegs sind und der Mindestanstand von 1,50 Metern oft nicht eingehalten wird", begründet Oberbürgermeister Alexander Hetjes die Entscheidung. Die Louisenstraße sei vergleichbar mit einem gut frequentierten Einkaufszentrum. "Es macht keinen Sinn, die Maske in einem Geschäft zu tragen und sie abzunehmen, wenn man wieder auf die belebte Fußgängerzone tritt", so Hetjes.

+++ Frankfurt plant Öffnung der Schwimmbäder +++

12.21 Uhr: Frankfurt will seine Hallen-und Schwimmbäder vor Ende August wieder eröffnen. Das hat der Geschäftsführer der Frankfurter Bäder-Betriebe, Boris Zielinski, auf hr-Nachfrage bestätigt. Ziel sei es, die Bäder vor Ende August stufenweise zu eröffnen. Dafür werde aktuell ein Konzept erarbeitet. Darin sind verschiedene Corona-Schutzmaßnahmen vorgesehen, wie etwa: Abstandregelungen- und Markierungen, beschränkte Besucherzahlen und spezielle Besuchszeiten für Senioren. Final beschlossen sei das Konzept allerdings noch nicht. Man warte auf die weiteren Corona-Beschlüsse der Landes- und Bundesregierung Ende April. Eine Wiedereröffnung im Mai schließen die Frankfurter Bäder Betriebe aus. Denkbar sei eine reglementierte Öffnung im Juni oder Juli. Für rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Frankfurter Bäder Betriebe ist seit der Corona-Krise Kurzarbeit angemeldet worden.

+++ Mainzer Labor testet erstmals Impfstoff in Deutschland +++

11.17 Uhr: Wie das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel am Mittwoch mitteilte, erhält das Mainzer Unternehmen Biontech die Genehmigung, seinen Wirkstoff an gesunden Freiwilligen zu testen. Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) in Langen (Offenbach) hat damit erstmals in Deutschland eine Zulassung für die klinische Prüfung eines Impfstoff-Kandidaten gegen Corona erteilt. "Die Erprobung von Impfstoffkandidaten am Menschen ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu sicheren und wirksamen Impfstoffen gegen Covid-19 für die Bevölkerung in Deutschland und darüber hinaus", teilte das PEI mit.

Laut Biontech soll es in der ersten Phase Tests an rund 200 gesunden Freiwilligen zwischen 18 und 55 Jahren geben. In der zweiten Phase sollen noch tausende Freiwillige dazukommen, dann auch ältere Menschen. Weltweit handelt es sich um die fünfte genehmigte Prüfung von "präventiven, spezifischen Covid-19-Impfstoffkandidaten am Menschen". Das Institut erwartet weitere klinische Impfstoff-Prüfungen in Deutschland in den nächsten Monaten. Dass jedoch bereits in diesem Jahr ein erster zugelassener Impfstoff für die allgemeine Bevölkerung bereit steht, hält PEI-Präsident Cichutek für unwahrscheinlich.

+++ Land schnürt Millionenpaket für Schwimmbäder +++

10.12 Uhr: Die hessische Landesregierung will Schwimmbäder in der Corona-Krise mit Zuwendungen in Höhe von zunächst 7,4 Millionen Euro unterstützen. Das teilte das Innen- und Sportministerium am Mittwoch mit. Das Geld werde im Rahmen des Förderprogramms SWIM auf 27 verschiedene Maßnahmen zur Erneuerung und Sanierung von Bädern verteilt. "Gerade, weil unsere Schwimmbäder derzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht geöffnet sein können und unter Einnahmeausfällen leiden, unterstützen wir sie auch in schwierigen Zeiten", sagte Minister Peter Beuth (CDU). Die aktuelle Corona-Pause sei gut geeignet, um kleinere und größere Schwimmbadprojekte voranzutreiben. Dem SWIM-Projekt stehen laut Ministerium von 2019 bis 2023 insgesamt 50 Millionen Euro zur Verfügung. Landkreise, Städte und Gemeinden können sich für das Förderprogramm bewerben.

+++ Corona sorgt für Auftragsflut und Auftragsflaute +++

8.47 Uhr: Die Maßnahmen der Bundes- und Landesregierung, die eine schnelle Verbreitung des Coronavirus verhindern sollen, haben die Wirtschaft in Hessen in einen Ausnahmezustand versetzt. Dabei trifft die Corona-Pandemie Unternehmen ganz unterschiedlich. Während die Lebensmittelbranche und die Medizin- und Hygienemittelproduktion boomen, müssen andere Produktion und Dienstleistungen stoppen. Mehr erfahren Sie in unserem Beitrag auf hessenschau.de.

+++ Fan-Bündnis sieht Mehrheit für Geisterspiele +++

8.23 Uhr: Das Fan-Bündnis ProFans sieht bei der Mehrheit der Fußball-Fans eine positive Haltung gegenüber möglichen Geisterspielen in der Coronavirus-Pandemie. "Es klingt absurd, nun neun Spieltage in leeren Stadien durchzuziehen, aber viele Anhänger sind trotzdem bereit, diese Kröte zu schlucken", sagte Sig Zelt, Sprecher des Bündnisses, in einem Interview mehrerer Zeitungen. Dass Großveranstaltungen nun bis mindestens zum 31. August verboten seien, habe die Einsicht gefördert, "dass es sich um eine tiefgreifende Krise handelt." Dass bei Geisterspielen Pappaufsteller von Fans auf die Tribünen gestellt werden oder Stimmung vom Band eingespielt wird, lehnt Zelt klar ab. "Davon halte ich überhaupt nichts. Da wird dem Fußball der letzte Rest an Authentizität genommen." ProFans ist ein bundesweites Bündnis aktiver Fangruppen. Es ist aus dem 2001 gegründeten Bündnis "Pro 15:30" hervorgegangen.

+++ Fürstliches Gartenfest in Eichenzell fällt aus +++

7.24 Uhr: Das Fürstliche Gartenfest auf dem Gelände von Schloss Fasanerie in Eichenzell (Fulda) findet nicht statt. Vom 21. bis 24. Mai wollten Aussteller Pflanzen, Gartenmöbel und -geräte, Kunsthandwerk, Mode und Accessoires zeigen und verkaufen. Die Organisatoren teilten mit, Verständnis dafür zu haben, dass Großveranstaltungen ausfallen. Die Gesundheit der Besucher, Aussteller und Mitarbeiter habe oberste Priorität.

Im vergangenen Jahr waren etwa 25.500 Menschen zum Gartenfest gekommen. Nach Angaben der Organisatoren behalten bereits erworbene Eintrittskarten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung zu einem späteren Termin.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Abstand halten,

Hände regelmäßig und gründlich waschen (mind. 20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen

Weitere Informationen Im Verdachtsfall anrufen Das hessische Sozialministerium hat eine landesweite Hotline für Fragen rund um das Coronavirus geschaltet. Sie ist täglich von 8 bis 20 Uhr erreichbar: 0800/5554666.



Sollten Sie den Verdacht haben, dass Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, gehen Sie bitte nicht in die Praxis Ihres Hausarztes, sondern rufen Sie dort vorher an. So vermeiden Sie, möglicherweise andere Patienten im Wartezimmer anzustecken. Ende der weiteren Informationen