12.000 Unterschriften-Petition für Wechselunterricht

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Hessen (GEW) hat am Dienstag eine Petition mit dem Titel "Hessen braucht ein Konzept für den Unterricht unter Pandemie-Bedingungen" an Kultusminister Alexander Lorz (CDU) übergeben. "Außer regelmäßigem Lüften ist dem Kultusminister noch nicht viel eingefallen, um die Schulen auf einen Winter in der Corona-Pandemie vorzubereiten", kritisierte die Vorsitzende Maike Wiedwald in einer Mitteilung. Angesichts der unverändert hohen Infektionszahlen in Hessen und der aktuellen Minustemperaturen müssten die Schulen flächendeckend in das Wechselmodell aus Präsenz- und Distanzunterricht übergehen, so die Forderung.

Zudem brauche es mehr Vertretungskräfte, hochwertige Lüftungsgeräte in den Klassenzimmern sowie einen schnelleren Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur. 12.000 Personen unterzeichneten die Petition nach GEW-Angaben. Ein Sprecher des Ministeriums verwies auf ein für diesen Freitag geplantes Gespräch des Ministers mit Lehrerverbänden.