Offenbach: Kostenloser Nahverkehr an Adventssamstagen

An allen Adventssamstagen und an den ersten drei Samstagen im Januar sind Bus- und Bahnfahrten im Offenbacher Stadtgebiet kostenlos. Mit dieser Aktion will die Stadt den krisengebeutetelten stationären Einzelhandel ab dem Vorweihnachtsgeschäft unterstützen. "Die Kunden überlegen sich zurzeit zweimal, ob sie ihre Weihnachtseinkäufe in den Geschäften oder online machen", sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD). Zudem parken Weihnachtseinkäufer an diesen Tagen in vier Parkhäusern in der Innenstadt (Rathaus, Haus der Wirtschaft, City Tower und Französisches Gäßchen) zwei Stunden lang umsonst, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Einkäufer sollten zudem ihre Kassenbelege über zehn Euro aufbewahren - ab Neujahr können diese nach Angaben der Stadt gegen Aktionsgutscheine eingetauscht werden. Wer für über 250 Euro shoppt, erhalte einen 100 Euro-Aktionsgutschein. Mehr Infos zur Gutscheinaktion gibt es hier .