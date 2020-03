In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Ab sofort dürfen nur noch maximal zwei Menschen gemeinsam nach draußen gehen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 1.267 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Krankenhaus Limburg lässt Atemschutzmasken nähen +++

12.29 Uhr: Das St. Vincenz Krankenhaus Limburg hat einen "Plan B für einen möglichen Corona-Katastrophenfall" entwickelt und eine eigene Produktion von Atemschutzmasken angeleiert. "Man hat vor 20 Jahren in OP-Sälen in Deutschland durchaus an vielen Stellen noch mit textilen Schutzmaterialien gearbeitet, sowohl als OP-Kittel aber eben auch als Mund-Nasen-Schutz", sagt der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Abteilung Anästesie und operative Intensivmedizin, Michael Fries, dem hr. Die Klinik lieferte 150 Rohlinge und eine Nähanleitung an vier Landfrauen in Villmar. Diese nähten die Masken zu Hause – streng nach Corona-Vorschrift. Die fertigen Masken werden nun an die Klinik geliefert. Zum Einsatz sollen sie kommen, wenn nicht ausreichend andere Masken zu Verfügung stehen.

+++ Hanau verbietet Hamsterkäufe +++

12:25 Uhr: Die Stadt Hanau macht ernst: Hamsterkäufe werden von offizieller Stelle verboten, Geschäfte dürfen seit Montag nur noch haushaltsübliche Mengen an die Kunden abgeben. Das teilte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) mit. Damit wolle er auch den Kassierinnen und Kassierern den Rücken stärken. Er habe am Wochenende mehrere Rückmeldungen bekommen, dass das Kassenpersonal beleidigt und angefeindet werde, wenn es "Hamsterkäufer" um Rücksichtnahme bitte. Auch im Landkreis Marburg-Biedenkopf gelten strengere Regeln für Supermarkt-Kunden. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Polizei warnt vor Phishing-Mails +++

12:15 Uhr: Immer mehr Betrüger nutzen die Corona-Pandemie für sich: Nach neuen Enkeltrick-Maschen und angeblichen Corona-Tests an der Haustür warnt die Polizei jetzt auch vor digitalen Betrügerein. "Aktuell sind Phishing-Mails mit einer angeblichen "Corona-Karte" im Umlauf", schreibt die Polizei Südhessen auf Twitter und verweist auf das Bundeskriminalamt (BKA). Angeblich solle auf der Karte in Echtzeit angegeben werden, wo Infektionen registriert werden, so das BKA. "Wird sie geöffnet, lädt im Hintergrund eine Schadsoftware, die Passwörter und Zugangsdaten ausliest."

+++ Deutsche Bank schließt 200 Filialen für Kundenverkehr +++

11.51 Uhr: Die Deutsche Bank schließt als Sicherheitsmaßnahme vorübergehend über 200 Filialen in Deutschland für den Kundenverkehr. Von diesem Dienstag (24. März) an werde das bundesweite Filialnetz bis auf Weiteres von mehr als 500 auf knapp 300 verkleinert, teilte Deutschlands größtes Geldhaus am Montag in Frankfurt mit. Ziel sei, dennoch für Kunden im ganzen Bundesgebiet gut erreichbar zu sein. Die Selbstbedienungs-Bereiche der vorübergehend für den Kundenverkehr geschlossenen Filialen bleiben zugänglich und werden - sofern ein Geldautomat vorhanden ist - weiterhin mit Bargeld versorgt. Welche Filialen in Hessen geöffnet bleiben, sehen Sie hier .

11.42 Uhr: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, gilt seit gestern Abend ein weitgehendes Kontaktverbot: Nur noch maximal zwei Menschen dürfen gemeinsam nach draußen gehen. Für Familien und häusliche Gemeinschaften gelten Ausnahmen. Personen, die sich nicht daran halten, drohen empfindliche Strafen, wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Gespräch mit dem hr betonte. "Das geht bis zu 25.000 Euro", so Bouffier. "Das steht alles schon im Infektionsschutzgesetz. Man muss das alles immer mit Sinn und Verstand machen. Aber wenn nun einer überhaupt nicht bereit ist, sich an die Regeln zu halten, sind die Maßnahmen empfindlich. Das muss dann auch so sein."

+++ Lufthansa parkt erste Flugzeuge auf Nordwest-Landebahn +++

11.33 Uhr: Die Lufthansa hat damit begonnen, nicht benötigte Flugzeuge am Frankfurter Flughafen zu parken. Auf der Landebahn Nordwest, die seit Montagfrüh um 8 Uhr bis auf Weiteres gesperrt ist, stellt die Airline die Jets ab. Zunächst seien acht Flugzeuge geparkt worden, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Rund 700 der 763 Flugzeuge in der Konzernflotte sollen nun über mehrere Flughäfen verteilt am Boden stehen, neben Frankfurt auch in München und am Hauptstadt-Flughafen BER.

+++ Mitarbeiter des Bistums Limburg ab Dienstag im Homeoffice +++

11.20 Uhr: Wegen des Coronavirus arbeiten die Mitarbeiter des Bistums Limburg ab diesem Dienstag im Homeoffice. Das Bischöfliche Ordinariat und alle Außenstellen seien geschlossen, um die Mitarbeitenden zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, heißt es in einer Mitteilung. "Die Schließung der bischöflichen Verwaltung kommt kurzfristig und ist mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen und öffentlichen Vorgaben getroffen worden", sagte Generalvikar Wolfgang Rösch. Das Ordinariat soll bis mindestens 19. April geschlossen bleiben. "Unser Ziel ist es, weiter für die Menschen in unserem Bistum da und erreichbar zu sein", so Rösch. Telefone und E-Mails würden daher ab sofort umgeleitet.

+++ Tobi Kämmerer mit zweiter Folge hessen@home +++

11.15 Uhr: Abstand halten und Zuhause bleiben sind im Moment die wichtigsten Gebote - doch immerhin digital kann man sich noch "treffen". hr3-Moderator Tobi Kämmerer hat aus der Not eine Tugend gemacht und in der Sendung hessen@home alle per Videotelefonie zu sich ins improvisierte Wohnzimmer eingeladen. Am Sonntag lief die erste Folge, am Montagabend um 18.25 Uhr wird es eine zweite geben.

+++ Dicke Bücher sind gefragt +++

11.11 Uhr: Was lesen die Menschen, wenn sie wegen einer Pandemie ihre Wohnung nicht verlassen sollen? Einige holen aus aktuellen Anlass anscheindend einen Klassiker nach: "Die Pest" von Albert Camus ist vielerorts ausverkauft.

Auch in der Buchhandlung Schutt in Frankfurt fragen Kunden telefonisch laufend danach, berichtet Inhaberin Angelika Schleindl. An den Tagen vor der Schließung ging es bei ihr zu "wie an Weihnachten", sagt Schleindl. Die Kunden hätten "stapelweise" Bücher gekauft, "vor allem alles, was dick ist". "Das achte Leben" von Nino Haratischwili mit fast 1.300 Seiten zum Beispiel, Wälzer von Ken Follett, Serien aller Art, je mehr Teile desto besser.

Die Buchhandelskette Hugendubel berichtet, dass neben Romanen vor allem Lernhilfen, Spiele und Kinderbücher nachgefragt würden. Auch bei Amazon schossen Titel auf die vorderen Ränge, mit denen sich kleine Kinder beschäftigen lassen: Lern- und Übungsblöcke für die Grundschule, Mal- und Ausschneide-Bücher für den Kindergarten.

+++ Polizei Osthessen startet Corona-Challenge +++

10.50 Uhr: Die Polizei Osthessen hat auf Instagram für ihre Follower eine Corona-Challenge gestartet. Unter der Überschrift "Fitter als die Polizei erlaubt" gibt es auf dem Kanal seit diesem Montag jeden Tag um neun Uhr morgens ein neu kreiertes Workout für die heimischen vier Wände. Die Aktion der Polizei soll insgesamt 30 Tage lang andauern.

+++ Weniger Umsatz an der Tankstelle +++

10.12 Uhr: Viele Geschäfte leiden derzeit unter der Corona-Krise. Auch die Tankstellen bleiben davon nicht verschont. Marco Krogmann, Pächter einer Tankstelle in Frankfurt, spricht von Umsatzrückgängen von bis zu 50 Prozent. Es kämen schlicht viel weniger Pendler und Handwerker zum Zwischenstopp, wie er unserem Reporter erzählt hat. Einen Teil seiner Mitarbeiter hat der Pächter deshalb in den Urlaub geschickt, es gibt einfach nicht mehr genug zu tun. Die ganze Reportage können Sie sich hier anhören.

+++ Sonntagsöffnung: "Weder notwendig noch machbar" +++

9.37 Uhr: Hessens Handelsverband hält die angesichts der Corona-Krise ausgeweitete Sonntagsöffnung weder für notwendig noch für machbar. Er kenne keinen Supermarkt, der am vergangenen Sonntag (22. März) geöffnet hatte, sagte Verbandspräsident Jochen Ruths. Er habe die klare Rückmeldung erhalten, dass der Sonntag dringend gebraucht werde, um beispielsweise ohne Kunden im Laden das Sortiment aufzufüllen. Auch personell seien die Kapazitäten überhaupt nicht vorhanden, einen weiteren Tag zu öffnen, sagte Ruths. Den Geschäften drohe sonst ein Kollaps. "Die vorhandenen Öffnungszeiten reichen aus."

+++ Mehr häusliche Gewalt gegen Frauen befürchtet +++

8.52 Uhr: Viele Frauenhäuser in Hessen waren schon vor der Corona-Krise voll, nun könnte sich die Situation noch weiter verschärfen. Isolation und gestiegene Stressfaktoren wie finanzielle Sorgen könnten jetzt vermehrt zu Gewalt-Eskalationen führen, fürchtet Katja Grieger. Sie leitet den Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe. "In solchen Ausnahmesituationen kann es zum Beispiel passieren, dass bereits bestehende psychische Gewalt in körperliche Gewalt umschlägt." Im Frauenhaus Offenbach spürt man die Auswirkungen schon seit einigen Tagen. "Wir haben hier Frauen mit gepackten Koffern vor der Geschäftsstelle stehen“, sagt Gloria Schmid. So etwas habe sie noch nie erlebt. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Landrat und Klinik-Chef: Bund lässt Kliniken im Regen stehen +++

8.42 Uhr: Lahn-Dill-Landrat Wolfgang Schuster (SPD) und der Geschäftsführer der Lahn-Dill-Kliniken, Tobias Gottschalk, kritisieren die vom Bund angekündigte Unterstützung der Krankenhäuser im Kampf gegen das Coronavirus als unzureichend. "Wir sind unserer Verantwortung nachgekommen. Im Gegensatz zu Bundesgesundheitsminister Spahn, der uns in dieser Krisenzeit im Regen stehen lässt", erklärte Schuster am Sonntag in einem auf Facebook verbreiteten Statement .

Klinik-Geschäftsführer Gottschalk nannte den von Spahn angekündigten Gesetzentwurf einen Skandal, der einen irreparablen Schaden hinterlasse. So könnten die durch die Absage geplanter Operationen zugunsten von Corona-Behandlungen entstehenden Ausfälle nicht ausgeglichen werden. "Dieser Entwurf ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die in der sich verschärfenden Krise an vorderster Front gefordert sind. Und das sind unsere Mitarbeiter", erklärte Gottschalk. Die Menschen könnten sich aber auf die Klinik verlassen.

+++ Virologin erwartet bald schnellere Coronavirus-Tests +++

8.36 Uhr: Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek erwartet noch in diesem Monat einfachere und schnellere Tests auf das Coronavirus. Sie bestätigt die Erfahrung vieler Patienten, dass es derzeit einen Engpass bei Tests gibt: "Der Engpass sind die Laborkapazitäten, also die Menschen", sagte Ciesek. Die Labormitarbeiter arbeiteten seit Anfang Februar durch, auch samstags und sonntags, "das ist schon eine enorme Belastung". Es gebe leider nur wenige Fachkräfte, die die derzeit dafür nötige Technik beherrschten.

"Das wird in den nächsten Wochen besser, weil es dann Tests geben wird, die nicht so anspruchsvolle Laborarbeit erfordern." Verschiedene Firmen hätten schnellere Tests entwickelt, die vielleicht noch im März oder April auf den Markt kämen - zum Beispiel ein System, "mit dem man zum Beispiel in der Notaufnahme in etwa 90 Minuten ein Testergebnis bekommt". Für die Bewältigung der Krise hält Ciesek, die eine der führenden Forscherinnen für Sars-CoV-2 in Deutschland ist, ohnehin ein Medikament für die schwer Erkrankten und einen Impfstoff zum Schutz vor Neuinfektionen für wichtiger.

