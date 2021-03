Darmstädter Kinderärzte wollen selbst impfen

"Wir können impfen und wir wollen impfen", sagen vier Kinder- und Jugendärzte aus Darmstadt. In einem Brief an das Land Hessen haben sie eine veränderte Impfstrategie gefordert. Die Kinderärzte wollen in ihren Praxen selbst gegen Corona impfen. Das sei unbürokratischer und günstiger als in den Impfzentren, weil man nicht extra Personal dafür bereitstellen müsse. Die Impfungen könnten dann problemlos über die Krankenkassen abgerechnet werden, so die Ärzte.