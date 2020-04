In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 7.228 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Tätowierer unterstützen mit Kauf von Klebetattoos +++

21.01 Uhr: Bis auf Weiteres müssen auch Tattoostudios geschlossen bleiben. Statt echter Tattoos bieten acht Tätowierer ihre Motive deswegen nun in der Variante zum Aufkleben an. Mal bunt und schrill, mal graphisch und in schwarz-weiß – die Auswahl ist groß. In der Kassler Druckerei von Boris Boxan, der die Idee zu diesem Projekt hatte, werden sie gefertigt. Einmal aufgeklebt halten sie drei bis fünf Tage. Mehr dazu im Video.

+++ Perspektive für Gastronomen gefordert +++

20.49 Uhr: Während viele Läden am Montag wieder öffnen durften, bleiben Gaststätten und Hotels weiter geschlossen. Bei den Gastronomen stößt das zum Teil auf Unverständnis. So auch bei Dieter Schreuer, der in Frankfurt ein Lokal mit großem Außenbereich betreibt. "Wir könnten das locker bewältigen, dass wir jeden zweiten Tisch sperren aufgrund der Krise." So könnte er wenigstens ein paar Gäste bewirten und dringend notwendige Einnahmen generieren. Rund 20.000 Euro Verlust seien bei ihm schon aufgelaufen - trotz Kurzarbeit für die Mitarbeiter und Lieferservice. Eine Perspektive, wann die Gastronomen wieder eröffnen können, gibt es bisher nicht. Die Opposition fordert von der Landesregierung deswegen nun einen Fahrplan mit konkreten Daten. Mehr dazu erfahren Sie im hessenschau-Video.

+++ Ladenöffnung: Shoppen mit Abstand und Maske +++

20.25 Uhr: Rund vier Wochen lang war ein Großteil der hessischen Läden zwangsweise geschlossen. Am Montag durften viele Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen. Die Frankfurter Einkaufsstraße Zeil war am Mittag trotz des schönen Wetters zwar voll, aber nicht überfüllt. Vor einigen Geschäften bildeten sich kleinere Warteschlangen. Ähnliche Eindrücke gab es aus anderen hessischen Städten. Einen Überblick, wie Händler und Kunden den ersten Tag nach der Corona-Pause wahrgenommen haben, finden Sie hier.

+++ Schadensersatz für infizierte Skiurlauber? +++

20.06 Uhr: Wer sich im Skiurlaub in Österreich mit dem Coronavirus infiziert hat, kann eventuell auf Schadensersatz hoffen. Denn der österreichische Verbraucherschutzverein (VSV) will gegen die Verantwortlichen in Ischgl, Paznauntal und anderen Skigebieten klagen. Mit der Sammelklage wolle man zwei Dinge erreichen, kündigte Peter Kolba vom VSV im Corona-Update des hr an. "Erstens: Dass man die Verantwortlichkeiten in Tirol klärt. Es hat den ganz starken Anschein, dass dort die Behörden aus kommerziellen Interessen der Tourismusindustrie verspätet gewarnt und verspätet geschlossen haben." Außerdem wolle man Schadensersatzansprüche durchsetzen – zum Beispiel für Menschen, die erkrankt sind oder wegen der Quarantäne Vermögensschäden erlitten haben.

+++ Lockerung des Gottesdienstverbots sorgt für Unbehagen +++

19.49 Uhr: Seit rund einem Monat müssen Gläubige auf Gottesdienste in Kirchen, Synagogen oder Moscheen verzichten. Das könnte sich mit einem Beschluss in Berlin bald ändern. Doch eine Umfrage bei Vertretern der Religionsgemeinschaften in Hessen zeigt: Ein Grund zum Jubeln ist das für die meisten nicht. Welche Bedenken und Schwierigkeiten dem entgegenstehen, lesen Sie in unserem Artikel.

Außerdem interessiert uns Ihre Meinung zu diesem Thema: Sollten gemeinsame Gottesdienste demnächst wieder gefeiert werden dürfen? Stimmen Sie ab:

Voting Sollten gemeinsame Gottesdienste demnächst wieder gefeiert werden dürfen? Ja, gemeinsame Gottesdienste sollten erlaubt werden. Nein, Gottesdienste sollten erst einmal verboten bleiben. Loca-tag 'coffee_cup_voting_honeypot_label' not found

+++ Coronavirus-Übertragung durch Blutspende unwahrscheinlich +++

19.21 Uhr: Das Risiko, sich über eine Blutspende mit dem Coronavirus zu infizieren, ist sehr gering. Das erklärte der Frankfurter Infektiologe Christian Stephan im Corona-Update des hr. Das Virus sitze vor allem auf den Schleimhäuten und in der Lunge, weniger im Blut. Soweit man es jetzt schon wisse, gebe es zwar eine sogenannte "virämische Phase", in der das Virus auch im Blut auftauche. "Die ist aber wohl so kurz, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass genau in der Phase das Blutspenden ist. Man würde sich dann auch am ehesten krank fühlen, zumindest ein bisschen, und dann nicht Blutspenden gehen", so Stephan.

+++ FDP verschiebt Landesparteitag +++

19.01 Uhr: Die Freien Demokraten in Hessen haben aufgrund der Corona-Pandemie ihren für Anfang Juni geplanten Landesparteitag abgesagt. "Darauf hat sich das Präsidium der Partei verständigt", erklärte der FDP-Landeschef Stefan Ruppert am Montag in Wiesbaden. Er kündigte zugleich an, sein Amt bis zum nächsten Parteitag am 14. November auszuüben. Ruppert hatte im Dezember angekündigt, seinen Posten niederzulegen und in die Wirtschaft zu wechseln.

+++ Wie lief der erste Tag der Maskenpflicht in Hanau? +++

18.36 Uhr: Seit dem heutigen Montag gilt in Hanau eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Die meisten Hanauer sind darauf gut vorbereitet, stellte Konditormeister Matthias Ferdinand Schilling in seiner Bäckerei fest. "80 Prozent kommen schon mit Maske." Wer keine dabei hat, kann für zwei Euro vor Ort eine kaufen. Mehr Eindrücke vom ersten Tag der Maskenpflicht in Hanau haben die Fernsehkollegen für Sie im hessenschau-Video zusammengestellt.

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

18.16 Uhr: Während wir Sie in unserem Corona-Ticker über die aktuelle Situation in Hessen informieren, halten unsere Kollegen von tagesschau.de in ihrem Liveblog das weltweite Geschehen im Blick. Hier ein kleiner Auszug:

Seit heute gilt in Sachsen eine Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Am kommenden Montag ziehen Mecklenburg-Vorpommern und Bayern nach. Auch in Baden-Württemberg wird über eine Maskenpflicht diskutiert.

In Tokio sind zehntausende blühende Tulpen in einem Park abgemäht worden, weil sie zu viele Menschen angezogen hatten.

Virologe Christian Drosten hat vor einer zweiten Infektionswelle gewarnt. Dazu könne es kommen, wenn durch die Lockerung der Maßnahmen die Reproduktionszahl wieder über 1 steige – ein Infizierter das Virus also an mehr als einen anderen Menschen weitergebe.

+++ Versicherung greift auch bei Unfall im Homeoffice +++

17.58 Uhr: Wer im Homeoffice arbeitet und einen Unfall hat, ist genauso versichert wie üblicherweise im Büro. "Man ist bei jeder Form der Beschäftigung unfallversichert als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin", erklärte Arbeitsrechtsprofessor Peter Wedde im Corona-Update des hr. Der Nachweis könne aber zum Beispiel dann zum Problem werden, wenn jemand außerhalb der üblichen Zeiten, zum Beispiel am Sonntagnachmittag arbeite. "In der derzeitigen Situation tritt aber fast schon eine Umkehr der Beweisnotwendigkeiten ein. Wenn alle Mitarbeiter aus einem Betrieb Homeoffice machen und dann passiert zu Hause etwas, dann kann man darlegen, wir haben an dem Tag alle Homeoffice gemacht." Für die Dauer der Pause sei aber auch hier die Versicherungszeit ausgesetzt. "Daran können sich dann wirklich im Einzelfall Streitigkeiten festmachen", so Wedde.

+++ Hunderte Verstöße gegen Corona-Regeln in Wiesbaden +++

17.35 Uhr: Gut vier Wochen nach Beginn der Corona-Kontaktbeschränkungen hat die Stadt Wiesbaden eine Zwischenbilanz gezogen. Demnach hat die Stadtpolizei bisher 5.300 Kontrollen durchgeführt und dabei rund 450 Verstöße festgestellt, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt. Anfangs habe es besonders viele Verstöße auf Spielplätzen gegeben, mittlerweile werde meist gegen die Versammlungsobergrenze verstoßen.

Ähnliches beobachtet auch die Wiesbadener Verkehrspolizei, die bei den Kontrollen unterstützt: Sie leitete Bußgeldverfahren gegen insgesamt 30 Menschen ein, die alle mit mehr Personen als erlaubt unterwegs waren. "Dennoch ist die bisher hohe Disziplin der Bevölkerung zu loben, die sich weitestgehend an die Vorgaben zum Infektionsschutz gehalten haben", betonte Bürgermeister und Ordnungsdezernent Dr. Oliver Franz.

+++ Beatmen – ja oder nein? Ampel zeigt Willen des Patienten an +++

17.05 Uhr: Corona-Patienten kommen im Notfall auf die Intensivstation und werden künstlich beatmet. Doch nicht jeder will das, weiß Thomas Sitte, der seit Jahrzehnten Menschen in Alten- und Pflegeheimen betreut: "Viele von ihnen wollen nicht an Maschinen auf der Intensivstation angeschlossen werden, wenn sie schwer krank sind." Sitte ist Mitglied der Deutschen Palliativstiftung und hat ein Ampelsystem mitentwickelt, das dem Notarzt schnell Orientierung geben soll. So bedeutet rot: "Ich will auf keinen Fall ins Krankenhaus. Bitte geben Sie mir nur schmerzstillende Mittel oder Medikamente gegen Angst, Atemnot und Übelkeit." Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Telefonische Krankschreibungen wohl doch weiter möglich +++

16.45 Uhr: Nach viel Kritik sollen Ärzte Arbeitnehmer bei leichten Atemwegsbeschwerden doch weiter telefonisch krankschreiben dürfen. Diese Ausnahmeregelung aufgrund der Corona-Pandemie solle voraussichtlich verlängert werden und rückwirkend zum Montag gelten, teilte der Gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen in Berlin mit. Der Ausschuss werde noch am Montag "mit hoher Wahrscheinlichkeit" eine Verlängerung der Möglichkeit telefonischer Krankschreibungen bis zum 4. Mai beschließen, hieß es. Mehr dazu erfahren Sie auf tagesschau.de .

+++ Soforthilfeprogramm: Bis zu 10.000 Euro für Vereine +++

16.30 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Montag Details zum Förderprogramm für gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Initiativen bekanntgegeben. Egal ob Sport-, Kultur- oder Naturschutzverein – jeder Verein ohne wirtschaftlichen Betrieb sei antragsberechtigt, so Bouffier. "Wir gehen davon aus, dass wir etwa 40.000 Vereine in Hessen haben." Man werde sehen, wie viele von der Förderung Gebrauch machen werden. Das Programm soll zum 1. Mai starten, die Vereine erhalten maximal 10.000 Euro. Das sei ein wichtiger Beitrag, um das Land zusammenzuhalten, betonte Bouffier. Den Antrag und weitere Details zum Förderprogramm finden Sie auf der Internetseite der Hessischen Landesregierung.

+++ Bouffier: Großveranstaltungs-Grenze bei 100 Leuten +++

16.23 Uhr: Laut Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) soll die in Hessen geltende Grenze für Großveranstaltungen bei 100 Leuten liegen. Noch gebe es dazu zwar keine offizielle Verordnung, unterstrich Bouffier am Montag. "Sie können aber davon ausgehen, dass Veranstaltungen mit mehr als 100 Leuten sehr unrealistisch sind." Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in der vergangenen Woche angekündigt, bei Events schrittweise wieder bis 1.000 Besucher zuzulassen. Diese Zahl hält Bouffier aber für deutlich zu hoch. Eine endgültige Entscheidung soll in den kommenden zehn Tagen fallen.

+++ Bouffier appelliert an Vernunft +++

16.13 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) hat am Montag noch einmal daran erinnert, dass die Corona-Krise noch lange nicht überstanden ist. "Die Gefahr dauert an", unterstrich er zu Beginn einer Pressekonferenz und appellierte erneut an die Vernunft der Bürger. Die Lockerungen der Corona-Regeln dürften nicht ausgenutzt werden, jeder Einzelne müsse weiter verantwortlichen handeln, so Bouffier. Sollten die Abstandsregeln und die Hygienevorschriften nicht eingehalten werden, könnten die Lockerungen auch wieder rückgängig gemacht werden. "Das will niemand. Aber das hängt von der Disziplin der Menschen ab."

+++ Frachtflüge-Boom in Frankfurt +++

15.17 Uhr: Während die Corona-Krise den weltweiten Passagierverkehr nahezu zum Erliegen gebracht hat, bricht die reine Frachtfliegerei derzeit Rekorde. Alleine in der Woche vor Ostern zählte der Frankfurter Flughafen 610 reine Frachtflüge, und damit 200 mehr als im Jahresdurchschnitt 2019. Hauptgrund für den Anstieg ist neben den vermehrten Lieferungen von Schutzausrüstungen vor allem, dass die Transportkapazitäten der Passagierflugzeuge derzeit fast komplett wegfallen.

+++ Stadt Kassel stellt eigene Soforthilfen zur Verfügung +++

15.03 Uhr: Unter dem optimistischen Slogan "Kopf hoch Kassel!" hat die Stadt Kassel ein eigenes Programm an den Start gebracht, das Unternehmen, Betrieben, Einrichtungen und Vereinen zugutekommen soll. 15 Millionen Euro sollen als Anschubfinanzierung für kleinere Betriebe und Solo-Selbständige in Kassel zur Verfügung stehen, die wegen Corona schließen mussten. Bei Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes können so bis zu 5.000 Euro ausgezahlt werden, die nicht mit der Soforthilfe des Landes verrechnet würden.

Drei Millionen Euro stünden für gemeinnützige Institutionen und Vereine mit Sitz in der Stadt Kassel zur Verfügung. Die Grünen unterstützen das Programm, haben aber ein eigenes Positionspapier auf den Weg gebracht, das über das geplante Programm hinaus geht und etwa eine Härtefallregelung anregt und Hilfe für Studierende in Kassel.

+++ Handelsverband: "Kunden sind froh, dass es wieder losgeht" +++

14.49 Uhr: Nach mehrwöchigen Schließungen in der Corona-Krise haben in Hessen wieder zahlreiche Geschäfte geöffnet und eine positive erste Bilanz gezogen. "Wir sehen, dass sowohl die Händler als auch die Kunden froh sind, dass es wieder losgeht", sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Hessen, Sven Rohde am Montag. Der Neustart sei "ein richtiges und wichtiges Zeichen" von der Landesregierung gewesen.

Der Verband habe sich einen Überblick in vielen Geschäften verschafft und gesehen, dass der Handel verantwortungsvoll agiere. "Der Gesundheitsschutz steht immer an erster Stelle", sagte Rohe. So werde in den Läden darauf geachtet, dass die Zahl der Kunden auf eine Person pro 20 Quadratmeter begrenzt und auf Trennwände geachtet werde.

+++ 100.000 Schutzmasken am Flughafen angekommen +++

14.40 Uhr: Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) haben am Montag ein Hilfspaket mit 100.000 Atemschutzmasken in Empfang genommen. Das Paket aus der chinesischen Partnerstadt Guangzhou kam am Frankfurter Flughafen an, der Wert der geschenkten Masken liegt bei rund 58.000 US-Dollar. Die Masken sollen nun an soziale Einrichtungen verteilt werden. "Es ist unser Ziel, die adäquate Ausrüstung des Personals sicherzustellen, das besonders gefährdete Risikogruppen betreut", sagte Feldmann.

Die Masken werden am Flughafen in Empfang genommen. Bild © Stadt Frankfurt

+++ Eisdielen-Verkauf startet mit Abstandsregeln +++

14.20 Uhr: In den hessischen Eisdielen ist am Montag der Eis-Verkauf wieder angelaufen. Nachdem wegen der Corona-Krise in den vergangenen Wochen noch nicht einmal ein Lieferservice gestattet war, dürfen sich Eisliebhaber unter Einbehaltung der üblichen Hygieneregeln wieder ihr Lieblings-Eis bestellen. Beim Anstellen muss ein Mindestabstand von 1,50 Meter gewahrt werden, im Umkreis von 50 Metern um die Eisdiele darf das Eis nicht verzehrt werden. Auch ein Verkauf in der Waffel ist nicht gestattet.

Auch in Wiesbaden gilt: Warten mit Abstand. Bild © Monika Baczynska

+++ 7.228 Infizierte, 246 Tote +++

14.08 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 7.228 gestiegen. Das gab das hessische Sozialministerium am Montag bekannt. Dies bedeutet einen Anstieg von 81 Fällen im Vergleich zum Sonntag. Die Zahl der Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um 15 auf 246.

Die meisten Corona-Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1.079), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (479), dem Schwalm-Eder-Kreis (422) und dem Landkreis Offenbach (397). Die meisten Todesfälle werden weiterhin im Odenwaldkreis (36) gemeldet.

+++ Bouffier-PK auf 16 Uhr verlegt +++

13.55 Uhr: Die Pressekonferenz von Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) zum Soforthilfeprogramm für gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Initiativen verschiebt sich um eine halbe Stunde auf etwa 16 Uhr. Wir übertragen sie im Livestream auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

+++ 30 Infizierte in Flüchtlingsunterkunft in Baunatal +++

13.20 Uhr: In einer Flüchtlingsunterkunft in Baunatal-Hertingshausen bei Kassel sind mittlerweile 30 der 62 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Sprecher des Landkreises Kassel, Harald Kühlborn, am Montag mitteilte, steht die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises seit über einer Woche komplett unter Quarantäne. Bei allen Infizierten gebe es bisher einen milden Verlauf der Erkrankung, niemand habe ins Krankenhaus gemusst.

Da die Räumlichkeiten beengt sind, sei eine Art provisorischer Zaun um das Gebäude gezogen worden, damit die Menschen auch nach draußen gehen könnten, sagte Kühlborn. Für die Gemeinschaftsunterkunft war bereits am 11. April eine Quarantäne angeordnet worden, nachdem ein Test bei einem Bewohner einen positiven Befund ergeben hatte. Weitere Tests hatten Anfang der vergangenen Woche weitere 18 positive Ergebnisse erbracht.

+++ Eintracht startet Ticket-Rücknahme +++

12.57 Uhr: Eintracht Frankfurt bietet den Fans zur Rückabwicklung von Dauer- und Tageskarten für die ausstehenden fünf Bundesliga-Heimspiele mehrere Optionen an. Wie der Club am Montag mitteilte, können die Karteninhaber statt einer Rückerstattung von Geld mit einer Spende die Eintracht-Kampagne „Auf jetzt!“ zugunsten von fünf Institutionen unterstützen. Darüber hinaus sind entweder die Ausstellung eines Gutscheins in Höhe des zustehenden Wertes oder der Verzicht auf eine Rückzahlung möglich. Die Rückabwicklung der Tageskarten ist am Montag angelaufen, die der Dauerkarten startet am 4. Mai.

+++ Pressekonferenz von Bouffier im Livestream +++

12.47 Uhr: Die Landesregierung hat ein millionenschweres Soforthilfeprogramm für gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Initiativen angekündigt. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) informiert am Montag gegen 15.30 Uhr über die Details. Wir übertragen die Pressekonferenz im Livestream auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

+++ Alleinerziehende haben Anspruch auf Kitaplatz +++

11.39 Uhr: Ab dem heutigen Montag haben auch Alleinerziehende Anspruch auf eine Kita-Notbetreuung. Wie die Frankfurter Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) in einer Videobotschaft mitteilte, sollen ab sofort neben den systemrelevanten Berufsgruppen auch Alleinerziehende entlastet werden. "Voraussetzung ist, dass sie berufstätig sind oder gerade eine Aus- oder Fortbildung machen", sagte sie. Zudem müssen auch für den Mai keine Betreuungs- und Verpflegungsentgelte bezahlt werden.

+++ 600 chinesische Masken für Rheingau-Taunus-Kreis +++

11.15 Uhr: Der Verein der Überseechinesen hat dem befreundeten Rheingau-Taunus-Kreis 600 Nasen-Mund-Schutzmasken zur Verfügung gestellt. Laut einer Mitteilung vom Montag blieb der Kontakt nach einem Internationalen Musikfestival in Bad Schwalbach bestehen und führte nun zu der Spendenaktion. "Jeder, der damals dabei gewesen ist, erinnert sich noch gerne an dieses stimmungsvolle Konzert, bei dem Chinesen und die deutschen Gastgeber Volkslieder intonierten", wird Landrat Frank Kilian (unabhängig) in der Meldung zitiert. Die Masken wurden über das chinesische Konsulat besorgt und bereits verteilt.

Die Übergabe der Masken. Bild © Kreis Rheingau-Taunus

+++ Merkel kritisiert "Öffnungsdiskussionsorgien" +++

10.33 Uhr: Es geht zwar nicht primär um Hessen, sollte aber dennoch nicht unerwähnt bleiben: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die länderspezifischen Auslegungen der Maßnahmen-Lockerungen im Kampf gegen das Coronavirus außergewöhnlich scharf kritisiert. Nach Informationen der dpa soll Merkel in einer Konferenz des CDU-Präsidiums am Sonntag deutliche Worte gefunden und die "Öffnungsdiskussionsorgien" verurteilt haben. Diese erhöhten das Risiko eines Rückfalls stark, betonte sie. Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier schloss sich an und bemängelte, dass beispielsweise in Rheinland-Pfalz Shopping-Center und Zoos wieder öffnen dürften.

+++ Digitaler Semester-Start +++

10.16 Uhr: Social Distancing statt Ersti-Party, digitale Vorlesungen statt Präsenzpflicht, alleine Pauken statt Lerngruppen. Das an diesem Montag beginnende Sommersemester wird wohl als das außergewöhnlichste Semester in die Geschichte eingehen. Worauf sich die Universitäten und die Studenten einstellen müssen, erfahren Sie hier:

+++ Hygienearzt: Masken nur bedingt sinnvoll +++

9.45 Uhr: Laut des Kasseler Hygienearztes Markus Schimmelpfennig ist die seit dem heutigen Montag in Hanau geltende Maskenpflicht nur bedingt sinnvoll. "Ein Mund-Nasen-Schutz ist nur nötig, wenn Sie sich anderen Personen weniger als 1,5 Meter nähern", betonte er im Corona-Update des hr. Das Tragen von Masken bei Spaziergängen sei deshalb Quatsch. Selbst im Supermarkt bräuchte man sie nicht, "wenn sich alle an die Regeln halten würden", so Schimmelpfennig. Wichtig sei zudem, Einmal-Masken nicht mehrfach zu benutzen. "Das heißt Einmal-Medizinprodukt, weil nach einmaligem Verbrauch der Schutz nicht mehr gegeben ist."

+++ Corona-Update zum Hören +++

9.28 Uhr: Mehrmals am Tag fassen unsere Hörfunk-Kollegen die Corona-Situation in Hessen und Deutschland zusammen. Ein Thema der aktuellen Ausgabe des Corona-Updates: Was passiert mit stornierten Reisen?

9.25 Uhr: Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) wird am Montag um 15.30 Uhr über das Hilfsprogramm für gemeinnützige Vereine und ehrenamtliche Initiativen informieren. Die Landesregierung hat ein millionenschweres Soforthilfeprogramm angekündigt, um finanzielle Probleme aufzufangen. Wie genau das aussehen wird, erläutert Bouffier auf einer digitalen Pressekonferenz.

9.02 Uhr: Der Heizungsbauer Viessmann hat einen Teil seiner Produktion umgestellt, um in der Corona-Krise dringend benötigte Beatmungsgeräte herzustellen. Innerhalb weniger Tage sei eine Produktionslinie für Gas-Wandgeräte am Unternehmenssitz im nordhessischen Allendorf (Eder) zur Herstellung der intensivmedizinischen Geräte umgebaut worden, teilte Viessmann am Montag mit. Nach der noch nicht erfolgten Sonderzulassung des auch mobil einsetzbaren Geräts sei eine Produktion von 600 Stück pro Tag möglich.

+++ Bundesliga-Lösung naht +++

8.40 Uhr: Laut Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic sollen noch in dieser Woche Pläne zur Fortsetzung der Bundesliga-Saison vorgelegt werden. Wie Bobic am Montag in einem Interview mit dem Kicker betonte, wird derzeit mit Hochdruck an einem Konzept für Spiele ohne Zuschauer gearbeitet. Spätestens am Donnerstag, wenn sich die 36 Profi-Clubs mit der DFL über die zukünftige Spielweise beraten, solle dieses vorgestellt werden. Eine Sonderbehandlung des Fußballs wird es dabei laut Bobic nicht geben. "Es wird sich zeigen, dass der Fußball in der Krise einen sehr professionellen Job gemacht hat." Der Spielbetrieb ruht wegen des Coronavirus noch bis 30. April, nach Wunsch der Vereine und der DFL soll Anfang Mai wieder gespielt werden.

So könnte die Zukunft der Bundesliga aussehen. Bild © Imago Images

+++ Corona-Boom bei Telefonseelsorge +++

8.20 Uhr: Die Anrufe bei der Telefonseelsorge Mainz-Wiesbaden sind in der Corona-Krise um fast 25 Prozent gestiegen. Laut Christoph Linden vom Leitungsteam der ökumenischen Einrichtung melden sich knapp 40 Prozent aller Anrufer wegen Ängsten oder Einsamkeit in Zeiten der Corona-Krise. Viele Menschen haben große Sorgen vor einer Ansteckung oder um ihre Familien. Die meisten Anrufer seien zwischen 25 und 50 Jahre alt - zwei Drittel Frauen. Jugendliche, die große Probleme hätten, wendeten sich eher über Chat oder Mail an die Telefonseelsorge.

7.47 Uhr: Wer in Hanau ein Geschäft betritt oder den öffentlichen Nahverkehr nutzt, muss eine Schutz- oder Behelfsmaske über Mund und Nase tragen. Diese Vorschrift gilt von diesem Montag an. Mögliche Alternativen sind Schals oder Tücher. Hanau hat als erste hessische Stadt eine Maskenpflicht eingeführt. Bund und Länder sprachen wegen des allgemeinen Mangels an Schutzmasken lediglich eine dringende Empfehlung aus.

Hanau reagiert mit der Vorschrift auf die ersten Lockerungen der Schutzmaßnahmen wie die eingeschränkte Öffnung von Geschäften. "Dass wir schrittweise Lockerungen zulassen, darf nicht den falschen Eindruck wecken, dass die Corona-Krise beendet ist", sagte Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD): "Wir müssen weiterhin mit allen Mitteln darum kämpfen, dass die Verbreitung des Corona-Virus verlangsamt wird."

+++ Hochschulsemester beginnt digital +++

7.29 Uhr: Für die 260.000 Studenten im Land geht an diesem Montag das neue Semester los, zunächst allerdings digital. "Mindestens bis Anfang Juni wird bei uns die Lehre komplett virtuell ablaufen", sagte beispielsweise die Präsidentin der Frankfurter Goethe-Universität, Birgitta Wolff.

Studenten, die wegen der Corona-Krise finanziell in Not geraten sind, sollen zudem unterstützt werden. Kurzfristig stünden 250.000 Euro für einen Nothilfefonds bereit, teilte das Wissenschaftsministerium mit. Pro Kopf gebe es einen einmaligen Zuschuss in Höhe von maximal 200 Euro, falls die bisherige Nebentätigkeit derzeit nicht möglich ist.

6.16 Uhr: An diesem Montag beginnt auch in Hessen die nächste Phase der Krise: mit den ersten Lockerungen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten in der vergangenen Woche beschlossen. Geschäfte mit weniger als 800 Quadratmetern Verkaufsfläche dürfen ihren Betrieb nach wochenlanger Schließung unter strikter Anwendung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln wieder aufnehmen.

Auch größere Läden können laut Wirtschaftsministerium von der Lockerung profitieren, wenn sie die Verkaufsfläche auf maximal 800 Quadratmeter verringern. Auch Buchhandlungen, Fahrrad- und Autohändler dürfen wieder öffnen - hier gelten die Größenbeschränkungen nicht.

6 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Hessen ist bis Sonntag auf 7.147 gestiegen - 164 mehr als noch am Samstag. Die Zahl der corona-bedingten Todesfälle stieg um 17 auf nunmehr 231.

Die meisten Corona-Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1052), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (478), dem Schwalm-Eder-Kreis (422) und dem Landkreis Offenbach (395). Die meisten Todesfälle werden weiterhin im Odenwaldkreis (36) gemeldet.

