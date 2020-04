In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Unser Ticker von Freitag, 24. April, zum Nachlesen.

Corona in Hessen: Aktuelle Meldungen im Ticker

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Quereinsteiger an Grundschulen gesucht +++

20.59 Uhr: Eine weitere Deutschstunde pro Jahrgangsstufe, verpflichtende Vorlaufkurse ab dem Schuljahr 2021/2022 - die Zukunftspläne des hessischen Kultusministeriums erfordern mehr Grundschullehrer. Bisher rekrutierte das Land Pensionäre oder ältere Kollegen, die sich bereit erklärten, später in den Ruhestand zu gehen. Da diese aufgrund ihres Alters zur Covid-19-Risikogruppe zählten, werde sich der Mangel an Grundschullehrern wohl noch verschärfen, sagte Kultusminister Alexander Lorz am Freitag (CDU). Aus diesem Grund wirbt das Land nun um noch mehr Quereinsteiger an Grundschulen. Mehr dazu in unserem Artikel.

+++ Ein Autokino für Gießen +++

19.57 Uhr: Die Corona-Pandemie verbietet aufgrund des notwendigen Mindestabstands von eineinhalb Metern viele Freizeit- und Kulturveranstaltungen. Eine jedoch erlebt in Corona-Zeiten eine ungeahnte Renaissance – der Besuch im Autokino. Ab dem 13. Mai soll es auch in Gießen ein solches Kino geben. Der Gießener Anzeiger hatte zuerst darüber berichtet. Das Konzertbüro Bahl, Veranstalter des "Gießener Kultursommers", plane, das Autokino an der Hessenhalle zu eröffnen. Weitere Informationen dazu soll es zeitnah auf dieser Webseite geben.

Die Corona-Pandemie lässt bundesweit Autokinos aufleben. Viele Kinos eröffnen sogar neu - wie in Gießen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

19.07 Uhr: Während wir Sie in unserem Corona-Ticker über die aktuelle Situation in Hessen informieren, halten unsere Kollegen von tagesschau.de in ihrem Liveblog das weltweite Geschehen im Blick. Hier ein kleiner Auszug:

Der Bund hat Nachschub an Schutzausstattung für das medizinische Personal beschafft. Insgesamt seien inzwischen 108 Millionen Schutzmasken nach Deutschland gekommen und zum großen Teil verteilt worden, teilte das Gesundheitsministerium.

Die Zahl der neuen Corona-Toten in Spanien ist auf den niedrigsten Stand seit mehr als einen Monat gesunken. Binnen 24 Stunden seien Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums zufolge zuletzt 367 Menschen an Covid-19 gestorben. Erstmals seit dem Ausbruch des Virus sei auch die Zahl der Genesenen höher als die Zahl der Neuinfektionen.

Auch Polen lockert nach und nach erste Corona-Einschränkungen: Während Kitas und Schulen noch bis zum 24. Mai geschlossen bleiben sollen, stellte die Regierung in Aussicht, dass die Hotelbranche bald ihren Betrieb eingeschränkt wieder aufnehmen könnte.

+++ RMV verteilt Einwegmasken an Passagiere +++

18.22 Uhr: Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will Passagieren zu Beginn der Maskenpflicht Einwegmasken zur Verfügung stellen. "Mehrere hunderttausend" solcher Masken lägen dazu bereit, wie der RMV am Freitag mitteilte. Damit sollen die Fahrgäste in den ersten Tagen der neuen Pflicht unterstützt werden. Ausgegeben würden die Masken an rund zwei Dutzend Bahnhöfen und Omnibusbahnhöfen im RMV-Gebiet - und an diejenigen, die noch nicht die Möglichkeit gehabt hätten, sich einen Mund-Nasen-Schutz zu besorgen, so der RMV. Die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Geschäften gilt hessenweit ab kommenden Montag (27. April).

+++ Land arbeitet an Öffnungskonzepten für Heime +++

17.51 Uhr: Bis zum 3. Mai gilt zunächst das Besuchsverbot in Alten- und Pflegeheimen, dass die Landesregierung Anfang April angeordnet hatte. Das Sozialministerium prüfe derzeit Möglichkeiten, wie eine Öffnung dieser Einrichtungen ermöglicht werden könnte, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) im Corona-Update des hr sagte. "Wir überlegen im Moment mit den Heimen, wie ein Schutzkonzept aussehen könnte", so Klose. "Wenn dann die infektiologische Lage so bleibt, könnte man unter Einhaltung sehr rigider Schutzregeln möglicherweise eine Öffnung unter Beschränkungen auch zulassen." Bei den Bewohnern der Heime handele es sich, so Klose, um die von dem Virus "gefährdetste Gruppe", sodass man da "ganz besonders vorsichtig" sein müsste.

+++ VGH begründet Viertklässler-Urteil +++

17.05 Uhr: Katrin Lehmann, die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgerichtshof in Kassel, hat am Freitag noch einmal erklärt, warum die Viertklässler nun doch nicht zurück in die Schule müssen. Das Urteil, die Grundschulen entgegen der Ankündigungen der Landesregierung nun doch geschlossen zu halten, begründe sich mit der Ungleichbehandlung. "Viertklässler sind nicht mit Abschlussklassen zu vergleichen", sagte Lehmann im Corona-Update des hr. "Für den Übergang in die weiterführende Schule ist lediglich das Halbjahreszeugnis relevant. Die wissen seit Anfang März, auf welche Schule sie nach den Sommerferien gehen", so Lehmann. Die Rückkehr in die Schule sei deshalb der Ansteckungsgefahr unterzuordnen.

+++ Lufthansa-Chef: 10.000 Stellen zu viel +++

Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat die Beschäftigen der Airline in der Corona-Krise auf harte Zeiten eingestimmt. Wie der Vorstandsvorsitzende in einer internen Botschaft an seine Mitarbeiter erklärte, werde die Airline nach der Krise voraussichtlich eine um 100 Flugzeuge kleinere Flotte haben. Diese würden allerdings mit größeren Flugzeugen und höherer Produktivität eine vergleichbare Verkehrsleistung bringen können. Daraus ergebe sich Spohr zufolge ein rechnerischer Überhang von 10.000 Mitarbeitern im Unternehmen. "Wir werden aber auch weiterhin alles daran setzen, so viele Mitarbeiter wie möglich an Bord zu behalten", sagte Spohr laut einer Mitteilung des Unternehmens. Bislang hatte die Lufthansa die Zahl von 7.000 Stellen genannt, die krisenbedingt wegfallen könnten.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version (16.56 Uhr) hieß es, die Lufthansa rechne durch die Krise mit einem Abbau von 10.000 Jobs. Die Aussagen wurden der Lufthansa zufolge zunächst unpräzise mitgeteilt.

+++ Lorz: Schulstart für Grundschulen nach VGH-Urteil unklar +++

16.40 Uhr: Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) bedauert das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Kassel. "Die geplante Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die 4. Klassen der Grundschule analog zu den Abschlussklassen anderer Schulformen als erster Schritt zur Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist beziehungsweise war ein gemeinsamer Beschluss der Länder und der Bundesregierung", sagte Lorz am Freitagnachmittag. "Wir hätten diese Entscheidung nicht mitgetragen, wenn wir sie nicht auf Basis einer intensiven Vorbereitung mit gutem Gewissen hätten vertreten können."

Wenige Stunden zuvor hatte der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel die wieder eingeführte Schulpflicht für Viertklässler ab kommenden Montag (27. April) gekippt. "Wann in welchen Schritten nun die Wiederaufnahme des Schulbetriebs in der Grundschule und in weiteren Jahrgangsstufen stattfindet, werden wir jetzt auf Basis der nächsten Gespräche zwischen den Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin entscheiden." Das Gespräch mit der Kanzlerin ist am Donnerstag (30. April) geplant, somit bleiben die Grundschulen auch in der nächsten Woche geschlossen.

+++ Facebook-Sprechstunde mit Wiesbadens Oberbürgermeister +++

16.24 Uhr: Die Stadt Wiesbaden hat für kommenden Dienstag (28. April) eine Onlinesprechstunde mit Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD) angekündigt. Der Oberbürgermeister werde sich von 17 bis 18 Uhr den Fragen der Bürger und Bürgerinnen im Facebook-Livestream auf der Facebookseite der Stadt stellen, wie die Stadt mitteilte. "Mir ist es wichtig, dass sich Bürgerinnen und Bürger in diesen Zeiten direkt mit mir austauschen können und mir ihre Sorgen und Wünsche unmittelbar vortragen Mit einer Onlinesprechstunde ist dies möglich, bei gleichzeitiger Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln", sagte Mende. Der Livestream soll nicht nur auf der Facebookseite der Stadt , sondern auch auf der Bürgersprechstunden-Seite eingebunden und im Nachgang auf dem städtischen YouTube-Kanal veröffentlicht werden. Wer keinen Facebook-Zugang habe, könne bis Dienstag um 15 Uhr auch Fragen per Mail mit dem Betreff „Onlinesprechstunde“ an oberbuergermeister@wiesbaden.de schicken.

+++ Gastronomen fürchten Pleitewelle +++

16.06 Uhr: Umsatzeinbrüche bis zu 100 Prozent: Die Folgen der Coronakrise treffen die Gastronomie besonders hart. Mit leeren Stühlen vor Restaurants haben Gastwirte in Hessen ab Freitagmittag auf ihre kritische Lage in der Corona-Krise aufmerksam gemacht. An der bundesweiten Aktion "1.000 leere Stühle" beteiligten sich am Freitag Gastwirte im Kreis Limburg-Weilburg, Idstein (Rheingau-Taunus), Rüdesheim und Frankfurt. Mehr zur Situation der Gastronomen in Hessen lesen Sie in unserem Artikel.

+++ Lorz äußert sich zu VGH-Urteil +++

15.35 Uhr: Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will sich um 16 Uhr zum Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) äußern, das die Schulpflicht für Viertklässler ausgesetzt hatte. Wir werden Sie natürlich an dieser Stelle über seine Reaktion informieren.

+++ Frankfurt fördert Homeschooling +++

15.00 Uhr: Zwar beginnt ab kommender Woche für einige wieder der Schulunterricht, der Großteil der Kinder und Jugendlichen wird jedoch weiterhin von zu Hause lernen müssen. Um hier einer wachsenden Chancenungleichheit entgegen zu steuern, wie Frankfurts Integrations- und Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) sagte, will die Stadt die Bedingungen fürs Homeschooling verbessern. Schulen könnten in Abstimmung mit dem Stadtschulamt nun mobile Endgeräte wie Laptops an Schüler verleihen, die Zahl der verfügbaren Geräte solle deutlich erhöht werden. "Der Verleih von Laptops soll Kindern und Jugendlichen ohne entsprechende Ausrüstung ermöglichen, beispielsweise auf Lernplattformen zuzugreifen oder digital mit ihren Lehrkräften zu kommunizieren", sagte Weber. Zusammenarbeit könnte nun auch über Videokonferenzen erfolgen, die bisher aufgrund der Datenschutz-Vorgaben des Landes Hessen nicht möglich gewesen seien. Für die Lehrkräfte würden nun Online-Fortbildungen zum Thema Homeschooling angeboten werden, wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt.

+++ GEW begrüßt Viertklässler-Urteil +++

14.51 Uhr: Die Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat das Urteil des Verwaltungsgerichts begrüßt, wonach Viertklässler weiterhin nicht in die Schulen dürfen. Dass Grundschulen weiter geschlossen bleiben müssen, sei eine "vernunftgeleitete Entscheidung", sagte GEW-Sprecherin Maike Wiedwald am Freitag dem hr. Da viele Grundschulen Probleme hätten, die Hygiene-Vorgaben des Kultusministeriums umzusetzen, bedürfe es eines längeren Planungs-Vorlaufs. Für die Schulen und vor allem die Kinder, auch das betonte Wiedwald, sei das "keine schöne Situation".

+++ Immer mehr ältere Patienten +++

14.14 Uhr: Laut Birgit Wollenberg, der Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der ärztlichen Amtsleitungen der Hessischen Gesundheitsämter, erkranken derzeit deutlich öfter ältere Personen an Covid-19 als noch vor wenigen Wochen. Nachdem sich zu Beginn der Pandemie viele Reiserückkehrer infizierten, habe sich "die Erkrankungen nun größtenteils in ältere Altersgruppen verschoben", sagte sie auf einer Pressekonferenz am Freitag. Dies sei auch der Grund dafür, warum es in bestimmten Städten oder Landkreisen derzeit mehr Fallzahlen gebe als in anderen. In Unistädten mit jungem Altersdurchschnitt, so Wollberg, gebe es im Vergleich stets eher wenige Infizierte.

+++ Zusätzliche Mitarbeiter zur Infektionsketten-Nachverfolgung +++

14.04 Uhr: Um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, sollen ab Mitte Mai weitere 40 Mitarbeiter in den hessischen Gesundheitsämtern zur Infektionsketten-Nachverfolgung eingesetzt werden. Die sogenannten "Containment Scouts" würden vom RKI geschult werden, wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag sagte. Es handele sich bei den Mitarbeitern um Medizinstudierende, die im Rahmen eines Urlaubssemesters in der Kontaktpersonennachverfolgung tätig werden würden. "Das wird uns aber bei Weitem nicht reichen. Insofern brauchen wir weiteres Personal zur Infektionsketten-Nachverfolgung", sagte Klose mit Blick auf die kommenden Wochen und Monate. Geeignetes Personal werde gesucht, grundlegende medizinische Vorkenntnisse seien erforderlich.

+++ 11.870 freie Betten in Hessen +++

13.56 Uhr: Laut Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) ist die Zahl freier Betten in Hessens Krankenhäusern im Vergleich zum vergangenen Dienstag um 1.505 auf 11.870 zurückgegangen. Wie Klose am Freitag weiter ausführte, sind derzeit 865 Corona-Patienten zur Behandlung in einer Klinik, 225 davon müssten beatmet werden. Von den insgesamt 2.228 Betten mit Beatmungsmöglichkeit sind derzeit noch 889 verfügbar.

13.37 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 7.796 gestiegen. Wie Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Freitag bekanntgab, sind damit im Vergleich zum Donnerstag 157 Fälle hinzugekommen. Die Zahl der Todesfälle stieg im gleichen Zeitraum um 13 auf 301. Die meisten Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1.174), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (540), dem Schwalm-Eder-Kreis (444) und dem Landkreis Offenbach (422).

+++ So bewerten Schüler, Lehrer und Eltern die Schulöffnungen +++

13.29 Uhr: Kommenden Montag (27. April) ist es soweit, die ersten Schüler und Schülerinnen in Hessen müssen wieder zum Unterricht – unter besonderen Hygieneauflagen. Das sagen Schüler, Eltern und Lehrer dazu:

"Es ist eine Katastrophe", fasst der Vorstandsvorsitzende des Landeselternbeirates , Korhan Ekinci, die Situation zusammen. Die mögliche Klassengröße von maximal 15 Schülern sei mit dem geforderten Abstand von eineinhalb Metern nicht vereinbar – "es sei denn, der Klassenraum ist 140 Quadratmeter groß". Die Schulen hatten nach den Worten von Ekinci viel zu wenig Zeit, sich auf die Öffnung vorzubereiten.

, Korhan Ekinci, die Situation zusammen. Die mögliche Klassengröße von maximal 15 Schülern sei mit dem geforderten Abstand von eineinhalb Metern nicht vereinbar – "es sei denn, der Klassenraum ist 140 Quadratmeter groß". Die Schulen hatten nach den Worten von Ekinci viel zu wenig Zeit, sich auf die Öffnung vorzubereiten. "Es kann sein, dass die Schulöffnungen voreilig waren", sagte der Landesschulsprecher Paul Harder. Lehrer und Schüler würden womöglich "als Testobjekte missbraucht", um die Auswirkungen einer Lockerung der Corona-Regeln betrachten zu können. Viele Schüler hätten die Infektionsrisiken im Blick, etwa wenn sie selbst zu einer Risikogruppe gehörten oder mit besonders gefährdeten Menschen zusammen lebten. Auf der anderen Seite könne es wegen wachsender Spannungen innerhalb von Familien auch gut sein, wenn es wieder mehr Abstand zwischen Eltern und Kindern gebe.

Paul Harder. Lehrer und Schüler würden womöglich "als Testobjekte missbraucht", um die Auswirkungen einer Lockerung der Corona-Regeln betrachten zu können. Viele Schüler hätten die Infektionsrisiken im Blick, etwa wenn sie selbst zu einer Risikogruppe gehörten oder mit besonders gefährdeten Menschen zusammen lebten. Auf der anderen Seite könne es wegen wachsender Spannungen innerhalb von Familien auch gut sein, wenn es wieder mehr Abstand zwischen Eltern und Kindern gebe. Viele Schulen halten nach Einschätzung der Lehrergewerkschaft GEW die Öffnung ab 27. April weder für sinnvoll noch zulässig. Es habe viel zu lange an konkreten Vorgaben von Seiten des Kultusministeriums und damit an Vorbereitungszeit gemangelt, kritisierte der stellvertretende Landesvorsitzende Tony Schwarz.

+++ Extra-Soforthilfe für Hessens Kinos +++

13.01 Uhr: Die hessische Filmförderung stellt für die Kinos im Land 500.000 Euro zusätzliche Soforthilfe bereit. "Wir alle merken, wie uns das vielfältige Kulturangebot in diesen Zeiten fehlt und wünschen uns, dass wir bald wieder Museen, Theater, Konzerte und auch Kinos besuchen können", sagte Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn (Grüne) am Freitag in Wiesbaden. Die Hessenfilm-Soforthilfe umfasse die Unterstützung etwa für Miet- und Nebenkosten sowie Personalkosten, die nicht durch sonstige Hilfs- und Entschädigungsleistungen auf Bundes- und Länderebene aufgefangen werden, wie die Ministerin mitteilte. Auch Marketingmaßnahmen, die Instandhaltung und Wartung sowie Sachkosten für IT-Systeme und Administration zählten dazu.

+++ Klose-PK im Livestream auf Facebook +++

12.46 Uhr: Sozialminister Kai Klose (Grüne) informiert heute um 13.30 Uhr gemeinsam mit Birgit Wollenberg, Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der ärztlichen Amtsleitungen der Hessischen Gesundheitsämter, über die sogenannten Fallermittlungen - also wie die Gesundheitsämter die Infektionsketten nachverfolgen. Wir sind auf unserer hessenschau Facebook-Seite live dabei. Hier geht es zum Livestream.

12.16 Uhr: Die Schulpflicht für Viertklässler in Hessen wird in der Corona-Pandemie vorläufig außer Kraft gesetzt. Das geht aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel vom Freitag hervor. Damit gaben die Richter dem Eilantrag einer Schülerin aus Frankfurt Recht, die sich gegen eine Landesverordnung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie richtet. Die Viertklässler würden im Vergleich zu Schülern, denen aus Gründen des Infektionsschutzes der Schulbesuch bis zum 3. Mai weiter untersagt werde, ohne hinreichenden Grund ungleich behandelt und in ihrem Grundrecht verletzt. Der Beschluss ist unanfechtbar.

+++ Online-Ausstellung von Quarantäne-Kunst +++

12.04 Uhr: Der Frankfurter Kunststudent Nicholas Warburg hat während seiner Corona-Quarantäne in einem Luxushotel rund 100 Zeichnungen angefertigt und wird einen Teil davon ab Samstag in einer Online-Ausstellung präsentieren. Laut einer Mitteilung vom Freitag bemalte Warburg Hotelpapier mit apokalyptischen Szenen und will diese nun digital ausstellen. Ursprünglich hatte seine Tante das Hotelzimmer gebucht. Da ihr Flug gestrichen wurde, übertrug diese das Hotelzimmer auf ihren Neffen. Dieser erhielt nach seiner Ankunft die Nachricht, dass sich eine Freundin von ihm mit Corona infiziert habe. Warburg durfte das Zimmer ab diesem Moment nicht mehr verlassen und begann zu malen.

+++ "Leere Stühle"-Demo gestartet +++

11.43 Uhr: Die für Frankfurt und Rüdesheim (Rheingau-Taunus) angekündigten Demonstrationen der Gastronomen und Hoteliers haben begonnen. Mit den leeren Stühlen soll auf die Probleme und die Notwendigkeit von Hilfspaketen aufmerksam gemacht werden.

Leere Stühlen, leere Kassen: Die Gastronomen fordern staatliche Hilfen. Bild © Birgita Soeling

+++ Vorerst letzter Rückhol-Flieger gelandet +++

11.32 Uhr: Gut fünf Wochen nach Beginn der Rückholaktion der Bundesregierung ist die vorerst letzte Maschine der Corona-Luftbrücke in Deutschland gelandet. Das bestätigte ein Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen. Der vom Auswärtigen Amt gecharterte Flieger kehrte am Freitagmorgen aus dem südafrikanischen Kapstadt zurück. Damit ist der größte Teil der umfangreichsten Rückholaktion in der Geschichte der Bundesrepublik abgeschlossen. Insgesamt waren mussten rund 240. 000 Menschen aus verschiedenen Ländern zurückgeholt werden.

11.04 Uhr: Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) will unbedingt vermeiden, dass einzelne Jahrgänge in diesem Schuljahr gar nicht mehr in die Schule zurückkehren. Wie er auf einer Pressekonferenz am Freitag betonte, ist es "das feste Ziel, alle Schüler vor den Sommerferien in den Präsenzunterricht zurückzubringen." Sollte das nicht gelingen, würde sich die Schulpause für einige Schüler vom 16. März bis zum 16. August ziehen. "Das wäre aus pädagogischer Sicht eine mittelschwere Katastrophe." Letztlich gebe aber nur das Coronavirus den Zeitplan vor.

+++ Lorz: Risikogruppe von Schulpflicht entbunden +++

10.48 Uhr: Die Wiederaufnahme des teilweisen Schulbetriebs ist nicht freiwillig. Das betonte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) und erinnerte an die geltende Schulpflicht. Ausgenommen davon seien Schüler, die wegen einer Vorerkrankung einer Risikogruppe angehören oder in ihrem Haushalt zusammen mit Menschen mit Vorerkrankung leben. "Das muss natürlich nachgewiesen werden", sagte Lorz. Die Fristen diesbezüglich würden aber auch wegen der Situation um Arztpraxen großzügiger als sonst ausgelegt. "Wir werden nächste Woche nicht direkt mit Sanktionen anfangen."

+++ 750.000 Masken für hessische Schulen +++

10.45 Uhr: Hessens Schulen erhalten für die 160.000 Schüler, die ab dem kommenden Montag wieder in den Unterricht gehen, insgesamt 750.000 Schutzmasken. Laut Kultusminister Alexander Lorz (CDU) besteht an den Schulen zwar keine Maskenpflicht. Zumindest eine Grundausstattung solle an den Schulen aber vorhanden sein. Darüber hinaus seien große Anstrengungen unternommen worden, so Lorz, dass in jedem Klassenzimmer genügend Seife und Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. "Ich bin zuversichtlich, dass das alles funktioniert."

+++ Lehrer haben Anspruch auf Notbetreuung +++

10.32 Uhr: Mit Wiedereröffnung der Schulen am kommenden Montag können auch Lehrer und Lehrerinnen ihre Kinder in die Notbetreuung von Kitas oder Schulen geben. "Das Kabinett hat diesen Beschluss gerade getroffen", verkündete Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag im Corona-Update des hr. "Lehrer, die jetzt wieder im Präsenzunterricht eingesetzt werden, haben Anspruch auf eine Notbetreuung."

10.26 Uhr: Hessens Schulen werden in den kommenden Monaten mit einem erheblichen Lehrermangel kämpfen müssen. Wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Freitag erklärte, fallen aufgrund der Corona-Krise knapp 20 Prozent der Lehrkräfte für den Präsenzunterricht aus. Allen Lehrern, die älter sind als 60 Jahre, Vorerkrankten oder Personen, die mit Vorerkrankten zusammenwohnen, bleibt es "bis zum Ende der Pandemie, also auch im kommenden Schuljahr" freigestellt, an die Schulen zurückkehren.

+++ Lorz-PK im Livestream +++

9.49 Uhr: Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) wird in einer digitalen Pressekonferenz darüber informieren, wie der Lehrermangel an Grund- und Förderschulen aufgefangen werden soll. Das Maßnahmenpaket soll ab 10 Uhr vorgestellt werden, die PK können Sie im Livestream von hessenschau.de verfolgen.

9.32 Uhr: Die Stadt Bad Homburg hat Hessens erste Maskenpflicht für eine Fußgängerzone wieder zurückgenommen. Laut einer Mitteilung vom Freitag überdachten Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) und Bürgermeister Meinhard Matern (CDU) nach zahlreicher Kritik der Bürger ihre Entscheidung noch einmal und schwächten das Gebot auf eine Empfehlung ab. "Die Stadt schreibt das Tragen der Masken nicht vor, sie empfiehlt es dringend", so Hetjes. Es habe sich gezeigt, dass vielen Menschen der Schutz vor dem Coronavirus wichtig sei, viele wollen sich aber auch in ihren Grundrechten nicht einschränken lassen. Das nun gekippte Verbot sollte ursprünglich in der Louisenstraße gelten.

+++ Wieder mehr Busse und Züge zum Schulstart +++

9.25 Uhr: Die hessischen Verkehrsverbünde richten sich auf den schrittweisen Schulstart am kommenden Montag ein und werden wieder deutlich mehr Büsse auf die Straßen und Züge auf die Schienen schicken. Während derzeit vielerorts noch der Sonntagsfahrplan zählt, soll im RMV-Gebiet ab nächster Woche zumindest der Ferienfahrplan aufgemacht werden, wie Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Freitag im Corona-Update des hr betonte. "Das sind 90 Prozent der Fahrten." In Nordhessen soll zudem ab Montag fast schon wieder Normalität einkehren, so NVV-Sprecherin Sabine Herms. "Wir gehen davon aus, dass es genug Platz gibt."

+++ "Tag des Baumes" fällt aus +++

9.06 Uhr: Der für den morgigen Samstag geplante "Tag des Baumes", an dem der Bund Deutscher Forstleute (BDF) traditionell neue Bäume einpflanzt, fällt aus. Laut einer Mitteilung vom Freitag verdammt das Coronavirus die Forstleute zum Nichtstun. "Corona wirkt sich auch im Wald negativ aus. Die Pflanzveranstaltungen mussten abgesagt werden, Saisonarbeitskräfte fehlen, das eigene Forstpersonal ist auch nur bedingt einsetzbar", hieß es. Neben Corona machten zudem die anhaltende Dürre, der Borkenkäfer und Waldbrände den Forstleuten zu schaffen. "Uns ist nicht zum Feiern zumute", so der BDF.

8.33 Uhr: Eine Initiative der Frankfurter Gastronomen wird sich am Freitag an der "Leere Stühle"-Demonstration beteiligen und 1.000 Stühle auf dem Römerberg verteilen. Mit der Aktion, die bundesweit zwischen 11 und 13 Uhr in mehreren Großstädten stattfindet, soll auf die prekäre Situation der Hotels und Gastro-Betriebe hingewiesen werden. "Wir sind uns der Verantwortung bewusst und akzeptieren Einschränkungen. Doch das, was wir jetzt an Umsatz einbüßen, können wir nicht mehr reinholen", heißt es in einer Mitteilung. Die Forderung: höheres Kurzarbeitergeld und ein Hilfsfonds.

Die Touristen-Hochburg Rüdesheim (Rheingau-Taunus) nimmt ebenfalls der Aktion teil. Gastwirte wollen Stühle auf einer Länge der bekannten Drosselgasse (144 Meter) aufstellen.

7.41 Uhr: Wie hygienisch ist der Griff eines Einkaufswagens? Diese Frage mag sich manch einer schon früher gestellt haben - in Zeiten von Corona aber erst recht. Mehrere Geschäfte in Hessen testen momentan eine Waschstraße für Einkaufswagen, darunter auch ein Supermarkt in Kassel-Helleböhn. Das Gerät sieht tatsächlich so aus wie eine Autowaschstraße, nur kleiner. Der Kunde kann den Einkaufswagen einfach in das Gerät hineinschieben, auf einen Knopf drücken und der Wagen wird rundherum mit Desinfektionsmittel abgesprüht. Danach kann der Kunde noch seine eigenen Hände desinfizieren - und einkaufen gehen.

So sieht sie aus: Die Einkaufswagen-Waschstraße. Bild © hessenschau.de

7 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hessen ist bis Donnerstag auf 7.639 gestiegen. Das gab das Sozialministerium bekannt. Das bedeutet einen Anstieg von 193 Fällen in den vergangenen 24 Stunden. Im gleichen Zeitraum stiegen die Todesfälle um 13 auf 288.

Die meisten Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1.152), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis (537), dem Schwalm-Eder-Kreis (438) und dem Landkreis Offenbach (414).

