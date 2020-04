In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 4.845 gestiegen.

+++ Hessische Eismacher protestieren +++

Sie wollen sich ihr Geschäft nicht kaputt machen lassen und protestieren – natürlich online : 29 hessische Selbständige, die insgesamt 33 Eisdielen von Darmstadt bis Fulda betreiben, haben eine Initiative zur Rettung ihrer Betriebe gegründet. Sie fordern, auch in Zeiten von Corona ihr Eis verkaufen zu dürfen, außer Haus und als Lieferservice. Derzeit müssen alle Eisdielen in Hessen geschlossen bleiben, sie dürfen nicht liefern und keinen Straßenverkauf anbieten. Hessen ist das einzige Bundesland mit einer derart strengen Regelung, in den meisten anderen Bundesländern ist zumindest ein Lieferservice erlaubt. Das finden die Initiatoren ungerecht. Trotz der Corona-Soforthilfe würden viele kleine Eisdielen Insolvenz anmelden müssen. Eisdielen verdienen von März bis Juni rund 75 Prozent ihres Jahresumsatzes und können Mindereinnahmen oft sspäter nicht mehr ausgleichen.

Oft liegt es an ihm: dem Eisportionierer. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Nachbarschaftshilfe in Frankfurt boomt +++

9.30 Uhr: Nachbarschaftshilfe und freiwilliges Engagement sind die Zauberworte dieser Tage. "So schlimm diese Pandemie ist, aber es bringt auch eine Rückbesinnung", sagte Elke Herfert vom "Corona Call-Center " bei der Ehrenamtsagentur der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (AWO). Täglich gebe es neue Unterstützungsangebote.

Diese Erfahrung machten auch drei Frankfurter Medizinstudentinnen, die vor gut drei Wochen die Initiative "Frankfurt gegen Corona" gründeten, um vor allem Menschen aus der Risikogruppe beim Einkaufen zu entlasten und zu vermeiden, dass sie sich durch Verlassen ihrer Wohnung unnötigen Risiken aussetzen. Innerhalb von 24 Stunden hätten sich nach Angaben der Initiatorinnen 350 Helfer auf den Aufruf gemeldet. Mittlerweile sei die Zahl auf fast 400 gestiegen, vorerst würden keine weiteren Freiwilligen mehr aufgenommen, die Warteliste zähle schon über 200 Menschen.

+++ Neuseeland-Rückkehrer landen in Frankfurt +++

9.00 Uhr: In der Nacht sind die ersten Rückkehrer aus Neuseeland in Frankfurt gelandet. Rund 900 Reisende wurden zu nächtlicher Stunde in Empfang genommen und mit Snacks und Getränken versorgt. Die beiden Flüge hatten sich verspätet und kamen gegen 1 und 3 Uhr an. In den kommenden Tagen stehen weitere Rückholflüge an. Mehr als 200.000 im Ausland gestrandete Deutsche sind bereits wieder daheim. Etwa 40.000 warten immer noch auf die Rückreise, die meisten in Neuseeland, Südafrika und Peru.

Bild © picture-alliance/dpa

+++ Mehrere Klagen gegen Corona-Beschränkungen +++

8.35 Uhr: In Hessen wehren sich immer mehr Bürger per Gericht gegen behördliche Corona-Beschränkungen. Vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel sind mehrere Verfahren anhängig. "Beim 8. Senat ist mittlerweile ein weiterer Eilantrag eingegangen, der sich gegen sämtliche Beschränkungen der einschlägigen Verordnungen richtet", sagt ein Sprecher. Wann darüber entschieden werde, sei noch unklar.

Am Dienstag hatte der Gerichtshof den Eilantrag eines Katholiken abgelehnt, der sich gegen das Gottesdienstverbot an Ostern wehrte. Noch am Laufen ist ein Eil-Verfahren, mit dem sich der Betreiber eines Fitnessstudios gegen Beschränkungen wehrt. Auch an den Verwaltungsgerichten sind noch Verfahren anhängig.

+++ Kirche: Ostern findet trotz Corona statt +++

8.20 Uhr: Die Karwoche hat begonnen, Ostern steht vor der Tür - immerhin das wichtigste Fest des Kirchenjahres. Doch Katholiken und Protestanten müssen in diesem Jahr wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen neue Wege finden. Die Kirche betont: "Ostern findet statt." Aber eben nicht wie gewohnt, sagte ein Sprecher des Bistums Fulda.

So plant das Bistum Limburg wie das Bistum Mainz eine Live-Übertragung aus dem Dom - ohne versammelte Gemeinde. Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau überträgt nicht nur Online-Gottesdienste, sondern verschickt "Hoffnungsbriefe" an alle evangelischen Haushalte im Kirchengebiet. "In dieser Zeit beten wir viel häufiger als sonst", sagte Kirchenpräsident Volker Jung.

