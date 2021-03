Hoffnungszeichen: Gastro-Betriebe in grünes Licht getaucht

Zahlreiche Restaurants, Bars und Clubs in Frankfurt waren am Montagabend in einem grünen Licht erleuchtet, um auf die schwierige Situation in der Corona-Krise hinzuweisen. Es gehe darum, vor dem Bund-Länder-Gipfel am Mittwoch die Hoffnung zu symbolisieren, die in das Treffen gesetzt werde, sagte Madjid Djamegari vom Vorstand der Initiative Gastronomie Frankfurt (IGF) am Montag. "Wir erwarten jetzt von der Politik eine nachvollziehbare und transparente Öffnungsstrategie, die unserer Branche und unseren vielen tausenden Mitarbeitern wieder Hoffnung gibt." Demnach beteiligen sich mehr als 100 Betriebe an der Aktion.

Es sei ein Skandal, dass der Branche ein andauerndes Sonderopfer abverlangt werde, sagte IGF-Vorstand Matthias Martinsohn. Die Initiative kritisierte zudem, dass die Auszahlung der November- und Dezemberhilfen weiterhin nur schleppend laufe. Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Restaurants und Cafés in Hessen seit Anfang November geschlossen, Clubs bereits seit März 2020. Unterstützt wird die Aktion auch vom hessischen Hotel- und Gastronomieverband Dehoga.