+++ Medienbericht: Arbeitsministerium pro Bundesliga-Neustart +++

23.30 Uhr: Die Fußball-Bundesliga hat offenbar eine wichtige Hürde auf dem Weg zu Geisterspielen aufgrund der Coronavirus-Pandemie gemacht. Das Bundesarbeitsministerium hat nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) in Sachen Arbeitsschutz grünes Licht für Spiele der 1. und 2. Liga unter Ausschluss von Zuschauern gegeben. "Der Arbeitsschutz der Spieler, Trainer und Betreuer kann bei vollständiger Umsetzung des Konzepts weitgehend sichergestellt werden", heißt es demnach mit Blick auf ein weiterentwickeltes Wiederaufnahme-Konzept der Deutschen Fußball Liga (DFL) in einem Schreiben von Björn Böhning (SPD) als Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium.

Das Schreiben ist an Kanzleramtschef Helge Braun, das Bundesinnenministerium und das Bundesgesundheitsministerium gerichtet. Dem Arbeitsministerium obliegt aber nicht die Entscheidung für Geisterspiele. Eine positive Rückmeldung ist aber eine Grundvoraussetzung für die Zustimmung der Politik.

+++ Bund und Länder wollen Kitas schrittweise öffnen +++

23.16 Uhr: Die Kindertagesbetreuung in Deutschland soll langsam wieder beginnen. Darauf haben sich die Familienminister von Bund und Ländern geeinigt, wie das Bundesfamilienministerium am Dienstag mitteilte. Vorgesehen sind demnach vier Phasen: eine aktuelle sowie eine erweiterte Notbetreuung, ein eingeschränkter Regelbetrieb und die Rückkehr zum Normalbetrieb.

Vorgeschlagen wird unter anderem auch, die Öffnung von Spielplätzen zu überprüfen. So könnten Kinder wieder soziale Kontakte haben und die Eltern seien entlastet. Die Vorschläge sollen bereits am Donnerstag in die Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einfließen. Weitreichende Entscheidungen werden aber erst bei einer weiteren Runde kommende Woche erwartet.

+++ So geht der Rettungsdienst mit Corona um +++

20.59 Uhr: Rettungssanitäter kommen Corona-Patienten in diesen Tagen mitunter sehr nahe. Sie verlegen sie in andere Kliniken, bringen sie in die Quarantäne oder holen Verdachtsfälle ab. In jedem Fall müssen sie sich selbst dabei gut schützen. Beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) in Wiesbaden kümmern sich speziell ausgebildete Teams um diese Aufgaben.

+++ Weitere Änderungen der Corona-Verordnungen +++

20.40 Uhr: Neben der Lockerung des Besuchsrechts für Alten- und Pflegeheime sowie bei Gottesdiensten hat die Landesregierung am Dienstag eine Reihe kleinerer Anpassungen der Corona-Verordnungen beschlossen:

Für Gerichtsverhandlungen und richterliche Amtshandlungen wurde laut Staatskanzlei eine Ausnahmeregelung vom Mindestabstandsgebot getroffen. Sie soll den Sitzungsbetrieb in den Gerichten unter Pandemiebedingungen sicherstellen.

Zudem können die überbetrieblichen und betrieblichen Berufsbildungseinrichtungen für prüfungsrelevante Lehrgänge des Abschlussjahres 2020 wieder öffnen.

An den Hochschulen dürfen wieder Präsenzveranstaltungen stattfinden, für die spezielle Lehr- und Arbeitsräume notwendig sind.

+++ Reiseveranstalter kämpfen ums Überleben +++

20.29 Uhr: Die Tourismus-Branche trifft die Corona-Krise besonders hart. Weil die Reisefreiheit eingeschränkt ist und viele Hotels geschlossen bleiben, kämpfen Reisebüros und Veranstalter ums Überleben. Unsere Fernsehkollegen haben ein Reisebus-Unternehmen in Hessisch Lichtenau und ein Reisebüro in Kassel besucht:

+++ Corona in Deutschland und der Welt +++

19.52 Uhr: Während wir Sie in unserem Corona-Ticker über die aktuelle Situation in Hessen informieren, halten unsere Kollegen von tagesschau.de in ihrem Liveblog das weltweite Geschehen im Blick. Hier ein kleiner Auszug:

Das Robert Koch-Institut hat die Corona-Ansteckungsrate am Dienstag wieder mit 0,9 angegeben. Die sogenannte Reproduktionszahl ist demnach wieder gesunken, nachdem sie zuvor auf 1 gestiegen war. Das bedeutet, dass aktuell nicht mehr jeder Infizierte eine weitere Person ansteckt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat dazu aufgerufen, beim wirtschaftlichen Wiederaufbau nach der Corona-Pandemie dem Klimaschutz einen festen Stellenwert einzuräumen.

Frankreich hat angekündigt, die seit sechs Wochen geltende Ausgangssperre ab dem 11. Mai schrittweise zu lockern.

+++ Praktisch keine Apothekenschließungen wegen Corona +++

19.31 Uhr: Bundesweit haben bislang kaum Apotheken wegen Coronainfektionen oder Verdachtsfällen unter den Beschäftigten zeitweise schließen müssen. Das ergab eine Umfrage des NDR bei den Landesärztekammern. In Hessen mussten demnach 6 von 1.437 Apotheken vorübergehend schließen. Jede temporäre Schließung muss den Kammern gemeldet werden und wird nur aus wichtigen Gründen genehmigt.

Vereinzelt gab es zudem bundesweit Infektionsfälle bei Mitarbeitenden, die zur Quarantäne der Betroffenen und einiger Kollegen führten, nicht aber zu einer Schließung der Apotheke. Zahlen dazu gibt es aber nicht. Die Beschäftigten von Apotheken gelten zusammen mit medizinischem Personal und Pflegekräften als besonders gefährdet, weil sie Infizierten häufig ausgesetzt sein dürften.

+++ Trotz Corona: hr zeigt Radsport-Klassiker am 1. Mai +++

19.05 Uhr: Radsportfans müssen am 1. Mai trotz Corona-Pause nicht auf das traditionelle Radrennen in und um Frankfurt verzichten. Der hr zeigt am Freitag ein ganz besonderes Radrennen - mit Profis und Zuschauern auf ihren Heimtrainern, den Fernsehaufnahmen des vergangenen Jahres und einem Weltrekordversuch. Zu sehen ist der "Radklassiker daheim" ab 13.15 Uhr im hr-fernsehen und als Stream auf hessenschau.de.

+++ Kirchenpräsident Jung: Genug Vorbereitungszeit lassen +++

18.51 Uhr: Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat die geplante Öffnung der Kirchen für Gottesdienste begrüßt. Er wies aber auch darauf hin, dass die neuen Schutzkonzepte verantwortungsvoll umgesetzt werden müssten. Dazu erhielten die Gemeinden noch in dieser Woche ein Eckpunkte-Papier. Es sehe für die evangelische Kirche unter anderem vor, dass Schutzmasken genutzt und auf das Singen verzichtet werden solle.

Der Kirchenpräsident empfahl den Gemeinden, sich genügend Vorbereitungszeit nehmen. Deshalb werde in vielen Gemeinden wohl erst am 10. Mai oder auch später wieder in der Kirche Gottesdienst gefeiert. "Es kann auch eine geistlich gut verantwortete Entscheidung sein, noch eine Zeit lang auf die gottesdienstliche Versammlung zu verzichten und weiterhin etwa in medialer Verbindung miteinander oder auch zuhause Gottesdienst zu feiern", sagte Jung.

+++ Bibliotheken in Wiesbaden öffnen wieder +++

18.04 Uhr: Die Stadt Wiesbaden öffnet ihre Bibliotheken wieder ab Dienstag, 5. Mai. Wie die Stadt mitteilte, werde die Mauritius-Mediathek zu den regulären Zeiten geöffnet, ebenso die Stadtteilbibliotheken in Biebrich, Klarenthal und Kostheim. Allerdings sei ausschließlich die Ausleihe und Rückgabe von Medien oder die Beantragung eines Leseausweises möglich. Eine Rückkehr zum Normalbetrieb sei unter den gegenwärtigen Umständen noch nicht realisierbar. Abstände müssten eingehalten und Mund-Nase-Schutze getragen werden. Die Aufenthaltsdauer werde auf 20 Minuten pro Besucher begrenzt. Für das Stadtarchiv gelten zudem beschränkte Öffnungszeiten.

+++ Lorz: Kein regulärer Unterricht in diesem Schuljahr +++

17.32 Uhr: Die Kultusminister der Länder haben sich am Dienstag darauf geeinigt, dass alle Schüler bis zu den Sommerferien wieder ihre Schule betreten haben sollen - dies aber nur tage- oder wochenweise. Ein vollumfänglicher Präsenzunterricht bis zu den Ferien sei wegen der ganzen Abstandsgebote und Verhaltensregeln in der Corona-Krise ausgeschlossen, sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU).

Die Landesvorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW, Birgit Koch, bedauert diese Entscheidung. Im Corona-Update des hr sagte Koch: "Das heißt, dass dieses Schuljahr kein Unterricht mehr stattfindet, so wie wir ihn kennen. Das ist natürlich schade. Wir vermissen nichts mehr als unsere Schülerinnen und Schüler." Die Corona-Pandemie werde jedoch auch das kommende Schuljahr prägen. Deshalb wünsche sie sich vom Kultusministerium jetzt ein Konzept, wie der Unterricht ab August gestaltet werden kann. "Dieses Schuljahr ist im Prinzip schon abgehakt, deshalb können wir jetzt nur noch auf das neue Schuljahr gucken."

+++ Privater Altenheimverband kritisiert Lockerung +++

17.10 Uhr: Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste hat die am Nachmittag vorgestellten Lockerungen des Besuchsverbots in Alten- und Pflegeheimen kritisiert. "Uns geht das Konzept zu weit", sagte ein Verbandssprecher im Corona-Update des hr. "Die Heime werden schlichtweg mehr Zeit brauchen, um die verlangten Hygienekonzepte individuell umzusetzen." Zwar gebe es ein Musterkonzept. Dieses müsse jedoch an die Verordnung und die individuellen Gegebenheiten in den einzelnen Einrichtungen angepasst werden. Der Verband fordert Angehörige deshalb auf, mit dem Besuch möglichst noch ein paar Tage länger als bis zum 4. Mai zu warten.

+++ Einkaufen an Sonn- und Feiertagen wieder eingeschränkt +++

16.42 Uhr: Wegen der Corona-Pandemie durften die Supermärkte in Hessen vorübergehend auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Diese Regelung wird nun teilweise wieder zurückgenommen: Ab dem 1. Mai dürfen Läden und Supermärkte an Feiertagen gar nicht mehr öffnen, an Sonntagen nur noch zwischen 13 und 18 Uhr. Das teilten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag mit.

+++ Klose: Gut 13.000 Krankenhausbetten frei +++

16.17 Uhr: In Hessen sind aktuell 13.064 Krankenhausbetten frei. Das teilte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit. Die Zahl der Covid-19-Patienten, die stationär behandelt werden müssen, liege bei 861. Davon müssen laut Klose 224 Menschen beatmet werden.

Vergleichsweise viele Patienten werden aktuell im Klinikum Darmstadt behandelt. Das Gebiet habe Versorgungsstufe 2 erreicht. Wenn die Zahlen weiter steigen, müsse auch darüber nachgedacht werden, Patienten in andere Versorgungsgebiete zu verlegen, so Klose.

+++ Beratungen über große Läden und Schulen am Donnerstag +++

15.55 Uhr: Bei der Pressekonferenz am Dienstag kündigte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) außerdem an, dass es bei den Beratungen am Donnerstag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unter anderem um die Geschäftsöffnungen gehen werde. Nachdem die in anderen Bundesländern geltenden Regeln teilweise durch Gerichtsentscheidungen aufgehoben worden seien, erwarte er eine "offene Diskussion". Streitpunkt sei insbesondere die 800-Quadratmeter-Regelung.

In Hessen dürfen alle Läden wieder öffnen, wenn sie ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. "Wir müssen jetzt schauen, dass wir von einer Quadratmeter-Regelung wegkommen, sondern die Öffnung von Hygienevorschriften abhängig machen", sagte Bouffier. Darüber hinaus erwarte er, dass es auch um die Öffnung der Kitas sowie die schrittweise weitere Öffnung der Schulen gehen werde.

+++ Wieder Besuche im Alten- und Pflegeheim erlaubt +++

15.52 Uhr: Ab kommendem Montag (4. Mai) dürfen die Bewohner in Alten- und Pflegeheimen sowie Hospizen wieder Besuch erhalten. Das teilten Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) am Dienstag mit. Demnach dürfen die Bewohner wöchentlich Besuch von einer engen Kontaktperson für eine Stunde erhalten. Dazu hätten die betreffenden Einrichtungen bereits Hygienekonzepte vorgelegt. Unter anderem müsse "persönliche Schutzkleidung" getragen werden.

Insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen sowie in den Hospizen seien die Menschen in der Regel sehr gefährdet, sagte Ministerpräsident Bouffier. Deshalb seien die Menschen besonders geschützt worden, was aber defacto eine Kontaktsperre bedeutet habe. "Besuche des Vaters oder der Tochter kann man auf Dauer nicht unterbinden", sagte Bouffier.

+++ Gottesdienste ab 1. Mai wieder möglich +++

15.43 Uhr: In Hessen sind Gottesdienste ab dem kommenden Freitag (1. Mai) wieder erlaubt. Das verkündete der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Dabei müsse der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden, ergänzte Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne). Zudem müssen Hygienevorkehrungen getroffen und beispielsweise Desinfektionsmittelspender aufgestellt werden.

Eine Lockerung der Maßnahmen gibt es auch im Bezug auf Trauerfeiern und Beerdigungen: Ab dem 1. Mai sind sie nun auch wieder offen für Menschen, die nicht zum engsten Familienkreis gehören.

+++ Livestream: Bouffier-PK zu Gottesdiensten und Altenheimen +++

15.15 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) informieren am heutigen Dienstag gemeinsam über neue Corona-Regeln zum Besuch von Gottesdiensten und Altenheimen. Erwartet wird, dass Hessen die strengen Vorgaben etwas lockern wird.

Bouffier will außerdem einen Ausblick auf die geplante Telefonkonferenz zur Corona-Pandemie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer geben, die für kommenden Donnerstag geplant ist. Wir übertragen die heutige Pressekonferenz ab 15.30 Uhr im Livestream auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

+++ Hochschule Fulda druckt Gesichtsvisiere +++

15.06 Uhr: In den vergangenen zwei Wochen hat die Hochschule Fulda mehr als 1.000 Gesichtsvisiere an Krankenhäuser, Arztpraxen, den Malteser-Hilfsdienst und Schulen verteilt. Die Kunststoffhalterungen für die Visiere stammen aus dem 3D-Drucker. In die Halterungen wird eine Folie gespannt, die sich austauschen lässt. Die Materialkosten finanziert die Hochschule über Spenden. Inzwischen produzieren nach Angaben der Hochschule weitere 40 Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen in der Region ebenfalls solche Visiere.

Das KfH Nierenzentrum in Fulda hat einen Teil der im 3D-Drucker produzierten Gesichtsvisiere erhalten. Bild © Dirk Derfler

+++ 8.057 Infizierte, 336 Tote +++

14.16 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 8.057 gestiegen. Das gab das Sozialministerium am Dienstag bekannt. Damit lag die Steigerung im Vergleich zum Vortag erneut im zweistelligen Bereich – hinzugekommen sind 57 Fälle. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg im gleichen Zeitraum um 10 auf 336.

Die meisten neuen Infizierten werden aus dem Odenwaldkreis gemeldet (zwölf), der bezogen auf die Einwohnerzahl nach wie vor am stärksten betroffen ist. Die mit Abstand meisten Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1.220), die wenigsten bestätigten Fälle gibt es in Offenbach (88). Unklarheiten gibt es bei der Zahl der Infizierten im Landkreis Marburg-Biedenkopf: Bis gestern wurden dort laut Ministerium 192 Fälle gemeldet, heute ist der Kreis mit 180 Fällen in der Auflistung genannt.

Update 19 Uhr: Das Sozialministerium teilte zu den gesunkenen Fallzahlen mit: "Bei tagesaktuellen Daten muss immer damit gerechnet werden, dass Zahlen im Zuge der Qualitätskontrolle nachträglich wieder nach unten korrigiert werden können. Dies war heute über alle Landkreise gezählt in 25 Fällen so. Wahrscheinlich handelt es sich um Fälle, die zwar klinisch, aber nicht labortechnisch bestätigt waren und daher nicht der RKI-Referenzdefinition entsprechen."

+++ Kultusminister: Jeder Schüler soll vor Ferien Schule besucht haben +++

13.42 Uhr: Trotz der Corona-Beschränkungen soll jede Schülerin und jeder Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen. Das schlagen die Kultusminister der Länder den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in übereinstimmenden Beschlussvorlagen vor, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegen.

+++ Maskenpflicht gilt auch auf Wochenmärkten +++

13.36 Uhr: Die Maskenpflicht beim Einkaufen gilt nicht nur in Läden und Geschäften, sondern auch auf allen Wochenmärkten in Hessen. Darauf wies die Stadt Marburg noch einmal explizit hin. Zahlreiche Anfragen beim Ordnungsamt hätten gezeigt, dass es noch Unsicherheiten in der Bevölkerung gebe, wo genau die Maskenpflicht gelte. Die Angaben des Sozialministeriums sind hierzu eindeutig: Mund-Nasen-Schutze müssen auch beim Einkauf auf dem Markt getragen werden.

+++ Tauziehen um Lufthansa-Rettung +++

13.19 Uhr: Verwirrung gibt es um die geplante Rettung der Lufthansa. Medien meldeten am Morgen bereits eine Einigung zwischen Regierung und Airline. Danach werde die Bundesrepublik rund neun Milliarden Euro in den in der Corona-Krise schwer angeschlagenen Konzern pumpen. Ein Konzernsprecher wollte den Bericht allerdings nicht kommentieren.

Anstelle eines direkten Staatseinstiegs prüft die Fluggesellschaft offenbar auch noch eine andere Variante: Laut der Kabinengewerkschaft Ufo soll Lufthansa-Chef Carsten Spohr intern erklärt haben, dass er das Unternehmen lieber in die Insolvenz in Form eines Schutzschirmverfahrens führe, als sich von der Politik reinreden zu lassen.

Ein weiterer Vorteil für Lufthansa: Unter diesem Schutzschirm könnte sich die Airline auch eines Teils ihrer Schulden und der Pensionslasten entledigen. Das Schutzschirmverfahren, eine Art Vorstufe zum Insolvenzverfahren, soll es Unternehmen ermöglichen, sich rechtzeitig zu sanieren, bevor ihnen das Geld ausgeht. Bedingung dafür ist, dass sie noch nicht zahlungsunfähig sind. Die Gewerkschaft Ufo ist dagegen für einen Staatseinsteig. Sie erhofft sich in diesem Fall einen besseren Schutz von Arbeitnehmerrechten.

Carsten Spohr, Vorstandsvorsitzender der Lufthansa AG, spricht sich intern offenbar für ein Schutzschirmverfahren aus. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

+++ Merck-Aktionäre versammeln sich erstmals digital +++

13.01 Uhr: Der Darmstädter Pharma- und Chemiekonzern Merck verlegt seine Aktionärs-Hauptversammlung ins Internet. Das Dax-Unternehmen nutze die neuen gesetzlichen Möglichkeiten, um das Treffen am 28. Mai online auszurichten, teilte Merck mit. Die Hauptversammlung werde vollständig und öffentlich im Internet übertragen. Wegen der Corona-Pandemie hatte Merck im März angekündigt, seine ursprünglich für Ende April geplante Hauptversammlung zu verschieben. Weil bei Hauptversammlungen Tausende Menschen zusammenkommen, erlaubt der Gesetzgeber Aktiengesellschaften in Deutschland nun erstmals "virtuelle Hauptversammlungen".

+++ Frankfurt City Triathlon fällt aus +++

12.21 Uhr: Der Frankfurt City Triathlon, der am 2. August stattfinden sollte, ist abgesagt. Das teilte der Veranstalter Eventpower am Dienstag auf seiner Internetseite mit. "Nach wochenlangen Besprechungen, Bangen und der Suche nach Alternativlösungen führt nun doch kein Weg mehr daran vorbei", hieß es in der Mitteilung. Gleichzeitig bat der Veranstalter um Unterstützung, da die Absage gleich mehrerer Sportevents existenzbedrohend werden könne. Es werde die Möglichkeit geben, sich nur einen Teil der Startgebühren zurückerstatten zu lassen. Außerdem sollen Teile des alten Zielteppichs verkauft werden.

+++ Große Nachfrage nach Eintracht-Masken: 10.000 Vorbestellungen +++

11.02 Uhr: Eintracht Frankfurt hat mit dem Angebot von wiederverwendbaren Mund- und Nasenmasken mit dem Adler-Logo eine große Nachfrage ausgelöst. Wie der Fußball-Bundesligist an Dienstag mitteilte, sind wenige Stunden nach Verkaufsbeginn im Online-Shop bereits rund 10.000 Masken vorbestellt worden. Die Einnahmen der für zehn Euro erhältlichen Masken will die Eintracht an fünf Institutionen in Frankfurt spenden.

+++ Immer mehr Autokinos in Hessen +++

10.51 Uhr: Die Liste der Städte, in denen wegen der Corona-Krise Autokinos eröffnen, wird stetig länger. Ab Mittwoch sind Kinofilme auf der großen Leinwand in Kassel und Bensheim zu sehen. Taunusstein, Eschwege und Marburg starten ihr Angebot am Donnerstag. In Gießen soll es am 13. Mai losgehen.

Die Corona-Pandemie lässt bundesweit Autokinos aufleben. Viele Kinos eröffnen sogar neu - wie in Gießen. Bild © picture-alliance/dpa

+++ Desinfektionsmittelspender: Das darf drin sein +++

10.31 Uhr: In Desinfektionsmittelspendern vor Supermärkten oder anderen Geschäften dürfen nur ausgewiesene Mittel zur Desinfektion der Hände enthalten sein. Das sagte Hygienearzt Markus Schimmelpfennig im Corona-Update des hr. Wichtig sei vor allem eine sogenannte VAH-Listung, die bestätigt, dass das Produkt vom Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) geprüft wurde.

"Wenn ein Präparat nach Chlor riecht und auf der Haut brennt, muss man den Verdacht haben, dass hier ein möglicherweise wirksames, aber nicht sinnvolles Desinfektionsmittel eingesetzt wird." In diesem Fall, den eine Hörerin beschrieb, sollte man beim Aufsteller nachfragen, welches Produkt im Spender enthalten ist und ob es für die Desinfektion der Hände zugelassen ist, so Schimmelpfennig.

+++ Gabelstaplerhersteller Kion mit deutlichem Gewinnrückgang wegen Corona +++

10.10 Uhr: Der Gabelstaplerhersteller Kion hat im ersten Quartal die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zu spüren bekommen. Der Konzerngewinn sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 27 Prozent auf 67,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Die Ausbreitung des Virus zunächst in China und später auch in Europa habe vor allem das Geschäft mit Flurförderzeugen sowohl auf der Beschaffungs- als auch der Absatzseite erheblich beeinträchtigt.

+++ Passagierzahlen am Flughafen brechen weiter ein +++

10.01 Uhr: Der Frachtverkehr läuft einigermaßen, der Passagiertransport fast gar nicht mehr: Am Frankfurter Flughafen hat sich der Einbruch infolge der Corona-Krise in der vergangenen Woche fortgesetzt. Vom 20. bis 26. April zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport 45.270 Fluggäste und damit 96,8 Prozent weniger als in der gleichen Kalenderwoche ein Jahr zuvor. Die Zahl der Flugbewegungen ging um 84 Prozent auf rund 1.600Starts und Landungen zurück.

+++ Autokino für Taunusstein +++

9.33 Uhr: Jetzt bekommt auch Taunusstein ein Autokino: Ab kommendem Donnerstag (30. April) werden auf dem Halberg täglich Kinofilme gezeigt. Das kündigte die Stadt am Dienstag an. Rund 120 Autos sollen vor der Leinwand Platz finden. Die Tickets für die drei Vorstellungen pro Tag gibt es ausschließlich online zu kaufen.

+++ Bouffier berichtet über neue Regeln für Gottesdienste und Altenheime +++

8.40 Uhr: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) informieren am heutigen Dienstag gemeinsam über neue Corona-Regeln zum Besuch von Gottesdiensten und Altenheimen. Erwartet wird, dass Hessen die strengen Vorgaben etwas lockern wird.

Bouffier will außerdem einen Ausblick auf die geplante Telefonkonferenz zur Corona-Pandemie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten der anderen Bundesländer geben, die für kommenden Donnerstag geplant ist. Wir übertragen die heutige Pressekonferenz ab 15.30 Uhr im Livestream auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

+++ Tipps der Verbraucherzentrale zum Maskenkauf +++

8.26 Uhr: Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis - das gilt auch für alle Arten von Mund-Nase-Bedeckungen. Im Internet finden sich viele dubiose Anbieter, die aus dem Mangel an Masken und der Corona-Angst Profit schlagen wollen. Von Preisen bis zu 30 Euro für eine medizinische Schutzmaske berichtet die Verbraucherzentrale Hessen und empfiehlt, sich besser in Apotheken oder Drogerien vor Ort umzusehen. Wer im Onlineshop bestellen will, sollte unbedingt ins Impressum schauen. Weitere Tipps der Verbraucherschützer zum Maskenkauf finden Sie in unserem Beitrag.

+++ Immer mehr Klagen gegen Corona-Einschränkungen +++

7.19 Uhr: Immer mehr Firmen und Bürger wehren sich vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof gegen Beschränkungen in der Corona-Pandemie. Beim VGH seien bisher 37 Verfahren, davon 26 Eilverfahren eingegangen, sagte ein VGH-Sprecher. Inhaltliche Schwerpunkte seien die Schließung von Geschäften, Sport und Freizeitaktivitäten wie Fitnessstudios, das Verbot von Gottesdiensten sowie von Versammlungen. Laut dem Gerichtshof ist bisher in acht Eilverfahren entschieden worden.

Nachdem am Montag Bayerns höchstes Verwaltungsgericht das in der Corona-Krise verhängte Verkaufsverbot für große Geschäfte mit mehr als 800 Quadratmetern für verfassungswidrig erklärte, werden sich auch die hessischen Richter damit befassen. Ein Verfahren der Firma Karstadt/Kaufhof sei anhängig, erklärte der Sprecher. Eine Entscheidung werde voraussichtlich in dieser Woche erfolgen. Ganz neu sei zudem ein Eilantrag gegen die Maskenpflicht eingegangen.

