Coronavirus: +++ "Schule daheim": Sender passen Programme an +++ 282 bestätigte Fälle +++ Luftfahrtbranche hofft auf Staatshilfe +++

Mehrere Sender stellen ihr Programm um und zeigen Lernformate. Die Luftfahrtbranche berät mit der Bundesregierung über Hilfen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hessen ist um 50 Prozent auf 282 gestiegen.

+++ "Schule daheim": Sender passen Programme an +++

Wegen der Schul- und Kitaschließungen stellen mehrere Sender ihr Kinderprogramm um. Der WDR werde ab Mittwoch "Die Sendung mit der Maus" täglich vormittags ausstrahlen, teilte der Sender am Wochenende mit. Ab Montag baut der SWR sein Programm um: Ab 8 Uhr läuft "Tigerenten Club Spezial", danach folgen Planet Schule und Planet Wissen.

Der Sender ARD-alpha zeigt ab Montag unter dem Motto "Schule daheim" Wissens- und Lernsendungen für Schüler und Schülerinnen. Das Spezialprogramm läuft von 9 bis 12 Uhr und soll alle Fächer von Mathematik über Geschichte bis hin zu Biologie abbilden. Die Sendungen sind auch in der BR Mediathek zu finden.

+++ Luftfahrtbranche berät mit Bundesregierung über Hilfen +++

Die von der Coronavirus-Krise gebeutelten Fluggesellschaften können auf Staatshilfe hoffen. "Beim Branchendialog Luftfahrt möchte ich aus erster Hand hören, wie die Situation eingeschätzt wird," sagte der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, dem Handelsblatt . "Dabei werden wir natürlich mögliche Liquiditätshilfen und die Ausgestaltung des Kurzarbeitergeldes für die Branche diskutieren." Zudem könnten Steuern gestundet werden. Der CDU-Politiker will am Montagmittag Manager und Gewerkschafter aus dem Luftfahrtsektor im Wirtschaftsministerium empfangen.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte dem hr im Vorhinein: "Ich gehe davon aus, dass Fraport und Lufthansa in sehr großem Umfang Kurzarbeit beschließen werden. Es komme erstmal darauf an, "dass es jetzt nicht zu Kündigungen kommt". Deswegen sei das Kurzarbeitergeld so wichtig.

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (14. und 15. März 2020):

+++ Fallzahlen steigen um 50 Prozent +++ Gottesdienste abgesagt +++ Veranstaltungen ab 100 Personen verboten +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (13. März 2020):

+++ Kein Unterricht ab Montag, Kitas zu +++ Krankenhäuser verhängen Besuchsverbote +++ Kirchen sagen Gottesdienste ab +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (10. März bis 12. März 2020):

+++ Abiturienten vom Unterricht freigestellt +++ Absage von Großveranstaltungen bis 10. April +++ Kassel schließt Theater und Kinos +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (6. März bis 9. März 2020):

+++ Arzt-Praxis unter Quarantäne +++ Deutsche Bank sagt 150-Jahrfeier ab +++ Blutreserven halten 2,2 Tage +++

Corona-Meldungen im Ticker zum Nachlesen (28. Februar bis 5. März 2020):

+++ 99 Schüler in Quarantäne +++ Lufthansa streicht Israel-Flüge +++ 1.000 Anrufe bei Hotline +++

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen