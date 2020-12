Hersfelder Festspiele bereiten sich auf neue Spielzeit vor

Mit einem Corona-Hygienekonzept wollen die Bad Hersfelder Festspiele (Hersfeld-Rotenburg) im kommenden Jahr in die Stiftsruine zurückkehren. Nach dem coronabedingten Ausfall in diesem Jahr sollen die nächsten Festspiele vom 25. Juni bis zum 8. August 2021 wieder stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Der Vorverkauf starte am kommenden Freitag (4. Dezember). Die Planung der Spielzeit sei eine besondere Herausforderung, weil niemand sagen könne, welche Schritte im kommenden Sommer nötig seien. "Wir bringen weniger Stücke auf die Bühne, als sonst üblich", sagte Intendant Joern Hinkel. Der Vorverkauf soll mit weniger als der Hälfte der sonst in einer Vorstellung in der Stiftsruine üblichen 1.300 Plätze in der Zuschauertribüne starten.