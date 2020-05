In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen liegt hessenweit bei 8.304.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Frankfurter Zoo und Museen öffnen bereits nächste Woche +++

20.34 Uhr: Ab kommender Woche dürfen Zoos und Museen in Hessen wieder öffnen – und Frankfurt will die neuen Lockerungen auch gleich umsetzen. "Das ist das richtige Signal", teilte Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD) am Donnerstagabend mit. "Wir leiten alles in die Wege, um die Häuser im Laufe der kommenden Woche wieder für die Besucherinnen und Besucher zugänglich zu machen."

Wann die einzelnen Häuser genau öffnen, sei den Webseiten der Institutionen zu entnehmen. Am Freitag (1. Mai) will die Stadt ausführlich über die Schutz- und Hygienemaßnahmen informieren. Erste Informationen über geplante Sonderausstellungen gibt es am Montag im Historischen Museum. Dort sollen die Sonderausstellungen "Kleider in Bewegung – Frauenmode seit 1850" und "Bewegte Kleidung. Ein modisches Stadtlabor" vorgestellt werden.

+++ Rheingau Musik Festival abgesagt - Intendant bittet um Unterstützung +++

20.20 Uhr: Das mehrwöchige Rheingau Musik Festival findet in diesem Jahr nicht statt. Diese Entscheidung sei eine Folge der erneuten Bestätigung durch Bund und Länder, dass Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August verboten sind. Das Festival hätte vom 20. Juni bis 5. September in vielen verschiedenen Städten stattgefunden. "So sehr der Ausfall der 33. Festivalsaison schmerzt, so sehr unterstützt das Festival die entschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie", teilten die Veranstalter mit.

Als privater Veranstalter ist das Festival von den Ticketeinnahmen und Sponsorengeldern abhängig und hofft nun auf eine Welle der Solidarität, damit das Festival fortbestehen kann. „Die Absage des Festivalsommers trifft uns hart. Die Corona-Krise stellt uns alle vor enorme Herausforderungen“, sagte Intendant Michael Herrmann, der in einer Videobotschaft um Unterstützung wirbt.

+++ Autozulieferer Veritas meldet Insolvenz an +++

19.58 Uhr: Der Autozulieferer Veritas hat in der Corona-Krise Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen aus Gelnhausen (Main-Kinzig) habe beim Amtsgericht Hanau einen entsprechenden Antrag eingereicht, sagte eine Firmensprecherin am Donnerstag. Rund 2.200 Mitarbeiter an den deutschen Standorten seien von der Insolvenz betroffen. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" darüber berichtet.

Der Insolvenzantrag hatte sich abgezeichnet, nachdem die Suche nach einem Investor geplatzt war, wie Veritas schon am Mittwoch mitgeteilt hatte. "Zuletzt haben die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Umsatzrückgänge den Investorenprozess massiv beeinträchtigt." Das Insolvenzverfahren gebe "der Unternehmensgruppe die Möglichkeit, den begonnenen Weg einer nachhaltigen Sanierung und Neuausrichtung weiterzugehen".

+++ Lebensmittel dürfen weiter nachts angeliefert werden +++

18.46 Uhr: Die Regelung, dass Lebensmittelmärkte auch nachts in Wohngebieten beliefert werden dürfen, ist bis zum 15. Mai verlängert worden. Das teilte das Umweltministerium am Donnerstag mit. Damit sollen während der Corona-Pandemie die Lieferketten im Bereich der Lebensmittelversorgung entlastet und der Nachschub gesichert werden. Normalerweise ist es aus Lärmschutzgründen nicht zulässig, dass nachts in Wohngebieten angeliefert wird.

+++ Keine raschen Lockerungen im Sport +++

18.14 Uhr: Die Sportvereine in Hessen können in der Corona-Krise nicht auf rasche Lockerungen hoffen. "Wir wollen am Ende den Sport in Summe behandeln, den Amateur- und Berufssport", sagte Ministerpräsident Volker Bouffier am Donnerstag. Er hätte sich eine schnellere Entscheidung zu Lockerungen beim kontaktlosen Sport vorstellen können, so Bouffier. Es sei aber auch vertretbar, dies bei der nächsten Besprechung am Mittwoch (6. Mai) mit den Länderkollegen zu besprechen.

+++ Länder sollen Vorschläge für Gastronomie-Öffnung ausarbeiten +++

17.55 Uhr: Bund und Länder haben die zuständigen Fachminister beauftragt, Vorschläge für Rahmenbedingungen einer schrittweisen Öffnung von Gastronomie- und Tourismusangeboten vorzubereiten. Dies soll bis zur nächsten Konferenz am Mittwoch (6. Mai) geschehen, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Donnerstag.

Man wolle darüber beraten, wie es gelingen könne, so Bouffier, "dass Restaurants wieder in Teilen oder ganz öffnen können". Ziel sei es, "diesem großen Bereich eine Perspektive zu eröffnen".

+++ Spielplätze, Zoos und Museen dürfen kommende Woche öffnen +++

17.49 Uhr: Die Spielplätze, Zoos, Museen, Ausstellungen und botanische Gärten dürfen kommende Woche unter strengen Auflagen wieder öffnen. Über den genauen Zeitpunkt werde das Corona-Kabinett am Freitag beraten, wie Ministerpräsident Volker Bouffier bei einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag mitteilte. Unter welchen Bedingungen die Spielplätze wieder öffnen dürfen, müsse ebenfalls noch besprochen werden.

Noch keine weiteren Entscheidungen wurden bezüglich der Themen Schulen, Kitas und Sport getroffen. Darüber wollen Bund und Länder noch einmal am 6. Mai beraten. Dann soll auch ein Signal an Gastronomie und den Tourismus gesendet werden. Mehr erfahren Sie in unserem Beitrag auf hessenschau.de.

+++ Bundesliga und Vereine müssen weiter warten +++

17.23 Uhr: Der deutsche Profifußball muss weiter auf ein klares Signal für die Fortsetzung der aktuellen Spielzeit warten. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die 16 Ministerpräsidenten haben nach Informationen aus Teilnehmerkreisen eine Entscheidung über eine Wiederaufnahme der wegen der Corona-Krise ausgesetzten Bundesliga und des Vereinssports am Donnerstag vertagt. Bis zu den nächsten Beratungen am 6. Mai soll es dazu eine Beschlussvorlage von Kanzleramtschef Helge Braun und den Staatskanzleichefs der Länder geben.

+++ "Dramatischer" Rückgang im hessischen Handwerk +++

17.04 Uhr: Die Corona-Krise belastet zunehmend das hessische Handwerk. Die wirtschaftliche Lage in den Kammerbezirken Kassel, Frankfurt-Rhein-Main und Wiesbaden habe sich in einem noch nie dagewesenen Ausmaß verschlechtert, teilte die Arbeitsgemeinschaft der Hessischen Handwerkskammern am Donnerstag mit. "In Summe ist der aktuelle Rückgang einzigartig in seiner Dramatik und Auswirkung und geht weit über ein saisonales Geschehen hinaus", sagte Präsident Heinrich Gringel.

Zum Ende des ersten Quartals berichten in einer Umfrage des Verbands nur knapp 60 Prozent der Betriebsinhaber von einer zumindest befriedigenden Geschäftslage. Der Absturz um 30 Prozentpunkte innerhalb eines Quartals sei einmalig. Die Erwartungen für das kommende Quartal fielen "nahezu ins Bodenlose". Gut die Hälfte der Betriebe verbuche niedrige Umsätze - von rund 40 Prozent bei Baufirmen bis zu 70 Prozent bei Kfz- und Gesundheitshandwerken. Die Mehrheit erwarte weitere Rückgänge.

+++ Pflegeverbände kritisieren abrupte Lockerung des Besuchsverbots +++

16.43 Uhr: Die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V. übt deutliche Kritik an der angekündigten Lockerung des Besuchsverbots in Pflegeeinrichtung ab kommendem Montag. In einem offenen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) fordern die Vorsitzenden eine längere Vorbereitungszeit - die Kurzfristigkeit der Entscheidung sei unverständlich: "Für Angehörige wird die Möglichkeit von Besuchen eingeräumt, welche für die Einrichtungen aufgrund der fehlenden Zeit und damit der fehlenden Umsetzungsmöglichkeit sowohl organisatorisch, personell und technisch nicht umsetzbar sind." Man benötige außerdem deutlich mehr Testmöglichkeiten und ausreichend Schutzmaterial.

+++ Zoos, Museen und Spielplätze sollen wieder öffnen +++

16.25 Uhr: Museen, Zoos und Ausstellungen sollen in allen Bundesländern unter Auflagen wieder öffnen dürfen. Das vereinbarten Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder am Donnerstag in einer Schaltkonferenz, wie die Nachrichtenagentur dpa aus Teilnehmerkreisen erfuhr. In der Beschlussvorlage zu der Konferenz steht zudem, dass auch Spielplätze öffnen sollen.

+++ Dorn: Späte Hilfe des Bundes für Studierende +++

16.19 Uhr: Zinslose Darlehen und Zuschüsse für Studierende in Not: Die hessische Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) begrüßt das Hilfsprogramm von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU), kritisiert aber unter anderem, dass es lange auf sich habe warten lassen. "Ich freue mich, dass Frau Karliczek sich doch noch bewegt hat, kein reines Darlehensprogramm aufzulegen, sondern auch die Nothilfefonds der Studierendwerke aufstockt um Zuschüsse zu gewähren", sagte Dorn am Donnerstag.

Das Volumen der Zuschüsse hätte ihrer Meinung nach aber deutlich höher ausfallen können. Ab dem 8. Mai können Studierende bei der staatlichen Förderbank KfW ein zunächst zinsloses Darlehen von bis zu 650 Euro im Monat beantragen. Wer in einer besonders akuten Notlage ist, kann bei seinem örtlichen Studentenwerk einen Zuschuss beantragen, der nicht zurückgezahlt werden muss. Der Bund will dafür den Nothilfefonds des Deutschen Studentenwerks mit 100 Millionen Euro aufstocken.

+++ Kaufhaus-Restaurants müssen geschlossen bleiben +++

15.58 Uhr: Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat die Schließung von Gastronomien in Kaufhäusern bestätigt. Die Kasseler Richter lehnten am Donnerstag den Antrag einer Kette ab, die Restaurants innerhalb größerer Warenhäuser betreibt. Die Entscheidung der Landesregierung, diese und andere Gastronomiebetriebe wegen der Corona-Pandemie zu schließen, sei "durch vernünftige Erwägungen des Gemeinwohls gerechtfertigt und insbesondere verhältnismäßig".

Insbesondere Gaststätten in Warenhäusern seien darauf angelegt, die Kunden zum gemeinsamen Verweilen zu veranlassen. Das habe zur Folge, dass die Abstandsregeln nicht mehr eingehalten werden könnten. Der Beschluss ist unanfechtbar.

+++ Flughafen-Zoll fertigt hauptsächlich Schutzmasken ab +++

15.43 Uhr: Die Coronakrise hat auch die Arbeit des Zolls am Frankfurter Flughafen verändert: Kaum noch Reiseverkehr, dafür mehr Fracht - einschließlich der überall nachgefragten Schutzmasken. "Seit Beginn der Coronakrise ist einer unserer Schwerpunkte die Abfertigung von Schutzausrüstung, insbesondere Masken", sagte Markus Tönsgerlemann, Direktor des Hauptzollamts Frankfurt.

Ziel sei es, die Einfuhr zu beschleunigen, damit Länder, Kommunen und Rettungsdienste möglichst schnell die Masken erhalten können. "Wir achten aber darauf, dass die Sicherheitsbestimmungen, die Anforderungen an die Masken erfüllt sind", betonte Tönsgerlemann. Das Hauptzollamt Frankfurt ist das zweitgrößte Deutschlands.

+++ Trotz Lockerung: Kaum Gottesdienste am langen Wochenende +++

15.26 Uhr: Obwohl das Verbot gelockert wurde, finden am bevorstehenden langen Wochenende kaum Gottesdienste in Hessen statt. Das Land hatte am Dienstag beschlossen, ab 1. Mai wieder öffentliche Gottesdienste und Trauerfeiern unter strengen Auflagen zu erlauben. "Nach einem vorläufigen Überblick wird kaum eine Gemeinde schon dieses Wochenende wieder feiern", sagte ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) am Donnerstag. Die Mehrzahl werde am 10. Mai beginnen.

Nach Angaben des Bistums Fulda wird es erst ab Montag (4. Mai) wieder öffentliche Gottesdienste geben. Dafür hat Bischof Michael Gerber ein strenges Schutzkonzept erlassen. Das Bistum Limburg erklärte, dass Gottesdienste in kleinen Gruppen ab Sonntag stattfinden können. Es werde aber nicht in allen Pfarreien möglich sein. "Wo die entsprechenden Voraussetzungen nicht gegeben sind, kann auch kein Gottesdienst gefeiert werden", sagte ein Bistumssprecher. Wo Gottesdienste stattfinden, konnte das Bistum noch nicht benennen.

+++ RMV fährt Angebot hoch und kontrolliert wieder +++

15.09 Uhr: Die Busse und Bahnen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) werden ab kommenden Montag in weitgehend normaler Taktung fahren. Das teilte der RMV am Donnerstag in Hofheim mit. Einschränkungen gebe es weiter im Nachtverkehr sowie auf einzelnen Linien, beispielsweise aufgrund von Bauarbeiten. Zudem nehmen die Kontrolleure in den kommenden Tagen ihre Arbeit wieder auf. Sie würden mit Masken und Desinfektionsmittel ausgestattet und seien angehalten, Fahrscheine kontaktlos zu kontrollieren.

Die vergangenen Wochen hätten viel Geld gekostet, erklärte RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. Rund 75 Prozent des Angebots seien aufrechterhalten worden, es seien aber nur 20 Prozent der sonst üblichen Fahrgäste damit unterwegs gewesen. "Das hat massive Einnahmeeinbrüche zufolge, denn mehr als die Hälfte der RMV-Einnahmen kommt aus dem Ticketverkauf", erklärte Ringat.

+++ Waldeck-Frankenberg lockert Zweitwohnsitz-Auflagen +++

14.52 Uhr: Wer einen Zweitwohnsitz im Landkreis Waldeck-Frankenberg besitzt, darf diesen ab kommendem Montag (4. Mai) wieder nutzen. Das teilte der Kreis auf seiner Internetseite mit. Die rund 4.000 Wohnungen und Häuser dürfen allerdings weiterhin nicht für touristische Zwecke vermietet werden, nur der Eigentümer selbst darf sie nutzen.

Für Wohnungsbesitzer, die im Ausland leben, gilt wegen der Corona-Verordnungen eine weitere Einschränkung: Sie dürfen zwar ab nächster Woche zu ihren Zweitwohnungen in den Kreis reisen, müssen sich dort aber zwei Wochen lang in häusliche Quarantäne begeben. Das Nutzungsverbot wurde Anfang April erlassen, weil der Kreis wegen der Feiertage und des milden Wetters mit einem erhöhten Besucheraufkommen gerechnet hatte.

+++ Apotheken haben ausreichend Masken für alle +++

14.38 Uhr: Seit knapp einer Woche gilt in Hessen die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr. Die Apotheken haben sich auf die deutlich gestiegene Nachfrage nach eigenen Angaben gut vorbereitet: In den Apotheken vor Ort seien ausreichend Mund-Nasen-Masken für die Bevölkerung vorhanden, teilte der Hessische Apothekerverband am Donnerstag mit. Der Verband weist in diesem Zusammenhang aber noch einmal darauf hin, dass die Mund-Nasen-Bedeckung nicht davor schütze, sich selbst zu infizieren. Sie verringere lediglich die Gefahr, andere anzustecken.

+++ Firma soll illegal Desinfektionsmittel hergestellt haben +++

14.16 Uhr: Eine Firma an der Bergstraße soll mehrere hundert Liter Desinfektionsmittel ohne Zulassung hergestellt und verkauft haben. Bei den Ermittlungen gegen den 45 Jahre alten Firmenbetreiber sowie drei seiner Mitarbeiter stellte die Polizei am Dienstag rund 500 Liter des Händedesinfektionsmittels auf dem Firmengelände sicher, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen am Donnerstag mitteilten. Neben einer Zulassung soll auch die Produktkennzeichnung einer EU-Chemikalienverordnung gefehlt haben. Es gibt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Stoffen.

+++ 8.304 Infizierte, 353 Tote in Hessen +++

14.01 Uhr: Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen ist auf 8.304 gestiegen. Das sind 119 Fälle mehr als am Mittwoch, wie das Sozialministerium am Donnerstag bekannt gab. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um sieben Fälle auf 353.

Die mit Abstand meisten Infizierten meldet weiterhin die Stadt Frankfurt (1.259), im Main-Kinzig-Kreis gibt es 609 Corona-Fälle, im Schwalm-Eder-Kreis sind es 466. Die wenigsten bestätigten Fälle gibt es noch immer in der Stadt Offenbach (95). Hier finden Sie Informationen über die bestätigten Coronavirus-Infektionen in Hessen auf einer interaktiven Seite.

+++ Start der Erdbeersaison: Etwas geringere Erträge erwartet +++

13.56 Uhr: Die Erdbeerbauern in Hessen müssen sich angesichts der Corona-Pandemie auf Verluste einstellen. Es sei zu erwarten, dass die Ernte etwas geringer ausfällt, sagte Andreas Lenhardt, Vorsitzender des Arbeitskreises Erdbeeren Hessen, am Donnerstag. Dennoch bezeichnete er die Situation "vorsichtig als recht entspannt".

Lenhardt schätzt, dass er selbst etwa 20 bis 30 Prozent der Ernte wegen fehlender Saisonarbeitskräfte nicht einfahren kann. Angesichts der derzeitigen Lage müsse er damit "glücklich und zufrieden sein". Er könne mit etwa 70 Prozent seines sonst üblichen Personals arbeiten – einigen Kollegen dagegen stünden gar keine Erntehelfer zur Verfügung. Die Preise seien in Bezug auf die Direktvermarktung der Erdbeeren auf einem saisonüblichen Niveau.

+++ Hundesalons und Hundeschulen bleiben zu +++

13.41 Uhr: Während in vielen Bereichen Lockerungen diskutiert werden, bleiben Hundeschulen und Hundesalons in Hessen vorerst geschlossen. Der Verwaltungsgerichtshof in Kassel bestätigte am Donnerstag die entsprechende Regelung des Landes und wies einen Eilantrag dagegen ab. Geklagt hatte die Betreiberin eines Hundesalons und einer Hundeschule. Sie hatte argumentiert, die Regelung müsse außer Kraft gesetzt werden, um schwere finanzielle Nachteile abzuwenden. Die Richter sahen das anders: Es handele sich zwar um einen "nicht unerheblichen Eingriff" in die Freiheit der Berufsausübung. Doch dieser sei gerechtfertigt und verhältnismäßig. Der Beschluss ist unanfechtbar.

+++ Kanzleramtschef dämpft Erwartungen +++

12.52 Uhr: Im Vorfeld der heutigen Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten über weitere Lockerungen dämpft Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) die Erwartungen. In den Bereichen Gastronomie, Veranstaltungen und Urlaub werde es "am längsten dauern, bis wir da wieder grünes Licht geben können", sagte der hessische Politiker im Interview mit FFH.

Bezüglich der Kinderbetreuung hoffe er, dass alle Kindergartenkinder vor den Sommerferien wieder in den Kindergarten gehen können. Das hänge allerdings stark von den Infektionszahlen ab. Auch über die Themen Fußball und Schule werde man sprechen. Braun gehe aber davon aus, dass weitere Entscheidungen zum Thema Schule erst nächste Woche getroffen werden. Zum Fußball könne er "momentan noch gar nichts sagen".

+++ Prostituierte landen wegen Corona auf der Straße +++

12.23 Uhr: In Zeiten des Kontaktverbots ist Prostitution verboten. Bordelle und Laufhäuser sind geschlossen, manche Frauen weichen auf den Straßenstrich aus. Dort sei die Lage nun noch gefährlicher als ohnehin schon, erzählt Frauke Koch. Sie ist Streetworkerin im Projekt Hotline der Integrativen Drogenhilfe der Stadt Frankfurt. Wegen des Kontaktverbots gibt es jetzt vermehrt Kontrollen, und das bedeutet für die Frauen vor allem: weniger Verhandlungszeit. Warum das gefährlich werden kann, lesen Sie in unserem Beitrag.

+++ Vermessungsflüge am Flughafen tagsüber möglich +++

11.41 Uhr: Propellermaschine statt Passagierflugzeuge: Für die kommende Woche plant die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Frankfurter Flughafen mehrere Vermessungsflüge. Bei dem normalerweise hohen Verkehrsaufkommen am Tag sei das sonst nur in der Nacht machbar, teilte die DFS mit. "Angesichts der aktuellen Lage ist es jedoch möglich, diese Vermessungsflüge tagsüber durchzuführen." Dafür wird eine zweimotorige Propellermaschine eingesetzt. Mit den Flügen wird laut DFS die Genauigkeit der sogenannten Instrumentenlandesysteme gemessen, die dem Piloten bei der Landung assistieren.

+++ Landesregierung entscheidet sich gegen umstrittene Anti-Corona-Software +++

11.22 Uhr: Die Landesregierung hat sich gegen den Einsatz einer Analyse-Software der US-Firma Palantir im Kampf gegen die Corona-Pandemie entschieden. Das sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Donnerstag). Der Test der Software hatte zu harscher Kritik von SPD und Linken im Landtag geführt, denn die Software sammelt und analysiert riesige Mengen teils sensibler Daten.

+++ Tennis-Liga-Saison soll im Juni starten +++

11.04 Uhr: In mehreren Bundesländern, unter anderem Rheinland-Pfalz, ist Tennis spielen unter strengen Hygiene-Vorschriften wieder erlaubt. Nun soll es auch in Hessen trotz der Corona-Pandemie wieder losgehen. Der Hessische Tennis-Verband hofft auf eine Öffnung der Plätze am 4. Mai und plant den Start der Regionalliga-Saison für Mitte Juni. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Beitrag.

+++ Reiserecht: Das gilt bei beeinträchtigten Urlauben +++

10.35 Uhr: Urlauber, deren Aufenthalt im Ausland unter den Corona-Regeln gelitten hat, haben Anspruch auf eine Reisepreisminderung. Das sagte Reiserechtsanwalt Kai Motzkus im Corona-Update des hr. "In meiner Praxis ist es ganz häufig so, dass die Mandanten zum Beispiel in Spanien waren und dort auch den Ausgangsbeschränkungen unterlegen sind, dass also die Hotels nicht mehr verlassen werden durften oder auch zum Beispiel Hoteleinrichtungen wie Swimming Pools gar nicht mehr genutzt werden durften." Wer seinen Urlaub wegen der Corona-Pandemie komplett abbrechen musste, habe zudem Anspruch auf eine anteilige Erstattung des Reisepreises.

+++ Kann der Chef private Treffen von Kollegen verbieten? +++

10.12 Uhr: Um nicht alle Kollegen in Quarantäne schicken zu müssen, wenn ein Corona-Fall im Betrieb auftritt, teilen viele Arbeitgeber ihre Belegschaft aktuell in mehrere Teams auf, die sich auch privat nicht treffen sollen. Rechtens oder nicht? Außerhalb der Arbeitszeit könne der Chef eigentlich gar nichts verbieten, erklärt Arbeitsrechtler Peter Wedde im Corona-Update des hr.

"In diesem Fall ist es aber so, dass man selbst sich und andere schützen sollte, die Kontakte minimieren und dann versuchen, gerade in so einer Situation, wenn man zusammen arbeitet, nicht auch noch mit den Kollegen in Kontakt zu sein." Sonst könne irgendwann die gesamte Firma brachliegen. "Ich glaube, hier sollte man als Arbeitnehmer seine Rücksichtsnahmepflicht, die man gegenüber dem Arbeitnehmer hat, ernst nehmen und diese Kontakte auf anderem Wege durchzuführen, sei es per Telefon."

+++ 19 Prozent mehr Arbeitslose in Hessen +++

10.01 Uhr: Die Corona-Pandemie hat im April die Arbeitslosenzahlen stark ansteigen lassen. Zum Stichtag waren 176.628 Menschen in Hessen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur in Frankfurt am Donnerstag berichtete. Das waren 19 Prozent mehr als vor einem Jahr und 15 Prozent mehr als im März. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,7 Punkte auf 5,2 Prozent.

+++ Häftlinge produzieren Schutzscheiben für Gerichtssäle +++

9.41 Uhr: Aus Kassel und Butzbach nach ganz Hessen: Häftlinge der beiden Justizvollzugsanstalten produzieren Trennscheiben aus Acrylglas, die bald in Gerichtssälen landesweit für einen zusätzlichen Schutz vor Corona-Infektionen eingesetzt werden sollen. Diese würden den Anstalten "förmlich aus der Hand gerissen", sagte Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). Bisher sind laut der Mitteilung des Ministeriums vom Donnerstag Aufträge für rund 700 Stück eingegangen. "Mit der Produktion von Trennscheiben leisten die Anstalten einen enorm wichtigen Anteil, um das Ziel zu erreichen, ab 11. Mai 2020 wieder deutlich mehr Gerichtsverhandlungen stattfinden zu lassen", so die Ministerin.

+++ Protest gegen Kita-Schließungen wird lauter +++

9.03 Uhr: Eine viertel Million Kinder in Hessen geht derzeit nicht in die Kita. Nach rund sieben Wochen wird der Protest gegen das Kontaktverbot für die Kleinen lauter. Auch Experten wie die Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen fordern die Öffnung der Kindertagesstätten. Kinder derart in ihrem Recht auf Bildung zu beschränken wie derzeit, findet Andresen nicht in Ordnung: "Ohne aufzuzeigen, wie Eltern das meistern sollen, und ohne im Blick zu haben, dass das eben für Kinder eine extrem lange Zeit ist." Mehr dazu lesen Sie in unserem Beitrag.

+++ Demo-Anmeldungen schnellen wieder in die Höhe +++

8.43 Uhr: Trotz der Corona-Beschränkungen ist die Zahl der Demonstrationen in Hessen wieder deutlich gestiegen. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für die Demonstrationsfreiheit werden wieder mehr Versammlungen angemeldet und fast keine mehr untersagt, zeigt eine Umfrage der Nachrichtenagentur dpa unter Kommunen. Allerdings verhängen die Behörden für die Kundgebungen zahlreiche Auflagen, die sich teilweise stark unterscheiden. Wie die Situation in Hessen ist, hören Sie im Beitrag der hr-iNFO-Kollegen.

+++ Bouffier pocht vor Konferenz mit Kanzlerin auf Entscheidungen +++

8.15 Uhr: Vor den Beratungen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am heutigen Donnerstag dringt Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) auf weitere Beschlüsse. "Es gibt genügend Gesprächsstoff und ich hoffe auf einige Entscheidungen", sagte Bouffier der Funke Mediengruppe. Hessen beteilige sich aber nicht an dem Wettbewerb, wer der Schnellste bei den Lockerungen sei: "Wir setzen das um, was wir verantworten können."

Eine große Bedeutung für die Länder habe die Frage, ob weitere Hilfsprogramme etwa für Restaurants und Gaststätten aufgelegt würden, betonte Bouffier. "Beim Thema Kitaöffnungen sendet der Bund höchst unterschiedliche Signale", kritisierte er. Er setze darauf, möglichst auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Im Anschluss an die Beratungen informiert Bouffier über die Ergebnisse. Wir übertragen die Pressekonferenz im Livestream auf hessenschau.de und im hr-fernsehen.

