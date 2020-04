In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 5.815 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Hanauer Stadtwerke: Leitungswasser morgens nicht sofort trinken +++

21.55 Uhr: Die Stadtwerke Hanau haben am Samstag daran erinnert, Leitungswasser erst kurz abfließen zu lassen, wenn es - beispielsweise über Nacht - länger in den Rohren stand. Andernfalls könne es zu einer unerwünschten Verkeimung kommen, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. Man rate deshalb dazu, morgens beim ersten Zapfen das Wasser erst kurz ablaufen zu lassen oder aufzufangen, um beispielsweise Pflanzen zu gießen, und dann erst das frische Trinkwasser für Kaffee oder Tee aus der Leitung zu entnehmen. Ähnliches gelte für die Dusche.

"Solche Regeln gelten jetzt in der Corona-Krise erst recht, wenn in Gebäuden beispielsweise wegen vorübergehender Schließung von Schulen, Restaurants und Cafés oder auch Trainingsstopp tage- oder wochenlang das Wasser in den Leitungen verbleibt", sagte Geschäftsführerin Martina Butz. Grundsätzlich habe das Trinkwasser in Hanau jedoch eine sehr gute Qualität, die auch in Corona-Zeiten nicht gefährdet sei, teilten die Stadtwerke weiter mit.

+++ Die positive Seite des Coronavirus +++

20.41 Uhr: Während über das Coronavirus häufig im Rahmen von steigenden Fallzahlen, fehlender Schutzkleidung oder Ausgangsbeschränkungen berichtet wird, haben unsere Fernsehkollegen von der hessenschau auch ein paar positive Aspekte gesammelt.

+++ Corona-Update zum Hören +++

19.24 Uhr: Wie gewohnt informieren Sie unsere Radio-Kollegen in ihrem Update ebenfalls über die aktuelle Situation in Hessen. Wie sich die Fallzahlen entwickelt haben und wie die Kirchen trotz Corona Ostern feiern, hören Sie im Audio.

+++ Hessen halten sich an Corona-Regeln +++

17.41 Uhr: Trotz des schönen Wetters halten sich die meisten Menschen in Hessen bislang an die geltenden Kontaktregeln. Am Karsamstag habe es keine Anhäufung von Verstößen gegeben, teilten mehrere Polizeipräsidien auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Ein Polizeisprecher in Wiesbaden etwa sagte zur Lage in der Landeshauptstadt: "Die Leute bleiben diszipliniert. Nur ab und zu müssen wir kleinere Gruppen ansprechen, damit sie sich auflösen." Auch die Darmstädter Polizei vermeldete: "Bei uns gibt es keine Ausreißer. Es gibt nichts Problematisches zu berichten. Nur selten sind mal Kleingruppen anzutreffen, die wir an die Kontaktregeln erinnern müssen." Mehr erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Bundespolizei informiert am Flughafen über Quarantäne +++

17.25 Uhr: Die Bundespolizei informiert am Frankfurter Flughafen weiter über die neue Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland. Auf Infoblättern wird allen einreisenden Passagieren mitgeteilt, dass sie sich direkt für zwei Wochen in häusliche Quarantäne begeben und bei ihrem örtlichen Gesundheitsamt melden müssen. Im Verlauf des Samstags sollten nach Angaben eines Sprechers 4.400 Passagiere am Frankfurter Flughafen ankommen. Darunter waren auch drei Maschinen aus Thailand und eine aus Neuseeland mit insgesamt 1.200 Passagieren, die zur Rückholaktion des Auswärtigen Amtes zählen.

+++ Wissenschaftsministerinnen fordern Hilfe für Studierende +++

16.39 Uhr: Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) und ihre Kolleginnen aus Baden-Württemberg und Hamburg verlangen vom Bund unbürokratische Hilfen für Studierende. Coronabedingte Nachteile müssten vom Bund kurzfristig ausgeglichen werden, heißt es in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Fünf-Punkte-Papier, das die Ministerinnen gemeinsam mit Kai Gehring, dem Hochschulsprecher der Grünen im Bundestag, erarbeitet haben. So soll etwa das BAföG vorübergehend geöffnet oder ein bundesweiter Notfallfonds geschaffen werden.

+++ Corona-Update am Nachmittag +++

16.20 Uhr: Unsere Hörfunkkollegen geben in ihrem Corona-Update ebenfalls einen Überblick über die aktuelle Situation in Hessen. Neben dem aktuellen Informationsstand liefert das Audio auch Antworten auf die wichtigsten Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer zum Thema Coronavirus. Dieses Mal geht es um die Rückholflüge für gestrandete Urlauber, den Angriff auf eine Corona-Streife in Frankfurt und Forderungen des ADFC nach neuen Radwegen.

+++ Angriff auf Frankfurter Corona-Streife +++

15.51 Uhr: Bei einer Corona-Kontrolle kam es am Freitagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Polizei und einer Männergruppe in Frankfurt-Griesheim. Wie die Polizei am Samstag berichtete, flogen dabei ein Stein und eine Hantelscheibe. Die etwa 20 Männer flohen, bei einer Großfahndung wurden sechs Verdächtige vorübergehend festgenommen. Mehr erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Fahrrad-Aktivisten in Kassel fordern neue Radwege +++

15.00 Uhr: Fahrradinitiativen in Kassel fordern, angesichts der Corona-Krise mehr Platz für Radler auf den Straßen zu schaffen. Derzeit seien die Radwege stark frequentiert, so dass die Corona-Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, teilten der Kasseler Kreisverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sowie die Initiative Radentscheid Kassel am Samstag mit. Das gelte besonders "auf den im Stadtgebiet häufig anzutreffenden schmalen gemischten Geh- und Radwegen". Das Ausweisen von temporären geschützten Radfahrstreifen - "Popup-Bikelanes" - sei angesichts der aktuellen Lage "rechtlich einwandfrei umsetzbar, analog zu Busspuren für den Schienenersatzverkehr".

+++ 5.815 Infizierte in Hessen, 120 Tote +++

14.13 Uhr: Die Zahl der bestätigten Corona-Infizierten in Hessen ist am Samstag auf 5.815 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium mit. Damit sind es 138 Fälle bzw. 2,4 Prozent mehr als am Freitag. Die Zahl der Todesfälle stieg um 8 auf nun 120. Die meisten Corona-Infizierten meldet nach wie vor die Stadt Frankfurt (796), gefolgt vom Main-Kinzig-Kreis und dem Schwalm-Eder-Kreis (jeweils 328), dem Landkreis Offenbach (314) und dem Landkreis Groß-Gerau (300). Die meisten Todesfälle meldet der Odenwaldkreis (22), gefolgt vom Schwalm-Eder-Kreis (16). Wegen des langen Osterwochenendes könnte es bei den Meldungen der einzelnen Städte und Kreise an das Sozialministerium jedoch zu Verzögerungen kommen. Dies war auch an den vergangenen Wochenenden der Fall. Alle Zahlen finden Sie in unserer Karte.

+++ Condor beendet Rückholaktion +++

10.30 Uhr: Auf dem Frankfurter Fughafen ist am Freitagabend der vorerst letzte Rückholflug von Condor im Auftrag des Auswärtigen Amts gelandet. Die Maschine kam nach Angaben des Unternehmens aus Bangkok in Thailand, via Dhaka in Bangladesch. Der Ferienflieger hat seit 16. März damit knapp 78.000 Reisende, drei Hunde und drei Katzen an Bord von fast 400 Flügen aus fünf Kontinenten, 34 Ländern und 48 Destinationen zurück nach Deutschland gebracht. Condor will sich nun auf Frachtflüge und Sonderflüge für Erntehelfer fokussieren, um die medizinische und auch die Gütergrundversorgung in Deutschland sicherzustellen.

+++ Polizei kontrolliert auch an Ostern +++

9.50 Uhr: Die Polizei will weiterhin kontrollieren, ob sich die Menschen am Osterwochenende an die Corona-Kontaktregeln halten. Natürlich habe man ein Auge darauf, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Frankfurt am Samstag. Im Bereich des Polizeipräsidiums Kassel etwa sind mehr Beamte im Einsatz als sonst. Die Streifen sollen der Behörde zufolge beliebte Orte wie etwa Parks anfahren.

+++ Corona-Update zum Hören +++

7.15 Uhr: Die Stadt Frankfurt bittet Unternehmen, die über private Bestände an Schutzkleidung und Schutzkitteln verfügen, diese zur Verfügung zu stellen. Masken und Desinfektionsmittel könne man mittlerweile beschaffen. Benötigt wird nach Angaben der Stadt flüssigkeitsdichte Schutzkleidung der Kategorie III, entweder vom Typ 4+5+6, oder alternativ vom Typ 3+4+5. Zudem werden Einmalpflegekittel gesucht, die unsteril aber blut- und virendicht sind. Wer helfen kann, kann sich nach Ostern werktags zwischen 8 und 15 Uhr unter Telefon 069-212 724204 bei der Stadt Frankfurt melden.

