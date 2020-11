Kirchentag wird dezentral und digital

Der Ökumenische Kirchentag 2021 wird angesichts der andauernden Corona-Pandemie ein deutlich anderes Gesicht haben als zunächst geplant. Digitale und dezentrale Formate würden derzeit für die vom 13. bis 16. Mai 2021 angesetzte Veranstaltung in Frankfurt erarbeitet, sagte die Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Julia Helmke, am Samstag. Demnach hat das Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt "erhebliche Anfragen an das Gesamtveranstaltungskonzept" formuliert. Es sei deutlich, dass analoge Großveranstaltungen im nächsten Jahr in Frankfurt zunächst nicht möglich sein werden. Auch eine Absage scheint einer Mitteilung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) zufolge möglich. Nach 2003 in Berlin und 2010 in München soll der Ökumenische Kirchentag 2021 in Frankfurt laut Planung zum dritten Mal stattfinden.