Der Reiseveranstalter TUI stellt sein Programm weltweit vorerst ein. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund berät über Sonderfahrpläne. An der Universität Kassel werden alle Prüfungen ausgesetzt. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hessen ist auf 282 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

+++ 250.000 Euro für Corona-Forschung +++

Die Frankfurter Virologin Sandra Ciesek erhält eine Viertelmillion Euro für ihre Corona-Forschung und die Suche nach wirksamen Medikamenten. Die Mittel stammen aus einem Fonds, den die Bad Homburger Unternehmerin Johanna Quandt angelegt hatte, wie die Universität am Montag mitteilte. "Mit den Mitteln aus dem Johanna Quandt Jubiläums-Fonds können wir kurzfristig qualifizierte Nachwuchswissenschaftler für diese Arbeiten einstellen. So können wir die Screenings sowie anschließende präklinische Untersuchungen schnell durchführen", sagte Ciesek. Das Ziel sei, möglichst zeitnah mit klinischen Studien an Probanden und Patienten zu beginnen.

+++ Hinweis in eigener Sache +++

Liebe Hessinnen und Hessen,

die Maßnahmen, die dazu dienen, dass sich das Coronavirus langsamer ausbreitet, machen auch vor unserer Redaktion nicht halt. Viele von uns haben Kinder, die in den Kindergarten oder die Grundschule gehen und jetzt betreut werden müssen. Zudem gibt es auch in unserer Redaktion Kolleginnen und Kollegen, die wegen Vorerkrankungen besonders achtsam sein müssen. Und wir müssen für den Fall vorbereitet sein, dass es einen Corona-Fall im Team gibt. Mit anderen Worten: Uns geht es wie vielen anderen Unternehmen und Familien in Hessen.

Ein Teil unserer Redaktion arbeitet daher seit Montag von zuhause, einige der Kolleginnen und Kollegen kümmern sich um ihre Kinder – oder versuchen beides unter einen Hut zu bekommen. Wir werden Ihnen natürlich weiterhin zuverlässige und verlässliche Informationen zu allem liefern, was in Hessen passiert. Im Fokus steht die Berichterstattung über das Coronavirus und die Frage, welche Auswirkungen es auf Ihr Leben hat. Im besten Fall merken Sie gar nicht, dass wir unsere Arbeitsabläufe massiv verändert haben. Falls doch, möchten wir Sie um Verständnis bitten.

Viele Grüße von Ihrer Online- und Social-Media-Redaktion

+++ Lufthansa-Frachtflieger verkehren nach Plan +++

Anders als bei den Passagierflügen hält die Lufthansa ihre Frachtverbindungen unverändert aufrecht. Trotz der sich täglich ändernden Einreisebestimmungen in den Zielländern sei es bislang gelungen, den Flugplan einzuhalten, sagte ein Sprecher der Lufthansa Cargo.

+++ Uni Kassel verschiebt alle Prüfungen +++

Das Coronavirus wirkt sich auch auf die Prüfungsphase an den hessischen Universitäten aus. Die Uni Kassel setzt bis zum 20. April alle Prüfungen aus. Ersatztermine würden die einzelnen Fachbereiche noch bekannt geben, teilte die Universität auf Twitter mit. An den Unis in Frankfurt, Marburg und Gießen sollen die Prüfungen dagegen unter besonderen Hygienemaßnahmen stattfinden. Die Universität Marburg teilte auf ihrer Website mit, Prüfungen würden gegebenenfalls auf mehrere Räume oder zeitlich aufgeteilt.

Universität Kassel @presseunikassel Der Prüfungsbetrieb wird mit sofortiger Wirkung eingestellt. Diese Maßnahme gilt zunächst bis zum 20. April, dieser Zeithorizont kann sich aber noch ändern. Sobald absehbar, werden die neuen Prüfungstermine über die Fachbereiche bekanntgegeben. Alle Infos: https://t.co/m3HuJcUkFX [zum Tweet mit Bild]

+++ TUI stellt Reiseprogramm weltweit ein +++

Spontan ist am Montagmorgen ein TUI-Flug von Frankfurt nach Hurghada über den Alpen umgekehrt. Das Unternehmen bestätigte auf hr-Anfrage, dass die Corona-Krise der Grund dafür ist. "Nachdem das Auswärtige Amt jetzt von allen nicht notwendigen Auslandsreisen abrät, hat TUI Deutschland entschieden, das weltweite Reiseprogramm bis einschließlich 27. März auszusetzen", sagte eine Sprecherin. Die Rückflüge der Kunden von Ägypten nach Deutschland würden aber weiter regulär durchgeführt.

+++ Bad Homburg schließt Spielplätze +++

Alle städtischen Spielplätze in Bad Homburg bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage von hessenschau.de. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu vermeiden. "Wir haben uns dazu entschieden, weil die Kitas ebenfalls geschlossen sind." Bei dem schönen Wetter befürchte man einen zu großen Andrang auf den Spielplätzen. Sportstätten, Kultureinrichtungen und das Seedammbad seien ebenfalls geschlossen worden.

Geschlossene Tore vor dem Spielplatz im Jubiläumspark in Bad Homburg. Bild © Claire Balafas (hr)

+++ RMV stellt Fahrpläne um +++

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund berät derzeit über Sonderfahrpläne für den Bus- und Bahnbetrieb in Hessen. Das sagte eine RMV-Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Oberstes Ziel sei es, einen zuverlässigen Bus- und Bahnbetrieb für die Fahrgäste sicherzustellen, aber auch, die Partnerunternehmen dabei zu unterstützen, eine sichere Arbeitsatmosphäre für das Fahrpersonal zu schaffen.

Die Buslinien der Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft werden laut RMV ab Dienstag auf den Ferienfahrplan umgestellt. Gleiches gilt für den städtischen Busverkehr in Rüsselsheim. In Frankfurt könne es zu Betriebseinschränkungen und Fahrtausfällen auf U- und Straßenbahnlinien kommen, heißt es auf der Website des RMV . Dort werden alle Fahrplanänderungen aufgrund des Coronavirus laufend aktualisiert.

+++ Dippemess abgesagt +++

Um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, ist die Jubiläumsausgabe der traditionsreichen Frankfurter Dippemess abgesagt worden. Die diesjährige 675. Dippemess im Frühjahr finde nicht statt, teilte die zuständige Frankfurter Tourismus+Congress GmbH am Montag mit. Auf diese Weise solle eine potenzielle Ansteckung von Besuchern, Schaustellern und allen Beteiligten ausgeschlossen werden. Das traditionelle Volksfest sollte vom 2. bis 26. April stattfinden.

+++ Apotheker: Kranke sollen nicht selbst kommen +++

Die Landesapothekerkammer Hessen ruft kranke Patienten dazu auf, Medikamente nicht selbst in der Apotheke abzuholen. "Im Krankheitsfall bitten wir die Patienten, nach Möglichkeit Angehörige oder Nachbarn zu schicken", sagte Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer. "Telefonisch können sich die Patienten in der Apotheke vor Ort auch nach einem Botendienst erkundigen."

In Zeiten von Pandemien seien die Apotheken eine tragende Säule des Gesundheitssystems, sagte Funke. Das Risiko, dass Apotheken geschlossen werden müssten, sei zu groß. Damit Apotheker nicht selbst krank würden, habe die Kammer zudem bis Ende April alle Präsenzveranstaltungen wie Fortbildungen abgesagt.

+++ Eingeschränkter Betrieb am Frankfurter Flughafen +++

Das Coronavirus wirkt sich auch auf den Flugbetrieb am Frankfurter Flughafen aus. Ein Sprecher des Betreibers Fraport sagte, für Montag seien noch rund 1.000 Starts und Landungen geplant - 400 weniger als im Normalbetrieb. Außerdem seien die Flugzeuge deutlich leerer als sonst, denn statt der üblichen 170.000 Passagiere am Tag würden aktuell nur noch 90.000 erwartet. Auch in den Terminals sei deshalb deutlich weniger los als üblich.

+++ Jobcenter in Kassel schließen +++

Die Jobcenter und die Arbeitsagenturen in Kassel schließen ab Mittwoch alle Standorte für den Kundenverkehr. Nur für Notfälle bleibe die Möglichkeit zum persönlichen Kontakt bestehen. "Wir schaffen die Voraussetzungen, dass Ihre Fragen und Anliegen auch ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können, damit wir diese Kontakte minimieren können", hieß es am Montag in einer Mitteilung.

Eine Arbeitslosmeldung könne auch telefonisch erfolgen, alle persönlichen Termine würden gestrichen. "Wenn jetzt Termine entfallen oder persönlicher Kontakt nicht möglich ist, entstehen für unsere Kundinnen und Kunden keine finanziellen Nachteile."

+++ Condor streicht Flüge und holt Urlauber zurück +++

Der Ferienflieger Condor hat etliche Flüge in beliebte Feriengebiete gestrichen, weil deutsche Bürger dort nicht mehr einreisen dürfen. Betroffen sind unter anderem die USA, die Dominikanische Republik, die Türkei und Marokko, teils mit unterschiedlichen Fristen. Das Unternehmen schickt in diesen Tagen noch Flugzeuge in die Zielgebiete, um Urlauber zurückzuholen. "In die Türkei fliegen wir leer hin, um die Menschen nach Hause zu holen", sagte eine Sprecherin am Montag in Frankfurt. Man kooperiere auch eng mit den Reiseveranstaltern, die eine Vielzahl von Pauschalreisen absagten.

+++ Polizei bittet um Anrufe und Online-Anzeigen +++

Die Polizeistationen in Hessen sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus nur noch eingeschränkt zugänglich. Die Polizei in Süd- und Mittelhessen ruft dazu auf, Besuche auf den Polizeiwachen wenn möglich zu vermeiden - und in jedem Fall vorher telefonisch anzukündigen. Auf Twitter teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit, wer beispielsweise Anzeige erstatten wolle, könne dies auch online tun. So soll die Funktionsfähigkeit der Polizei trotz der Ausbreitung des Coronavirus aufrechterhalten werden. Bei Notfällen gelte selbstverständlich weiter der Notruf 110.

+++ Bouffier: Ausgangssperren nach Möglichkeit verhindern +++

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) will auf Ausgangssperren möglichst verzichten. Diese Maßnahme "möchte ich zurzeit jedenfalls noch nicht", sagte er am Montag dem Sender Hit Radio FFH. "Die Ausgangssperre ist eine so starke Maßnahme, dass, wenn es geht, ich das verhindern will. Aber ich kann Ihnen nicht garantieren, dass es so bleibt."

Er sprach von einer "sehr ernsten Lage" angesichts der weiteren Ausbreitung des Virus und rief zu Solidarität auf: "Wir müssen jetzt zusammenhalten." Bouffier berichtete auch von seinem eigenen Verhalten: Er achte auf Händewaschen und darauf, Abstand zu wahren sowie möglichst keinen unmittelbaren Kontakt zu haben. Das betreffe auch seine 92-jährige Mutter, die er nun nicht mehr besuche.

+++ Übersicht: Was noch geht und was nicht +++

Schulen, Museen, Kitas, Veranstaltungen: Seit vergangenem Donnerstag hat die Landesregierung immer mehr Einschränkungen beschlossen. Auch über die verschiedenen Regelungen einzelner Städte, Kommunen, Bistümer und Kliniken haben wir im Ticker immer wieder berichtet. Hier nun eine Zusammenfassung, was in Corona-Zeiten noch geht und was nicht mehr.

+++ Stadtdekan kritisiert Corona-Schutzmaßnahmen +++

Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Eltz hat angesichts der landesweiten Versammlungs- und Veranstaltungsverbote wegen des Coronavirus vor einer "Sehnsucht nach dem Durchgreifen" gewarnt. Stattdessen müsse jeder einzelne Rücksicht nehmen und Verantwortung tragen, sagte er am Sonntag auf der bis auf weiteres letzten Sonntagsmesse im Frankfurter Dom. Er selbst habe keine Angst vor dem Virus. "Weil eh jeder krank wird und weil am Ende aller Tage auch das Leben nicht der Güter höchstes ist."

+++ Frauenfußball: Wie lange dauert die Corona-Pause? +++

Auch die Frauenfußball-Bundesliga ist in Corona-Pause - erst einmal nur bis zum 26. März. Der nächste Liga-Spieltag (27. bis 29. März) und die Viertelfinal-Partien im DFB-Pokal am kommenden Wochenende sind noch nicht offiziell abgesagt. Doch der Manager des 1. FFC Frankfurt, Siegfried Dietrich, rechnet damit, dass sich das noch ändern wird. Mehr dazu in unserem Artikel.

+++ "Schule daheim": Mehr Programm für Kinder +++

Wegen der Schul- und Kitaschließungen stellen mehrere Sender ihr Kinderprogramm um. Der WDR werde ab Mittwoch "Die Sendung mit der Maus" täglich vormittags ausstrahlen, teilte der Sender am Wochenende mit. Ab Montag baut der SWR sein Programm um: Ab 8 Uhr läuft "Tigerenten Club Spezial", danach folgen Planet Schule und Planet Wissen.

Der Sender ARD-alpha zeigt ab Montag unter dem Motto "Schule daheim" Wissens- und Lernsendungen für Schüler und Schülerinnen. Das Spezialprogramm läuft von 9 bis 12 Uhr und soll alle Fächer von Mathematik über Geschichte bis hin zu Biologie abbilden. Die Sendungen sind auch in der BR Mediathek zu finden. Weitere Informationen zu den Angeboten finden Sie auf tagesschau.de .

+++ Luftfahrtbranche berät mit Bundesregierung über Hilfen +++

Die von der Coronavirus-Krise gebeutelten Fluggesellschaften können auf Staatshilfe hoffen. "Beim Branchendialog Luftfahrt möchte ich aus erster Hand hören, wie die Situation eingeschätzt wird," sagte der Koordinator der Bundesregierung für Luft- und Raumfahrt, Thomas Jarzombek, dem Handelsblatt . "Dabei werden wir natürlich mögliche Liquiditätshilfen und die Ausgestaltung des Kurzarbeitergeldes für die Branche diskutieren." Zudem könnten Steuern gestundet werden. Der CDU-Politiker will am Montagmittag Manager und Gewerkschafter aus dem Luftfahrtsektor im Wirtschaftsministerium empfangen.

Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sagte dem hr im Vorhinein: "Ich gehe davon aus, dass Fraport und Lufthansa in sehr großem Umfang Kurzarbeit beschließen werden. Es komme erstmal darauf an, "dass es jetzt nicht zu Kündigungen kommt". Deswegen sei das Kurzarbeitergeld so wichtig.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Hände regelmäßig und gründlich waschen (20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

Abstand halten beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen