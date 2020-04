In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist hessenweit auf 5.114 gestiegen.

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Festspiel-Entscheidung erst nach Ostern +++

11.00 Uhr: Eine Entscheidung über die mögliche Absage der diesjährigen Bad Hersfelder Festspiele wegen der Corona-Krise wird nach Angaben der Stadt erst am kommenden Dienstag nach Ostern (14.4.) feststehen. Der Grund dafür ist, dass sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, der anstelle der Stadtverordnetenversammlung tagt, telefonisch zusammenschalten. "Sollte das Gremium zu den Festspielen 2020 bestimmte Entscheidungen beraten, können diese noch nicht heute veröffentlicht werden", teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mit. Zunächst stand eine frühere Entscheidung im Raum.

+++ Feriendomizile am Edersee bleiben tabu +++

10.55 Uhr: Besitzer von Feriendomizilen rund um den Edersee (Waldeck-Frankenberg) dürfen diese wegen der Corona-Pandemie weiter nicht nutzen. Das Verwaltungsgericht (VG) Kassel bestätigte am Donnerstag ein Verbot des Landkreises. Die Richter lehnten den Eilantrag eines Mannes aus Nordrhein-Westfalen ab, der sein Wochenendhaus nutzen wollte. Man habe keinen Zweifel, dass das Nutzungsverbot derzeit ein "geeignetes, notwendiges und angemessenes Mittel" darstelle, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, erklärte ein VG-Sprecher. (Aktenzeichen: 5 L 661/20.KS)

+++ Zwei-Personen-Regel gilt auch an Ostern +++

10.45 Uhr: Regierungssprecher Michael Bußer hat im Gespräch mit dem Hessischen Rundfunk im Hinblick auf die Ostertage noch einmal betont, wie wichtig es ist, dass sich alle Hessen an die Regeln halten. "Die Verordnungen haben wir gemacht, um die sozialen Kontakte und damit ein Gesundheitsrisiko zu minimieren. Eigentlich sollen die Leute zu Hause bleiben." In der Öffentlichkeit gelte weiterhin die zwei-Personen-Regel und auch im privaten Bereich seien Ansammlungen zu unterlassen. "Die Polizei hat den Auftrag Streife zu gehen und zu prüfen, ob das eingehalten wird."

+++ Kliniken können dringende Osterbesuche erlauben +++

10.28 Uhr: Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) hat noch einmal an das generelle Besuchsverbot in Krankenhäusern und Pflegeheimen erinnert, dabei aber eine Hintertür offengelassen. In besonderen Fällen, das betonte Klose im Corona-Update zum Nachhören, könnten die Kliniken oder Einrichtungen Ausnahmen erlauben. "Grundlegend gilt: Besuche sind verboten. Kliniken können aber entscheiden, weitere Personen zuzulassen." Als Beispiel nannte Klose den Vater bei Geburten oder Abschiedsbesuche bei Sterbenden.

+++ Doktoranden bekommen Corona-Aufschub +++

10.26 Uhr: Hessens Wissenschaftsminister Angela Dorn hatte im Corona-Update zum Nachhören gute Nachrichten für alle Promovierenden im Gepäck. Wie die Grünen-Politikerin erklärte, bekommen befristete Zeitverträge von wissenschaftlichen Mitarbeitern oder Doktoranden an Universitäten Corona-bedingte Zusatzzeit. "Forschungsprojekte werden verlängert, die Befristungen gelockert." Die von der Bundesregierung angestoßene Regelung sehe eine Verlängerung der Verträge von sechs Monaten vor, so Dorn.

+++ zum Nachhören +++

+++ Corona-Testbus in Frankfurt startklar +++

9.23 Uhr: Der bereits am Dienstag angekündigte Corona-Testbus für rund 50 Alten- und Pflegeheime in Frankfurt soll nun heute von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) und Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) vorgestellt werden und die Arbeit aufnehmen.

Zuerst untersucht werden sollen Mitarbeiter und Bewohner in Heimen, in denen es Corona-Fälle gibt. Die Organisatoren gehen von insgesamt 8.000 Corona-Beprobungen aus. Die Tests sollen überwiegend in dem umgebauten Linienbus durchgeführt werden. Bettlägerige Bewohner werden in ihren Zimmern getestet.

Der Frankfurter Corona-Testbus von außen.... Bild © Tobias Weiler/hr

... und von innen mit Personal und Ausrüstung. Bild © Tobias Weiler/hr

+++ Viele Kontaktverstöße bei Polizei gemeldet +++

8.26 Uhr: Bei Hessens Polizeidienststellen gehen nach Behördenauskunft zahlreiche Hinweise auf mögliche Verstöße gegen die Beschränkungen des öffentlichen Lebens in der Corona-Krise ein. Immer wieder meldeten Anrufer Menschenansammlungen oder private Treffen. Bürgerrechtler sehen die Entwicklung kritisch. "Gegenseitige Bespitzelung hat in einem freiheitlichen Land nichts zu suchen", sagte Franz-Josef Hanke, zweiter Landesvorsitzender der Humanistischen Union Hessen.

+++ Bad Hersfeld berät über Festspiele +++

8.15 Uhr: Die Stadt Bad Hersfeld berät heute Abend darüber, ob die Festspiele in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden müssen. Eigentlich sollte die 70. Auflage vom 26. Juni an über die Bühne gehen. Im vergangenen Jahr waren knapp 100.000 Menschen zu den Aufführungen gekommen. In diesem Jahr stand die Uraufführung der Inszenierung "Club der toten Dichter" von Intendant Jörn Hinkel auf dem Programm.

+++ Tourismusbranche rechnet mit drastischen Einbußen +++

6.50 Uhr: Hessens Tourismusbranche bereitet sich auf weitere harte Monate wegen der Corona-Krise vor. Laut einer Umfrage der Hessen Agentur wird die aktuelle Geschäftslage als sehr schlecht bewertet. Die Erwartungen für die nächsten drei Monate sind ebenfalls sehr gering. Die Umsatzeinbußen der Branche würden im erste Quartal des laufenden Jahres bei einem Minus von 30 Prozent liegen, teilte die Hessen Agentur mit. Für die nächsten drei Monate rechneten die Betriebe mit einem Rückgang der Erlöse von 75 Prozent. Die Stornierungsquote im Freizeitreisebereich liege knapp über 70 Prozent, im Geschäftsreisebereich leicht darunter.

+++ Dill-Kliniken heben Aufnahmestopp auf +++

6.30 Uhr: Die Lahn-Dill-Kliniken in Dillenburg haben ihren vorübergehenden Aufnahmestopp aufgehoben. Wie das Betreiberunternehmen mitteilte, sollen ab sofort wieder alle medizinisch notwendigen Eingriffe durchgeführt und Notfälle versorgt werden. Das Klinikum war vorübergehend für Neuaufnahmen geschlossen worden, nachdem bei Personal zwei Fälle von Covid-19 aufgetreten waren. Da die Corona-Test bei weiteren Mitarbeitern jedoch negativ ausfielen, konnte die Klinik wieder geöffnet werden.

Weitere Informationen Hygiene schützt Am besten schützen Sie sich vor einer Corona-Infektion, indem Sie

Abstand halten,

Hände regelmäßig und gründlich waschen (mind. 20 Sekunden mit Seife),

anderen bei der Begrüßung nicht die Hand geben,

beim Husten und in die Armbeuge niesen,

in beheizten Räumen oft stoßlüften. Ende der weiteren Informationen