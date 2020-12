Bad Homburg: Impfzentrum im Hewlett-Packard-Gebäude

Das Corona-Impfzentrum des Hochtaunuskreises soll in dem ehemaligen Firmensitz des PC- und Druckerherstellers Hewlett-Packard in Bad Homburg entstehen. Das hat der Landkreis am Dienstag nach der Prüfung verschiedener Standorte mitgeteilt. Das Hewlett-Packard-Gebäude sei ideal per Nahverkehr zu erreichen und biete ausreichend Parkplätze, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung. Mit seinem rund 60.000 Quadratmeter großen Grundstück und rund 12.000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche sei das Gebäude hervorragend dazu geeignet als Impfzentrum umfunktioniert zu werden. Die notwendige Infrastruktur wie Strom, Heizung, Wasser- und Abwasserversorgung sei zudem in dem Gebäude bereits vorhanden.