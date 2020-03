Im Werra-Meißner-Kreis wird nicht mehr auf das Virus getestet. Wegen der Reisebeschränkungen fehlt es auf den Spargelhöfen an Saisonarbeitern. Bund und Länder haben vereinbart, dass zahlreiche Läden schließen müssen. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Hessen ist auf 342 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

+++ Werra-Meißner-Kreis stoppt Corona-Tests +++

Der Werra-Meißner-Kreis will Corona-Verdachtsfälle nicht mehr testen. Das gilt auch dann, wenn sie Kontakt zu bestätigten Fällen hatten oder aus Risikogebieten zurückgenommen sind, teilte der Kreis mit. "Es gibt keine spezielle Therapie und auch keine Impfung. Die Testung macht hier keinen Sinn mehr, da sie keine medizinische Konsequenz hat." Wer Symptome habe, solle zu Hause bleiben und sich zurückziehen. "Die Mengen an Testungen beanspruchen medizinisches Personal sowie Ressourcen, die an anderer Stelle notwendig gebraucht werden."

+++ So ernst ist die Lage für Hotels und Restaurants +++

Ab Mittwoch gelten verschärfte Regeln für Hotels und Restaurants. Für viele Betriebe wird das zum Problem. In einem Interview mit hr-info hat der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) erklärt, wie ernst die Situation ist: Kleinere und mittelgroße Betriebe könnten in dieser Situation im Schnitt ein bis zwei Monate durchhalten, sagte Julius Wagner. Diese Gruppe mache in Hessen immerhin 85 Prozent der Branche aus. "Es kommt daher umso mehr darauf an, dass wir die angekündigten Soforthilfen der Landes- und der Bundesregierung in Anspruch nehmen können."

Dehoga-Geschäftsführer zu Auswirkungen von Corona

+++ Ikea-Märkte schon heute zu +++

Der Möbelhändler Ikea schließt ab Dienstag alle 53 Einrichtungshäuser in Deutschland. Man wolle damit die Ausbreitung des Coronavirus hemmen und die Mitarbeiter schützen, erklärte das Unternehmen in Hofheim bei Frankfurt. Die Maßnahme gilt bis auf Weiteres. Der Online-Shop soll ebenso wie das Kunden-Servicecenter weiter geführt werden.

+++ Justiz nach Möglichkeit telefonisch kontaktieren +++

Staatsanwaltschaften und Gerichte sollen wegen des Coronavirus nach Möglichkeit zunächst telefonisch kontaktiert werden. Es gehe darum, die Funktionsfähigkeit der Justiz aufrechtzuerhalten, heißt es in einer Mitteilung des hessischen Justizministeriums vom Dienstag. Gerichte oder Staatsanwaltschaften sollen nur "in dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten" aufgesucht werden.

In Zweifelsfällen solle vorher telefonisch abgeklärt werden, ob eine persönliche Kontaktaufnahme erforderlich ist und welche Unterlagen benötigt werden. Bei vielen Anliegen könne der Digitale Service Point der Justiz weiterhelfen, der unter der kostenlosen Rufnummer 0800/96 32 147 erreichbar ist. Zuvor hatte auch schon die Polizei in Süd- und Mittelhessen dazu aufgerufen, Besuche auf den Polizeiwachen wenn möglich zu vermeiden - und in jedem Fall vorher telefonisch anzukündigen.

+++ Platzt der Traum von Olympia - oder nicht? +++

Noch gibt es keine konkreten Anzeichen, dass die Olympischen Spiele in Tokio verschoben werden sollen. Die Eröffnungsfeier ist weiterhin für den 24. Juli geplant, trotz der rasanten Ausbreitung des Coronavirus. Eine ungewisse Situation für die Sportler, denen nicht viel anderes übrig bleibt, als sich weiter auf ihre Wettkämpfe vorzubereiten. So geht es auch dem hessischen Sprinter Michael Pohl, der seit langem für Olympia trainiert. Wie er damit umgeht, darüber berichtet Radioreporterin Martina Knief.

Michael Pohl: Mein Traum von Tokio

+++ Touristen hängen in Reiseländern fest +++

Wer noch zu Hause ist, soll wegen der Corona-Krise jeden Urlaub absagen. Aber was ist mit denen, die an ihrem Urlaubsort festsitzen? Tausende Flüge wurden gestrichen. Bei der Rückreise deutscher Touristen sind derzeit viele Fragen offen, Pauschalreisende können immerhin auf Hilfe ihrer Veranstalter hoffen. Am Dienstagmorgen kündigte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) an, eine Rückholaktion für tausende Deutsche zu starten. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel.

+++ Personalmangel auf Spargelfeldern +++

In der Rhein-Main- und in der Rhein-Neckar-Region beginnt in dieser Woche die Spargelernte. Allerdings könnte die Coronakrise den Landwirten das Geschäft verhageln. Wegen der Reisebeschränkungen fehlt es auf den Höfen an Saisonarbeitern. "Das spitzt sich ganz, ganz extrem zu", sagte der Vorsitzende des Arbeitskreises Spargel Südhessen, Rolf Meinhardt. Viele Saisonarbeitskräfte kommen aus Ost- und Südosteuropa.

Deutschland hatte zur Eindämmung einer Ausbreitung des Coronavirus an den Übergängen zu Österreich, Frankreich, Luxemburg und Dänemark sowie zur Schweiz strenge Grenzkontrollen angeordnet. Polen und Tschechien hatten zuvor von sich aus strengere Regeln erlassen.

Corona macht Landwirten die Ernte schwer

