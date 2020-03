In unserem Ticker informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Hessen. Die Zahl der bestätigten Infektionen ist auf 2.170 gestiegen.

Die wichtigsten Meldungen:

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die Landesregierung in den vergangenen Tagen bereits eine Reihe von Maßnahmen beschlossen. Den aktuellen Stand der Verordnungen finden Sie auf www.corona.hessen.de .

+++ Keine Ansteckungen durch infizierte Alsfelder Ärzte +++

9.52 Uhr: Drei infizierte Ärzte am Kreiskrankenhaus in Alsfeld (Vogelsberg) haben nach bisherigem Kenntnisstand keine weiteren Mediziner oder Patienten mit dem Coronavirus angesteckt. "Die Fälle sind schon am vergangenen Wochenende aufgetreten, sie befinden sich in häuslicher Quarantäne", sagte Bürgermeister Stephan Paule (CDU) in einer Videobotschaft. In diesem Zusammenhang seien "über 100 Mitarbeiter und Patienten getestet" worden – und sämtliche Tests negativ verlaufen. Auf der Isolierstation des Krankenhauses werde derzeit eine Person mit Covid-19 behandelt, berichtete Paule.

+++ Abfall während häuslicher Quarantäne nicht trennen +++

9.38 Uhr: Wer sich in häuslicher Quarantäne befindet, soll bestimmte Regeln bei der Abfallentsorgung befolgen. So darf der Müll in dieser Zeit nicht getrennt werden, sondern soll gesammelt über den Restmüll entsorgt werden. Darauf weist das Hessische Umweltministerium hin. Außerdem sollen Abfälle, die kontaminiert sein könnten, in reißfeste Abfallsäcke verpackt werden. Lose Taschentücher zum Beispiel dürfen nicht einfach in die Tonne geworfen werden.

+++ So bauen Marburger Forscher neue Beatmungsgeräte +++

9.22 Uhr: In Frankreich, Spanien und Italien fehlen in vielen Kliniken längst an Geräten für die lebenswichtige Beatmung schwer kranker Corona-Patienten. Damit es in Deutschland nicht so weit kommt, haben Marburger Forscher zwei neue Geräte entwickelt. Beide bauen auf vorhandener, weit verbreiteter und vergleichsweise einfacher Medizintechnik auf: im einen Fall auf millionenfach vorhandenen Apparaten gegen Atemstillstände bei Schlafenden (Schlafapnoe), im anderen auf gewöhnlichen Beatmungsbeuteln. Die Aufrüstung sei mit Teilen aus dem Baumarkt und dem Elektrohandel schnell und vergleichsweise günstig möglich, so die Forscher. Wie das funktioniert, lesen Sie hier.

+++ Al-Wazir: Hessen härter getroffen als andere +++

8.45 Uhr: Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) sieht Hessens Ökonomie härter von der Corona-Krise getroffen als die anderer Bundesländer. "Erstens, weil wir vorher besser dastanden als andere Länder, und wer mehr hat, kann auch mehr verlieren", sagte er in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Freitag). "Und zweitens wegen unserer Wirtschaftsstruktur. Zu den größten Arbeitgebern Hessens zählen die Lufthansa, Fraport, Volkswagen in Nordhessen und Opel. Die sind alle nahe an der Kurzarbeit für die gesamte Belegschaft."

Der Minister zeigte sich dennoch zuversichtlich, die Krise zu überwinden: "Wir werden viel zu tun haben, nach dieser Vollbremsung alles wieder in Bewegung zu bringen, aber ich bin ein optimistischer Mensch. Dem raschen Abstieg der Wirtschaft kann ein schneller Aufstieg folgen." Instrumente wie Kurzarbeitergeld oder Soforthilfen sorgten dafür, nicht massenhaft Kündigungen zu erleben. "Aber es sind eben nur Soforthilfen, wir müssen sehen, wie es dann weitergeht", sagte er der Zeitung.

+++ Dank Solidarität: Hanauer Tafel bleibt geöffnet +++

8.32 Uhr: Viele Tafeln in Hessen haben ihren Dienst vorübergehend eingestellt. Bei der Hanauer Tafel kann der Betrieb dagegen weitergehen, wie die Verantwortlichen berichten - vor allem Dank der Solidarität vieler Hanauer. Laut Tafel spenden viele Bürger, Gastronomiebetriebe, Supermärkte und Organisationen haltbare Lebensmittel, Schulen sammeln zudem Spenden. Wegen der Ansteckungsgefahr habe man diverse Schutzmaßnahmen eingeführt. Unter anderem sei der Warteraum geschlossen worden.

+++ Gastronomen setzen auf Bringdienst +++

8.20 Uhr: Im Kampf um ihre Existenz bauen viele Gastronomen in Hessen Lieferdienste auf. So auch mehr als ein Dutzend Gastronomen in Gießen, die sich unter dem Motto "Gießen teilt aus" zusammen getan und ihre Angebote auf einer Internetseite gebündelt haben. Die Idee dahinter: Nur gemeinsam könne man die Krise überstehen. Der abrupte Einstieg in das Geschäft stellt die Wirte vor Herausforderungen: "Das Schwierigste war, die Touren zu planen", berichtet etwa der Gießener Gastronom Shadi Souri vom Restaurant "Pizza Wolke".

Nach Einschätzung des hessischen Gastronomieverbandes Dehoga kann der Einstieg ins Liefergeschäft Wirten helfen, weil dadurch Umsatz generiert werde. Allerdings sei es kein Allheilmittel, meint Hauptgeschäftsführer Julius Wagner: "Es hilft, gar keine Frage, aber ohne Kurzarbeit und auch weitere Reduzierung sämtlicher Fixkosten wird es für die Betrieb schwer, das auszuhalten." Daher seien die beschlossenen Soforthilfen für die Unternehmen wichtig. Und auch danach benötigten sie schnelle und unbürokratische Unterstützung.

+++ Kaum Schutzausrüstung in der Altenpflege +++

07.03 Uhr: Schutzausrüstung gegen das Coronavirus ist auch in der Altenpflege Mangelware, wie die Pflegeorganisationen im Land berichten. Die Verbände in der Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen und der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste beklagen derzeit einen gravierenden Mangel an Material, der die Versorgung alter und behinderter Menschen in der ambulanten und in der stationären Pflege akut gefährde.

Es fehle an der Grundausstattung wie Desinfektionsmitteln, Einmalhandschuhen und Schutzkitteln. Bei einem Covid-19-Verdachtsfall seien spezielle Masken mit Filter, Schutzanzüge und Schutzbrillen nötig, melden die Verbände. Zudem spiele die Altenpflege im Krisenmanagement der Landesregierung bisher eine untergeordnete Rolle.

+++ Pflegeheim in Herborn abgeriegelt +++

06.32 Uhr: In dem Herborner Pflegeheim mit zehn Corona-Verdachtsfällen gelten nun verschärfte Bedingungen. Das Personal müsse Schutzkleidung tragen, an den Eingängen seien Schleusen eingerichtet worden, teilte der Lahn-Dill-Kreis mit. Niemand dürfe das Haus betreten, der nicht unmittelbar für die Versorgung und den Betrieb zuständig sei. In der Einrichtung leben rund 30 Menschen. Sie stehen unter Quarantäne. Eine Bewohnerin kam mit Symptomen in eine Wetzlarer Klinik, eine positiv auf Sars-CoV-19 getestete Mitarbeiterin begab sich in häusliche Isolation.

