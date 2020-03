Nun also doch: Das hessische Gesundheitsministerium empfiehlt die Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. Das Land ändert seine Linie nach einer "neuen Risikobewertung".

Um einer Ausbreitung des Coronavirus entgegenzuwirken, hält nun auch die Landesregierung die Absage von Großveranstaltungen für ratsam. "Angesichts der jüngsten Entwicklungen in Italien und des aktuellen Verlaufs der SARS-CoV-2-Infektionen lässt sich die Gefahr einer Virusübertragung bei großen Menschenansammlungen, insbesondere in geschlossenen Räumen, nicht sicher beurteilen", heißt es in einer Mitteilung des für Gesundheit zuständigen Sozialministeriums vom Dienstag.

Neue Risikobewertung nach Maßnahmen in Italien

Noch am Montag hatten sich Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) und seine Berater der entsprechenden Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht anschließen wollen. Nun verweist das Land auf eine neue Lage.

Denn Italien hatte am Montagabend landesweit Ein- und Ausreisesperren verhängt. Alle Skigebiete wurden geschlossen. Das Robert-Koch-Institut hatte Italien als Risikogebiet eingestuft. Dies mache eine neue Risikobewertung notwendig, argumentierte das Ministerium daraufhin.

Das Ergebnis: Während man es bislang den lokalen Gesundheitsämtern überließ, Veranstaltern im Einzelfall eine Absage nahezulegen oder eben nicht, hält es die Landesregierung nun für geboten, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen - insbesondere in geschlossenen Räumen - nicht stattfinden zu lassen.

NRW und Rheinland-Pfalz auf der gleichen Linie

Auch Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hätten angekündigt, dieser Linie zu folgen, sagte Minister Kai Klose (Grüne). Zuvor hatte schon Bayern alle Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern bis Karfreitag untersagt.

Sollten Personen aus vom RKI definierten Risikogebieten zu Veranstaltungen erwartet werden, lege man auch schon bei niedrigerer Besucherzahl eine Absage nahe, hieß es weiter in der Mitteilung. Allerdings handelt es sich um eine Empfehlung, keine formelle Anordnung.

Eintracht-Heimspiele als Geisterpartien?

Unklar war daher am Dienstagnachmittag noch, was die neue Linie der Landesregierung für die kommenden Heimspiele der Frankfurter Eintracht bedeutet. Im Raum steht, die Spiele ohne Zuschauer stattfinden zu lassen. Das Gesundheitsamt der Stadt berät dazu aktuell.

Der Verein selbst teilte am Dienstagnachmittag via Twitter mit, er werde die anstehenden Heimspiele nur dann ohne Zuschauer stattfinden lassen, wenn aus der Empfehlung des Ministeriums auch eine behördliche Anordnung des städtischen Gesundheitsamtes werde.

In Hessen waren am Dienstagmittag nach Angaben des Ministeriums 34 Menschen in Hessen bestätigt mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert. Das waren acht mehr als am Vortag. Alle neuen Entwicklungen zum Thema lesen Sie in unserem Corona-Ticker.

Sendung: hr1, 10.03.2020, 17 Uhr