Nachfrage nach Corona-Impfungen steigt wieder

Die Zahl der Corona-Impfungen steigt nach Zulassung der neuen, an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe wieder deutlich an. Wie Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Freitag in Wiesbaden mitteilte, wurden in der vorigen Woche landesweit etwa 30.000 Personen geimpft.

Drei Wochen zuvor waren es nur 8.000. Nachdem seit Donnerstag auch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) zu dem neuen Impfstoff vorliegt, rechnet der Minister in den kommenden Tagen und Wochen mit einer weiter steigenden Nachfrage.