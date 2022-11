Gastronomie kämpft weiter mit Personalmangel

Der Gastronomie in Hessen fehlen im Zuge der Corona-Pandemie weiter Mitarbeiter. Laut dem Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Hessen haben rund 30 Prozent der Beschäftigten das Gastgewerbe verlassen. «Es ist eher unwahrscheinlich, dass diese den Weg zurück in die Gastronomie finden werden», sagt der stellvertretende Dehoga-Vorsitzende in Hessen Madjid Djamegari. Der Personalmangel sei ein elementares Thema, dass sich so schnell nicht beheben lassen werde.

Einer der Hauptgründe für den Personalmangel sei unter anderem die Bezahlung, erklärt James Ardinast von der Initiative Gastronomie Frankfurt (IGF). Viele Beschäftigte seien während der Pandemie in Supermärkten oder in der Logistik untergekommen, wo die Gehälter deutlich besser seien als in der Gastronomie.