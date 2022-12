Klose: Hessen hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest

In der Diskussion um die Abschaffung der letzten Corona-Einschränkungen setzt der hessische Gesundheitsminister Kai Klose auf Rest-Vorsicht. "Die Maskenpflicht in Bahnen und Bussen schützt insbesondere vulnerable Menschen, die auf diese Verkehrsmittel angewiesen sind", sagte der Grünen-Politiker am Dienstag dem hr. Er wandte sich gegen einen Vorstoß von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP), der ein Ende aller Schutzmaßnahmen gefordert hatte. Im Öffentlichen Nahverkehr sowie im Fernverkehr gilt noch eine Pflicht für Fahrgäste, Mund-Nase-Masken zu tragen.

Buschmann berief sich auf den Chefvirologen der Berliner Charité, Christian Drosten, der gesagt hatte, aus seiner Sicht sei die Pandemie vorbei und die Corona-Situation trete in diesem Winter in Deutschland in ihre endemische Phase ein. Klose sagte dazu: "Christian Drosten prognostiziert eine hohe Bevölkerungsimmunität nach diesem Winter. Daher hält ja auch die Bundesregierung selbst weiterhin an der Maskenpflicht im Fernverkehr fest." Sollte der Bund daran etwas ändern, werde Hessen über eine Neujustierung nachdenken. Bayern und Sachsen-Anhalt haben die Maskenpflicht im ÖPNV bereits abgeschafft.