73.000 mobile Impfungen in 14 Monaten

Die mobilen Impfteams, die monatelang im Landkreis Marburg-Biedenkopf unterwegs waren, haben zwischen 1. Oktober 2021 und 31. Dezember 2022 mehr als 73.000 Menschen in Pflegeheimen, in Bürgerhäusern und an sozialen Brennpunkten gegen Corona geimpft. Das teilte der Kreis am Donnerstag mit. Sechs Impfteams waren demzufolge im Einsatz – in Spitzenzeiten bis zu zwölf Teams.

"Unser Auftrag war zunächst darauf beschränkt, den sogenannten vulnerablen Gruppen zum Beispiel in Alten- und Pflegeheimen flächendeckend und rasch die dritte Impfung anzubieten. Die Nachfrage war dann so groß, dass wir bereits ab November 2021 auch ein öffentliches Angebot mit drei stationären Impfstellen – unsere 'Impfpunkte' – wieder eröffnet haben", sagte Birgit Wollenberg, die Leiterin des Gesundheitsamtes.