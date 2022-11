Zahl der Einbrüche während der Pandemie zurückgegangen

Distanzunterricht und Homeoffice: In den Pandemiejahren 2020 und 2021 waren die Menschen überdurchschnittlich viel zuhause. Das schlug sich auch in der Kriminalstatistik nieder: Einbrüche wurden vergleichsweise selten registriert. 2021 gab es sogar nur etwa halb so viele Einbrüche wie 2019, vor der Pandemie. In diesem Jahr allerdings rechnet das Innenministerium wieder mit einer steigenden Zahl.