Kreis Groß-Gerau beendet Impfangebot

Zum Jahresende schließen in Hessen einige Impfzentren, unter anderem im Hochtaunuskreis. Auch der Kreis Groß-Gerau stellt seine Corona-Impfangebote ein. Letzter Tag der Impfambulanz im Groß-Gerauer Helvetia Parc ist am Freitag, 30. Dezember. Auch die mobilen Impfteams werden ab Januar nicht mehr unterwegs sein, teilte der Kreis mit. Die bis dahin geplanten Termine in verschiedenen Kommunen finden jedoch noch statt.

Die Situation habe sich normalisiert, die Nachfrage nach Impfungen sei überschaubar, so die Begründung für das Ende der Angebote. In welchen Städten und Kreisen es aktuell noch Impfzentren gibt, erfahren Sie in dieser Übersicht .