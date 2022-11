Marburger Arzt fordert Long-Covid-Institut

Long Covid ist ein in Deutschland vollkommen unterschätztes Problem – das sagt Bernhard Schieffer, Initiator der Long-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Marburg. Im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" forderte der Kardiologe die Schaffung eines nationalen Long-Covid-Instituts mit Fachleuten aus verschiedenen Bereichen. Zudem müsse die Datenerhebung besser werden. "Wir müssen besser verstehen, warum manche Menschen an Long Covid erkranken", so Schieffer. "Es braucht endlich mehr Transparenz."

An der Long-Covid-Ambulanz an der Uniklinik Marburg sei die Nachfrage sehr groß: "Zwischenzeitlich waren unsere Server zur Terminvergabe unter der Last zusammengebrochen. Wir haben eine Warteliste bis in den kommenden Sommer hinein, und noch immer warten 2.000 bis 3.000."