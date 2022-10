Vogelsberg mit höchster Inzidenz

Beim Infektionsgeschehen in Hessen ist der Vogelsbergkreis aktuell Spitzenreiter. Dort stieg die Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Donnerstag auf 1.579. Die Pressestelle des Kreises in Osthessen sagte dazu: "Aktuell verzeichnen wir ein diffuses kreisweites Infektionsgeschehen. Ein Großteil der Fälle ist auf Infektionen im privaten Umfeld zurückzuführen", erläuterte ein Sprecher in Lauterbach. Mit den steigenden Zahlen bewege man sich allerdings im Bundestrend. Die landesweite Inzidenz stieg am Donnerstag zum ersten Mal seit dem 22. Juli über 1.000.

Die Bevölkerung lasse derzeit offenbar weniger Vorsicht walten mit Blick auf Corona-Infektionen: "Der vermeintlich mildere Verlauf, eine hohe natürliche Immunisierungsrate und eine hohe Durchimpfung führen gegebenenfalls zu weniger Vorsicht in Bezug auf die wichtigen Verhaltensregeln beim Infektionsschutz." Einen Überblick über die Corona-Daten finden Sie hier.