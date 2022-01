Krankenhaus-Statistik teilweise verzerrt

In Hessen liegen immer mehr Patientinnen und Patienten mit dem Corona-Virus im Krankenhaus. Am Donnerstag lag die Zahl der Patienten mit einer Corona-Infektion auf den Normalstationen bei über 900 Patienten, wie aus Daten des Sozialministeriums hervorgeht. Das waren fast 200 mehr als eine Woche zuvor. Aber viele von ihnen sind nicht wegen Covid dort, die Infektion ist nur eine Begleiterscheinung.

In die Statistik gehen sie trotzdem als hospitalisierte Covid-Fälle ein. Das Hessische Sozialministerium erklärt auf Anfrage, das System erfasse "die Zahl der Patienten, nicht den Hospitalisierungsgrund." In der Uniklinik Frankfurt war in den vergangenen zwei Wochen nur bei gut der Hälfte der entlassenen Patienten Covid die Hauptdiagnose, wie ein Sprecher mitteilte. In den anderen Fällen habe eine andere Erkrankung im Vordergrund gestanden.

Im Klinikum Fulda ist Corona derzeit in rund 40 Prozent der Fälle nur ein Nebenbefund, genauso wie in den Wiesbadener Horst-Schmidt-Kliniken. Das Klinikum Darmstadt gibt an, bei den geimpften Patienten sei in mehr als 50 Prozent der Fälle Corona nur eine Begleiterscheinung. Bei den Ungeimpften sei Covid dagegen meist das Hauptproblem.