Keine aktuellen Corona-Zahlen am Wochenende mehr

Ab sofort veröffentlichen Robert-Koch-Institut und Sozialministerium die aktuellen Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen nur noch von montags bis freitags. Die Daten von Wochenenden und Feiertagen geben die Gesundheitsämter künftig erst am darauf folgenden Arbeitstag weiter, wie das Ministerium am Dienstag erklärte. "Die Tagesinzidenzen werden künftig montags (oder am ersten Arbeitstag nach dem Feiertag) sicherlich höher als sonst sein", hieß es aus dem Sozialministerium weiter. Andere Bundesländer wie Rheinland-Pfalz würden genauso verfahren. Um zu bewerten, wie stark belastet das Gesundheitssystem sei, würden ohnehin weitere Indikatoren berücksichtigt - etwa wie viele Corona-Patienten stationär in den Krankenhäusern aufgenommen wurden.