Hunderte Kita-Beschäftigte streiken

Im Tarifstreit der Sozial- und Erziehungsberufe haben am Dienstag hunderte Beschäftigte der Kitas ihre Arbeit niedergelegt. Begleitet wurden die Warnstreiks von Kundgebungen, unter anderem in Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Gießen. Allein in Frankfurt folgten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi mehr als 1.000 Menschen dem Aufruf. Hessenweit schätzte eine Sprecherin die Teilnehmerzahl auf mehr als 2.000.

Die Beschäftigten in den Sozialberufen würden wie jetzt während der Corona-Zeit permanent von der Politik gelobt, aber gleichzeitig schlecht bezahlt, sagte ein Gewerkschaftssprecher in Gießen. Das müsse sich ändern. Gelegenheit dazu hätten die Arbeitgeber bei der nächsten Verhandlungsrunde am 20. und 21. März. Die Aktionen waren Teil eines bundesweiten Warnstreiks zum Internationalen Frauentag. Mit ihnen will die Gewerkschaft Verdi nach eigenen Angaben den Druck in den Tarifverhandlungen erhöhen.