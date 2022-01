Zwei weitere Kreise jetzt Hotspots

Auch in den Kreisen Kassel und Schwalm-Eder gelten seit Donnerstag die sogenannten Hotspot-Regeln. Nachdem die Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Marke von 350 überschritten hatte, traten die verschärften Corona-Maßnahmen nun in Kraft. In den betroffenen Kreisen gilt damit 2G-Plus in der Gastronomie sowie in Freizeit- und Kultureinrichtungen. Zudem müssen Zonen mit Maskenpflicht und Alkoholverboten ausgewiesen werden.

Einzig der Werra-Meißner-Kreis ist somit in Hessen noch kein Hotspot. Hier lag die Inzidenz auch am Donnerstag mit rund 274 noch deutlich unter der kritischen Marke. Für eine Rücknahme der Hotspot-Maßnahmen muss die Inzidenz an fünf Tagen in Folge unter 350 liegen.