Neue Corona-Regeln gelten ab Samstag

Ab Samstag gelten neue Corona-Regeln. In Fernzügen müssen alle ab 14 Jahren eine FFP2-Maske tragen, auch in Arztpraxen oder Pflegeheimen. In Bussen und Bahnen reicht in Hessen eine medizinische Maske aus. Einen Überblick, welche Regeln in Hessen noch zu beachten sind, finden Sie hier.