Weniger Verkehr: Kassel bleibt unter Schadstoff-Grenzwerten

Auch im zweiten Corona-Jahr ist die Schadstoffbelastung der Luft in Kassel zurückgegangen. Die Stadt teilte am Dienstag mit, die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid und Feinstaub seien 2021 wie schon 2020 "deutlich unterschritten" worden. Die Stadt führt das auf das geringere Verkehrsaufkommen durch Homeoffice und Kontaktbeschränkungen zurück. Im Jahresmittel habe der Wert für Stickoxid bei 29,6 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gelegen. Der Grenzwert liegt bei 40 Mikrogramm. In den Jahren vor der Pandemie konnte die Stadt diesen Wert nur knapp einhalten. Die Feinstaub-Messwerte lagen den Angabe zufolge in 2021 an einzelnen Tagen über dem Grenzwert, was zulässig sei.