270 Covid-Patienten auf Intensivstationen

Die Hospitalisierungsinzidenz ist in Hessen gestiegen. Nach Angaben des Sozialministeriums lag der Wert am Freitag bei 3,1 - nach 2,69 am Vortag. Er gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden. Vor einer Woche hatte der Wert bei 3,43 gelegen.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten des Sozialministeriums am Donnerstag 270 Covid-19-Patienten. Bei 262 wurde eine Corona-Infektion bestätigt, bei acht besteht der Verdacht. 65,6 Prozent der Covid-Patienten auf den Intensivstationen sind nicht geimpft, während 30,9 Prozent vollständig geimpft sind. Am Vortag lag die Zahl der Intensivpatienten bei 287.