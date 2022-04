Längere Wartezeiten am Frankfurter Flughafen

Fluggäste müssen sich während der Osterreisewelle am Frankfurter Flughafen teilweise auf längere Wartezeiten einstellen. "Insbesondere am späten Vormittag und in den frühen Nachmittagsstunden werden uns extreme Aufkommensspitzen vor eine große operative Herausforderung stellen", sagte Alexander Laukenmann, Geschäftsbereichsleiter beim Flughafenbetreiber Fraport am Donnerstag.

Trotz umfangreicher Maßnahmen unter anderem zur Rekrutierung von Mitarbeitern stehe noch nicht überall wieder in ausreichendem Maß Personal zur Verfügung. Fraport war in der Corona-Krise, in der die Fluggastzahlen eingebrochen waren, auf die Kostenbremse getreten. Wegen des erwarteten Urlauber-Ansturms in diesem Frühjahr und Sommer suchte das Unternehmen im operativen Bereich zuletzt rund 1.000 neue Kräfte.