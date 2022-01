Corona-Demos und Gegenproteste - mehrere Festnahmen

Die Corona-Demonstrationen in mehreren hessischen Städten am Samstag verliefen nach Polizeiangaben zunächst friedlich. Am Abend wurden dann in Kassel rund 30 Gegendemonstranten festgenommen. Rund 700 Menschen hatten gegen 300 Impfgegner demonstriert, die sich dem Friedrichsplatz zusammenfanden, um gegen die Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Pandemie zu protestieren. Während der Demo hatten sich auch rund 20 Jugendliche unter die Corona-Demonstranten gemischt, um Pyrotechnik zu zünden.

In Frankfurt versammelten sich nach Angaben des dortigen Polizeipräsidiums rund 4.000 Maßnahmen-Kritiker in der Innenstadt. In Herborn (Lahn-Dill) kamen rund 1.400 Impfgegner zusammen. Rund 200 Kritiker der Corona-Politik waren es in Darmstadt - ihnen gegenüber standen 400 Gegendemonstranten. Ein 65 Jahre alter mutmaßlicher Corona-Leugner wurde am Luisenplatz festgenommen, weil er sich geweigert hatte, eine Maske zu tragen. Bei einem anderen Demo-Teilnehmer stellte die Polizei Protektoren-Handschuhe und einen selbst gebauten Ellenbogenschutz sicher.