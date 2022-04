Nur noch wenige Corona-Auflagen für Ostergottesdienste

Die Katholiken in Hessen können ihre Ostergottesdienste erstmals seit zwei Jahren ohne größere Corona-Einschränkungen und -Auflagen feiern. So entfallen mit dem Auslaufen der meisten staatlichen Corona-Regeln auch die Abstandsgebote in den Gottesdiensten, wie die Bistümer Fulda, Mainz und Limburg am Donnerstag auf Anfrage mitteilten.

Allerdings rufen die Diözesen weiterhin dazu auf, in Gottesdiensten Mund-Nasen-Masken zu tragen. Die Gesundheit aller Gläubigen müsse sorgfältig geschützt werden. Das Coronavirus sei durch den Wegfall der staatlichen Vorgaben nicht verschwunden, betonte das Bistum Fulda. Wichtig sei auch regelmäßiges Lüften in vollen Kirchenräumen. Die Bistümer Limburg und Mainz betonten, wenn nur wenige Gläubige in der Kirche seien und Abstände gewahrt würden - etwa in Werktagsgottesdiensten - könnten die Masken abgenommen werden. Wer Erkältungssymptome oder Fieber hat, wird zum Schutz anderer gebeten, nicht in die Messfeiern zu gehen.